Corona-Newsblog: Die Ereignisse des Tages im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 52.547 (¹), 62.435 (³)

Geheilte Deutschland: 9.211 (²)

Kritische Fälle Deutschland: 1.979 (³)

Todesfälle Deutschland: 455 (²)

Todesfälle Baden-Württemberg: 128 (⁴)

Quellen (29.03., 19.40 Uhr): RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

6.30 Uhr - Regierung ringt um Eindämmung der Lockerungsdebatte

Zehntausende Corona-Fälle in Deutschland, und der Anstieg geht weiter: Die Bundesregierung versucht deshalb energisch, die Debatte über eine Lockerung der Abwehrmaßnahmen einzudämmen. Zu groß ist die Angst, die Menschen könnten die gerade erst durchgesetzten Kontaktbeschränkungen zu ignorieren beginnen.

Man muss aufpassen, dass man aus Ohnmacht vor dieser Situation nicht überschießende Handlungen vornimmt, die möglicherweise mehr Schaden anrichten können als die Infektion selbst. Gerárd Kraus, Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Nachdem Kanzlerin Angela Merkel am Wochenende bereits um Geduld gebeten hatte, weist nun eine ganze Reihe ihrer Minister Forderungen zurück, angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Belastungen möglichst bald über einen Ausstieg aus den schärfsten Maßnahmen zu reden.

Unions- und SPD-Minister sind sich nach der ersten Woche Shutdown durchaus einig — doch die Diskussion endet nicht.

Auch von Medizinerseite gibt es Forderungen, die Gesamtwirkungen im Auge zu behalten. „Man muss aufpassen, dass man aus Ohnmacht vor dieser Situation nicht überschießende Handlungen vornimmt, die möglicherweise mehr Schaden anrichten können als die Infektion selbst“, sagte der Abteilungsleiter Epidemiologie am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Gerárd Krause, dem ZDF.

Sonntag, 22.12 Uhr - Corona ist eine Herausforderung für die Psyche

Die Ravensburger Diplompsychologin Eva-Maria Dubischar spricht über die Ängste der Menschen vor Corona, dem Eingesperrtsein und die Gefahr der sozialen Ausgrenzung:

Sprechen wir über das Thema Angst.

"Angst ist ja immer besonders dann bedrohlich, wenn ich keinerlei Lösungsmöglichkeiten habe. Der einzelne kann nichts machen. Ich glaube schon, dass das Depressionen und Angststörungen verstärkt, die schon da sind. Und die Angst verstärkt auch körperliche Symptome.

Es wird ja auch davon ausgegangen, dass die Herzinfarkte zu nehmen werden. Und es verschwindet die Leichtigkeit und Fröhlichkeit ein Stück aus dem Leben verschwindet, obwohl die Sonne scheint."

Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum die Menschen gerade Klopapier hamstern?

"Das hat etwas mit dem Thema Analität zu tun. Es ist etwas sehr Intimes. Es gibt für die Menschen nichts intimeres, als über die Klogewohnheiten zu sprechen. Da kommt keine sexuelle Perversion mit. Wenn ich genügend Klopapier habe, dann habe ich noch einen Raum für mich."

Das ganze Interview lesen Sie hier (plus).

Sonntag, 20.52 Uhr - So gehen Biberacher Arbeitgeber mit der Krise um

Rund 16 500 Mitarbeiter beschäftigen die Unternehmensgruppen Liebherr und Handtmann sowie das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim im Landkreis Biberach und zählen damit zu den größten Arbeitgebern der Region.

Bei der Liebherr-Werk Biberach GmbH ruhen die Aktivitäten im Werk vom 30. März bis 24. April weitgehend.

Aufgrund der Werkschließungen bei einigen großen Automobilherstellern haben die Albert Handtmann Metallgusswerk GmbH & Co. KG in Biberach und die Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG vorige Woche mit Kurzarbeit begonnen.

Bei Boehringer Ingelheim ist von den rund 6300 Mitarbeitern am Standort Biberach derzeit niemand in Kurzarbeit. Das Pharmaunternehmen ist an der Forschung beteiligt, Möglichkeiten zur Bekämpfung des Coronavirus zu finden.

Wie die Unternehmen konkret mit der Situation umgehen, lesen Sie hier.

Sonntag, 19.26 Uhr - 717 neue Infektionen gemeldet

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden weitere 717 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten auf mindestens 11.536 an. Das Durchschnittsalter betrage 48 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 100 Jahren.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt heute zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 128 an. Unter den Verstorbenen waren 88 Männer und 40 Frauen. Das Alter lag zwischen 41 und 98 Jahren. 66 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende im Überblick:

