Corona-Newsblog: Die Entwicklungen am Dienstag im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 57.298 (¹), 66.885 (³)

Geheilte Deutschland: 13.500 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 1.979 (³)

Todesfälle Deutschland: 645 (³)

Todesfälle Baden-Württemberg: 163 (⁴)

Quellen (31.03., 6.48 Uhr): RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

07.48 Uhr - Landesregierung thematisiert Corona-Maßnahmen

Über die aktuelle Coronalage in Baden-Württemberg informiert heute um 12 Uhr die Landesregierung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sozialminister Manne Lucha (beide Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) geben zunächst öffentliche Statements und beantworten dann Fragen. Eine zentrale Frage dürfte dabei sein, ob die Einschränkungen des öffentlichen Lebens mittlerweile Wirkung bei der Verbreitung des Coronavirus zeigen. Seit dem 23. März gilt, dass nur noch zwei Menschen draußen zusammen unterwegs sein dürfen.

07.36 Uhr - Banken in Ehingen gehen auf Kunden zu, damit diese liquide bleiben

Die Corona-Krise beschäftigt auch Banken in Ehingen extrem. Die Kunden sind verunsichert. Denn sie wissen nicht, wie lange der Ausnahmezustand dauern wird. Im Interview erklärt die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß, wie sie mit den Problemen der Kunden umgeht. WIe sie zum Beispiel auch Darlehensraten aussetzt, damit Kunden nicht in Liquiditätsschwierigkeiten geraten.

06.44 Uhr - Gesundheitsamt: 35.000 Tests auf Coronavirus in letzter Woche

Allein in der vergangenen Woche sind in Baden-Württemberg nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes etwa 35.000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden.

Allerdings dauere es zu lange, bis die Ergebnisse vorliegen, sagte der Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz im Landesgesundheitsamt, Stefan Brockmann, der „Heilbronner Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“ (Dienstag).

Der Experte hält eine Ausweitung der Coronavirus-Tests für sinnvoll - unter Bevorzugung älterer Menschen mit Vorerkrankungen: „Wir müssen so viel wie möglich testen — jedoch erst die, die das höchste Risiko haben.“

6.25 Uhr - Experten rechnen trotz Corona-Krise mit weniger Arbeitslosen

Trotz drastischer Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten im März noch einmal gesunken sein. Experten gehen davon aus, dass die offizielle Statistik für diesen Monat weniger Menschen ohne Job ausweist als im Februar.

Die Statistik erfasst wegen der Stichtagsregelungen allerdings nicht den kompletten Monat. Die jüngsten Auswirkungen der flächendeckenden Schließung von Geschäften und der Produktionsstopps in der Industrie dürften darin also noch nicht auftauchen.

Montag, 21.31 Uhr: Covid-19 wird in Pflegeheimen zum Problem.

In Baden-Württemberg erkranken Mitarbeiter und Bewohner in Einrichtungen an Corona. Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Montag, 20.45 Uhr: Eine Firma aus Waldburg stellt ihre Produktion auf Schutzmasken um.

Der Bettwarenhersteller Prolana produziert mittlerweile bis zu 1200 Stück am Tag und will damit vor allem den regionalen Markt bedienen. Die Nachfrage ist riesig. Mehr erfahren Sie hier.

Montag, 20.12 Uhr: So erlebte ein junger Mann aus der Region die Erkrankung mit Covid-19

Jung, sportlich, ohne Vorerkrankungen: Wie ein Spaichinger seine Erkrankung erlebte, lesen Sie hier.

Montag, 19.32 Uhr: Zahl der Infizierten im Land steigt auf 12.257, Zahl der Toten auf 163

Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium zusätzlich 721 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 12.257 an. Das Durchschnittsalter beträgt 49 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 100 Jahren. Ungefähr 500 Personen sind unterdessen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt heute aus den Landkreisen Böblingen, Emmendingen, Esslingen, Göppingen, Hohenlohekreis, Ludwigsburg, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Reutlingen, Rottweil und Tübingen sowie aus den Städten Baden-Baden, Freiburg und Stuttgart 35 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 163 an.

Unter den Verstorbenen waren 111 Männer und 52 Frauen. Das Alter lag zwischen 41 und 98 Jahren. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Basis für diese Daten sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Stadt- und Landkreise dem Landesgesundheitsamt auf dem offiziellen Meldeweg mitgeteilt haben. Es handelt sich dabei um einen vorläufigen Datenstand. Aufgrund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden neuer Fälle vor Ort und der elektronischen Übermittlung an das Landesgesundheitsamt kann es mitunter deutliche Abweichungen zu den von den kommunalen Gesundheitsämtern aktuell herausgegebenen Zahlen geben.

Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende im Überblick:

Todesopfer in Ehingen und Friedrichshafen

"Wirtschaftsweise" legen Gutachten mit möglichen Szenarien vor

Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen bis 19. April

Kretschmann hält Mundschutz beim Einkaufen für sinnvoll, die Weltgesundheitsorganisation nicht

Landratsamt Aalen gibt keine Daten von Corona-Patienten mehr an Polizei weiter

