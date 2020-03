Corona-Newsblog: Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus, Mehr als 500 neue Fälle in BaWü

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 8.198 (¹), 11.302 (³)

Geheilte Deutschland: 86 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 2 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 27 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 2.184 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

Kanzlerin Angela Merkel appelliert an die Bürger

Jetzt mehr als 2000 Infizierte im Südwesten

Baden-Württemberg rüstet sich für die Pandemie

RKI: Zehn Millionen Infizierte in den nächsten Monaten möglich

Bayern verschiebt Abiturprüfungen

Baden-Württemberg prüft Prüfungsverschiebung ebenfalls

prüft Prüfungsverschiebung ebenfalls ÖPNV wird in Baden-Württemberg aufrecht erhalten

wird in Baden-Württemberg aufrecht erhalten Coronavirus auf Schwäbische.de: Welche Inhalte kostenpflichtig sind - und warum

Hintergründe und Informationen im Coronavirus-Dossier

21.20 Uhr: So erlebt eine Auswandererin aus Biberach die spanische Ausgangssperre

Leere Straßen und viel Polizei: Spanien setzt die Ausgangssperre durch, was auch Claudia Dobler im Alltag trifft. In Deutschland hingegen wird aus Trotz Normalität gelebt – ein Unding für die Auswanderin.

20.50 Uhr: Findet der große Flohmarkt in Riedlingen statt?

Jedes Jahr im Mai lädt Riedlingen alle Liebhaber von Antiquitäten und Trödel zum Flohmarkt ein. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Veranstalter wollen eine Entscheidung noch hinauszögern.

20.20 Uhr: Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

Wie das Bundesinnenministerium am Mittwochabend mitteilte, dürfen ab sofort nur noch Deutsche oder Reisende mit „einem dringenden Reisegrund“ per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland kommen. Wer aus einem EU-Staat kommt, darf nur noch auf einem deutschen Flughafen landen, wenn er von dort aus weiter in sein Heimatland reist.

19.40 Uhr: RegioTV zeigt Ansprache der Kanzlerin

19 Uhr: Biberachs Landrat Heiko Schmid rechnet mit weiteren Einschränkungen

Die Zahl der Infektionen im Landkreis Biberach steigt weiter, 200 Testergebnisse sind noch offen. Der Landrat glaubt deshalb, dass auf die Bürger noch einiges zukommt.

18.30 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel appelliert an die Bürger

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Nation am Abend in einer Fernsehansprache dazu auf, die Coronakrise nicht zu unterschätzen: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagt sie in der Ansprache, die am Abend bei Regio TV (19.30 Uhr) gezeigt sowie im ZDF (19.20 Uhr) und in der ARD (20.15 Uhr) landesweit ausgestrahlt wird und die vorab verbreitet wurde.

18.20 Uhr: Mehr als 500 neue Fälle in BaWü

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Mittwochnachmittag vom Landesgesundheitsamt 543 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 2.184 an. Von den 2.184 Fällen waren 1.210 männlich (55 %). Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 94 Jahren.

Im Landkreis Emmendingen gibt es einen weiteren Todesfall. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf acht (Landkreise Emmendingen, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, Hohenlohekreis, Ortenaukreis, Rems-Murr und Rottweil).

18.15 Uhr: Verstorbener Patient war Corona-positiv: Krankenhaus stellt Mitarbeiter frei

Nach dem Tod eines über 80-jährigen Patienten im Sigmaringer Krankenhaus, der mit dem Coronavirus infiziert war, sind einige Mitarbeiter, die direkten Kontakt mit dem Patienten hatten, freigestellt worden.

17.40 Uhr: Baden-Württemberg rüstet sich für die Pandemie

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wie vorhergesehen stark an – und das wird in den kommenden Tagen so bleiben. Dafür rüsten sich Klinken, niedergelassene Ärzte und die verantwortlichen Behörden. Wie sich das Gesundheitswesen vorbereitet.

16.55 Uhr: Bayerische Stadt verhängt erste Ausgangssperre

Das Landratsamt Tirschenreuth hat wegen der Verbreitung des Coronavirus am Mittwoch für die 6500-Einwohner-Stadt Mitterteich eine sofortige Ausgangssperre verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern mit einer solchen Maßnahme. Sie soll bis zum 2. April dauern, wie die Behörde mitteilte. Nach Angaben der Stadt informiert die Feuerwehr die Bürger mittels Durchsagen. Zusätzlich sollen vom Landratsamt Flugblätter verteilt werden.

Bürgermeister Roland Grillmeier teilte mit, es handele sich um eine zusätzliche Vorsorgemaßnahme wegen der hohen Fallzahlen in der Stadt Mitterteich und im Landkreis Tirschenreuth, wo es laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 38 bestätigte Fälle gibt.

Der Landkreis meldet außerdem: Falsche Gesundheitsamt-Mitarbeiter seien vereinzelt im Landkreis Tirschenreuth unterwegs und wollen sich unter Angabe fadenscheiniger Gründe in Bezug auf die derzeitige Corona-Krise Zutritt zu Privatwohnungen verschaffen.

16.38 Uhr - Gesetzesänderungen: Justiz soll handlungsfähig bleiben

Die Koalitionsfraktionen wollen kurzfristig ein Gesetz einbringen, um die rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der Corona-Krise ergeben, zu lösen und die Handlungsfähigkeit der Justiz sicherzustellen.

Ein 50-jähriger Bilanzbuchhalter hat sich wegen Veruntreuung von Spendengeldern vor dem Amtsgericht Bad Waldsee verantworten mü (Foto: Volker Hartmann/dpa)

So soll beispielsweise bei Strafprozessen die Frist, um die Hauptverhandlungen maximal unterbrochen werden dürfen, auf über drei Monate verlängert werden. "Damit stellen wir die Handlungsfähigkeit unserer Justiz auch unter den aktuellen Herausforderungen sichern", sagt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak.

Außerdem wollen die Koalitionsfraktionen die Insolvenzantragspflicht kurzfristig aussetzen, um Unternehmen zu schützen, die infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage geraten.

16.13 Uhr - Bodenseekreis richtet Notunterkunft in Messehalle ein

Das Landratsamt richtet aktuell gemeinsam mit der Messe Friedrichshafen in einer der Messehallen eine vorsorgliche Notunterkunft ein. Es werden hier 100 Betten überwiegend in Vierer-Kompartments bereitgestellt. Die Unterkunft soll als Reserve dienen, falls im Zusammenhang mit Corona kurzfristig Menschen untergebracht werden müssen, beispielsweise gestrandete Reisende oder bei einer Evakuierung. Einen konkreten Bedarf gibt es aktuell nicht.

Die Messe Friedrichshafen baut die Kompartments auf und stellt die nötige Infrastruktur zur Verfügung. Auch die Verpflegung der Menschen wäre mit den Einrichtungen der Messe möglich. Die Notunterkunft wird voraussichtlich ab dem Wochenende betriebsbereit sein.

Aufbau in der Messehalle in Friedrichshafen - hier soll eine Notunterkunft entstehen. (Foto: Landratsamt Bodenseekreis)

Landrat Lothar Wölfle hat in Abstimmung mit den Fraktionssprechern die für den 30. März geplante Kreistagssitzung abgesagt.

15.58 Uhr - Azubi-Zwischenprüfungen fallen aus - Abschlussprüfungen verschoben

Die für Frühjahr 2020 angesetzten Azubi-Zwischenprüfungen entfallen ersatzlos. Darauf haben sich die zuständigen Gremien der Industrie- und Handelskammern (IHKs) verständigt. Der Ausfall betrifft rund 12.000 angehende Fachkräfte in Baden-Württemberg, die ihre Zwischenprüfung nicht nachholen müssen.

Die Zwischenprüfung diene in erster Linie dazu, Azubis und Betrieben zur Mitte der Berufsausbildung eine Rückmeldung über den Leistungsstand zu geben, teilt die IHK mit. Die Ergebnisse der Zwischenprüfung hätten keine Folgen für den Berufsabschluss. Die Prüfungsleistung fließe nicht in das Endergebnis ein.

Die abgesagten Abschlussprüfungen wurden allerdings nur verschoben. Es werden neue Termine bekanntgegeben, sobald sich die Risikoeinschätzung rund um das Coronavirus wieder verbessert hat, schreibt die IHK.

15.45 Uhr - Laupheims Bürgermeister: "Bleiben Sie zu Hause!"

Mit einem eindringlichen, schriftlich verbreiteten Appell, angesichts der Coronakrise zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, hat sich Oberbürgermeister Gerold Rechle am Mittwochnachmittag an die Laupheimer Bevölkerung gewandt.

Mit den Worten „Es geht um die Gesundheit aller, die Gesundheit Ihrer Liebsten und Ihrer eigenen. Es geht um Menschenleben“ fordert er dazu auf, Vorsicht walten zu lassen und sich und andere kompromisslos zu schützen.

Es geht um die Gesundheit aller, die Gesundheit Ihrer Liebsten und Ihrer eigenen. Es geht um Menschenleben. Oberbürgermeister Gerold Rechle

Mit allem Nachdruck legt Rechle den Bürgerinnen und Bürgern ans Herz: „Vermeiden Sie jeden unnötigen, direkten sozialen Kontakt. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit anderen in Gruppen spielen, treffen Sie nicht Ihre Freunde oder Bekannte. Seien Sie dennoch für die anderen da, fragen Sie, ob Ihr Umfeld etwas braucht. Telefonieren Sie oder halten Sie über Social Media Kontakt.“ Hier lesen Sie den kompletten Artikel.

15.20 Uhr - ÖPNV wird aufrecht erhalten

Der öffentliche Verkehr mit Bahnen und Bussen wird auch während der Corona-Pandemie aufrechterhalten, das hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann heute erklärt.

"Wir werden für ein reduziertes, aber stabiles Grundangebot im öffentlichen Verkehr sorgen", so Herrmann.

Dies sei wichtig, "damit Menschen, die aus zwingenden Gründen den ÖPNV nutzen müssen, dies auch tun können".

Natürlich habe aber der Schutz der Fahrgäste und des Betriebspersonals oberste Priorität. Es gelte deshalb, "Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln, wie zum Beispiel Abstand zu halten, zu befolgen".

14.50 Uhr - Nachsorgeklinik Tannheim geschlossen

Nachdem in der Nachsorgeklinik Tannheim ein begleitender Angehöriger eines Patienten an COVID-19 erkrankt ist, wird die Nachsorgeklinik bei Villingen-Schwenningen geräumt und geschlossen.

Patienten, Begleitpersonen und Mitarbeiter werden für 14 Tage häuslich isoliert. Die Patienten, die sich noch in der Klinik aufhalten, werden von Angehörigen abgeholt. Die Klinik beabsichtigt, ihren Betrieb erst wieder ab dem 6. April aufzunehmen.

Ein Intensivbett in der perioperativen Intensivtherapie der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Universitätsmedizin Rostock. (Foto: Bernd Wüstneck / dpa)

14.45 Uhr - Bundespolizei leidet unter Anfragen

Die Bundespolizei muss aktuell sehr viele Bürgeranfragen beantworten, die die sogenannten "triftigen Reisegründe für die Ein- und Ausreise" nach und von Deutschland betreffen. Grundsätzlich gilt, dass entbehrliche Reisebewegungen zwingend zu unterlassen sind, warnt die Behörde.

"Bitte unternehmen Sie lediglich absolut notwendige Reisen. Jeder Einzelne muss verantwortungsvoll mit der derzeitigen Lage umgehen, um die weitere Eindämmung der Infektionsgefahren durch das Coronavirus zu gewährleisten", heißt es in einer Mitteilung. Die Behörde will die Vorgabe nach eigenen Angaben eng auslegen.

14.40 Uhr - Friedrichshafen beginnt mit Kontrollen - Fähre Konstanz-Meersburg eingeschränkt

Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen werden am Mittwochnachmittag damit beginnen, die Einhaltung der von der Landesregierung erlassenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren.

Die Festsetzung von Bußgeldern, Zwangsmitteln usw. werden einzelfallbezogen entschieden, heißt es aus dem Rathaus.

Das gilt insbesondere für Geschäfte, Kneipen und Restaurants, aber auch für öffentliche Spielplätze, wie die Pressestelle der Stadt gegenüber Schwäbische.de bestätigt. Die Kontrollen werden in erster Linie vom gemeindlichen Vollzugsdienst vorgenommen, in bestimmten Bereichen mit Unterstützung durch Polizeibeamte.

„Die heutigen Kontrollen dienen natürlich auch der Aufklärung, gleichzeitig aber auch der Durchsetzung der Verbote. Die Festsetzung von Bußgeldern, Zwangsmitteln usw. werden einzelfallbezogen entschieden“, heißt es aus dem Rathaus. Allein im Einzelhandel in der Innenstadt sind laut Angaben der Stadtverwaltung rund 100 Betriebe von einer Schließung betroffen.

Wegen des infolge der aktuellen Situation sinkenden Fahrgastaufkommens wird außerdem die Fähre Konstanz-Meersburg ab kommenden Freitag, 20. März, tagsüber im 20-Minutentakt verkehren und damit den Fahrplan bis auf Weiteres reduzieren.

14.35 Uhr - Kretschmann spricht mit stellvertretendem CureVac-Chef

„CureVac ist ein großer Hoffnungsträger im Kampf gegen das Corona-Virus. Ihre Mission ist unglaublich wichtig in dieser Zeit“, so wandte sich Ministerpräsident Kretschmann am Mittwoch (18. März 2020) in einer Videoschalte an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von CureVac, Franz-Werner Haas, und sein Team.

Die Tübinger Firma arbeitet unter Hochdruck an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Die Forscher sind auf dem Weg, auf der Basis des menschlichen Botenstoffs mRNA ein besonders sparsam zu verwendendes und daher auch schonendes Mittel zur Vorbeugung gegen Covid-19 entwickeln zu können. „CureVac will einen Impfstoff entwickeln, der der ganzen Welt hilft“, sagte Haas. „Es geht darum, mit einem Impfstoff allen Menschen zu helfen. Ich bin froh und dankbar, dass wir in Baden-Württemberg ein so innovatives Unternehmen haben“, so Kretschmann. Der Ministerpräsident sagte dem Unternehmen größtmögliche politische Unterstützung zu.

Heute mache auch ich Homeoffice, nachdem ich mit einer heftigen Erkältung aufgewacht bin. Und sicherheitshalber lasse ich mich testen, in diesen Zeiten ja nicht unwichtig. Als kleiner Nebeneffekt kann ich beim Arbeiten in der Sonne sitzen. Bleibt gesund! pic.twitter.com/BiFTUeTZ9G— Olaf Scholz (@OlafScholz) March 18, 2020

14.10 Uhr - Siebter Todesfall in Baden-Württemberg

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurde am Mittwochmorgen vom Landesgesundheitsamt (LGA) und dem Gesundheitsamt Hohenlohekreis ein COVID-19-Todesfall eines über 80-jährigen Patienten gemeldet.

Der Mann zählte aufgrund seiner Vorerkrankungen zu den Hochrisikopatienten. Er wurde am 15. März positiv auf Covid-19 getestet und verstarb am Tag darauf in einem Krankenhaus.

13.40 Uhr - Friedrichshafen verzichtet auf Parkgebühren

Es gehe darum, während der Corona-Pandemie den - sonst nicht empfohlenen - Umstieg aufs Auto zu erleichtern, teilte die Stadt mit. Deshlab ist das Parken in der Stadt ab jetzt kostenlos.

Dadurch würden volle Busse und Bahnen vermieden und das Ansteckungsrisiko reduziert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Den ganzen Text lesen Sie hier.

13.05 Uhr - Der Impfstoff gegen Egoismus

"Solidarität ist der Kitt, der unsere Gesellschaft dieser Tage zusammenhält. Doch es gibt sie nicht umsonst - sie erfordert Opfer, die weh tun. Von uns allen", schreibt Schwäbische.de-Redakteur Michael Wollny in seinem Essay und kritisiert die Hamsterkäufer.

"Solche Menschen glauben weniger an die Wirkkraft von Selbstlosigkeit und Solidarität, als an die Wahrhaftigkeit einer Zombie-Apokalypse. Auf Facebook gab's da schließlich so ein Video."

Doch die Corona-Krise bietet auch eine Chance: "Solidarität bedeutet dieser Tage also auch einmaligen Verzicht, um nicht vielleicht dauerhaft verzichten zu müssen. Ein finanzielles Opfer zum Erhalt einer ländlich-sozialen Infrastruktur. Es geht eben nicht darum, dass ein jeder nun zusehen muss, wo er gegenwärtig bleibt. Es geht darum, dass wir alle nicht zusehen wollen, wie zukünftig vieles aus unserer Mitte verschwindet." Den ganzen Text lesen Sie hier.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.

12.15 Uhr - Ministerin: Studierende sollen bei Bewältigung der Corona-Pandemie helfen

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will, dass Universitätskliniken, Krankenhäuser und Gesundheitsämter Hilfe von Studierenden bekommen. Sie "benötigen in der aktuellen Situation dringend personelle Verstärkung im Bereich der Patientenversorgung, bei Corona-Tests, Diagnostik, aber auch bei der Beratung und Betreuung der Menschen, beispielsweise über Telefonhotlines, sagte sie.

Hierbei könnten Studierende der Medizin und Pflegewissenschaften sowie Studierende anderer Fachbereiche mit relevanten medizinischen Fachkenntnissen wichtige Unterstützung leisten, so die Ministerin in einer Mitteilung weiter. „Ich rufe daher die Studierenden dazu auf, sich zur Verfügung zu stellen. Sie können einen wichtigen Beitrag leisten in der jetzigen Krisensituation. Ihre Hilfe wird gebraucht!“, sagte Bauer.

11.22 Uhr - Baden-Württemberg erwägt Verschiebung der Abschlussprüfungen

Baden-Württemberg prüft, ob die Abitur- und andere Abschlussprüfungen verschoben werden. Bayern hatte am Morgen entschieden, den Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 zu verschieben. Das teilte das Kultusministerium in München mit.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte der Schwäbischen Zeitung mit: „Unabhängig von der Entscheidung in Bayern arbeiten wir bereits seit einigen Tagen daran, wie wir mit dem Abitur sowie den Abschlussprüfungen an allen weiteren Schularten umgehen. Dabei prüfen wir selbstverständlich unterschiedliche Szenarien und Möglichkeiten, Prüfungen zeitlich und organisatorisch umzusetzen, darunter auch eine Verschiebung des Prüfungszeitraums. Die Entscheidung werden wir sorgsam abwägen und für alle Schularten noch in dieser Woche bekanntgeben. Unser Ziel bleibt: Für die Schülerinnen und Schüler darf kein Nachteil entstehen.“

11.08 Uhr - Katamaran fährt im Zwei-Stunden-Takt

Der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz fährt ab Freitag, 20. März nur noch im 2-Stunden-Takt. Das teilt die Reederei mit. Weitere Einschränkungen bis hin zum Aussetzen der Schiffsverbindung übers Wochenende lässt sich die Reederei derzeit noch offen. Grund für die Fahrplanänderung sei die deutlich geringere Nachfrage werktags.

Alle Details gibt es hier.

10.43 Uhr - BMW schließt Werke in Europa

BMW stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Autoproduktion in Europa und Südafrika für vier Wochen. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des Autobauers in München. Das entspricht etwa der Hälfte seiner Produktionskapazität. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.

BMW erwartet, dass die Maßnahmen sein diesjähriges Geschäftsergebnis erheblich drücken werden. Demnach will BMW angesichts der Produktionspause unter anderem verstärkt Kurzarbeit nutzen, die Mitarbeiterzahl 2020 aber „auf dem Niveau des Vorjahres“ halten.

Es geht in der Ansprache von Kanzlerin #Merkel nicht um neue Maßnahmen. Es geht um das, was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des #Coronavirus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll. #Covid19de— Steffen Seibert (@RegSprecher) March 18, 2020

10.26 Uhr - Merkel will Fernsehansprache zur Corona-Krise halten

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich heute Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung richten. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Er betonte, es gehe nicht um die Verkündung neuer Maßnahmen, sondern um einen Aufruf zur Beteiligung an den bestehenden Schutzmaßnahmen.

Die ARD kündigte die Übertragung der Ansprache für 20.15 Uhr an. Von Seiten des Senders hieß es weiter, Merkel wolle Verunsicherung in der Bevölkerung entgegenwirken.

10.02 Uhr - RKI: Zehn Millionen Infizierte in nächster Zeit möglich

"Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird", sagt der Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Bei einer Pressekonferenz nannte er aktuelle Erkenntnisse über das Virus: Die häufigsten Symptome der Erkrankung seien Husten, Fieber und Schnupfen. Einige positiv gestesteten Infizierten hätten allerdings über keine Symptome geklagt.

"Pandemien verlaufen immer in Wellen. Es könnte zwei Jahre dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung die Infektion durchgemacht hat", sagt Wieler. Das Virus werde nur von Mensch zu Mensch übertragen. Deswegen seien die aktuellen Maßnahmen zum Schutz vor der Infektion so wichtig.

Er appellierte an die gesamte Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten. "Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir bis in wenigen Monaten 10 Millionen Infizierte haben", sagte Wieler.

Wieler warnt seit Tagen vor einer Überlastung der Intensivkapazitäten in Krankenhäusern. Diese müssten mindestens verdoppelt werden. Bei einer großen Zahl von Infizierten innerhalb kurzer Zeit könnte selbst der eigentlich geringe Anteil schwer Erkrankter zu einer Belastungsprobe für das Gesundheitssystem werden.

9.16 Uhr - "Kein Bock auf Sterben" - Junge Menschen machen aufmerksam

"Hi, wir sind’s. Die Risikogruppe." So beginnt die Nachricht, die Raul Krauthausen auf Instagram an seine Mitmenschen schreibt. Er will sich und andere Menschen mit schweren Erkrankungen vorstellen und erklären, wie tödlich das neue Coronavirus für sie sein kann.

"Keiner von uns ist Rentner und wir gehen genauso gerne wie du in Clubs, Bars und auf Konzerte. Worauf wir keinen Bock haben, ist sterben. Genau das ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, wenn du nicht einfach die nächsten Wochen zuhause bleibst und deinen sozialen Aktionsradius für ein paar Wochen einschränkst."

8.56 Uhr - Das gilt in Baden-Württemberg ab heute konkret

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat folgende Maßnahmen beschlossen, um die Menschen vor einer Infektion zu schützen. Die neuen Regelungen gelten ab heute, Mittwoch, 18. März.

Diese Läden bleiben geöffnet: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel, Hofläden und Raiffeisenmärkte

Diese Geschäfte können jetzt auch am Sonntag und Feiertag geöffnet werden.

Alle anderen Einzelhändler, die nicht zu den oben genannten Einrichtungen gehören, werden geschlossen.

Außerdem müssen geschlossen bleiben: Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen, Kinos, Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen, alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios, und ähnliche Einrichtungen, Volkshochschulen und Jugendhäuser, öffentliche Bibliotheken, Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks sowie Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räume), Spezialmärkte, Öffentliche Spiel- und Bolzplätze.

Diese Veranstaltungen sind untersagt: Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften und auch alle sonstigen Veranstaltungen.

Für Gaststätten gilt: Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt. Vom Verbot ausgenommen sind allerdings Gaststätten, die Speisen und Getränke anbieten sowie Mensen, wenn sichergestellt ist, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und die Gaststätten dürfen frühestens ab sechs Uhr geöffnet und müssen spätestens ab 18 Uhr geschlossen werden.

8.35 Uhr - Gastronomen und Händler bangen um ihre Existenz

Kneipen und Bars, Spielwaren- und Schmuckläden - Geschäfte, die nicht existenziell wichtig sind, müssen ab jetzt geschlossen bleiben. Das bringt zahlreiche Händler aus der Region in finanzielle Schwierigkeiten. Einige bangen sogar um ihre Existenz.

„Das sind drastische Einschnitte für uns, gerade vor dem Ostergeschäft.“ Benjamin Rupp, einer der Geschäftsführer von Spielwaren- und Lederwaren Rupp in der Wangener Altstadt, sieht angesichts der angeordneten Schließung in großen Teilen des Einzelhandels dunkle Wolken aufziehen.

Der Schaden, den Covid-19 anrichtet, ist immens, sagt Stefanie Winter, Inhaberin des Café Podium in Aalen. Sollte die Verordnung der Landesregierung wie angekündigt erst am 15. Juni außer Kraft treten, bedeute das das Aus sämtlicher Gaststätten.

„Uns persönlich ist es wichtig, dass man zusammenhält und nicht massenhaft bei den großen Onlinehändlern kauft“, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings Friedrichshafen. Der Einzelhandel sei schon gebeutelt, deshalb hoffe er, dass die Bürger den Händlern vor Ort die Treue halten und ihren Konsum auf bessere Zeiten verschieben.

Für die Baumärkte beginnt jetzt allerdings die Hauptsaison, da die Menschen im Frühling damit beginnen, ihren Garten herzurichten. „Der April ist traditionell der umsatzstärkste Monat“, so Jan Mattes, Geschäftsführer von Baustoffe Honer in Spaichingen.

Wie es den Händlern in Friedrichshafen geht (plus).

Was die Gastronomen in Aalen beschäftigt (plus).

Wie die Einzelhändler in Wangen im Allgäu die Situation einschätzen (plus).

Welche Bereiche der Wirtschaft in Spaichingen besonders betroffen sind (plus).

7.15 Uhr - China meldet nur noch eine neue Infektion

China hat am Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Den zweiten Tag in Folge habe es nur eine neue Übertragung in der zentralen Stadt Wuhan gegeben, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Hinzu kämen zwölf neue Fälle, in denen das Coronavirus aus dem Ausland nach China eingeschleppt worden sei. Damit stieg die Zahl der eingeschleppten Infektionen auf 155.

In der Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan hatte das Virus seinen Ursprung genommen. Seit einer Woche liegen die Zahlen der neuen Infektionen dort nur noch im einstelligen Bereich. Anfang Februar waren dort noch täglich tausende neue Fälle gemeldet worden.

7.10 Uhr - Bayern gewährt Stundung für Steuern zinsfrei

Wer in Bayern aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, kann ab sofort fällige Steuerzahlungen zinsfrei stunden. Finanzminister Albert Füracker (CSU) setzte die steuerliche Hilfsmaßnahme im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung in Kraft.

Wer seine Steuern aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht zahlen kann, kann bis zum Jahresende entsprechende Anträge auf Stundung stellen. Dies betrifft sowohl die Einkommen- und Körperschaftsteuer als auch die Umsatzsteuer. Zudem kann auf Antrag auch die Höhe der Vorauszahlungen angepasst werden. Bei unmittelbarer Betroffenheit werde der Freistaat grundsätzlich bis zum Ende des Jahres von Vollstreckungsmaßnahmen absehen.

7 Uhr - Bayerische Polizei zieht Einstiegsprüfungen vor

Aus Angst vor Engpässen in der Corona-Krise zieht Bayern die Prüfungen für Polizeianwärter vor. Die Abschlussprüfungen sollte ursprünglich im Mai beginnen, nun wurden sie auf den 23. März vorverlegt, wie ein Sprecher der für die Prüfungen zuständigen Bereitschaftspolizei in Bamberg mitteilte. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

„Grund hierfür ist die Fürsorgepflicht, da die Prüfungen derzeit noch mit allen Prüflingen durchgeführt werden können, was in Zukunft aufgrund möglicher Infektionen eventuell nicht mehr gegeben ist“, teilte die Bereitschaftspolizei mit. Nach bestandener Prüfung stünden grundsätzlich 800 neue Polizeibeamte zur Verfügung — „und es könnte auf mögliche Personalausfälle reagiert werden“. Das Problem stelle sich derzeit aber ausdrücklich noch nicht.

6.30 Uhr - Jetzt heißt es zurückziehen und warten

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen die Menschen etliche Einschränkungen in Kauf nehmen — jetzt ist mehr denn je soziale Distanz angesagt. Denn die Zahl der Infizierten wächst und wächst. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte an die Bürger, sich an die Einschränkungen zu halten.

Ungeachtet dessen geht die Regierung davon aus, dass die Zahl der Infektionen steigen wird. Erst in 10 bis 14 Tagen sei damit zu rechnen, dass die Maßnahmen wirkten, hieß es am Dienstag.

Unterdessen starb in Baden-Württemberg ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Mensch. Es handelt sich nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes vom Dienstagabend um eine über 80-Jährige stationär behandelte Patientin aus dem Ortenaukreis, die bereits am Montag starb.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg Stand Dienstagabend auf sechs. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am außerdem 536 neu bestätigte Infektionen mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 1641 an. Von den 1641 Fällen waren 916 männlich (56 Prozent).

Die letzten Meldungen von Dienstag, 17. März

Dienstag, 22.45 Uhr - Teilnehmer einer Gemeinderatssitzung positiv getestet

Am vergangenen Donnerstag fand eine Gemeinderatssitzung in Wain (Landkreis Biberach) statt. Unter den Teilnehmern war ein Besucher, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Das Gesundheitsamt bittet alle Teilnehmer dieser Sitzung ihre sozialen Kontakte auf das notwendigste Maß für 14 Tage ab dem vergangenen Donnerstag, 12. März, zu reduzieren. Bei Auftreten von Symptomen wie beispielsweise Husten, Fieber oder Halsschmerzen sollen sie sich beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt über das Bürgertelefon 07351 52-7070 melden.

Der Landkreis Biberach damit 38 bestätigte Coronafälle.

Dienstag, 22.35 Uhr - Kurzarbeit wegen Corona: Telefondrähte bei der Arbeitsagentur Ravensburg glühen

Die Zahl der Anrufe bei der Arbeitsagentur Ravensburg hat sich verzehnfacht, die Leitungen sind überlastet. Der Grund: Unzählige Unternehmen erkundigen sich, was sie tun müssen, um wegen der Corona-Krise Kurzarbeit anzumelden. Die restlichen Anrufer wollen sich laut Pressesprecher Walter Nägele arbeitslos melden.

Dienstag, 22.25 Uhr - Uni Ulm im Notbetrieb

Auf Beschluss des Pandemiestabs bereitet die Universität Ulm bis zum Donnerstag, 19. März (18 Uhr), die komplette Schließung vor. Die verbleibende Zeit bis zur Schließung soll für eine geregelte Vorbereitung des Notbetriebs genutzt werden. Was Studierende jetzt wissen müssen.

Was am Dienstag wichtig war:

Belgien beschließt fast dreiwöchige Ausgangssperre

Infektionen in Baden-Württemberg steigen sprunghaft an

Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen

Bund und Länder beschließen Krankenhaus-Notfallplan

UEFA verschiebt Fußball-EM

Kultusministerin hält an Prüfungsterminen fest - Schulprüfungen sollen leichter werden

Bayern setzt noch strengere Maßnahmen durch

Kretschmann hält Ausgangssperren aktuell nicht für erforderlich

Europa schottet sich weiter ab

