Corona-Newsblog: Deutschland laut Regierung in schwierigster Phase der Pandemie

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 51.000 (202.113 Gesamt - ca. 147.300 Genesene - 3795 Verstorbene)

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 193,7

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 345.600 (1.439.938 Gesamt - ca. 1. 069.400 Genesene - 24.938 Verstorbene)

: ca. 345.600 (1.439.938 Gesamt - ca. 1. 069.400 Genesene - 24.938 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 24.938

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 184,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

Regierung: Deutschland in schwierigster Phase der Pandemie (13.49 Uhr)

(13.49 Uhr) Spahn: „Schwächste zuerst impfen“ (11.15 Uhr)

(11.15 Uhr) Studie: Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen helfen gegen Corona (8.15 Uhr)

(8.15 Uhr) Erstmals über 30.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (06.40 Uhr)

++ Corona-Ausbruch in Pflegeheim: 29 Bewohner infiziert

(15.12 Uhr) In der Pflegeeinrichtung Haus St. Bernhard haben Corona-Reihentests an allen 38 Bewohnern in 29 Fällen ein positives Ergebnis gebracht.

Auch sieben Mitarbeiter wurden positiv getestet, gibt der Träger Vinzenz von Paul gGmbH in einer Pressemitteilung bekannt. Hier lesen Sie mehr.

++ Corona-Ausbruch: Altenpflegeheim in Langenargen sucht freiwillige Helfer

(14.51 Uhr) Der vorläufige Verdacht, dass sich eine große Zahl an Infektionen im Altenpflegeheim in Langenargen ergeben hat, ist bestätigt.

Das Hospital zum heiligen Geist läuft derzeit im Notbetrieb. 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 25 Mitarbeitende des Hospitals haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Bewohner muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Hier lesen Sie mehr.

++ Bundesrat stimmt Corona-Entschädigung für Eltern zu

(14.37 Uhr) Der Bundesrat hat den neuen Entschädigungsregeln für Eltern zugestimmt, die wegen geschlossener Kitas und Schulen oder eingeschränkten Betriebs der Einrichtungen nicht zur Arbeit können.

Eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat gibt es nun auch, wenn Schulen nicht geschlossen werden, sondern lediglich die Präsenzpflicht ausgesetzt wird, so wie das in einigen Bundesländern jetzt der Fall ist. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht anderweitig „zumutbar“ betreut werden kann.

Betroffene Eltern von Kindern bis zwölf Jahre oder Kindern mit Behinderung haben Anspruch auf eine Lohnersatzzahlung von 67 Prozent des Nettolohns. Maximal kann man 2016 Euro monatlich bekommen.

Der Anspruch gilt für 20 Wochen - jeweils zehn Wochen für Mütter und zehn für Väter oder 20 für Alleinerziehende. Die Regelung soll rückwirkend ab dem 16. Dezember gelten - und damit auch für den aktuellen Lockdown. Die Anträge für die Entschädigung stellt der Arbeitgeber bei der zuständigen Behörde vor Ort.

++ Hausärzteverband fordert rasche Impfung von Medizinern

(14.33 Uhr) Der Verband der Hausärzte im Südwesten hat scharfe Kritik daran geübt, dass diese Mediziner nicht vorrangig geimpft werden sollen.

Verbandschef Berthold Dietsche sagte dem Südwestrundfunk in Baden-Baden am Freitag, er habe seinen Augen nicht trauen wollen, als er die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission gelesen habe. „Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Hausärztinnen und Hausärzte seit neun Monaten an der vordersten Front der Corona-Bekämpfung stehen.“ Dadurch hätten sie von früh bis spät Kontakt mit teils hochinfektiösen Erkrankten.

„Ohne das System der Hausärzteschaft hätte das System überhaupt nicht funktioniert“, sagte Dietsche. Zugleich würden die Hausärzte von der Politik für immer neue Aufgaben eingeteilt. „Dass jetzt ausgerechnet die Hausärztinnen und Hausärzte nach hinten priorisiert werden, dafür fehlt mir jedes Verständnis.“

++ Curevac erhält Erlaubnis für Massenproduktion

(14.17 Uhr) Der Impfstoffhersteller Curevac darf an seinem Standort Tübingen in Massenproduktion seines Impfstoff gehen. Wie das Regierungspräsidium Tübingen am Freitag mitteilte, wurde eine notwendige Erlaubnis jetzt erteilt.

„In der aktuellen Situation hat die Unterstützung der Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen das Coronavirus größte Priorität“, sagte Regierungspräsident Klaus Tappeser. „Wir schaffen für diese Firmen den zuverlässigen rechtlichen Rahmen so schnell, wie es unter Wahrung der strengen Verfahrensvorschriften möglich ist.“

++ Regierung: Deutschland in schwierigster Phase der Pandemie

(13.49 Uhr) Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung momentan in der bisher schwierigsten Phase der Corona-Krise. „Wir haben jetzt eine Situation, die so schwierig ist, wie sie in dieser Pandemie in diesem Land noch nicht war“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Deswegen würden sehr schwere und einschränkende Maßnahmen ergriffen, die in alle Lebensbereiche hinein strahlten.

Seibert sprach mit Blick auf die bevorstehenden Impfungen von „Licht am Ende des Tunnels“. Er verwies aber darauf, dass in den ersten Monaten mit den Impfungen zunächst noch keine große Bevölkerungszahl erreicht werde.

Impfdosen in ausreichendem Umfang stehen erst nach und nach zur Verfügung. „Realistisch müssen wir uns darauf einrichten, dass sicherlich die Monate Januar und Februar noch zu den schwersten gehören, die wir in dieser Pandemie haben.“ Seibert fügte später hinzu: „Trotzdem habe wir auch genügend Gründe zur Hoffnung, dass 2021 uns Schritt für Schritt Verbesserungen bringen wird.“

++ Neues Hilfsprogramm für selbstständige Künstler in Bayern gestartet

(13.36 Uhr) Das neue Corona-Hilfsprogramm für soloselbstständige Künstler in Bayern läuft. Seit Freitagmittag können freischaffende Künstler und Angehörige kulturnaher Berufe Anträge einreichen, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kunst mitteilte. Die Hilfen können bis Ende März rückwirkend für den Zeitraum von Oktober bis Dezember beantragt werden.

„Nach komplexen Abstimmungen mit dem Bund können wir nun soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie Angehörige kulturnaher Berufe unterstützen, die als Berufsgruppe besonders schwer von der Pandemie getroffen wurden“, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU).

Laut Ministerium wurde der Kreis der Antragsberechtigten gegenüber dem Ende September ausgelaufenen Künstlerhilfsprogramm erweitert. Das Programm sieht vor, dass diese für bis zur drei Monate im Zeitraum von Oktober bis Dezember eine Finanzhilfe von maximal 1180 Euro monatlich beantragen können. Sie soll entfallene Einnahmen ersetzen. Das Programm soll zusätzlich zur November- und Dezemberhilfe des Bundes gezahlt werden.

++ Curevac-Gründer Hoerr zum Ehrenbürger von Tübingen ernannt

(13.05 Uhr) Der Gründer des Biotech-Unternehmens Curevac in Tübingen, Ingmar Hoerr, ist zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden.

„Ingmar Hoerr hat mit Erfindergeist und Gründungsbegeisterung im Team mit der Belegschaft von Curevac aus einer Entdeckung im Labor eine Technologie erschaffen, die derzeit unsere größte Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist. Seine Verdienste reichten damit weit über Tübingen hinaus und der Gemeinderat hat ihn deshalb zum jüngsten der sieben lebenden Ehrenbürger der Stadt ernannt“, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer am Freitag in Tübingen.

Curevac ist auf der Suche nach einem Impfstoff gegen Corona. Vor ein paar Tagen erhielt das Unternehmen grünes Licht für den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie. Mit ersten Ergebnissen der Studie mit wahrscheinlich mehr als 35.000 Teilnehmern rechnet Curevac nach Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021.

Ebenso wie bei Biontech aus Mainz basiert der Curevac-Impfstoff auf dem Botenmolekül mRNA, der im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anregt. Dies löst eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen soll.

++ Künstler bekommen weitere 28 Millionen Euro Corona-Hilfe vom Land

(11.45 Uhr) Die Landesregierung unterstützt die Künstler in Baden-Württemberg in der Corona-Krise mit weiteren 28 Millionen Euro. Neu ist nach Angaben vom Freitag ein Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten in Höhe von 15 Millionen Euro. „Sie sind durch die Corona-Pandemie besonders stark betroffen und unter existentiellen Druck geraten“, hieß es in einer Mitteilung des Kunstministeriums in Stuttgart.

Unser Ziel ist es, eine drohende dauerhafte Beschädigung der vielfältigen Kunstlandschaft in Baden-Württemberg durch die Folgen der Corona-Pandemie zu verhindern. Petra Olschowski, Kunststaatssekretärin

Mit je 3500 Euro sollen etwa Tänzer, Musiker und Autoren ihre Arbeit trotz der Einschränkungen durch die Pandemie fortsetzen können, sagte Ressortchefin Theresia Bauer (Grüne). „Unser Ziel ist es, eine drohende dauerhafte Beschädigung der vielfältigen Kunstlandschaft in Baden-Württemberg durch die Folgen der Corona-Pandemie zu verhindern“, erklärte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.

Darüber hinaus habe das Kabinett für 2021 weitere Corona-Hilfen für Kunst und Kultur beschlossen. Das Soforthilfeprogramm für die Vereine der Breitenkultur solle mit zehn Millionen Euro fortgeführt werden, das Programm „Kunst trotz Abstand“ mit drei Millionen Euro.

++ Spahn: „Schwächste zuerst impfen“ - wird ein bis zwei Monate dauern

(11.08 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn hat seine Entscheidung, statt wie von der Ständigen Impfkommission (StiKo) vorgeschlagen fünf, nur drei Gruppen zuerst zu impfen, verteidigt.

„Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Deshalb müssen wir priorisieren“, sagte er in einer Pressekonferenz am Freitag.

Zuerst sollen deshalb den Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen und den Pflegekräften Schutz geboten werden.

„Jeder zweite Todesfall ist bei einem über 80-Jährigen. Die Schwächsten zu schützen ist das erste Ziel“, so Spahn weiter. Für die Impfungen würde man ein bis zwei Monate brauchen. „Der Winter wird noch lang. Wir werden noch längere Zeit mit diesem Impfstoff leben müssen.“

++ Trotz Einzelhandels-Lockdown: Drogeriemarkt verkauft ganzes Sortiment

(10.17 Uhr) Die Drogeriemarktkette Müller verkauft trotz der weitgehenden Schließung des Einzelhandels in mehreren Geschäften ihr gesamtes Sortiment - und zieht so den Unmut anderer Händler auf sich.

So ist etwa in der Innenstadt von Ulm in einem Geschäft von Müller weiter die gesamte Verkaufsfläche geöffnet, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Dies sorge bei anderen Händlern für Unmut, die etwa Spiel- oder Haushaltswaren verkauften und schließen müssten. Diese sähen sich so benachteiligt. Das Vorgehen von Müller sei jedoch einwandfrei, heißt es von der Stadt.

Inzwischen erlaubt die geltende Corona-Verordnung, dass Geschäfte mit sogenanntem Mischsortiment weiter alle Waren anbieten. Darauf beruft sich auch Müller. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte auf Anfrage mit: „Wir handeln nach dem vorgeschriebenen Schwerpunktprinzip.“ Häuser, die dieses Schwerpunktprinzip nicht erfüllten, schlössen Teilsortimente, entsprechend der behördlichen Anordnungen.

++ Söder will Weihnachtsgottesdienste im Internet verfolgen

(9.45 Uhr) Nachdem in der Corona-Krise viele Gottesdienste an Weihnachten nicht wie gewohnt stattfinden, will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf das Internet ausweichen. „Ich werde am Heiligen Abend viele Angebote für Online-Gottesdienste beziehungsweise Online-Predigten wahrnehmen“, sagte der CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“.

Will dieses Jahr auf Präsenzgottesdienste verzichten: Markus Söder. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

Schon an Ostern habe er sich mehrere Predigten im Internet angehört, „so viel wie noch nie“, wie Söder erzählte. „Ich fand das unglaublich bereichernd. Deshalb werde ich an Weihnachten an mehr Gottesdiensten als je zuvor teilnehmen.“ Von seiner Familie verlange er das aber nicht. „Das müssen sich natürlich nicht alle anschauen.“

Söder betonte, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest gefeiert werde. Er appellierte, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Es gehe nicht um die teuersten Geschenke oder das teuerste Essen. „Vielleicht könnten wir vielmehr die Gemeinsamkeit, die Familie und die Gesundheit wertschätzen.“

++ Viele Läden und Geschäfte können Miete nicht mehr zahlen

(9.16 Uhr) Bayerns Vermieter spüren verstärkte Auswirkungen der Corona-Krise: Von den fast 500 Mitgliedsunternehmen der bayerischen Wohnungswirtschaft (VdW) berichtet mittlerweile mehr als die Hälfte (55 Prozent), dass manche Mieter die Aussetzung ihrer Zahlungen beantragt haben.

Nicht mehr zahlen können oder wollen aber weniger die Wohnungsmieter als vielmehr Ladenbesitzer, Gastronomen und Büromieter: Bei über 60 Prozent der Wohnungsunternehmen haben Gewerbemieter bereits um Stundung gebeten. Das berichtete der Verband am Freitag. Im VdW sind hauptsächlich Wohnungsgenossenschaften und kommunale Vermieter Mitglied.

Absolute Zahlen hat der Verband nicht abfragen lassen, klar ist jedoch, dass der Trend nach oben geht. Im Sommer hatten erst 38 Prozent der VdW-Unternehmen gemeldet, dass Mieter Zahlungen stunden wollten. Die finanziellen Folgen halten sich noch in Grenzen, da die Unternehmen bislang bei den Wohnungsmietern jeweils nur Einzelfälle melden.

Allerdings fürchtet eine beträchtliche Zahl der insgesamt befragten 491 Vermieter bei den Gewerbemietern ausbleibende Zahlungen in den nächsten Monaten: 27 Prozent sehen laut Umfrage ein hohes oder sogar sehr hohes Risiko weiterer Ausfälle. Gekündigt wurde laut VdW bislang keinem Mieter.

++ Pflegedirektor der Heidelberger Uniklinik appelliert an Menschen

(8.53 Uhr) Der Pflegedirektor des Uniklinikums Heidelberg hat vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt, wenn sich die Menschen nicht an Corona-Regeln halten. „Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen“, sagte Edgar Reisch dem „Mannheimer Morgen“ (Freitag).

Das Gesundheitssystem werde nicht in die Knie gehen, wenn sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten. „Die Menschen müssen den Lockdown akzeptieren.“ Sie sollten nicht Lücken im System suchen, sondern sich schützen, damit die medizinische Versorgung insgesamt sichergestellt sei.

Das Problem sei: „Es gibt kein Licht am Horizont“, sagte Reisch der Zeitung weiter. „Wir hoffen zwar jetzt alle auf die Impfungen. Aber es wird im Verlauf der nächsten Wochen ganz sicher nicht besser.“ Ein Aspekt sei, dass Covid-19-Patienten bis zu 60 Tagen in einem Intensivbett liegen müssten, wenn sie erst einmal beatmet würden.

++ Saar-Regierungschef: Harte Corona-Beschränkungen auch nach 10. Januar

(8.31 Uhr) Der zunächst bis zum 10. Januar in der Corona-Pandemie verhängte Lockdown reicht nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) womöglich nicht aus.

Mein Gefühl ist, dass es mit diesem Lockdown über den 10. Januar hinausgehen wird. Tobias Hans, saarländischer Ministerpräsident

Die Menschen in Deutschland müssten sich auch für die Zeit danach noch auf gleichbleibend harte Einschränkungen einstellen, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur. „Mein Gefühl ist, dass es mit diesem Lockdown über den 10. Januar hinausgehen wird.“ Weihnachten und Silvester könnten negative Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben. „Da besteht eine Gefahr, dass sich trotz Beschränkungen Kontakte vermischen. Deswegen sind wir da sehr wachsam“, sagte er.

Mit Blick auf den Januar sagte Hans, da werde es „mit Sicherheit“ zu früh sein, um großflächig zu lockern. „Wir erleben ja im Moment, dass die Inzidenzen eher steigen als sinken“, sagte er. Die Maßnahmen bräuchten eben eine Zeit, bis sie wirkten. Ziel bleibe weiterhin, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 50 zu reduzieren. Derzeit liege der Wert bundesweit bei 179. „Es ist sogar eine Option, zu verschärfen“, sagte Hans weiter.

++ Effektive Corona-Maßnahmen: Kontaktbeschränkung und Schulschließungen

(8.15 Uhr) Ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen und die Schließung von Schulen und Hochschulen waren von Januar bis Mai wohl die effektivsten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dies ergibt sich aus einer Studie zu verschiedenen staatlichen Eingriffen in das öffentliche Leben in 41 Ländern.

Die Schließung aller Geschäfte außer den lebensnotwendigen hatte demnach nur einen mäßigen Effekt, die Vorschrift, zu Hause zu bleiben, sogar nur einen geringen zusätzlichen Effekt. Die Studie einer internationalen Forschergruppe um Jan Brauner von der University of Oxford (Großbritannien) ist in der Fachzeitschrift „Science“ erschienen.

Die Wissenschaftler verwendeten zum einen die Fallzahlen und die Anzahl der an Covid-19 Verstorbenen, die das Coronavirus Resource Center der Johns Hopkins University in Baltimore (Maryland, USA) täglich zusammenträgt. Diese Zahlen setzten sie über ein Computermodell in Beziehung zu einzelnen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit, wie sie in 34 europäischen und sieben nicht-europäischen Ländern ergriffen worden sind.

Als „sehr effektiv“ bezeichnen Brauner und Kollegen eine Maßnahme, wenn der errechnete Medianwert für die Verringerung der Reproduktionszahl bei über 35 Prozent liegt. Dies ist beim Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen und der Schließung der Schulen und Hochschulen der Fall. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Dies führt dazu, dass der Effekt beim Versammlungsverbot im Bereich von 17 bis 60 Prozent liegt, bei der Schul- und Hochschulschließung im Bereich von 16 bis 54 Prozent.

++ Weihnachts-Flickenteppich: Kontaktregeln für 14-Jährige uneinheitlich

(7.42 Uhr) Eigentlich hatten sich Bund und Länder auf eine einheitliche Lockerung der Corona-Beschränkungen zu Weihnachten geeinigt - nun zeigt sich: Bei einem Detail, der Einteilung von 14-Jährigen, geht es zwischen den Ländern bunt durcheinander.

In Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern werden die 14-Jährigen nicht mitgezählt. Das geht entweder unmittelbar und eindeutig aus den Verordnungen hervor oder wird von den Landesregierungen entsprechend ausgelegt. Die entscheidende „Grenze“ ist dort also jeweils der 15. Geburtstag.

In Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt dagegen haben Familien mit 14-jährigen Kindern im Zweifel das Nachsehen. Dort heißt es in den Verordnungen beispielsweise, dass lediglich Kinder „bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres“ oder „Kinder unter 14“ bei der Berechnung der erlaubten Personenzahl nicht mitgezählt werden - der 14. Geburtstag ist also die Grenze. 14-Jährige werden somit dort wie Erwachsene gezählt.

Die Formulierung „bis 14 Jahre“, wie sie im Bund-Länder-Beschluss steht, haben fünf Länder übernommen: Rheinland-Pfalz, das Saarland, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Um die Verwirrung komplett zu machen: Während die vier erstgenannten die Grenze bei dieser Formulierung nach offiziellen Angaben beim 15. Geburtstag ziehen, zieht Sachsen-Anhalt die Grenze beim 14. Geburtstag. Hier lesen Sie mehr.

++ Erstmals über 30.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet

(06.40 Uhr) Erstmals sind in Deutschland mehr als 30.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 33.777 Infektionen gemeldet, wie das RKI am Freitagmorgen mitteilte.

In der Zahl sind 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Abzüglich der Nachmeldungen wurden somit 30 277 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erreichte mit 813 den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Am vergangenen Freitag (11.12.) war mit 29.875 der bisherige Höchststand an Neuinfektionen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle lag bei 598.

Die zur Lagebeurteilung entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz — die gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen — stieg am Freitag an und erreichte mit 184,8 einen Höchststand.

++ Bestatter im Südwesten durch Corona noch nicht überlastet

(05.46 Uhr) Bestatter im Südwesten sind angesichts der steigenden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus noch nicht an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. „Wir gehen bis jetzt davon aus, dass wir die nächsten Wochen keine Zustände erleben müssen, wie wir sie im Frühjahr beispielsweise in Bergamo gesehen haben“, sagte der stellvertretende Landesinnungsmeister des Bestattungsgewerbes in Baden-Württemberg, Ralf Homburger.

Sorge bereite ihm, dass sich aktuell immer mehr ältere Menschen mit dem Virus infizieren. Es sei noch mit sehr vielen Toten und mit sehr viel Leid zu rechnen, sagte er.

In Baden-Württemberg sind bisher etwa 3700 Menschen mit oder am Coronavirus gestorben. Allein in den vergangenen vier Wochen waren es mehr als 1400 — Tendenz steigend.

Die Arbeit der Bestatter habe sich durch die Krise deutlich geändert, sagte Homburger — gerade was das Zwischenmenschliche angehe. „Ganz einfache menschliche Gesten wie ein Händedruck zur Beileidsbekundung unterbleiben derzeit.“ Dies sei sehr belastend.

Und auch der Umgang mit den Corona-Toten habe besondere Anforderungen. Man müsse auf sehr viele Hygienemaßnahmen achten.

++ Kind mit Corona gestorben — Behörde: Kinder nach wie vor weniger gefährdet

(04.16 Uhr) Nach dem Tod einer Achtjährigen mit einer Corona-Infektion haben die Gesundheitsbehörden in Bayern betont, dass eine Infektion für Kinder nach wie vor nicht so gefährlich wie für ältere Menschen ist.

„Die bisherige Einschätzung zur Gefährlichkeit der Erkrankung bei Kindern bleibt derzeit unverändert“, erklärte eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). In der Altersgruppe zwischen 0 und 19 Jahren gibt es laut LGL-Statistik in Bayern mit dem jetzigen Opfer nur zwei Todesfälle.

Das Kind aus Ingolstadt soll Vorerkrankungen gehabt haben. Die Stadt hatte den Todesfall am Dienstag bekanntgegeben. Im April sei ein Jugendlicher mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben, so die LGL-Sprecherin, jedoch habe der Tod eine andere Ursache gehabt.

Die Altersverteilung der Covid-19-Todesfälle habe sich über die Zeit nicht geändert, betonte die LGL-Sprecherin. „Am häufigsten betroffen waren und sind weiterhin ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen.“ Einzelfälle in jüngeren Altersgruppen seien selten, aber möglich und könnten in Phasen hoher Infektionszahlen wie jetzt entsprechend häufiger vorkommen. Bei Kindern verlaufen Infektionen häufig ohne Symptome oder mit leichter, unspezifischer Symptomatik.

Das waren die letzten Meldungen von Donnerstag:

++ Ansturm auf kostenlose FFP2-Masken in Stuttgart

(20.33 Uhr) Seit Dienstag können sich Menschen über 60 und chronisch Kranke drei kostenlose FFP2-Masken in Apotheken abholen. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Januar. Die Apotheker hatten schon im Vorfeld der Verteilaktion mit einem riesigen Ansturm gerechnet. Und tatsächlich haben sich an den letzten Tagen Schlangen vor den Apotheken gebildet. Zum Teil waren die FFP2-Masken auch schon vergriffen, was für Ärger bei den Kunden gesorgt hat.

Für die Beschaffung der Masken sind die Apotheker selbst verantwortlich. Sie müssen dafür auch in Vorkasse gehen und können die bestellten Masken auch nicht eins zu eins mit dem Bund abrechnen. Die Abrechnung erfolgt auf Schätzungen. Die Apotheker finden, dass diese Regelung nicht gelungen ist und befürchten dass manche Apotheken nun auch in eine finanzielle Schieflage geraten könnten.

++ EU-Behörde entscheidet schon am 6. Januar über Zulassung von Moderna-Impfstoff

(18.45 Uhr) Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 6. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das sind acht Tage früher als zunächst geplant.

Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Bereits am kommenden Montag will die EMA über die Zulassung des Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission grünes Licht gibt, könnte bereits noch im Dezember in der EU geimpft werden. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache.

Zuvor hatte die EMA angegeben, dass sie am 12. Januar über den Moderna-Impfstoff entscheiden werde. Das Pharmaunternehmen habe aber bereits am Donnerstag und damit früher als erwartet das letzte Datenpaket übermittelt. „Dieses enthält spezifische Informationen für die Herstellung für den EU-Markt“, teilt die Behörde mit. Bei der wissenschaftlichen Bewertung aller Daten und Studien würden aber keine Abstriche bei der Sicherheit und Wirksamkeit gemacht.

Ein Beraterkreis der US-Arzneimittelbehörde FDA hat unterdessen am Donnerstag den Antrag auf Notfallzulassung für den Moderna-Impfstoff diskutiert. Per Video-Schalte besprachen Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter von Behörden und Pharmafirmen verschiedene Aspekte des Präparats, seiner Wirksamkeit und Nebenwirkungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.

Zum Abschluss der ganztägigen Sitzung wurde eine Empfehlung an die FDA erwartet, ob der Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA bekommen sollte oder nicht. Eine endgültige Entscheidung obliegt dann aber der FDA und wurde bald nach Abschluss des Treffens erwartet. US-Regierungsbeamte hatten bereits erklärt, dass nach einer Notfallzulassung Anfang nächster Woche mit den Impfungen begonnen werden könnte.

++ Ulmer Buchhändler wehrt sich gegen Einschränkung mit Eilantrag zum Wohle der Mitarbeiter

++ Vor Mitte Januar wird in Tuttlingen nicht geimpft

(17.09 Uhr) Die Corona-Neuinfektionen im Landkreis Tuttlingen bleiben zu hoch, wie Landrat Stefan Bär im Pressegespräch am Donnerstag mit Blick auf die 7-Tage-Indizenz von 239 sagte. Die ersten Impfungen gegen Corona sollen in Deutschland bereits am 27. Dezember starten. Im Kreis Tuttlingen nicht: „Wir haben die Aufgabe vom Land, das Kreisimpfzentrum in der Kreissporthalle bis 15. Januar scharf zu schalten“, so Bär.

+++ Lesen Sie den vollständigen Artikel hier. +++. (Plus)

++ Hotelübernachtungen zu Weihnachten trotz Lockdowns erlaubt

(17.01 Uhr) Trotz verschärfter Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Baden-Württemberg Hotelübernachtungen für Familienbesuche über die Weihnachtstage ermöglichen. Solche Hotelübernachtungen aus familiärem Anlass seien vom 24. bis 27. Dezember nun auch explizit als Härtefälle in die Begründung der Verordnung aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben das ausdrücklich mit reingeschrieben, damit dem Ordnungsamt klar ist, dass das auch erlaubt ist.“

Als Härtefall gelte etwa auch ein Wohnungsbrand oder wenn man mit einem Motorschaden liegen bleibe. Geschäftsreisende dürfen sowieso weiter im Hotel übernachten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Ausnahmeregelung für Familienbesuche Ende November kritisiert.

