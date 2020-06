Corona-Newsblog: Deutlich weniger Steuereinnahmen für die Kirchen durch Corona

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 705 (34.892 Gesamt - ca. 32.396 Genesene - 1791 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1791

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6211 ( 183.979 Gesamt - ca. 169.100 Genesene - 8668 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8668

Das Wichtigste des Tages:

Zahl der Todesfälle in Deutschland bei 8668 (7.05 Uhr)

++ Erhebliche Einnahmeeinbußen der Kirchen durch Corona

(9.50 Uhr) Die Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kirchen. Sie ist an die Einkommenssteuer gekoppelt. Wegen der Rezession infolge der Betriebs- und Produktionsrückgänge erwarten auch die Kirchen empfindliche Einbußen.

Die katholische Erzdiözese Freiburg hat bereits mit einer vorläufigen Haushaltssperre reagiert. Sie rechnet in diesem Jahr mit Kirchensteuereinbußen zwischen 23 und 63 Millionen Euro. Nach Angaben eines Sprechers wird nun bei allen größeren Ausgaben geprüft, ob sie nötig sind oder verschoben werden können. Kirchengemeinden, Caritas, Seelsorge und Bildung sollen aber nicht unter den Sparmaßnahmen leiden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat bislang noch keine Haushalts- oder Investitionssperre beschlossen. In Zusammenarbeit mit externen Experten werde eine Strategie für die kommenden Jahre erarbeite. Die mehr als 1000 Kirchengemeinden des Bistums mit ihren eigenen Haushaltsplänen werde die Krise unterschiedlich hart treffen.

Auch die Evangelische Landeskirche in Württemberg stellt alle geplanten Maßnahmen und Investitionen auf den Prüfstand. Bis auf wenige Ausnahmen werden derzeit keine Ausschreibungen und Einstellungen vorgenommen.

Nicht nur die Kirchensteuern brechen ein. Auch kirchliche Tagungsstätten durften keine Gäste mehr beherbergen, kirchliche Bildungsstätten mussten Veranstaltungen absagen. Und sonntags landeten keine Münzen und Scheine im Klingelbeutel: Weil keine Präsenzgottesdienste stattfanden, gab es auch keine Kollekten.

Im April und Mai sind der Evangelischen Landeskirche Baden dadurch nach eigenen Schätzungen jeden Sonntag zwischen 40.000 und 60. 000 Euro weggebrochen, die sonst in Hilfsprojekte fließen. Teils werden Kollekten aber auch ür gemeindeeigene Zwecke verwendet.

++ Die aktuellen Fallzahlen vom Sonntagmorgen

(7.05 Uhr) Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 183.979 angegeben - ein Plus von 301 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 185.450 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 8668 Todesfälle und damit 22 mehr als am Vortag, die JHU 8673 Tote.

Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 169.100.

Die letzten Meldungen vom Samstag:

++ Fast 35.000 Infizierte im Südwesten

(18.33 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 34.892 gestiegen. Das sind 14 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium am Samstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1791. Etwa 32.396 Menschen seien von ihrer Infektion wieder genesen.

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,65 angegeben. Sie gibt die Anzahl der Personen an, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

++ Keine Fußball-Saison 2020/21 in Bayern

(14.40 Uhr) In Bayern gibt es keine Fußball-Saison 2020/21. Zu dieser weitreichenden Entscheidung ist eine vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingesetzte Arbeitsgruppe gekommen. Das Votum des Gremiums sei einstimmig ausgefallen, wie der BFV am Samstag mitteilte.

Die kommende Spielzeit bei Männern und Frauen könne aus zeitlichen Gründen und wegen fehlender Spieltermine nicht stattfinden, hieß es zur Begründung. Die Arbeitsgruppe habe zudem vorgeschlagen, die aktuell ausgesetzte Saison 2019/20 bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Der BFV-Vorstand hat diesen Vorschlag bereits bestätigt. Wie im Jugendbereich verfahren wird, soll in Kürze mitgeteilt werden. Der Spielbetrieb in der aktuell unterbrochenen Saison kann frühestens im September wieder aufgenommen werden.

++ 300.000 Laptops und Tablets für Schüler im Südwesten

(12.16 Uhr) Die angekündigte Anschaffung von 300.000 Laptops und Tablets für Schüler in Baden-Württemberg nimmt konkrete Gestalt an. Am Dienstag soll sich das grün-schwarze Kabinett mit einer Vorlage aus dem Kultusministerium befassen, die das Ziel hat, für insgesamt 130 Millionen Euro Geräte kaufen zu können. Die Summe teilen sich Bund und Land. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Das bedeutet, dass für etwa 20 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Leihgeräte zur Verfügung stehen werden.“

Das Wichtigste vom Samstag:

WHO spricht sich für Masken aus, wo Abstand nicht möglich ist (10.41 Uhr)

Bayern sagt Fußball-Saison 20721 ab (14.40 Uhr)

300.000 Laptops und Tablets für Schüler im Südwesten (12.16 Uhr)

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹