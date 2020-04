Corona-Newsblog: Das Wichtigste am Freitag im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 10.182 (29.912 Gesamt - 18.558 Genesene - 1.172 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.172

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 38.262 (150.383 Gesamt - ca. 106.800 Genesene - 5.321 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.321

Das Wichtigste im Überblick:

Keine Maskenpflicht im Südwesten für kleine Kinder (16.13 Uhr)

6.42 Uhr -Laut einer Umfrage setzt Fernunterricht Eltern massiv unter Druck

Die Mehrheit der Eltern in Deutschland fühlt sich dem Fernunterricht ihrer Kinder in der Coronakrise auf Dauer nicht gewachsen. Das ist die zentrale Aussage einer am Freitag in Berlin veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap, die von der gemeinnützigen Vodafone Stiftung in Auftrag gegeben wurde.

Fast drei Viertel (73 Prozent) der Eltern sehen es demnach kritisch, die Lernunterstützung zu Hause über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Fast die Hälfte (43 Prozent) meint, dass es für sie aktuell schwierig sei, die nötige Zeit zur Unterstützung des Lernens ihrer Kinder aufzubringen.

Die Umfrage ergab, dass die Eltern nicht nur mit den Belastungen im Alltag kämpfen müssen, sondern auch unter einem erhöhtem psychischen Druck stehen: So macht sich ein Großteil von ihnen (56 Prozent) Sorgen um die Bildungszukunft ihrer Kinder.

Unzufrieden ist die Mehrheit der Befragten, wie das Ersatzangebot gestaltet wird. Viele Schulen versendeten nur Lernstoff, böten aber wenig interaktive Lernformate an. „Digitalen Unterricht gibt es kaum in Deutschland: Nur 7 Prozent der Kinder nehmen täglich an digitalem Unterricht teil.“ Zwar versorgten die meisten Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler per Mail, Homepage oder Lernplattform mit Unterrichtsmaterialien — bei der Bearbeitung sind diese mit ihren Eltern aber weitgehend auf sich alleine gestellt.

In der Befragung stellte sich heraus, dass sich besonders Eltern aus sozioökonomisch schwachen Haushalten Sorgen um Gesundheit, wirtschaftliche Lage und die Bildungszukunft ihrer Kinder machen: 63 Prozent der Eltern mit formal niedriger Bildung und 68 Prozent derer mit niedrigem Haushaltseinkommen äußern die Befürchtung, dass ihre Kinder den Anschluss an den Schulstoff verlieren.

06.11 Uhr - Frauenhäuser befürchten mehr Gewaltopfer wegen Corona-Krise

Frauen, die während der Corona-Krise häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, können kaum Unterschlupf in den Frauenhäusern im Land finden. „Das bestehende Problem, dass es in Baden-Württemberg viel zu wenig Plätze gibt, wird durch die Corona-Krise deutlich verschärft“, sagte Andrea Bosch von der Koordinierungsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es sei zu befürchten, dass mit den Lockerungen in der Corona-Krise Opfer häuslicher Gewalt verstärkt Schutz brauchten. Doch freie Plätze seien in den 42 Frauen- und Kinderschutzhäusern Mangelware.

Im Südwesten ist noch kein Andrang vergewaltigter oder geschlagener Frauen auf die Frauenhäuser zu verzeichnen. „Informationen aus Ländern wie China, Italien und Spanien weisen aber darauf hin, dass Gewalt auch in Deutschland zunehmen wird“, sagte Bosch. Laut Innenministerium stellt die Polizei derzeit keine signifikante Veränderung bei häuslicher Gewalt fest. Sie beobachte aber aufgrund der derzeitigen Konzentration auf das familiäre Umfeld die Entwicklung sehr genau.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag:

21.54 Uhr - Kanzlerin Merkel rüffelt „zu forsche“ Bundesländer

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor zu frühen Lockerungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Beschränkungen seien eine „demokratische Zumutung“, sagte die Kanzlerin bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

„Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte.“ Doch diese sei nötig: Durch „die Strenge mit uns selbst“ habe man die Ausbreitung des Virus verlangsamt.

Merkel bezeichnete die Isolation alter Menschen als ebenso „grausam“ wie nötig, da gerade die heute 80- bis 90-Jährigen, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hätten, Schutz bräuchten.

20.12 Uhr - EU-Gipfel nimmt 500-Milliarden-Hilfspaket an

Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern.

Auf das Paket hatten sich die EU-Finanzminister vor zwei Wochen geeinigt. Es enthält drei Punkte — jeweils ein „Sicherheitsnetz“ für Jobs, für kleine und mittlere Unternehmen und für angeschlagene Staaten wie Italien oder Spanien, die ohnehin verschuldet sind und nun auch noch von der Corona-Pandemie schwer getroffen werden.

19.36 Uhr - Zahl der aktuell Infizierten sinkt

Das baden-württembergischen Gesundheitsministerium meldet weitere 562 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind aktuell 10.182 Menschen infiziert. Ungefähr 18.558 Personen im Südwesten sind bereits wieder von ihrer Erkrankung genesen.

Die Ansteckungsrate liegt in Baden-Württemberg weiterhin bei 0,8. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Weil sie unter 1 ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Neuinfektionen weiterhin abnimmt.

Dem Gesundheitsamt wurden heute außerdem 69 weitere Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.172 an.

Unter den Verstorbenen waren 700 Männer und 472 Frauen. Das Alter lag zwischen 36 und 102 Jahren. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag:

Keine Maskenpflicht im Südwesten für kleine Kinder (16.13 Uhr)

Söder und Kretschmann offen für Fußball-Geisterspiele unter Auflagen (14.54 Uhr)

Lehrer können schlecht erreichbare Schüler in die Schule bestellen (18.42 Uhr)

Große Koalition einigt sich auf Milliardenhilfen (07.18 Uhr)

Weltärztepräsident nennt Pflicht für Schals oder Tücher "lächerlich" (09.09 Uhr)

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

