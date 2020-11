Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Meldungen am Samstag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 31.295 (96.602 Gesamt - ca. 63.200 Genesene - 2.107 Verstorbene)

: ca. 31.295 (96.602 Gesamt - ca. 63.200 Genesene - 2.107 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.107

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 219.262 (619.089 Gesamt - ca. 412.000 Genesene - 11.226 Verstorbene)

: ca. (619.089 Gesamt - ca. 412.000 Genesene - 11.226 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 11.226

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI vermeldet neuen Negativ-Rekord an Neu-Infektionen in Deutschland (09.00 Uhr)

an Neu-Infektionen in Deutschland (09.00 Uhr) Rund 2.400 Mensche n im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert (19.oo Uhr)

n im neu mit dem Coronavirus infiziert (19.oo Uhr) "Querdenken"-Demo in Leipzig mit 20.000 Menschen nach vielen Corona-Verstößen aufgelöst (15.53 Uhr)

in Leipzig mit nach vielen (15.53 Uhr) Gesundheitsminister einigen sich auf Vorgehen bei Corona-Impfungen (11.12 Uhr)

Quarantäne-Verweigerer in Klinik einweisen - Strobl-Vorschlag sorgt für Empörung (12.43 Uhr)

- Strobl-Vorschlag sorgt für (12.43 Uhr) 32 neue Corona-Fälle im Kreis Tuttlingen - Inzidenz steigt über 100 (16.40 Uhr)

++ Rund 2.400 Menschen im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert

(19.00 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 2.447 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 99 043 gestiegen, wie die Behörde am Samstag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 4 auf 2110. Als genesen gelten den Angaben zufolge 62 574 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 135,1, noch einmal höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50.

313 schwer Erkrankte befanden sich zuletzt in intensivmedizinischer Behandlung, 172 von ihnen wurden den Angaben zufolge invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet. 75 Prozent der Intensivbetten im Südwesten sind belegt.

++ 32 neue Corona-Fälle im Kreis Tuttlingen - Inzidenz steigt über 100

(16.40 Uhr) Die Zahl der Infizierten im Landkreis Tuttlingen steigt weiter deutlich an: 32 positive Corona-Tests meldet das Landratsamt am Samstag.

Der Inzidenz-Wert klettert damit auf über 100; der rote Warnwert beginnt ab 50. Ursächlich ist vor allem dieses eine Ereignis.

++ "Querdenken"-Demo in Leipzig nach vielen Corona-Verstößen aufgelöst

(15.53 Uhr) Nach zahlreichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen hat die Stadt Leipzig die "Querdenken"-Demo gegen die Corona-Politik aufgelöst. Das teilte die Stadt auf Twitter mit.

Die Veranstalter riefen die laut Polizei rund 20 000 Teilnehmer auf dem Augustusplatz in der Innenstadt auf, dem zu folgen. "Wir werden jetzt die Bühne verlassen, die Versammlung ist aufgelöst", sagten die Organisatoren am Nachmittag. "Verhaltet euch bitte friedlich."

Bei der Demonstration hatten zuvor die allermeisten Teilnehmer gegen die Corona-Regeln verstoßen. So hatte kaum jemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder den Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten. Daraufhin hatte die Polizei die Versammlungsfläche am Mittag deutlich vergrößert.

Auch mutmaßliche Rechtsextremisten hatten sich unter die Massen gemischt. Etwa der rechtsextreme Aktivist Nikolai Nerling, bekannt als Videoblogger. Nerling unterrichtete bis 2018 an einer Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen. Da er nebenbei über seinen YouTube-Kanal Verschwörungstheorien sowie antisemitisches, rassistisches und völkisches Denken verbreitete, wurde er zunächst vom Schuldienst suspendiert und später ganz entlassen. Auch rechtsextreme Hooligans sind auf Videos von der Kundgebung zu sehen.

++ Gericht erlaubt "Querdenken"-Demo mit 16.000 Teilnehmern in Leipzig

(13.17 Uhr) Nach einem juristischen Tauziehen hat am Samstag in der Leipziger Innenstadt eine "Querdenken"-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen begonnen. Die wenigsten der mehreren Tausend Teilnehmer trugen eine Maske oder konnten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Der Platz zwischen Gewandhaus und der Leipziger Oper war am Samstagmittag bereits dicht gefüllt. "Die Kontrolle ist für uns fast unmöglich", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe.

Die Stadt wollte die Kundgebung zunächst auf Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied dann aber, dass die Demonstration mit 16 000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, wie die Stadt am Samstagmorgen mitteilte.

Thomas Strobl (CDU). (Foto: dpa)

++ Quarantäne-Verweigerer in Klinik einweisen - Strobl-Vorschlag sorgt für Empörung

(12.43 Uhr) Die Idee, Quarantäneverweigerer in geschlossene Kliniken zwangseinzuweisen, hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) als mehr als fragwürdig kritisiert. "Die Einrichtung geschlossener Krankenhäuser für Quarantäneverweigerer ist für mich absolut inakzeptabel", sagte IMK-Chef, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD), laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von Samstag.

Zuvor war bekannt geworden, dass im Haus von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) diskutiert werde, ob Quarantäneverweigerer "vorübergehend zwangsweise untergebracht werden können". Das geht aus einem Schreiben Strobls an den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) hervor.

"Das Innenministerium sieht den Bedarf für ein solches geschlossenes Krankenhaus", heißt es darin. Die Ortspolizeibehörden sollten bereits nach dem ersten bekannten Quarantäne-Verstoß sofort das gerichtliche Verfahren zur "zwangsweisen Absonderung in einem geschlossenen Krankenhaus einleiten". Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zunächst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.

Mit der Forderung nach einer Zwangseinweisung schieße Strobl weit übers Ziel hinaus, sagte IMK-Chef Maier dem RND. "Mit Drohgebärden und massiven Grundrechtseingriffen wird man in der Corona-Pandemie jedenfalls nichts erreichen, eher im Gegenteil." Damit werde Vertrauen zerstört und nicht geschaffen.

++ Söder zum kostenlosen Testen: Müssen sehen, ob Kapazitäten reichen

(12.02 Uhr) Bayern geht bei Corona-Tests bundesweit einen Sonderweg - doch angesichts von Laboren an der Belastungsgrenze erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun eine Anpassung. "Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen", sagte er in dem "Spiegel". In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen - allerdings meldeten Labore und Ärzte Engpässe.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder. "Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln", so Söder. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln." Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

++ Gesundheitsminister einigen sich auf Vorgehen bei Corona-Impfungen

(11.12 Uhr) Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ein gemeinsames Vorgehen bei Impfungen gegen Corona beschlossen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin am Samstag mit. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) habe sich unter dem Vorsitz von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gemeinsam mit Bundesminister Jens Spahn (CDU) auf ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen verständigt. Der gemeinsame Beschluss vom Freitagabend sieht unter anderem vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert und die Länder Impfzentren einrichten.

Die Impfstoffe sollen den Angaben zufolge durch die Bundeswehr oder durch die Hersteller angeliefert werden. Die Impfdosen sollen dem Bevölkerungsanteil entsprechend an die Länder verteilt werden, die die Impfzentren in eigener Verantwortung errichten. Dabei könne beispielsweise die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung einbezogen werden.

Insgesamt sei von 60 Standorten bundesweit auszugehen. Die Lieferung der Impfdosen sei mit Blick auf Lagerung und Transport nur an einer begrenzten Zahl von Standorten in jedem Bundesland möglich, heißt es in dem Beschluss. Die Standorte sollen bis zum 10. November festgelegt werden. Der Bund übernimmt den Angaben zufolge die Hälfte der Kosten für die Impfzentren.

"Nach Zulassung eines Impfstoffs ist zunächst von einer begrenzten Anzahl verfügbarer Impfdosen auszugehen", heißt es im Beschlusstext. Zunächst sollen besonders Risikogruppen berücksichtigt werden. Dabei sollen auch mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Den Nachweis, dass sie berechtigt sind, müssen die zu Impfenden selbst erbringen. "Die Teilnahme an der Impfung ist freiwillig", heißt es weiter.

"Es ist gut, dass Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die gemeinsam verabredete Impfkampagne ist in der Pandemiebewältigung ein entscheidender Meilenstein", sagte die GMK-Vorsitzende Dilek Kalayci. "Die Länder übernehmen weitreichende Verantwortung bei der Umsetzung der Impfzentren. Der Bund schafft den einheitlichen und technischen Rahmen dafür."

++ Spahn appelliert wegen Corona-App an Bevölkerung - und äußert Verwunderung

(11.07 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen, mehr nachgewiesene Infektionen über die Corona-Warn-App zu teilen. Er sei aber weiter dagegen, die Anwendung verpflichtend zu machen, sagte Spahn am Samstag bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Entwickler arbeiteten an Verbesserungen. So solle die App öfter als nur täglich aktualisiert werden. Die Nutzer sollten zudem vom System aktiv ermuntert werden, Infektionen zu melden. Spahn sprach in diesem Zusammenhang von "Nudging".

Derzeit haben nach seinen Worten 22 Millionen Menschen in Deutschland die App installiert, 18 bis 20 Millionen Menschen nutzen sie tatsächlich. Mittlerweile seien mehr als zwei Millionen Laborergebnisse über die App übermittelt worden. Jeder Zwang führe zu einer sehr kontroversen Debatte mit dem Risiko, dass man an Akzeptanz verliere, warnte er.

Zugleich wundere ihn, wie bereitwillig die Menschen in Deutschland und Europa Gesundheitsdaten in den Angeboten der Internet-Giganten teilten. "Das ist wirklich Überwachungskapitalismus, die machen Kohle mit unseren Daten", sagte Spahn. Im Überwachungsstaat China würden inzwischen von jedem Neugeborenen die Gen-Daten ausgelesen, sagte er. Kein Verständnis habe er aber, wenn es in Deutschland schon erbitterte Diskussionen gebe, wenn anonymisierte Daten für die Forschung zusammengeführt werden sollten.

Er rätsele weiter, wo er sich selbst mit dem Coronavirus angesteckt habe, sagte Spahn. Er gehöre zu den inzwischen 75 Prozent der positiv Getesteten, bei denen sich der Infektionsweg nicht habe nachvollziehen lassen. Alle Kontakte hätten sich als falsche Spur erwiesen. Er wertete dies auch als Beispiel dafür, dass eine Verstärkung der Nachverfolgung in Gesundheitsämtern allein nicht die Lösung sei.

++ Kommentar: Regieren via Corona-Verordnungen kann kein Dauerzustand sein

(10. 15 Uhr) "Muss das wirklich sein? Müssen wirklich die Parlamente, in denen so mancher Redner sich selbst am liebsten zuhört, auch noch mitreden, wenn es um schnelle Entscheidungen in der Corona-Krise geht? Und ist es nicht nur Symbolpolitik, wenn Abgeordnete sich zu Vorhaben äußern dürfen, die aufgrund der Mehrheiten im Bundestag doch längst beschlossene Sache sind? Klare Antwort: Ja, das muss sein – und es ist eben nicht nur Symbolpolitik. In einer Demokratie muss es eine parlamentarische Kontrolle der Regierenden geben. Wenn das nicht funktioniert, ist das politische System in Gefahr. Und deshalb ist es eben nicht unerheblich, dass in Deutschland seit acht Monaten Corona-Verordnungen erlassen werden – und zwar weitgehend an den Parlamenten vorbei." Hier lesen Sie den ganzen Kommentar von unserer Hauptstadt-Korrespondentin in Berlin, Claudia Kling.

++ Corona-Einschränkungen treffen Thermen — Hilfe gefordert

(10.01 Uhr) Dem Bäderland Baden-Württemberg droht aus Sicht des Heilbäderverbands der Abstieg. „Noch ist Baden-Württemberg mit seinen 56 höher prädikatisierten Heilbädern und Kurorten das Bäderland Nummer eins in Deutschland“, betonte Verbandspräsident Fritz Link. Doch ohne massive finanzielle Unterstützung drohe ein Sterben der Standorte, darunter 35 mit Thermal- und Mineralbädern. Die Thermen verzeichnen laut Verband coronabedingte Umsatzverluste von insgesamt über 52 Millionen Euro. Mit jedem weiteren Monat Schließung sei mit jeweils mit 17 Millionen Euro Einbußen zu rechnen.

Damit seien die Kommunen als Besitzer der Thermen überfordert. Die von der Landesregierung zur Unterstützung der Mineral-/Thermalbäder vorgesehenen 15 Millionen Euro müssten unverzüglich fließen. Dies könne aber nur die erste Tranche sein, sagte Link. Unbedingt notwendig sei auch die Teilhabe der Thermen an Überbrückungshilfen des Bundes — andernfalls drohten Schließungen und langjährige Investitionsstaus.

Eine Befragung nach dem ersten Lockdown ergab, dass in der Hälfte der Thermen der Betrieb mittel- bis langfristig nicht gesichert ist. Vor der Corona-Krise verzeichneten sie durchschnittlich 720 000 Besucher pro Monat, davon 30 Prozent aus medizinisch-therapeutischem Anlass, 70 Prozent zur Entspannung und Erholung. Die Besucherzahlen hatten sich nach der ersten Schließung halbiert.

Auch die Hotellerie in den Erholungs- und Gesundheitsgemeinden leidet unter den Folgen der Pandemie: Sie verbucht von Januar bis August 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 41,4 Prozent bei den Ankünften und von 33,6 Prozent bei den Übernachtungen. Im Jahr 2019 machten die Betriebe rund 3,5 Milliarden Euro Bruttoumsatz bei über 12,7 Millionen Übernachtungen.

++ RKI vermeldet neuen Negativ-Rekord an Neu-Infektionen in Deutschland

(09.00 Uhr) Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen mitteilt, wurden 23.399 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages ermittelt.

Erst am Freitag hatte es einen neuen Negtaivrekord von 21.506 Fällen gegeben, der nun 24 Stunden später erneut übertroffen wurde.

Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen demnächst stagnieren sollte, ist zunächst weiter mit hohen Werten bei den Todesfällen zu rechnen, da diese im Verlauf der Erkrankung, oft erst Wochen nach der Infektion, auftreten. Die Zahl der Ansteckungen wirkt sich darum verzögert auf die Zahl der Todesfälle aus.

Noch ist eine deutliche Trendumkehr ohnehin nicht in Sicht. Bisher sei eine weitere Zunahme der Übertragungen in der Bevölkerung zu beobachten, hieß es im Lagebericht des RKI vom Freitagabend. Bis sich die Wirkung des seit Montag greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen im November bei den Infektionszahlen zeigt, dauert es wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen.

