Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Wochenende

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.107 (41.773 Gesamt - ca. 36.800 Genesene - 1.866 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.866

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 17.576 (241.771 Gesamt - ca. 214.900 Genesene - 9.295 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.295

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von Corona-Protest-Camp (21.45 Uhr)

(21.45 Uhr) Empörung über rechtsextreme Demonstranten auf Treppe des Reichstags (06.12 Uhr)

(06.12 Uhr) Im Südwesten sind 199 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert (Samstag, 18.03 Uhr)

(Samstag, 18.03 Uhr) Seehofer kritisiert Kurswechsel bei Reiserückkehrern (Samstag, 14.31 Uhr)

(Samstag, 14.31 Uhr) Polizei löst Demonstration in Berlin auf (Samstag, 13.10 Uhr)

(Samstag, 13.10 Uhr) Polizei stoppt Hauptdemo in Berlin und fordert zum Maskentragen auf (Samstag, 12.09 Uhr)

++ Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von Corona-Protest-Camp

(21.45 Uhr) Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot einer im Zentrum von Berlin geplanten Mahnwache gegen die Corona-Maßnahmen bestätigt. Ein Antrag der Organisatoren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei abgelehnt worden, teilte das Gericht am Sonntagabend in Karlsruhe mit. Die Dauermahnwache gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte zwischen dem 30. August und dem 14. September auf der Straße des 17. Juni in Berlin stattfinden.

Der Eilantrag gegen das Verbot der Dauermahnwache wurde den Angaben zufolge von der 1. Kammer des Ersten Senats abgelehnt. Er sei sowohl „unzulässig“ als auch „unbegründet“, erklärte das Bundesverfassungsgericht. Zuvor hatte schon das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das von der zuständigen Versammlungsbehörde verfügte Verbot der Dauermahnwache bestätigt.

In Berlin fanden am Wochenende mehrere Protestkundgebungen gegen die Corona-Politik der Regierung statt. Dabei eskalierte am Samstagabend die Lage vor dem Reichstagsgebäude: Mehrere hundert rechtsextreme Demonstranten stürmten die Treppe vor dem Bundestag. Die rechtsextreme Eskalation sorgte für Entsetzen, unter anderem erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie.“

++ Jens Spahn wird von Gegnern der Corona-Maßnahmen bespuckt

(20.28 Uhr) Am Wochenende ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem Wahlkampfauftritt in Bergisch Gladbach bei dem Versuch, mit aufgebrachten Gegnern der Corona-Maßnahmen zu sprechen, wüst beschimpft und angespuckt worden.

Der CDU-Politiker sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post” (Montag):

Wir müssen das Gespräch und den Dialog mit denen suchen, die unzufrieden sind mit unserer Corona-Politik. Denn wir bleiben als Gesellschaft nur zusammen, wenn wir miteinander reden.

Politik habe die Wahrheit nicht gepachtet, Diskussionen gehörten zur Demokratie. „Sie funktionieren aber nur, wenn beide Seiten bereit sind, zuzuhören. Aber wenn geschrien, gespuckt und gepöbelt wird, geht's halt leider nicht”, sagte Spahn.

++ 169 Menschen im Südwesten neu mit Coronavirus infiziert

(18.12 Uhr) Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 41.942 gestiegen. Das sind 169 Menschen mehr als am Vortag. Dies geht aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag hervor. Als genesen gelten 36.757 Menschen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind den Zahlen zufolge bisher 1866 Menschen gestorben. Seit dem Vortag ist diese Zahl unverändert.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,01 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Der Anstieg der Fallzahlen sei zu einem großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen, hieß es. In den vergangenen sieben Tagen hing etwa die Hälfte der gemeldeten Fälle mit Rückkehrern aus dem Urlaub zusammen.

Tausende Reiserückkehrer haben sich am Wochenende an den Teststationen an den Grenzen zu Bayern auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag kam es an den Stationen Hochfelln-Nord/Autobahn 8, Donautal-Ost/Autobahn 3 sowie Heuberg/Autobahn 93 lediglich vereinzelt zu Wartezeiten. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. An der neuen Teststation am Omnibusbahnhof in München wurden den Angaben nach am Samstag etwa 200 Reisende getestet.

Unterstützt wurde der für die Tests zuständige private Dienstleister am Wochenende von Bundeswehr, Feuerwehrschule, Technischem Hilfswerk, Polizei und Autobahnmeisterei — unter anderem, um für Wetterschutz zu sorgen.

++ Bayerische Behörden prüfen Auftritte von Polizisten bei Berliner Demonstration

(14.12 Uhr) Bayerns Behörden prüfen die Auftritte von drei bayerischen Polizisten bei der Demonstration gegen die Corona-Auflagen am Samstag in Berlin. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag mitteilte, handelte es sich hierbei um private Auftritte, die von den Polizeipräsidien dienstaufsichtlich sehr genau geprüft würden.

Im Internet wurden am Wochenende Fotos verbreitet, die drei Polizisten als Redner bei der Großdemonstration zeigen sollen. Die SPD im bayerischen Landtag forderte am Sonntag eine umfassende Aufklärung.

„Polizisten außer Dienst und auch noch im Ruhestand unterliegen der Treuepflicht und müssen bei politischer Betätigung die notwendige Mäßigung und Zurückhaltung zeigen“, sagte Herrmann. Insbesondere wenn es sich um Reichsbürgerideologie handele oder wenn der Betreffende im extremistischen Milieu anzusiedeln sei, „werden wir alle Hebel für harte Sanktionen in Bewegung setzen“. Hier habe die Meinungsfreiheit von Polizisten — auch im Ruhestand — klare Grenzen. „Für so etwas fehlt mir jegliches Verständnis.“

++ Öffentliche Aufträge können schneller vergeben werden

(13.42 Uhr) Mit einer raschen und unkomplizierten Vergabe öffentlicher Aufträge will das Land die Konjunktur ankurbeln.

„Mit den vereinfachten Vergabeverfahren tragen wir dazu bei, die von Bund und Land beschlossenen investiven Maßnahmen zügig umzusetzen, und unterstützen unsere Unternehmen damit bei ihrem Weg aus der Krise“, betonte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Sonntag in Stuttgart.

++ Sensoren am Flughafen sollen Abstand zwischen Passagieren überwachen

(09.50 Uhr) Am Stuttgarter Flughafen wird der Abstand zwischen Passagieren zum Schutz vor Corona-Infektionen mit Sensoren gemessen. So können überfüllte Orte im Gebäude erkannt und daraufhin neue Wegeführungen geplant werden, auch sollen auf diese Weise Infektionsherde verhindert werden.

„Wir können jetzt schon feststellen, dass die Passagiere sich an Bodenmarkierungen halten“, sagte Riccarda Mark vom Flughafen. Trotz der Regeln werde im Gebäude nicht immer der vorgeschriebene Abstand eingehalten, zum Beispiel bei der Kontrolle der Passagiere vor dem Flug.

Den Großteil der 140 Sensoren nutzt der Flughafen schon seit einigen Jahren — sie werden eigentlich eingesetzt, um Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle zu verbessern. Techniker haben die Geräte aber modifiziert. Eine neue Software zeigt jetzt den Standort einer Person auf Computern mit einer Genauigkeit von zwanzig Zentimetern an, erklärte ein Sprecher.

Beim Datenschutz hat der Flughafen keine Bedenken: „Auf dem Sensor werden keine persönlichen Informationen erfasst — alle Menschen erscheinen nur als anonymer Punkt.“ Nach Angaben der Schweizer Firma ist der Flughafen europaweit einer der ersten, die diese Technik nutzen.

++ Wenig Schwerkranke trotz gestiegener Infektionszahlen

(08.12 Uhr) Trotz gestiegener Infektionszahlen liegen in deutschen Kliniken weiterhin vergleichsweise wenig Corona-Patienten. Nach den aktuellsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) waren in der Woche vom 17. bis 23. August rund 9.200 Menschen als Infizierte gemeldet worden — fast vier Mal so viele wie sechs Wochen zuvor.

Von jenen Infizierten, zu denen es Angaben über ihren Behandlungsstatus gab (6.981), mussten 323 ins Krankenhaus. Vor sechs Wochen lag die Zahl nur wenig niedriger.

Auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ist seit Wochen ziemlich stabil und auf vergleichsweise niedrigem Stand. Tote gibt es kaum noch.

Ein Grund für die vergleichsweise niedrige Anzahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern könnte das gesunkene Durchschnittsalter der Neu-Infizierten sein. Hinzu kommt eine veränderte Teststrategie und mehr Wissen bei den Behandlungsmethoden.

++ Nutzung von Corona-App in Schule bleibt tabu

(07.30 Uhr) Bayerns Schüler dürfen auch in Zukunft in der Regel nicht ihre Smartphones zur Nutzung der Corona-Warn-App in der Schule einschalten.

Der Regensburger Jugendbeirat ist mit einer entsprechenden Initiative gescheitert. Das Kultusministerium in München betonte, dass nur in Einzelfällen der Nutzung der Corona-App erlaubt werden könne, wenn Schüler sich dadurch sicherer fühlten.

Grundsätzlich ist die Nutzung der Handys auf dem Schulgelände den Kindern und Jugendlichen im Freistaat verboten, wenn die Geräte nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden.

Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien der Oberpfalz wies das Anliegen mit der Begründung zurück, dass die Nutzung der Warn-App an Schulen nicht erforderlich sei. Denn dort könnten im Unterschied zum öffentlichen Raum Infektionsketten auch ohne die App schnell erkannt und nachverfolgt werden.

++ Empörung über rechtsextreme Demonstranten auf Treppe des Reichstags

(06.12 Uhr) Die versuchte Erstürmung des Reichstagsgebäudes durch rechtsextreme Demonstranten am Rande der Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen hat breite Empörung ausgelöst.

„Nazisymbole, Reichsbürger- und Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren“, kritisierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Online-Dienst Twitter.

Am Samstagabend hatten nach Polizeiangaben mehrere hundert Demonstranten die Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt. Die Beamten vor Ort hätten die Demonstranten abgedrängt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. Es gab mehrere Festnahmen, die genaue Zahl war zunächst unklar.

Auch Politiker anderer Parteien kritisierten die Ereignisse vor dem Reichstagsgebäude. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte zum Beispiel der „Bild am Sonntag“: „Meinungsvielfalt“ sei ein „Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft“. Die Versammlungsfreiheit habe aber „dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden“.

Das waren die Meldungen von Samstag:

++ Im Südwesten sind 199 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert

(18.03 Uhr) Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 41.773 gestiegen.

Das sind 199 Menschen mehr als am Vortag. Dies geht aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Samstag (Stand: 16.00 Uhr) hervor.

Als genesen gelten 36.651 Menschen; gestorben im Zusammenhang mit dem Virus sind den LGA-Zahlen zufolge 1.866 Personen, vier mehr als am Vortag.

Heilbronn lag mit 45,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erneut deutlich und als einzige Kommune im Bundesland über der kritischen Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Am Vortag waren es noch knapp 38,8 Fälle gewesen. Ab dem Wert von 35 gilt eine Vorwarnstufe.

++ Einzelne Rangeleien und Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin

(17.28 Uhr) Während der Proteste gegen die Corona-Politik in Berlin ist es vereinzelt zu Rangeleien und Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei gekommen.

Im Bereich der Reichstagswiese seien Teile der Absperrung umgeworfen worden, twitterte die Polizei. „Es drangen Personen in den gesperrten Bereich vor.“ Dagegen sei die Polizei vorgegangen.

Vor der Russischen Botschaft versammelten sich laut Cablitz rund 2.000 Menschen. Dort seien Einsatzkräfte angegriffen worden. Bereits zuvor hatte die Polizei von Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen in der Stadt berichtet.

Mehrere Zehntausend Menschen demonstrierten an der Siegessäule in Berlin überwiegend friedlich gegen die staatlichen Corona-Schutzauflagen.

++ Mehrere zehntausend Menschen demonstrieren an der Siegessäule

Nach Auflösung der ersten Demonstration in Berlin-Mitte haben sich am Samstagnachmittag viele tausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik an der Siegessäule und an der Straße des 17. Juni versammelt. Polizeisprecher Thilo Cablitz sprach von mehreren zehntausend Teilnehmern.

Die rund zwei Kilometer lange Strecke war mit Demonstranten gut gefüllt. An der Straße des 17. Juni sollte es ab am Nachmittag eine Kundgebung geben.

Die Polizei rief die Menschen auf, nicht weiter hinzuzuströmen. Bei Twitter schrieb sie: „Wir stellen fest, dass bei der Demo auf der Straße des 17. Juni die Abstände nicht ausreichend eingehalten werden. Wir fragen derzeit den Versammlungsleiter, ob er unter diesen Umständen seine Versammlung überhaupt beginnen möchte und raten vom weiteren Zuströmen ab.“

Zuvor war eine Demonstration in Berlin-Mitte von der Polizei mit Verweis auf nicht eingehaltene Abstände aufgeflöst worden. Aufgerufen zum Protest hatte die Stuttgarter Initiative Querdenken 711.

++ Maskenverweigerer greifen Busfahrer an

(15.02 Uhr) Ein 54 Jahre alter Busfahrer ist Polizeiangaben zufolge in Esslingen angegriffen und verletzt worden, weil er zuvor einen jungen Mann ohne Maske aus dem Bus komplimentieren wollte.

Der 20-Jährige und sein 19 Jahre alter Begleiter hätten daraufhin das Geld für das Busticket zurückgefordert, plötzlich den Schlüssel des Busses abgezogen und das Fahrzeug verlassen.

Als der 54-Jährige ihnen folgte, sei er auf Kopf und Oberkörper geschlagen und leicht verletzt worden, wie es am Samstag weiter hieß. Auch ein Zeuge, der bei dem Vorfall vom Freitag schlichten wollte, erlitt leichte Verletzungen.

Gegen einen der Angreifer, einen polizeibekannten 19-Jährigen, wurde wenig später Haftbefehl erlassen.

++ Seehofer kritisiert Kurswechsel bei Reiserückkehrern

(14.31 Uhr) Bundesinnenminister Horst Seehofer hat das Hin und Her im Umgang mit Reiserückkehrern in der Corona-Krise kritisiert. „Wir alle brauchen in dieser Krise Orientierung und Verlässlichkeit“, sagte der CSU-Politiker dem „Donaukurier“ (Samstag).

Seehofer bezog sich damit auf den Kurswechsel, der am Donnerstag bei der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen wurde. Danach sollen die Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten nach nur wenigen Wochen wieder geändert werden.

Sie sollen sich in Quarantäne begeben und diese künftig frühestens mit einem fünf Tage nach Einreise vorgenommenen, negativen Test verlassen dürfen.

Im Moment gilt für diese Reisenden noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können.

++ Virologe Mertens: „Es kann sein, dass ein Impfstoff nur teilweise schützt“

(14.03 Uhr) Eine Grippe-Impfung schützt nicht vor allen Erregerstämmen, sagt Virologe Professor Thomas Mertens im Interview. Um Aussagen über die Wirksamkeit einer Impfung beim Coronavirus zu treffen, gebe es derzeit noch zu wenig Daten, sagt er. Hier lesen Sie mehr.

++ Polizei löst Demonstration in Berlin auf

(13.10 Uhr) Vor wenigen Augenblicken hat die Polizei bekannt gegeben, dass sie die Hauptdemonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin auflösen will, weil Hygieneabstände nicht eingehalten werden.

Hören Sie hier die Durchsage der Polizei:

„Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt“, teilte die Polizei am Samstag mit. „Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten“, hieß es in einer Durchsage an die Demonstranten. „Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung aufzulösen.“

Ausschlaggebend für die Auflösung der Versammlung war insbesondere die Nichteinhaltung der Abstandsregelungen nach dem Infektionsschutzgesetz, trotz fortwährender Aufforderungen durch die Versammlungsleitung & unsere Kolleg., obwohl die Möglichkeiten dazu vorhanden waren. #b2908— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

++ Polizei stoppt Hauptdemo in Berlin und fordert zum Maskentragen auf

(12.09 Uhr) Die Polizei hat die Hauptdemo in Berlin nach Angaben unseres Reporters vor Ort auf Höhe Oranienburg gestoppt, da Abstände in vielen Abschnitten nicht eingehalten werden. Sie fordert die Teilnehmer auf, Masken aufzusetzen. Teile der Demonstranten wollen demnach mit Maske weitergehen, andere nicht.

Einige der Demonstranten fordern die Öffnung von Seitenstraßen und skandieren „Aufmachen!“ oder „schließt euch an!“.

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Samstagmittag.

An der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße halten die Menschen bei der Demo in Berlin keinen Abstand und tragen auch keine Masken, berichtet Klaus Wieschemeyer. Er ist Berlin-Korrespondent der Schwäbischen Zeitung.

++ Berlins Innensenator ruft Demonstranten zu Infektionsschutz auf

(10.27 Uhr) Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Demonstranten gegen staatliche Corona-Auflagen dazu aufgerufen, den Infektionsschutz nicht zu vernachlässigen. Er äußerte zudem die Sorge, dass es bei Veranstaltungen zu Gewalt kommen könnte.

Zum Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin in der Nacht zum Samstag sagte Geisel: „Das Gericht gibt den Versammlungsteilnehmern damit eine zweite Chance zu zeigen, dass sie sich an die Auflagen halten. Es liegt jetzt an den Demonstrierenden das auch unter Beweis zu stellen.“

Die Initiative Querdenken plant am Samstagvormittag einen langen Demonstrationszug und eine Kundgebung, für die rund 22.000 Menschen angemeldet waren. Das Oberverwaltungsgericht entschied, dass der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik am Samstag in Berlin stattfinden können.

Damit wurden die Versammlungsverbote der Polizei aufgehoben. Bei den Auflagen geht es unter anderem um die Wahrung von Abständen.

++ Herrmann: 17 Corona-Infizierte in Asylunterkünften

(10 Uhr) 17 Menschen aus bayerischen Asylunterkünften sind nach jüngsten Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Wegen eines umfangreichen Präventionsmanagements sei die Zahl konstant niedrig, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem „Münchner Merkur“ (Samstag).

Anfänglich habe es Versuche gegeben, Flüchtlinge für die Ausbreitung des Coronavirus mitverantwortlich zu machen. „Doch das ist Stimmungsmache und trifft so nicht zu“, sagte der Minister.

++ In Corona-Monaten wird seltener eingebrochen

(08.12 Uhr) Die Corona-Krise der vergangenen Monate scheint auch den Einbrechern zu schaffen zu machen. Nach den vorläufigen Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg geht die Zahl der Wohnungseinbrüche auch im sechsten Jahr hintereinander zurück — und das liegt auch an Ausgangsbeschränkungen und anderen Auflagen.

Bei den Wohnungseinbrüchen sind die Zahlen nach ersten Einschätzungen des LKA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den ersten sechs Monaten um rund 15 Prozent gesunken — das ist der tiefste Wert seit 2015.

„Der insgesamt deutliche Rückgang landesweit im ersten Halbjahr 2020 dürfte auf die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen sein“, sagte ein Sprecher des LKA der Deutschen Presse-Agentur zur ersten Tendenz.

Denn in den ersten drei Monaten dieses Jahres seien die Einbrecher noch ungefähr so aktiv gewesen wie im vergangenen Jahr, ab April setzte dann der deutliche Rückgang ein. Allerdings zeigt die LKA-Tendenz auch: Die Schonfrist scheint für's Erste vorbei zu sein. Einbrecher sind zuletzt wieder stärker unterwegs gewesen.

Die letzten Meldungen von Freitag

++ Söder hält Maskenpflicht im Unterricht für möglich

(19.57 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine Maskenpflicht im Unterricht für denkbar. Den „Nürnberger Nachrichten“ (Samstag) sagte er: „Wir wollen den Regelunterricht bei gleichzeitigem Schutz von Schülern und Lehrern. Wir reden da auch über Masken im Unterricht. Die Entscheidung soll im Konsens getroffen werden.“ Die Maske sei ein einfaches und effektives Mittel, um drohende Schulschließungen zu verhindern.

Für kommenden Montag sei eine Besprechung mit Schulvertretern geplant.

Bevor jedoch eine Entscheidung über die Maskenpflicht im Unterricht getroffen werde, würden die Erfahrungen anderer Bundesländer hierzu ausgewertet, sagte Söder. Zu berücksichtigen seien auch regionale Unterschiede in Bayern: „Wenn es etwa wie im Kreis Rhön-Grabfeld keine oder wenig neue Infektionen gibt, ist die Lage dort anders zu beurteilen als in München oder Rosenheim, wo die Zahlen im Moment höher sind.“

In Nordrhein-Westfalen müssen Schüler ab Klasse 5 Masken im Unterricht tragen, diese Regelung läuft jedoch an diesem Montag wegen gesunkener Infektionszahlen aus.

++ 327 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Südwesten

(17.51 Uhr) Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 41.574 gestiegen. Das sind 327 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Freitag hervorgeht. Etwa 36.516 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurde um zwei nach unten korrigiert und liegt nun bei 1862. Der Grund dafür war zunächst nicht bekannt.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,04 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Heilbronn bleibt weiterhin als einzige baden-württembergische Kommune über der kritischen Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage; ab diesem Wert gilt eine Vorwarnstufe. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn liegt inzwischen bei knapp 38,8 Fällen pro 100.000 Einwohner.

