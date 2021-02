Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Mittwoch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 17.800 (302.110 Gesamt - ca. 276.800 Genesene - 7.552 Verstorbene)

: ca. 17.800 (302.110 Gesamt - ca. 276.800 Genesene - 7.552 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.552

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 57,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 164.300 (2.299.996 Gesamt - ca. 2.073.100 Genesene - 62.969 Verstorbene)

: ca. 164.300 (2.299.996 Gesamt - ca. 2.073.100 Genesene - 62.969 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 62.969

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 68,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Anträge auf Überbrückungshilfe III ab sofort möglich (18.17 Uhr)

ab sofort möglich (18.17 Uhr) 14 infizierte Heim-​Bewohner trotz Impfung (16.18 Uhr)

(16.18 Uhr) Bund-Länder-Verhandlungen: Öffnung für Friseure ab 1. März in Sicht (19.23 Uhr)

ab 1. März in Sicht (19.23 Uhr) Astrazeneca kooperiert mit deutscher Firma bei Impfstoff -Produktion (15.35 Uhr)

-Produktion (15.35 Uhr) Südwest-Tourismus fällt auf Niveau von vor Jahrzehnten zurück (13.07 Uhr)

++ Baden-Württemberg nähert sich bei Corona-Inzidenz 50er-Marke

(20.36 Uhr) Der für Lockerungs-Entscheidungen wichtige Corona-Richtwert, die Sieben-Tage-Inzidenz, sinkt im landesweiten Schnitt in Baden-Württemberg weiter in Richtung der 50. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch (Stand: 16 Uhr) wurden in den vergangen sieben Tagen 55,9 neue Infektionsfälle je 100 000 Einwohner registriert. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 57,3 gelegen; er fällt seit Tagen infolge strikter Lockdown-Maßnahmen.

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg sollen von Donnerstagabend an nur noch für regionale Corona-Hotspots gelten. Entscheidend ist hier eine 50er-Inzidenz. Darunter liegen nach den Daten von Mittwoch 18 der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg den Angaben nach um 1228 auf 303.207. 40 weitere Menschen starben an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Die Stuttgarter Behörde zählt somit inzwischen 7566 Tote. Als genesen gelten Schätzungen zufolge 275.439 einst Infizierte (plus 1578).

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge lagen 312 Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg auf Intensivstationen, 185 von ihnen wurden künstlich beatmet — das sind fast 60 Prozent. Mehr als 13 Prozent der 2435 im Moment betreibbaren Intensivbetten seien noch frei.

++ Lockdown bis 7. März - Kitas und Grundschulen in BaWü öffnen früher

(20.02 Uhr) Der bis Mitte Februar befristete Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland soll weitgehend bis zum 7. März verlängert werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderregierungschefs bei ihrer Videokonferenz vereinbart, wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht.

Baden-Württemberg will Kitas und Grundschulen nach den Faschingsferien am 22. Februar schrittweise wieder öffnen. Wenn die Infektionszahlen es zulassen, solle der grundsätzlich verlängerte Corona-Lockdown an dieser Stelle wie geplant gelockert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend in Stuttgart.

Zuvor hatten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen darauf verständigt, dass die Länder selbstständig und ohne bundesweite gemeinsame Vorgaben über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden können. Hier lesen Sie mehr.

++ Bund-Länder-Verhandlungen: Öffnung für Friseure ab 1. März in Sicht

(19.23 Uhr) Bei den Verhandlungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise zeichnet sich die Wiederöffnung für Friseure ab dem 1. März ab. Auf Druck von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Ministerpräsidenten am Mittwoch bei ihrer Videoschalte zur Corona-Krise den zunächst angepeilten Termin 22. Februar noch einmal nach hinten verschoben.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben aus der Sitzung. Zur Begründung hieß es demnach, dass man glaube, dann bei den Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner unter der kritischen Marke von 50 zu liegen.

Ein finaler Beschluss zu dem Lockerungsplan steht dem Vernehmen nach aber noch aus. Zur Begründung für die Lockerungspriorität für Friseure hieß es in den Arbeitspapieren von Bund und Ländern: „Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind.“

++ Anträge auf Überbrückungshilfe III ab sofort möglich

(18.17 Uhr) Von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen können ab sofort die so genannte Überbrückungshilfe III beantragen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde die Antragstellung am Mittwochnachmittag freigeschaltet. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro, die zwischen November 2020 und Juni 2021 Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent verzeichnen mussten, erhalten demnach Fixkostenzuschüsse - je nach Umsatzrückgang sind zwischen 40 und 90 Prozent der Fixkosten möglich.

Die staatlichen Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden. Sie sind bei 1,5 Millionen Euro gedeckelt. Ausgezahlt werden sollen die Hilfen durch die Länder ab März, bis dahin gibt es Abschlagszahlungen. Beantragen können die Firmen die Hilfen auf www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

Zuletzt hatte es scharfe Kritik seitens der Unternehmen und ihrer Verbände an der verzögerten Auszahlung der Überbrückungshilfe III gegeben. So wurde aus der Unionsfraktion auch Kritik an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) laut, dessen Ministerium die Hilfen gemeinsam mit dem Finanzministerium koordiniert.

++ WHO empfiehlt Astrazeneca auch für Menschen über 65 Jahren

(17.06 Uhr) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt den Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca auch für Menschen über 65 Jahren. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Datenlage empfehle die WHO den Impfstoff „für den Einsatz bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter“, erklärte das Expertenkomitee für Immunisierungen am Mittwoch in Genf. Zudem könne das Vakzin auch in Gegenden eingesetzt werden, in denen Corona-Mutanten aufgetreten sind.

In Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern ist das mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden verweisen darauf, dass belastbare Daten für die Wirksamkeit des Impfstoffs bei älteren Menschen fehlten.

Außerdem verschob Südafrika seine Impfkampagne, da einer Studie zufolge das Vakzin von Astrazeneca nicht umfassend gegen die in Südafrika entdeckte Corona-Mutante wirksam ist.

++ 14 infizierte Heim-​Bewohner trotz Impfung

(16.18 Uhr) Im Kampf gegen die weltweite Corona-Pandemie spielen die Impfungen gegen das Virus eine wichtige Rolle. Doch offenbar schützt das Vakzin nicht davor, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken, wie der Fall eines Seniorenheims im Landkreis Osnabrück zeigt.

Virologe Thomas Mertens erklärt die Hintergründe und warum die Meldung an sich noch kein Grund zur Beunruhigung ist:

In einem niedersächsischen Altenheim sind 14 Bewohner positiv auf die britische Coronavirus-Variante getestet worden. Diese Bewohner jedoch hatten ihre zweite Impfung bereits erhalten. Wie ist das zu erklären?

Thomas Mertens: Ich habe oft betont, dass es sehr wichtig ist, stets zwischen Infektion und Erkrankung zu unterscheiden. Wir wissen bislang nicht, ob die Impfstoffe nur vor Erkrankung oder auch vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen. Das hängt damit zusammen, dass bei den Zulassungsstudien nur geprüft wurde, ob die Impfstoffe vor Erkrankung schützen.

Dieses noch fehlende Wissen ist auch der Grund, warum Geimpfte nicht sofort die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen aufgeben sollen. Hier lesen Sie mehr.

++ Astrazeneca kooperiert mit deutscher Firma bei Impfstoff-Produktion

(15.35 Uhr) Astrazeneca will die Herstellung von Corona-Impfstoff beschleunigen und dabei eng mit der Firma IDT Biologika in Dessau zusammenarbeiten. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Astrazeneca am Mittwoch mit. In Dessau in Sachsen-Anhalt sollen zusätzliche Produktionsanlagen entstehen.

Man prüfe Möglichkeiten, im zweiten Quartal die Auslieferung des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca zu erhöhen, um den Bedarf in Europa decken zu helfen, erklärte der britisch-schwedische Hersteller. Zudem wollten beide Firmen „große zusätzliche Wirkstoff-Kapazitäten für die Zukunft“ aufbauen. Dazu wollten beide Unternehmen in den IDT-Biologika-Standort in Dessau investieren, hieß es weiter.

Dort sollten bis zu 5 2000-Liter-Bioreaktoren entstehen, in denen eine zweistellige Millionenzahl von Impfdosen pro Monat produziert werden könnten. Die neuen Anlagen sollen jedoch erst Ende 2022 betriebsbereit sein. Sie könnten auch von anderen Firmen mit ähnlicher Impfstoff-Technologie genutzt werden, erklärte Astrazeneca weiter. Damit entstünde bei IDT Biologika eine der größten Impfstoffanlagen dieser Art in Europa.

Die EU-Kommission hatte 400 Millionen Impfdosen von Astrazeneca bestellt, das Vakzin ist inzwischen auch in der EU zugelassen. Der Hersteller teilte jedoch kurzfristig mit, im ersten Quartal weit weniger liefern zu können als zuvor angekündigt — nur 40 Millionen statt 80 Millionen Dosen.

++ Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise haben begonnen

(15.08 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder sind am Mittwoch zu Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zusammengekommen. Vor der Videoschalte zeichnete sich eine Verlängerung des vorerst bis 14. Februar vereinbarten Lockdowns ab.

In einem am Morgen vom Kanzleramt an die Länder verschickten Beschlussentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag, wird der 14. März als neues Enddatum vorgeschlagen. Wie es aus Teilnehmerkreisen heißt, soll die Mehrheit der Länderchefs indes eine Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März präferieren. Was am Ende beschlossen wird, ist offen.

Ein Schwerpunkt in den Beratungen dürften die Pläne mehrerer Länder sein, Kitas und Schulen möglichst rasch wieder schrittweise zu öffnen. Laut Beschlussentwurf, der nach dpa-Informationen zwischen dem Kanzleramt, Bayern und Berlin als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vorabgestimmt ist, sollen die Länder eigenständig darüber entscheiden. Eine Ausnahme vom Lockdown könnte es demnach für Friseure geben, die unter strikten Hygiene-Auflagen bereits früher wieder öffnen könnten.

++ Busbranche in BaWü bekommt erneut Finanzhilfen

(14.27 Uhr) Die Landesregierung unterstützt erneut Busreiseunternehmen mit einer Finanzspritze, die infolge der Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind. Ein entsprechendes Programm werde verlängert, teilten Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium in Stuttgart mit. Für das vergangene Jahr und 2021 stünden insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung.

Im Jahr 2020 seien bereits 28 Millionen Euro ausgezahlt worden. Somit stehen nach Angaben eines Sprechers noch für das laufende Jahr zwölf Millionen Euro zur Unterstützung zur Verfügung. Die Busunternehmen dürfen angesichts der zahlreichen Coronafälle aktuell keine touristischen Reisen anbieten.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte, dass Programm diene dem Erhalt der Bustourismusbranche in Baden-Württemberg in der derzeitigen Krise bis zum hoffentlich bald wieder möglichen Neustart der Bustouristik im Land.

++ Südwest-Tourismus fällt auf Niveau von vor Jahrzehnten zurück

(13.07 Uhr) Der Tourismus in Baden-Württemberg ist angesichts der Corona-Pandemie im Vorjahr auf das Niveau von vor Jahrzehnten zurückgefallen. Die Zahl der ankommenden Gäste in Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften schrumpfte nach Angaben des Statistischen Landesamts in Stuttgart im Vorjahresvergleich um 48,9 Prozent auf nur noch 11,9 Millionen.

Weniger Touristen hatten die Statistiker zuletzt im Jahr 1997 registriert. Auch die Zahl der Übernachtungen ging den Angaben vom Mittwoch zufolge drastisch zurück - um 40,2 Prozent auf nur noch 34,2 Millionen. Weniger Übernachtungen im Südwesten hatte es zuletzt 1985 gegeben.

Einbrüche in dieser Größenordnung waren wegen der lockdownbedingt mehrfachen Schließungen des Gastgewerbes und der gesunkenen Reiselust vieler Menschen aus Angst vor Ansteckungen erwartet worden. Von März an blieb die Zahl der Übernachtungen konstant im zweistelligen Prozentbereich unter den Vorjahreswerten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Mutter von Jürgen Klopp gestorben

(12.48 Uhr) Die Mutter von Fußball-Erfolgscoach Jürgen Klopp ist tot. Die aus Glatten im Schwarzwald stammende Elisabeth Klopp starb im Alter von 81 Jahren, wie das Rathaus der baden-württembergischen Gemeinde sowie der Berater des Trainers vom englischen Meister FC Liverpool bestätigten.

Jürgen Klopp 2011 mit seiner Mutter Lisbeth bei seinem Heimatverein SV Glatten (Landkreis Freudenstadt). (Foto: Patrick Seeger / DPA)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Klopp nicht zur Beerdigung nach Deutschland reisen. Dies sei „den fürchterlichen Zeiten geschuldet“, sagte der 53-Jährige. „Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten.“

++ Mehrheit für Lockdown-Verlängerung bis Ende Februar

(11.33 Uhr) Eine Mehrheit der Deutschen würde laut einer Umfrage die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Februar befürworten.

Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten sprachen sich für eine Verlängerung des Lockdowns aus, wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Etwa ein Viertel (26 Prozent) sprach sich gegen eine Verlängerung aus.

Einen Unterschied bei der Akzeptanz eines verlängerten Lockdowns gibt es demnach zwischen Männern und Frauen: Männer würden eine Lockdown-Verlängerung häufiger befürworten (69 Prozent) als Frauen (64 Prozent).

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten ab Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die bisherigen Regeln laufen am 14. Februar aus.

++ Charles und Camilla haben sich gegen Corona impfen lassen

(11.19 Uhr) Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Beide hätten ihre erste Impfdosis erhalten, teilte das Königshaus am Mittwoch mit.

Mit 72 beziehunsweise 73 Jahren gehören die beiden zu jener Risikogruppe, die derzeit in Großbritannien geimpft wird. Prinz Charles war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt, hatte aber nur leichte Symptome gezeigt und sich gut wieder erholt.

Der britische Prinz Charles, Prinz von Wales, und seine Frau Camilla, Herzogin von Cornwall, haben sich pieksen lassen. (Foto: Ben Birchall / DPA)

Charles hatte kürzlich bei einer Veranstaltung angekündigt, sich impfen zu lassen, sobald er an der Reihe sei. „Ich denke, Impfungen sind entscheidend, um abzusichern, dass wir einen Weg aus dieser Situation finden, andernfalls wird es sehr schwierig“, so der Thronfolger.

Die Queen (94) und Prinz Philip (99) waren bereits vor einigen Wochen mit der ersten Dosis geimpft worden. Insgesamt haben bereits mehr als 12,6 Millionen Menschen im Land eine erste Corona-Impfung erhalten

++ Von der Leyen will Zulassung von Impfstoffen beschleunigen

(10.22 Uhr) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Zulassung von Corona-Impfstoffen in Europa beschleunigen. Dies kündigte von der Leyen am Mittwoch in einer Rede im Europaparlament an, in der sie die EU-Impfstoffstrategie nochmals verteidigte.

Zum einen solle die EU-Arzneimittelagentur EMA schneller die Daten klinischer Impfstofftests bekommen, sagte die CDU-Politikerin. Dazu werde ein europäisches Netzwerk gegründet. Zum anderen arbeite die Gesundheitskommissarin an einem Rechtsrahmen, um die Impfstoffe so rasch wie möglich zu untersuchen.

Ursula von der Leyen hat es nicht leicht. (Foto: European Union via www.imago-images.de)

Von der Leyen wird vor allem in Deutschland heftig kritisiert, weil die EU-Kommission für die Bestellung des Corona-Impfstoffs zuständig ist und vorerst nur wenig davon zur Verfügung steht. Von der Leyen räumte zwar erneut Versäumnisse ein.

„Wir waren spät dran bei der Zulassung“, sagte sie. „Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns zu sicher, dass das Bestellte auch tatsächlich pünktlich geliefert wird.“

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Biontech startet Impfstoffproduktion in Marburg

(09.21 Uhr) Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat mit der Impfstoffproduktion in seiner neuen Produktionsstätte im hessischen Marburg begonnen.

Dort werde nun zunächst der mRNA-Wirkstoff hergestellt, von dem eine einzelne Charge für die Produktion von acht Millionen Impfdosen reiche, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mainz mit. Die hessischen Behörden hatten vor rund vier Wochen die Produktion in einem zuvor gekauften Werk in Marburg genehmigt.

++ Kretschmann: „Niemand kann Öffnungsorgien erwarten“

(08.09 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Erwartungen an schnelle Lockerungen der Corona-Regeln gedämpft. Wenn die landesweiten Inzidenzen über einen gewissen Zeitraum unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sind, werde man vorsichtige Öffnungsschritte gehen, sagte er.

„Niemand kann aber erwarten, dass wir gleich eine Öffnungsorgie starten.“ Dafür sei die Lage zu fragil. „Die Erfahrungen anderer Länder zeigen: Zu frühe Öffnungen führen zu Rückschlägen und damit zu noch härteren Maßnahmen.“ Jeder müsse seine Kontakte einschränken.

Zur sinkenden Zustimmung zur Pandemie-Politik in der Bevölkerung sagte Kretschmann: „Wenn man den Kampf gegen das Virus mit einem Krieg vergleichen würde, müsste man sagen: Die Leute werden langsam kriegsmüde.“

++ Brauer schütten Fassbier in Millionenwert weg

(07.52 Uhr) Durch den bereits mehrfach verlängerten Lockdown wird unverkäufliches Fassbier für die deutsche Braubranche ein immer größeres Problem. „Die Brauereien müssen Millionenwerte in den Gully kippen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele.

Die Gaststätten dürfen kein Bier verkaufen, der Gerstensaft wird vernichtet. (Foto: Christophe Gateau / DPA)

Besonders regionale Betriebe, die stark vom Gastronomie- und Festgeschäft abhängig seien, müssten Bier in großem Stil vernichten, ebenso der Getränkehandel. Grund dafür ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, das in immer mehr Fällen erreicht werde.

Die Gesamtmenge an vernichtetem Bier könne man nicht abschätzen. „Nicht alles Bier, das bisher zurückgeliefert wurde, musste vernichtet werden, und nicht alles Bier, das nicht getrunken wurde, wurde auch gebraut“, sagte Eichele.

++ 8072 Corona-Neuinfektionen und 813 neue Todesfälle gemeldet

(06.29 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 8072 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 813 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht.

In diesen aktuellen Zahlen sollten auch 600 Nachmeldungen von Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein, die laut RKI am Vortag gefehlt hatten. Vor genau einer Woche hatte das RKI 9705 Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Virus-Mutationen bringen neue Gefahren

(20.42 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sinkt. Trotzdem schreckt die Politik vor Lockerungen zurück. Ein Grund dafür sind die Mutationen, die das Virus ansteckender machen. Die Situation im Überblick.

Um welche Mutationen geht es?

Zuallererst geht es hierzulande um die zuerst in England aufgetauchte Variante B.1.1.7, die sich als deutlich ansteckender erwies. Weil das sogenannte Spike-Protein, also die bekannte stachlige Oberfläche, leichter als bisher an die menschlichen Zellen andocken kann, um sie danach zu zwingen, Corona-Kopien herzustellen. So wurde B.1.1.7 in England rasch zur dominierenden Virusvariante. Dazu kommen die in Südafrika aufgetauchte Virusvariante B.1.351 und die zuerst in Brasilien beschriebene und P.1 getauft Form. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

++ Zwei Kreise im Südwesten weiter über 100er-Inzidenz

(20.33 Uhr) Zwei Kreise in Baden-Württemberg liegen weiter über einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes von Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) sind dies der Hohenlohekreis mit 127,8 und der Kreis Waldshut mit 100,6. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 57,3 — der Wert ist damit erneut leicht gesunken im Vergleich zum Vortag mit 59,2.

Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg um 1013 auf 301 979. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um 42 auf 7526. Virusmutationen sind nun flächendeckend im Südwesten nachgewiesen. Dem Amt wurden laut Mitteilung bislang 1246 Fälle mit Virusmutationen aus 43 der 44 Landkreise im Südwesten übermittelt.

Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen liegen inzwischen 17 Stadt- und Landkreise im Südwesten unter dem Wert von 50, ab dem die Gesundheitsbehörden den Angaben nach wieder Kontakte von Infizierten nachverfolgen können. Die Marke — bezogen auf den Landesdurchschnitt - gilt als wichtiges Argument in der Debatte um Lockdown-Lockerungen.

++ Virologin Ciesek empfiehlt, bei Lockerungen auch den R-Wert im Blick zu behalten

(19.41 Uhr) Kurz vor der nächsten Entscheidungsrunde über die weiteren Corona-Maßnahmen plädiert die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek dafür, nicht nur auf die Inzidenz zu schauen. Dieser Wert gibt an, wie viele bestätigte Neuinfektionen es pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab. Bisher galt ein Wert unter 50 als Richtgröße für mögliche Lockerungen. „Aber ist die Inzidenz alleine wirklich zielführend?“, fragte Ciesek im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ am Dienstag.

„Genauso wichtig ist, dass man sich den R-Wert anschaut“,

sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt: „Also wie viele Menschen werden durch einen Infizierten angesteckt.“ Bei einem Wert über Eins müsse man davon ausgehen, dass Infektionen wieder ansteigen, sobald man mehr Kontakte zulasse. Bei unter Eins könne man davon ausgehen, „dass eine Lockerung nicht gleich einen so negativen Effekt hätte.“

Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stelle die britische Variante des Coronavirus dar. Man wisse, dass die Mutation B117 ansteckender sei, erklärte Ciesek. Mit zunehmender Verbreitung steige also der R-Wert. Gleichzeitig sinke aber die Zahl der Infektionen mit dem Wildtyp. „Deswegen ist die Entscheidung im Moment auch sehr schwierig, inwieweit man lockert und welche Bereiche man lockert.“

