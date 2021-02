Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Freitag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

++ Nur noch drei Kreise in BaWü über 100er-Inzidenz

(19.34 Uhr) Nur noch drei Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Das sind nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Freitag (Stand 16 Uhr) die Stadt Heilbronn mit einem Wert von 130,3, der Ortenaukreis mit 115,8 und der Landkreis Waldshut mit 109,9.

Die Landkreise Calw und Tuttlingen rutschten unter die 100er-Marke. Landesweit sank die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz auf 61,5 nach 63,5 am Donnerstag.

Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg um 1116 auf 299.001, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um 61 auf 7381. Als genesen gelten 268 256 Menschen, 3810 mehr als am Vortag.

Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen liegen inzwischen 14 Stadt- und Landkreise im Südwesten unter dem Wert von 50, ab dem die Gesundheitsbehörden den Angaben nach wieder Kontakte von Infizierten nachverfolgen können

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge lagen 349 Corona-Patienten in Baden-Württemberg auf Intensivstationen, 216 von ihnen künstlich beatmet. Fast 88 Prozent der 2449 betreibbaren Intensivbetten seien belegt, hieß es weiter.

++ Seehofer für Öffnung der Friseursalons - besser als Schwarzmarkt

(18.49 Uhr) Friseursalons sollten nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer bald wieder öffnen dürfen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen„, sagte der CSU-Politiker dem „Spiegel“. „Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten“, fügte er hinzu.

Bei den Friseuren habe sich „regelrecht ein Schwarzmarkt“ entwickelt. Immer mehr Menschen würden sich auf anderen Wegen und dann eben auch ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen. Das sei viel gefährlicher, als Friseurläden mit einem strengen Hygiene-Konzept die Öffnung zu gestatten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag im Interview mit RTL und ntv verraten: „Also, ich freue mich auch, wenn Friseure mal wieder auf machen können.“ Dabei geht es der Kanzlerin in Sachen Haarstyling noch besser als dem Normalbürger. Sie habe Unterstützung durch eine Assistentin, Hygiene-Maßnahmen würden dabei eingehalten, sagte sie auf die Frage, wer sich denn in diesen Lockdown-Zeiten um ihre Frisur kümmere.

++ Merkel und Macron verteidigen europäische Impfstoffbeschaffung

(18.14 Uhr) Trotz der Schwierigkeiten bei der Beschaffung von ausreichend Corona-Impfstoff haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den eingeschlagenen europäischen Weg bekräftigt. Die grundsätzliche Entscheidung hierfür „ist und war richtig“, sagte Merkel am Freitag in einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz.

Macron sagte zum Impfen: „Wir sind mitten in der Schlacht. Und mitten in der Schlacht muss man kämpfen.“ Auch er unterstütze den gewählten europäischen Ansatz voll und ganz. Man müsse sich vorstellen, was wäre, wenn Deutschland und Frankreich hier im Wettbewerb stünden. Das wäre „Chaos“ und „kontraproduktiv“.

Macron wies darauf hin, dass die Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs von Monat zu Monat zunehmen werde. „Von April bis Juni werden wir eine Impfkampagne haben, die geschmeidig läuft“, versicherte er. Der französische Präsident rief dazu auf, in Europa die Produktion von Impfstoffen gegen die Virusmutationen zu beschleunigen.

Macron dankte auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für ihren Einsatz. Die Gesundheitspolitik sei normalerweise keine Kompetenz der EU. „Wir haben (….) eine Politik erfunden, die es bisher nicht gab.“

++ Polizeigewerkschaft: Corona-Infektion als Dienstunfall anerkennen

(17.43 Uhr) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) möchte, dass Corona-Infektionen während der Arbeit als Dienstunfall behandelt werden. Mit einem Brief hat sich die Gewerkschaft deshalb an den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), gewandt und gefordert, diese „Lücke im Dienstunfallrecht“ zu schließen.

Im täglichen Dienst sei es Polizeibeamten häufig unmöglich, den pandemiebedingt erforderlichen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten, teilte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff am Freitag mit. Auch lasse sich der direkte Kontakt zu anderen Menschen im Polizeivollzug naturgemäß nicht verhindern. Die GdP kündigte zudem einen bundesweiten Musterprozess zur Anerkennung von Dienstunfällen im Falle einer Corona-Infektion an, da fast alle Bundesländer dies bislang nicht anerkennen würden.

In den vergangenen Monaten hätten sich bundesweit Fälle gehäuft, in denen sich Polizisten im Dienst mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Anträge auf Anerkennung einer Infektion als Dienstunfall seien jedoch reihenweise abgelehnt worden.

++ Gesundheitsminister Lucha gegen Corona-Tests in Impfzentren

(17.16 Uhr) Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat sich vehement dagegen ausgesprochen, die Impfzentren im Land als Corona-Testzentren zu nutzen. „Impfzentren sind Impfzentren und Testungen sollten außerhalb von Kontakten stattfinden, wo wir auch zum Beispiel vulnerable und sonstige Personen haben“, sagte Lucha am Freitag in Stuttgart. „Ich möchte das streng voneinander getrennt wissen.“ Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte zuvor vorgeschlagen, an den kommunalen Impfzentren im Land auch Corona-Tests anzubieten.

Aus medizinischer Sicht spreche überhaupt nichts dafür, ein Impfzentrum als Testzentrum zu nutzen, sagte Thorsten Hammer, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums Freiburg, am Freitag. Jeder Epidemiologe würde davon abraten. Wenn sich Patientenströme begegneten, die vermeintlich infiziert seien, sei das die ideale Voraussetzung, „einen Superspreader zu generieren“.

++ Corona-Verdacht bei Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen

(16.55 Uhr) Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls in der Teamdelegation fällt das Spiel des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen am Samstag gegen die Helios Grizzlys Giesen aus. Es gebe einen engen Austausch mit Mannschaftsarzt, Labor und Gesundheitsamt, teilte der Club am Freitag mit.

Wann das Spiel nachgeholt wird, stand zunächst nicht fest. Ob sich die Absage auf das Champions-League-Turnier in Friedrichshafen ab dem 9. Februar auswirke, sei noch nicht abzusehen.

++ Regierung sagt freien Schauspielern Hilfen zu

(16.32 Uhr) Die Bundesregierung hat eine weitere Unterstützungsleistung für Beschäftigte im Kulturbereich in der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) vereinbarten, dass auch freie Schauspieler Hilfen bekommen sollen, wie die Regierung am Freitag mitteilte.

Sogenannte kurz befristet Beschäftigte in den Darstellenden Künsten können nun auch Hilfen von bis zu 7500 Euro für den Zeitraum von Januar bis Juni beantragen.

Freie Schauspielerinnen und Schauspieler waren den Angaben zufolge von den bisherigen Hilfsmaßnahmen nicht erfasst, weil sie nicht im Haupterwerb selbständig, sondern für ein Gastspiel oder einen Film beschäftigt sind und wegen zu kurzer Beschäftigungszeiten keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld haben.

++ Bayern bekommt fast eine Million Impfdosen binnen vier Wochen

(15.54 Uhr) Die 100 Impfzentren in Bayern werden in den nächsten vier Wochen mit fast einer Million Impfdosen der Hersteller Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna beliefert. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums auf dessen Webseite hervor. Allein Astrazeneca wolle im Februar und der ersten Märzwoche 504 000 Dosen nach Bayern liefern. Die ersten 52 000 sollen bereits an diesem Samstag ankommen.

Bayern hat seit dem Impfstart am 27. Dezember vor allem in Altenheimen und an Personal des Gesundheitswesens gut eine halbe Million Impfdosen verabreicht. Rund 665.000 Dosen seien bis zum 2. Februar geliefert worden, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium.

Bis Anfang März könnte sich das Impftempo nun deutlich beschleunigen. In dem Zeitraum kommen von Biontech/Pfizer dem Ministerium zufolge weitere 410.000 Impfstoff-Dosen und von Moderna knapp 30 000. Insgesamt stehen also bis Anfang März für Bayern rund eine Million zusätzliche Dosen zur Verfügung.

Bundesweit wurden bisher rund 4,2 Millionen Impfdosen ausgeliefert. In den nächsten vier Wochen kommen den Angaben zufolge weitere 3,2 Millionen Dosen der drei Hersteller bisher zugelassener Impfstoffe hinzukommen.

++ Curevac kooperiert mit Großbritannien und verspricht 50 Millionen Impfdosen

(15.39 Uhr) Das biopharmazeutische Tübinger Unternehmen Curevac und Großbritannien wollen gemeinsam Impfstoffkandidaten gegen diverse Corona-Varianten entwickeln und herstellen. Das teilte Curevac am Freitag in Tübingen mit. Die zukünftigen Curevac-Vakzine sollen der Mitteilung zufolge teilweise in Großbritannien hergestellt und vertrieben werden. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Auswirkungen der aktuellen Pandemie zu mildern.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Bekämpfung von Covid-19 ist die Entstehung mehrerer Varianten, von denen jede eine potenziell erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt“, hieß es in einer Pressemitteilung des Tübinger Unternehmens.

Teil der Vereinbarung sind 50 Millionen Dosen, die Großbritannien zustehen sollen, wenn der Impfstoff zugelassen werde. Antony Blanc von Curevac bezeichnete Großbritannien derzeit als „Vorreiter bei der Kontrolle, Impfstoffentwicklung“ und der Verteilung der Vakzine. Das Unternehmen zeigte sich optimistisch, seinen Impfstoff schnell an neue Varianten anpassen zu können.

Curevac kooperiert außerdem mit Bayer zur Herstellung seines aktuellen, noch in klinischen Tests befindlichen, mRNA-Impfstoffs sowie mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) für die Vakzine der nächsten Generation. Neben Bayer gibt es weitere Kooperationspartner, etwa Wacker Chemie aus München und Rentschler Biopharma aus Laupheim (Kreis Biberach). Glaxosmithkline will noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen des ersten Curevac-Impfstoffs CVnCoV herstellen, der sich aktuell in klinischen Tests der Phase-2b/3 befindet und in den nächsten Monaten zugelassen werden könnte.

++ Erste Virusmutation im Kreis Sigmaringen gemeldet

(15.04 Uhr) Im Kreis Sigmaringen ist erstmals eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen geworden. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilt, handelt es sich um die britische Variante. Die Infizierte Person war bereits in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem Infizierten in einem Nachbarkreis hatte.

Insgesamt liegen die Corona-Zahlen im Kreis Sigmaringen immer noch über dem Landesschnitt, was mit dem Ausbruch in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen zusammenhängt (die SZ berichtete).

Laut Mitteilung des Landratsamts wurde die erste Virusmutation bereits am Dienstag bekannt. Nachgewiesen wurde die Virusvariante bei einer Person, die sich seit 28. Januar in Quarantäne befand, weil sie Kontakt zu einem Infizierten hatte. Hier lesen Sie mehr.

++ Lucha verspricht: Jeder Impftermin wird eingehalten

(14.15 Uhr) Trotz Lieferengpässen und Organisationspannen sollen alle Impftermine in Baden-Württemberg eingehalten werden. „Bei uns gilt volle Maximale: Jeder, der einen Ersttermin hat, bekommt einen Zweittermin. Und jeder Termin, der mit uns vereinbart wird, wird gehalten“, sicherte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart zu.

Der Grünen-Politiker zog trotz des holprigen Startes knapp sechs Wochen nach der ersten Impfung im Land eine positive Bilanz der Impfkampagne. Baden-Württemberg habe in den ersten Wochen ganz konsequent die Hälfte des Impfstoffs zurückgehalten. Aufgrund der nun in Aussicht gestellten Nachproduktion des Impfstoffs von Biontech/Pfizer habe man sich an die Reserve wagen können.

Nach der lautstarken Kritik an langen Wartezeiten am Servicetelefon und an erfolglosen Terminvereinbarungen kündigte Lucha zudem Verbesserungen bei der Terminvergabe an. Die Corona-Hotline 116 117 ist seit Wochen komplett überlastet. Am Montag um 10 Uhr werde eine Warteliste der Hotline in Betrieb genommen, betonte Lucha.

Wer sich dort registrieren lasse, werde zurückgerufen oder bekomme einen Termin per Mail. Anrufer müssten sich also nicht wieder und wieder bemühen. „Jede Liste wird abgearbeitet“, versprach Lucha. Er dämpfte jedoch zugleich die Erwartungen: Einen Termin bekomme man erst, sobald einer frei sei. „Entscheidende Stellschraube ist die Impfstoffmenge — da bitten wir einfach um Geduld.“

++ Stadt Tuttlingen will Erzieherinnen zweimal pro Woche auf Corona testen

(13.36 Uhr) Die Stadt Tuttlingen führt ab sofort regelmäßige Corona-Schnelltests in den städtischen Kindergärten durch. Dies solle vor allem Erzieherinnen vor Infektionen schützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Erzieherinnen, die trotz der Pandemie die Notgruppen betreuen, leisten einen großen Dienst für die Gemeinschaft“, so OB Michael Beck. „Für viele Familien mit berufstätigen Eltern ist die Notbetreuung unverzichtbar.“ Gleichzeitig gehen die Erzieher oft auch ein hohes Risiko ein – der Berufsstand gehört zu denen mit den höchsten Infektionsraten.

+++ Lesen Sie den vollständigen Artikel hier. +++

++ Sorge wegen Virus-Varianten — Anteil bei knapp sechs Prozent

(12.07 Uhr) Die ansteckenderen Corona-Varianten dürften nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) eine immer größere Rolle in Deutschland spielen. Bislang dominierten sie aber noch nicht das Infektionsgeschehen, wie RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag in Berlin sagte. Der Anteil der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7 liege nun bei knapp sechs Prozent. In 13 der 16 Bundesländern sei sie inzwischen nachgewiesen.

Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle. Lothar Wieler

Insgesamt sei das Coronavirus durch die Varianten gefährlicher geworden. „Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil, es hat gerade nochmal einen Boost bekommen“, so Wieler, also einen Auftrieb.

Mit wachsender Spannung wurden in den vergangenen Tagen Angaben des RKI zur Ausbreitung der Varianten erwartet. Wegen der bisher offenen Frage, wie stark sie schon um sich greifen, sind vor dem Corona-Treffen von Bund und Ländern kommende Woche mögliche Lockerungen des Lockdowns offen.

Nun veröffentlichte das RKI einen Bericht dazu. Darin heißt es, der Anteil der ansteckenderen Varianten sei „nach den bisher vorliegenden Daten in den letzten Wochen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“. Die Daten könnten zwar noch keine statistisch belastbare Aussage über das Vorkommen liefern, zeigen aber den Anstieg des Anteils der Variante B.1.1.7 an der Gesamtzahl der untersuchten Proben. „Somit kann auf die zunehmende Verbreitung dieser Variante geschlossen werden.“

+++ Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier. +++ (Frei)

++ Lucha und Eisenmann einigen sich auf erweiterte Teststrategie für Kitas und Schulen

(11.17 Uhr) Gesundheitsminister Manne Manne Lucha und Kultusministerin Susanne Eisenmann haben sich einigen können, unter welchen Bedingungen und mit welchen flankierenden Testmöglichkeiten Kitas und Grundschulen nach den Faschingsferien schrittweise öffnen können, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Das teilen die Ministerin und der Minister in einer Presseinformation mit.

Die konkreten Details zur Umsetzbarkeit sollen nun in einem zweiten Schritt erarbeitet werden. Fest stehe, dass das Personal (an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Grundschulen, Kitas und in der Kindertagespflege), das in Präsenz arbeitet, sich zunächst bis zu den Osterferien zweimal pro Woche mittels PoC-Tests (Antigenschnelltests) wie bisher anlasslos testen lassen kann.

Dies gilt auch für die Lehrkräfte, die sich in Präsenz an weiterführenden Schulen befinden, zum Beispiel um Abschlussklassen zu unterrichten oder Notbetreuung zu gewährleisten.

Die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagespflegepersonen sollen den Zeitpunkt der Testung in eigenem Ermessen innerhalb einer Woche selbst festlegen können. Das Testangebot kann über die bestehenden Strukturen bei Ärzten und Apotheken wahrgenommen werden. Das Sozialmini-terium ist diesbezüglich mit der Ärzteschaft und den Apotheken im Gespräch, um sicherzustellen, dass bis zum Ende der Faschingswoche am 21. Februar die Infrastruktur in ausreichendem Maße landesweit zur Verfügung steht.

Ziel des gestrigen Treffens war es laut Pressemitteilung, die schrittweise Öffnung der Grundschulen, Kitas sowie Einrichtungen der Kindertagespflege mit einem gezielten Testangebot zu begleiten. Nach Ostern soll dazu eine Evaluation erfolgen.

++ WHO ruft Europa und Pharmakonzerne zur Zusammenarbeit auf

(09.50 Uhr) Die WHO hat Europa und die Pharmakonzerne zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die Impfkampagnen gegen das Coronavirus zu beschleunigen. „Wir müssen uns zusammentun“, forderte der WHO-Direktor für Europa, Hans Kluge, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Andernfalls müssten konkurrierende Pharmahersteller „ihre Anstrengungen bündeln, um die Produktionskapazitäten drastisch zu erhöhen“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob die seit Dezember verfügbaren Impfstoffe auch gegen neue Virusvarianten wirksam seien, antwortete Kluge: „Das ist die große Frage. Ich bin besorgt.“ Die Länder müssten auf neue problematische Mutationen des Virus vorbereitet sein, warnte er und rief zu mehr Gen-Sequenzierungen auf. Das Virus habe weiterhin „die Oberhand über den Menschen“.

Von den 53 Ländern im Zuständigkeitsgebiet der europäischen WHO - zu dem auch mehrere Länder in Zentralasien zählen - hätten 37 Fälle mit der britischen Virus-Variante und 17 Fälle mit der südafrikanischen Mutante gemeldet. Derweil haben in der Europäischen Union gerade einmal 2,5 Prozent der Bevölkerung ihre erste Dosis mit dem Impfstoff erhalten.

Kluge wiederholte auch den Aufruf der WHO an die reichen Länder, ihre Impfdosen mit ärmeren Staaten zu teilen, nachdem sie einen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben. Die Marke von 100 Millionen weltweit verabreichten Impfdosen wurde am Dienstag überschritten, wobei 65 Prozent der Impfungen in Ländern mit hohem Einkommen verabreicht wurden.

„Wir wissen, dass die EU, Kanada, Großbritannien und die USA vier - bis neunmal mehr Impfdosen bestellt haben, als sie benötigen. Ich meine also, dass man nicht warten sollte, bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, um mit dem Balkan, mit Zentralasien und Afrika zu teilen“, sagte er.

Um einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten, hat die WHO mit Unterstützung des Impfbündnisses Gavi das internationale Covax-Programm ins Leben gerufen. Covax hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres genügend Dosen bereitzustellen, um 20 Prozent der Bevölkerung in den an der Initiative teilnehmenden Ländern zu impfen. Die Finanzierung ist für die 92 ärmsten Staaten der Welt gesichert.

++ 600 Polizei-Studenten gemeinsam geprüft — Gewerkschaft übt Kritik

(8.14 Uhr) Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat eine gemeinsame Abschlussprüfung von über 600 Studenten der Hochschule für Polizei mitten im Corona-Lockdown heftig kritisiert. Dieses „Massenevent“ in den Messehallen in Villingen-Schwenningen sei „unverantwortlich“, sagte Gewerkschaftschef Ralf Kusterer dem „Schwarzwälder Boten“ (Freitag). „Ich verstehe nicht, wie der Ministerpräsident und der Innenminister in Baden-Württemberg das zulassen können.“ Auch im Innenministerium und bei der Polizei gelte, dass Besprechungen auf das Notwendigste begrenzt werden.

Die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen verteidigte die Präsenz-Prüfung. Die Corona-Verordnung sehe für solche Prüfungen eigens Ausnahmen von Beschränkungen vor, teilte die Hochschule der Zeitung mit. Das Landesinnenministerium erklärte dem Blatt: „Oberstes Ziel ist es, allen Studierenden einen termingerechten Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen, damit die Dienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst die angekündigte personelle Verstärkung im Rahmen der Einstellungsoffensive erhalten.“

Wie ist es in anderen Hochschulen im Land? Das Forschungsministerium erläutert auf seiner Internetseite, dass Onlineprüfungen durchgeführt werden können. „Voraussetzung ist aber, dass die Hochschule dies in ihrer Prüfungsordnung vorsieht. Präsenzprüfungen bleiben unter strengen Infektionsschutzvorgaben möglich, wenn sie nicht durch andere Formate ersetzbar sind und dies von der Pandemiesituation her zu verantworten ist.“

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte dem „Schwarzwälder Boten“, der Infektionsschutz sei bei der Prüfung in Villingen-Schwenningen erfüllt gewesen. Gewerkschaftschef Kusterer hält es dagegen für ein Unding, dass Hunderte Polizisten aus vielen Teilen Baden-Württembergs zu der Prüfung anreisen mussten. „Das ist wie eine Trapezvorführung ohne Netz“, sagte er dem Blatt.

++ Arbeitsagentur warnt vor größerem Fachkräftemangel durch Corona

(6.12 Uhr) Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels in Deutschland durch die Corona-Pandemie. „Corona verschärft die demografische Entwicklung: Unserer alternden Gesellschaft stehen noch weniger Fachkräfte zur Verfügung“, sagte der Behördenchef Detlef Scheele der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). „Wenn wir die Pandemie überstanden haben, wird sich der Mangel an Fachkräften verstärkt zurückmelden.“

Hauptgrund dafür sei, dass in der Krise viel weniger qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zugewandert seien. „Es kommen viel zu wenige Arbeitskräfte nach Deutschland“, sagte Scheele. „Wegen Corona ist die EU-Zuwanderung deutlich zurückgegangen.“

Auch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz könne noch nicht greifen. Es werde länger dauern, diese Lücke zu schließen. „Deutschland braucht langfristig netto jährlich eine Zuwanderung von 400 000 Menschen, damit der Arbeitsmarkt im Gleichgewicht bleibt“, sagte Scheele. „Im vergangenen Jahr dürften wir mit 200 000 bis 250 000 Menschen deutlich darunter liegen.“

++ Curevac-Gründer: Entwicklung dauert länger, auch mit Blick auf ärmere Länder

(6.06 Uhr) Curevac-Gründer Ingmar Hoerr hat die längere Entwicklungszeit seines Corona-Impfstoffs mit dem Fokus auch auf Entwicklungsländer begründet. „Was Curevac auszeichnet, ist, dass in der präklinischen Entwicklung ein ganz großer Wert auf die Temperaturstabilität gelegt wurde. Für diese Forschung ging natürlich Zeit ins Land“, sagte Hoerr über die Arbeit seines Tübinger Biotechnologie-Unternehmens dem „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Ein bei minus 80 Grad gelagerter Impfstoff möge für die westliche Welt funktionieren, sagte Hoerr. Aber das sei ein Unding für Entwicklungsländer. Curevac kooperiert laut Hoerr mit der Bill und Melinda Gates Stiftung und daraus ergebe sich ein großes Bewusstsein für die Probleme in ärmeren Ländern. „Deshalb wurde in der Impfstoff-Entwicklung nicht nur Wert auf die Temperaturstabilität, sondern auch auf geringe Kosten durch eine möglichst niedrige Dosierung geachtet“, sagte er im Gespräch mit dem Blatt.

Der Impfstoff wird von Curevac derzeit noch entwickelt. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter „messenger RNA“ (Boten-RNA). Curevac hofft durch eine Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können. Neben Bayer gibt es weitere Kooperationspartner, etwa Wacker Chemie aus München und Rentschler Biopharma aus Laupheim (Kreis Biberach).

++ Neue Teststrategie in Baden-Württemberg soll am Freitag vorgestellt werden

(21.43 Uhr) Nach einem offenem Streit über die Teststrategie des Landes wollen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag der Öffentlichkeit ein Konzept vorstellen.

Man habe sich am Abend grundsätzlich auf eine Teststrategie einigen können, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstagabend. Allerdings müssten noch Detailfragen geklärt werden. Das Modell soll deshalb erst am Freitag der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Es sei ein gutes, konstruktives Gespräch gewesen, sagte die Sprecherin.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

(20 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist weiter leicht gesunken. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche landesweit nun bei 63,5, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.

Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 66,9 gelegen. Im Vergleich zum Vortag gab es 1244 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg und 64 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.

Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 297 885, die Zahl der Todesfälle beträgt nun 7320. Als genesen gelten inzwischen 266 385 Menschen. Die Kreise Calw (102,4), Tuttlingen (110,8), Waldshut (111,1), der Ortenaukreis (117,9) und der Stadtkreis Heilbronn (148,5) weisen noch eine Inzidenz von mehr als 100 auf. 26 Kreise liegen bei der Inzidenz zwischen 50 und 100. In 13 Kreisen liegt die Inzidenz unter dem Wert von 50.

++ Gemischte Gefühle bei Pflegenden am Bodensee wegen Impfung

(17.59 Uhr) Die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden des Medizin Campus Bodensee (MCB), also in der Kliniken Friedrichshafen und Tettnang, ist bei Pflegekräften und Ärzten gleichermaßen sehr hoch. Aber auch bei allen anderen Berufsgruppen, die aber erst später geimpft werden, nehme die Verwaltung eine sehr positive Einstellung zum Thema Impfen wahr, teilt die MCB-Sprecherin, Susann Ganzert, auf Anfrage mit.

Der MCB spreche keine Impfempfehlung im eigentlichen Sinne aus. „Aber wir werben unter den Mitarbeitenden des MCB dafür, sich impfen zu lassen und ebnen die Wege für alle Impfwilligen der Prio 1 in die Impfzentren“, erklärt Ganzert. Die Gründe für eine eventuelle Ablehnung der Impfung erhebe das MCB nicht. Sich impfen zu lassen oder eben nicht sei eine ganz persönliche Entscheidung.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Zweite Impfstofflieferung für Ravensburger Kreisimpfzentrum angekommen

(16.07 Uhr) Eine zweite Impfstofflieferung hat früher als erwartet den Landkreis Ravensburg erreicht. Das teilte die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, auf SZ-Anfrage mit.

Die Lieferung ist aber nicht größer ausgefallen als die erste. Damit gibt es für den Landkreis keinen Spielraum, um die Zahl der Impftermine zu erhöhen. Der Betrieb des Kreisimpfzentrums läuft aufgrund des Impfstoffmangels weiter mit niedriger Auslastung.

Mehr dazu lesen Sie hier.

