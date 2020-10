Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Freitag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 4.916 (52.814 Gesamt - ca. 46.000 Genesene - 1.898 Verstorbene)

(52.814 Gesamt - ca. 46.000 Genesene - 1.898 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.898

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 33.271 (314.660 Gesamt - ca. 271.800 Genesene - 9.589 Verstorbene)

(314.660 Gesamt - ca. 271.800 Genesene - 9.589 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.578

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundeswehr und RKI sollen Experten in Corona-Hotspots schicken (15.00 Uhr)

und sollen Experten in schicken (15.00 Uhr) Großteil der Intensivbetten im Land ist belegt — 31 Menschen beatmet (12.04 Uhr)

im Land ist — 31 Menschen beatmet (12.04 Uhr) Esslinger DHL-Frachtzentrum arbeitet trotz vieler Infizierter weiter (13.34 Uhr)

arbeitet trotz vieler Infizierter weiter (13.34 Uhr) Uni-Kliniken: Planbare Eingriffe müssen wieder verschoben werden (10.32 Uhr)

müssen wieder werden (10.32 Uhr) Feldberg rüstet sich für Skisaison in Corona-Zeiten (6.36 Uhr)

++ Nach Corona-Absagen: Nur noch ein Team bei Judo-Meisterschaft

(19.37 Uhr) Nach zwei weiteren Absagen wegen der Corona-Pandemie ist für das Finale der Judo-Bundesliga der Frauen nur noch ein teilnehmendes Team übrig geblieben. HTG Bad Homburg und JC71 Düsseldorf sagten ihre Teilnahme am Freitag aufgrund der aktuellen Entwicklungen ab, wie der Deutsche Judobund mitteilte.

Damit ist der BC Karlsruhe der letzte verbliebene Teilnehmer für die Titelkämpfe, die für diesen Sonntag in Senftenberg in Brandenburg geplant sind.

Es werde nun über das weitere Vorgehen beraten, teilte der DJB mit. Vorstandssprecher Reinhard Nimz sagte, dass „der DJB und der Ausrichter in Senftenberg alles, was möglich war, unternommen haben, um die Veranstaltung so sicher wie nur irgendwie möglich zu planen.“

Ursprünglich hätte in den Bundesligen ab März 2020 an mehreren Tagen im Ligaformat gekämpft werden sollen — wegen der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich.

++ Kritische Corona-Lage in Esslingen — Stuttgart unter 50er-Grenze

(18.10 Uhr) Der Landkreis Esslingen ist weiterhin der Corona-„Hotspot“ in Baden-Württemberg. Die Stadt Stuttgart hat dagegen die kritische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bisher nicht überschritten.

Der Wert sank in Stuttgart im Vergleich zum Vortag von 43,7 auf 41,2, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag mitteilte. In Esslingen stieg der Wert von 54,6 auf 56,3. Schwäbisch Hall (37,6) liegt als einziger sonstiger Landkreis in Baden-Württemberg über der Vorwarnstufe von 35.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen im Südwesten stieg um 527 Fälle. Insgesamt haben sich nun 53.333 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 1 auf 1.899.

++Landkreis Schwäbisch Hall übersteigt ersten Corona-Grenzwert

(17.35 Uhr) Der Landkreis Schwäbisch Hall hat am Freitag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz überschritten. Das teilt die Kreisverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Demnach sei der Grenzwert von 35 Personen pro 100.000 Einwohner, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, geknackt worden.

Nach Vorgabe des Landes Baden-Württemberg werde bei Erreichen dieser Vorwarnstufe die Zahl der Teilnehmer an privaten Feierlichkeiten im Landkreis begrenzt, heißt es weiter. Damit handle das Landratsamt Schwäbisch Hall nach den Vorgaben des Ministeriums für Soziales und Integration.

++ Bundeswehr und RKI sollen Experten in Corona-Hotspots schicken

(15.00 Uhr) Die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken.

Das gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur laut einer am Freitag getroffenen Vereinbarung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Großstädten, wenn in sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert wurden.

Spätestens wenn der Wert auf 50 Infektionen steigt, sollen die Städte umfangreichere Beschränkungen einführen. Dazu gehört etwa die Erweiterungen der Mundschutz-Pflicht auf den öffentlichen Raum, wenn dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. Genannt werden auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen und private Feiern. Hier lesen Sie mehr.

++ BASF schreibt wegen Corona Milliardenbetrag ab

(14.47 Uhr) Der Chemiekonzern BASF schreibt infolge der Belastungen auch wegen der Corona-Krise einen Milliardenbetrag ab. Wegen eines Nachfragerückgangs aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie und des Wettbewerbsdrucks bei Basischemikalien ergab sich ein Wertminderungsbedarf von 2,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte.

Daher werde sich im dritten Quartal voraussichtlich ein Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von 2,6 Milliarden Euro ergeben. Den negativen Effekt herausgerechnet dürfte aber ein operativer Gewinn von 581 Millionen Euro erzielt worden sein, und damit mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.

Auf den Rest des Jahres blickt der Dax-Konzern derweil recht zuversichtlich. Das Ebit vor Sondereinflüssen dürfte sich im Schlussquartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel verbessern. Daher traut sich BASF nun auch wieder einen Jahresausblick zu. Der Umsatz dürfte wegen der Folgen der Corona-Pandemie auf 57 bis 58 Milliarden Euro fallen, nach 59,3 Milliarden im Vorjahr.

Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen dürfte sich auf 3 bis 3,3 Milliarden Euro belaufen. Hier waren es 2019 noch 4,6 Milliarden Euro. Dabei sollen Sparmaßnahmen den anhaltenden Margendruck insbesondere bei Basischemikalien ausgleichen.

++ Leichte Entspannung im Landkreis Biberach

(14.48 Uhr) Im Landkreis Biberach ist der Wert bei der 7-Tage-Inzidenz von 26 auf 24,5 gesunken. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 49 Personen mit dem Virus infiziert. Das berichtet das Landratsamt am Freitag in einer Pressemeldung. Die Anzahl der aktuell Infizierten ist derweil deutlich zurückgegangen.

909 Personen sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. 36 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben. Hier lesen Sie mehr.

++ Esslinger Frachtzentrum arbeitet trotz vieler Infizierter weiter

(13.34 Uhr) Das vom Kreis Esslingen als Corona-Infektionsherd bezeichnete DHL-Frachtzentrum wird vorerst nicht geschlossen. Mitarbeiter des Gewerbe- und Gesundheitsamts kamen nach einer Besichtigung am Donnerstag zu diesem Ergebnis, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. „Die Maßnahmen zum Arbeitsschutz, insbesondere die zum Infektionsschutz, gehen über die erforderlichen Maßnahmen hinaus“, teilte eine Beamtin der Gewerbeaufsicht mit.

In dem Frachtzentrum in der Gemeinde Köngen arbeiten laut Behördenangaben viele Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften in der Nähe wohnen. Von 250 Tests auf das Coronavirus bei den Mitarbeitern des Frachtzentrums waren nach Angaben des Kreises am Donnerstagnachmittag mindestens 76 positiv ausgefallen. Die positiv getesteten Mitarbeiter sowie deren Kontaktpersonen hätten sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Infektionsfälle in Quarantäne begeben, hatte ein DHL-Sprecher versichert.

Der Kreis Esslingen lag am Donnerstag weiter über der Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Wert stieg am Abend sogar auf 54,6, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.

++ Großteil der Intensivbetten im Land ist belegt — 31 Menschen beatmet

(12:04 Uhr) In Baden-Württemberg sind momentan 2326 von 3221 verfügbaren Intensivbetten belegt. Zudem besteht eine Notfallreserve von 1528 zusätzlich aufstellbaren Intensivbetten bereit, die innerhalb von sieben Tagen verfügbar wäre. Dies geht aus Daten des sogenannten Intensivregisters hervor, auf das sich das baden-württembergische Sozial- und das Innenministerium bei der Steuerung der Corona-Lage im Land berufen. Aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 werden im Südwesten derzeit 66 Menschen auf Intensivstationen behandelt, 31 davon müssen beatmet werden.

Alle Krankenhäuser mit Intensivbetten in Deutschland übermitteln über die Datenbank der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) ihre Kapazitäten in Echtzeit. Durch eine Verordnung des Bundes ist dies für die Einrichtungen verpflichtend. In einem „Resource-Board“ verfügen das Sozial- und Innenministerium des Landes zudem über Daten zu außerhalb von Betten verfügbaren Beatmungsgeräten, etwa in Rettungsfahrzeugen oder auf Gängen in Krankenhäusern.

++ Ärzteverband fordert Solidarität für mehr Corona-Schwerpunktpraxen

(10.33 Uhr) Der Hausärzteverband ruft niedergelassene Mediziner im Südwesten angesichts der bevorstehenden Grippesaison dazu auf, Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) einzurichten. Die bestehenden 900 Praxen seien mit der Aufgabe überfordert, alle Menschen mit Erkältungssymptomen auf Corona zu testen, zugleich die wegen der Pandemie empfohlene Grippeimpfung vorzunehmen und die Grundversorgung zu sichern, sagte Landesverbandsvize Frank-Dieter Braun der Deutschen Presse-Agentur.

Als Grund für die Zurückhaltung seiner Kollegen nannte der Betreiber einer Corona-Schwerpunktpraxis in Biberach die aus seiner Sicht unzureichende Vergütung von 15 Euro pro Abstrich. „Die Corona-Abstriche sind personell und organisatorisch sehr aufwendig und nicht kostendeckend.“

Eine CSP ist eine reguläre Haus- oder Facharztpraxis, die für Corona-Verdachtsfälle spezielle Sprechstunden vorhält. Besteht ein Coronaverdacht, gelten deutlich erweiterte Sicherheitsstandards und eine strikte Trennung von den übrigen Patienten der Praxis. Niedergelassene Haus- und Kinderärzte, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Lungenärzte können sich als CSP bei der Kassenärztlichen Vereinigung registrieren. Laut Braun sind von den bestehenden Schwerpunktpraxen 90 Prozent von Hausärzten eingerichtet worden. Aus seiner Sicht sind dezentrale Corona-Praxen geeigneter als zentrale Abstrichstellen, da dort weniger Menschen an einem Punkt zusammentreffen.

++ Uni-Kliniken: Planbare Eingriffe müssen wieder verschoben werden

(10.32 Uhr) Die steigenden Corona-Zahlen zwingen die Berliner Charité dazu, planbare Eingriffe wie im Frühjahr wieder zu verschieben. „Wir müssen versuchen, die Intensivbetten für Covid-Patienten frei zu bekommen“, sagte Vorstandsmitglied Ulrich Frei am Freitag in Berlin. Das sei keine leichte Aufgabe und führe zu schwierigen ethischen Fragen, etwa im Umgang mit Herz- und Tumorkranken.

Ähnlich äußerte sich der Chef des Uni-Klinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Der Spätsommer habe in der Pandemie ein Gefühl der falschen Sicherheit gebracht, weil die Neuinfektionen seltener zu Erkrankungen geführt hätten. Jetzt müssten wieder mehr Patienten stationär aufgenommen werden. „Die Uni-Kliniken sind mit Sicherheit Frühwarnsysteme für das, was auf das Gesundheitssystem zukommt“, sagte Graf.

Auf den Intensivstationen liegen nach Freis Angaben noch viele Patienten, deren Eingriffe und Untersuchungen nach der ersten Corona-Welle vom Frühjahr nachgeholt wurden. Zugleich fehlten aber Pflegekräfte.

++ Feldberg rüstet sich für Skisaison in Corona-Zeiten

(6.36 Uhr) Im Skigebiet Feldberg blickt man mit gemischten Gefühlen auf die kommende Skisaison. „Nach all den coronabedingten Einschränkungen des Sommers erwarte ich, dass die Gäste sich nach einem Schwarzwaldwinter sehnen wie schon lange nicht mehr“, sagte Adrian Probst, Vorsitzender des Liftverbunds Feldberg. Die Sicherheit der Touristen und Mitarbeiter habe jedoch oberste Priorität.

So werde es Liftkarten nur online geben. Damit würden Schlangen vor den Schaltern vermieden — „und wir wissen genau, wie viele Leuten an welchem Tag zu uns kommen“, sagte er. Wenn die aktuelle Lage es mit Blick auf das Infektionsgeschehen erfordere, werde die Menge der Tickets beschränkt. „Es kann also sein, dass nicht mehr jeder reinkommt.“ An einem idealen Skitag in den Ferien und mit schönem Wetter besuchten zu normalen Zeiten 8000 bis 10.000 Gäste das Skigebiet. Je nach Lage könnten es nun wegen Corona auch drastisch weniger sein, sagte er.

Im gesamten Gebiet herrsche Maskenpflicht, und es gebe Abstandsregeln in den Wartezonen vor den Liften. Zudem würden Hygienestationen mit Desinfektionsspendern aufgebaut und mehr Personal eingestellt um sicherzugehen, dass die Maßnahmen eingehalten würden. „Nur dann, wenn jeder versteht, dass dieser Winter besonders wird, und jeder Verantwortung trägt — nur dann gelingt die Saison.“

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte schon die Vorsaison verpatzt: Die Skipisten waren am 16. März und damit fünf Wochen vor dem eigentlichen Saisonende geschlossen worden, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Zudem hatte der milde Winter den Liftbetreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

++ 584 Neuinfektionen im Land — Lage in Kreis Esslingen bleibt kritisch

(19.02 Uhr) Die Pandemie-Lage in Baden-Württemberg bleibt angespannt. Der Landkreis Esslingen liegt als Corona-„Hotspot“ weiter über der wichtigen Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Wert ist am Donnerstag sogar auf 54,6 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten.

Die Landeshauptstadt Stuttgart bewegt sich mit 43,7 weiter auf diese kritische 50er-Marke zu. Der Kreis Esslingen hatte die Stufe bereits am Vortag als erste Region im Land überschritten - und verschärft nun die Auflagen. Ansonsten lag kein Landkreis über der Vorwarnstufe von 35 — mehrere aber knapp darunter, wie der Kreis Göppingen mit 34,9 oder der Ortenaukreis mit 32,7.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen im ganzen Land stieg am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 584 Fälle. Insgesamt haben sich nun 52.806 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb konstant bei 1.898.

++ Immer mehr Corona-Fälle an Krankenhäusern der Oberschwabenklinik

Innerhalb von einer Woche hat sich die Zahl der coronapositiven Patienten in den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik im Kreis Ravensburg fast verfünffacht.

Lagen vor einer Woche noch vier Menschen auf den Stationen, sind es seit Donnerstag 19. 15 davon in Wangen und vier in Ravensburg.

Neun neue Coronafälle in Wangen kamen mehr oder weniger durch Zufall ans Licht. Das Krankenhaus ist nun für Besucher gesperrt.

++ Grenzwert für Corona-Neuinfektionen in Frankfurt und ganz Berlin überschritten

Der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist am Donnerstag für ganz Berlin überschritten worden. Am Donnerstag lag der Wert in der gesamten Hauptstadt laut Lagebericht des Berliner Senats bei 52,8. Demnach stieg die Zahl der bestätigten Coronafälle seit Mittwoch um 498 auf 17.112 Fälle insgesamt.

Auch in Frankfurt ist die für den Verlauf der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten worden. Das teilte Hessens größte Stadt am Donnerstag mit.

Die aktuelle Inzidenz liege bei 59,1, heißt es in einer Allgemeinverfügung, die die Stadt erließ. Damit sei die Eskalationsstufe rot des Landes Hessen eingetreten.

