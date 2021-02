Corona-Newsblog: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Dienstag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ (Anmerkung des RKI: Aus Sachsen-Anhalt wurden am Sonntag keine Informationen geliefert):

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 25.682 (295.282 Gesamt - ca. 262.390 Genesene - 7.210 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 25.682 (295.282 Gesamt - ca. 262.390 Genesene - 7.210 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.210

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 70,2

Baden-Württemberg: 70,2 Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 216.300 (2.228.085 Gesamt - ca. 1.954.000 Genesene - 57.981 Verstorbene)

: ca. 216.300 (2.228.085 Gesamt - ca. 1.954.000 Genesene - 57.981 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 57.981

Deutschland: 57.981 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 90,0

++ 6114 Corona-Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle gemeldet

(20.49 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6114 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet.

Außerdem wurden 861 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6412 Neuinfektionen und 903 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bei 90. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

++ Biberach erlässt Kindergartengebühren und weitere Entgelte

(19.37 Uhr) Um die Eltern von zu betreuenden Kindern in der Zeit des Lockdowns finanziell etwas zu entlasten, hat der Biberacher Gemeinderat am Montagabend verschiedene Maßnahmen beschlossen. Des Weiteren will die Stadt auch den Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen.

So werden die Gebühren für Kindergärten, Kinderkrippen, Hort, flexible Nachmittagsbetreuung und verlässliche Grundschule für jeden Monat, in denen die Einrichtung voll geschlossen ist, erlassen. Dies gilt sowohl für städtische Einrichtungen als auch für solche von freien Trägern.

++ Britischer Corona-Held „Captain Tom“ an Covid-19 gestorben

(17.54 Uhr) Der durch eine Spenden-Sammelaktion zum Corona-Helden aufgestiegene britische Weltkriegsveteran Tom Moore ist an Covid-19 gestorben. Das teilte die Familie des 100-Jährigen am Dienstag mit. „Captain Tom“ war am Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem bei ihm eine Corona-Infektion festgestellt worden war.

Sir Tom Moore zeigt seine Medaille, nachdem die Queen ihn auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen hat. (Foto: Chris Jackson / DPA)

Moore hatte sich vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag im April 2020 hundert Mal mit seinem Rollator seinen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Er hoffte, auf diese Art tausend Pfund zusammenzubekommen - doch die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore schließlich 33 Millionen Pfund (gut 36 Millionen Euro) für den nationalen Gesundheitsdienst NHS sammelte.

Mit der Aktion wurde der Senior zu einer nationalen Berühmtheit in Großbritannien. Das Militär ernannte ihn zum „Ehren-Oberst“, im Juli wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

++ Thüringen verlängert Lockdown um mehrere Tage

(16.43 Uhr) Thüringen verlängert den strengen Lockdown bis zum 19. Februar. Das beschloss das Kabinett am Dienstag, wie ein Regierungssprecher in Erfurt mitteilte. Die aktuelle Corona-Verordnung unter anderem mit strengen Kontaktbeschränkungen und einer weitgehenden Schließung des Einzelhandels galt bislang bis zum 14. Februar und wird nun um fünf Tage verlängert.

Fast menschenleer zeigt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in Apolda. Thüringen verlängert den Lockdown bis zum 19. Februar. (Foto: Michael Reichel / DPA)

Begründet wurde dies mit der Coronalage im Freistaat sowie mit den für die kommende Woche geplanten Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder. Die Beschlüsse der für den 10. Februar vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz sollten dann in die neue Landesverordnung einfließen, sagte der Regierungssprecher. Zudem solle der Landtag mit einbezogen werden.

Thüringen ist das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt aktuell bei 156,6.

++ Palmer fordert Notfallzulassung für Curevac

(15.38 Uhr) Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) setzt sich dafür ein, dass der Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac per Notfallzulassung auf den Markt kommt. Wegen der Impfstoff-Knappheit sei eine rasche Genehmigung des Impfstoffs des Tübinger Bio-Pharma-Unternehmens nötig.

"Wenn man politisch eingreifen will, sollte man sich die Frage der Zulassung nochmal anschauen. Ich würde dafür plädieren, dass der Curevac-Impfstoff eine Notzulassung bekommt, dann haben wir ihn vier oder sechs Wochen früher zur Verfügung", sagte Palmer dem Fernsehsender phoenix am Dienstag. Der Impfstoff von CureVac sei genauso sicher und durchgetestet wie andere Impfstoffe.

Der Impfstoff wird von Curevac derzeit noch entwickelt. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter "messenger RNA" (Boten-RNA). Curevac hofft, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können.

Die EU-Kommission steht in der Kritik, weil Impfstoff in der EU knapp ist und bisher prozentual weit weniger Menschen immunisiert wurden als etwa in Großbritannien oder Israel. Das liegt zum Teil daran, dass die Mittel in der EU eine Marktzulassung statt nur eine Notfallzulassung bekommen sollen - und das dauert länger. So hat die Impfkampagne später begonnen. In der EU zugelassen sind derzeit Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Zwei weitere Hersteller - Johnson&Johnson und Novavax - stehen in den Startlöchern und könnten eine EU-Zulassung bekommen.

++ Kretschmann schlichtet zwischen Lucha gegen Eisenmann im Test-Streit

(14.37 Uhr) Nach dem offenen Schlagabtausch zwischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und ihrem Gesundheitskollegen Manne Lucha (Grüne) über Kitas und die Corona-Teststrategie hat Regierungschef Winfried Kretschmann eingegriffen.

„Es ist mir gelungen, das zu strukturieren“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, die Testmöglichkeiten an Kitas und Grundschulen im Fall einer Öffnung nach dem Corona-Lockdown auszuweiten. „Das wird schon hinhauen.“

++ Russischer Corona-Impfstoff Sputnik V zu 91,6 Prozent wirksam

(13.52 Uhr) Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut einer Studie zu 91,6 Prozent wirksam. Laut der am Dienstag von der renommierten britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie schützte das vom russischen Forschungszentrum Gamaleja entwickelte Vakzin in der dritten und letzten Phase der klinischen Studien 91,6 Prozent der Probanden vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung.

Nach Angaben der Autoren wurde der Impfstoff von den Probanden zudem gut vertragen.

++ Nano-Aufnahmen der Uni Bielefeld zeigen Coronaviren an Zelle

(13.25 Uhr) Neue Mikroskop-Aufnahmen aus Deutschland zeigen das Coronavirus beim Austritt aus einer befallenen Zelle. Die Bilder seien mit einem Heliumionen-Mikroskop gelungen, teilte die Uni Bielefeld am Dienstag mit. Die Aufnahmen von Affenzellen wurden im Rahmen einer Studie im Fachmagazin „Beilstein Journal of Nanotechnology“ veröffentlicht. „Die Studie zeigt, dass das Heliumionen-Mikroskop geeignet ist, um Coronaviren abzubilden — und zwar so genau, dass sich das Zusammenspiel von Viren und Wirtszelle beobachten lässt“, sagte demnach Erstautorin Natalie Frese.

Bei Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop müssten die Proben hingegen mit einer leitfähigen Schicht überzogen werden, zum Beispiel Gold. „Diese leitende Schicht verändert allerdings auch die Oberflächenstruktur der Probe. Die Heliumionen-Mikroskopie benötigt keine Beschichtung und erlaubt daher ein direktes Abtasten“, sagte Studienleiter Armin Gölzhäuser. Coronaviren sind im Durchmesser nur etwa 100 Nanometer groß (also 100 Milliardstel Meter).

Mit dem Heliumionen-Mikroskop lasse sich beobachten, ob einzelne Viren nur auf der Zelle aufliegen oder an sie gebunden seien. „Die Heliumionen-Mikroskopie eignet sich sehr gut, um die Abwehrmechanismen der Zelle darzustellen, die sich an der Zellmembran abspielen“, sagt der beteiligte Virologe Friedemann Weber aus Gießen.

Bielefed: Eine mit SARS-CoV-2-infizierte Nierenzelle unter dem Heliumionen-Mikroskop (ausschnittsweise Vergrößerung von links nach rechts, ein einzelnes Virus ist etwa 100 Nanometer groß): Die Aufnahmen weisen darauf hin, dass manche Coronaviren beim Austritt aus der Zelle nur lose aufliegen, während andere Viren an die Zelle gebunden sind (Aufnahme undatiert). (Foto: Natalie Frese)

++ Corona-Ausbruch mit 32 Infizierten in einem Altenheim im Landkreis Lindau

++ Stadt und Landkreis können sich außergewöhnliche Corona-Lage in Tuttlingen kaum erklären

++ Lucha kündigt Rückrufsystem bei Impfterminvergabe an

(12.21 Uhr) Um Debatten darüber führen zu können, ob ab dem 14. Februar Lockerungen denkbar seien, müsse die Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erst unter 50 liegen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am Dienstagmittag in Stuttgart erneut verdeutlicht. Derzeit erkenne er leider einen Seitwärtstrend im Verlauf der Inzidenzkurve und kein weiteres Abfallen. Gehe das so weiter, müssen man eher darüber sprechen, ob man die Einschränkungen verlängern müsse.

Gesundheitsminister Manne Lucha ergänzte, dass vor allem die Ausgangssperre dafür verantwortlich sei, dass die Inzidenz in Baden-Württemberg wieder so niedrig sei, wie das gegenwärtig der Fall ist. Ende Dezember noch habe der Inzidenzwert im Südwesten weit über dem Bundesschnitt gelegen, jetzt liege er wieder weit unter dem Bundesschnitt. Das liege daran, dass von allen Maßnahmen die Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr am effektivsten dazu beitrage, Kontakte zu reduzieren.

Sollte Frankreich tatsächlich als Risikogebiet ausgewiesen werden, wie das aktuell vermutlich geschehen wird, kündigte Manne Lucha ein engmaschiges Testverfahren für Berufspendler an. Dies werde im Hintergrund bereits vorbereitet und auch mit den Nachbarländern und Nachbarbundesländern intensiv besprochen.

Impfterminvergabe soll besser werden

Gesundheitsminister Lucha kündigte außerdem an, dass bei der Impfterminvergabe demnächst ein sogenanntes Recall-System installiert werden soll. Dabei müsse man sich nur einmal registrieren und werde dann zurückgerufen, wenn es wieder freie Termine gibt. Dann müsse man nicht mehrfach anrufen, um einen der Termine zu bekommen.

Gesundheitsminister Manne Lucha bei der Pressekonferenz am Dienstag in Sttugart. (Foto: SZ / Screenshot)

++ China informiert andere Länder über gefälschte Impfstoffe

(11.42 Uhr) Gefälschte Impfstoffe aus China sind offenbar auch in andere Länder verkauft worden. Nach der Entdeckung eines Fälscherrings und 80 Festnahmen berichtete Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag vor der Presse in Peking, dass nach seinem Verständnis „betreffende Länder“ über die Lage unterrichtet worden seien. Konkreter wurde er nicht. „Die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung mit den entsprechenden Ländern wird verstärkt, um die Verbreitung solch krimineller Aktivitäten zu verhindern.“

Am Vortag war in China ein „größerer Fall“ berichtet worden, bei dem gefälschte Covid-19-Impfstoffe produziert und verkauft worden waren. Seit September 2020 hätten die Fälscher unwirksame Kochsalzlösung abgefüllt, um sie als Impfstoff zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Insgesamt seien 3000 Dosen beschlagnahmt worden. Die Polizeiaktion sei an mehreren Orten in Peking und den Provinz Shandong und Jiangsu erfolgt. Der Umlauf der gefälschten Impfstoffe durch die Bande sei gestoppt worden.

++ Österreich verschärft Einreise-Bestimmungen — Kein Freitesten mehr

(10.32 Uhr) Österreich verschärft aus Sorge vor der Verbreitung der Coronavirus-Mutationen die Einreiseregeln. Künftig müssten alle Einreisenden, für die keine Ausnahme gelte, beim Grenzübertritt einen negativen Coronatest vorlegen. Obendrein sei eine zehntägige Quarantäne einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien. Pendler müssten sich wie andere Einreisende auch nun online registrieren und einmal in der Woche einen negativen Coronatest vorlegen.

++ „Lockdown“ ist Anglizismus des Jahres 2020

(10.09 Uhr) Das Wort „Lockdown“ ist der Anglizismus des Jahres 2020. Der Bergriff sei „in kurzer Zeit zu einem selbstverständlichen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der deutschen Sprache geworden“, erklärte der Sprachwissenschaftler und Vorsitzende der Auswahljury, Anatol Stefanowitsch, am Dienstag in Berlin. Das Wort sei in der deutschen Sprache „brandneu“, in der aktuellen Bedeutung sei es erst im März 2020 ins Deutsche übernommen worden. Es sei damit ein „perfekter“ Kandidat gewesen.

Die Corona-Pandemie habe zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen geführt, erklärte Stefanowitsch. Das Wort „Lockdown“ bezeichne dabei eine Mischung aus „mehr oder weniger strengen Ausgangsbeschränkungen, Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit und Kontaktbeschränkungen bei gleichzeitigem Schließen ausgewählter öffentlicher Einrichtungen“. Die Bezeichnung ermögliche es, die Erlebnisse während der Pandemie und ihre Konsequenzen in ihrer gesamten Komplexität zu beschreiben, begründete Stefanowitsch die Entscheidung.

Die erste Erwähnung des Worts „Lockdown“ im heutigen Sinn entstammt laut Stefanowitsch der Beschreibung eines Vorfalls in einem US-Gefängnis im Dezember 1973. Nach einer Messerattacke auf einen Insassen wurden die Gefangenen in ihre Zellen eingesperrt - das Gefängnis ging in den „Lockdown“. Der Name des Opfers der Messerattacke, die zu diesem ersten „Lockdown“ führte, lautete dabei ausgerechnet Juan Corona.

Ab den 2000er Jahren wurde das Wort Lockdown auch verwendet, wenn die Bewegungsfreiheit in Städten eingeschränkt wurde, um die Öffentlichkeit vor Gefahren zu schützen. Dies geschah beispielsweise nach den Terrorangriffen vom 11. September: New York City ging in den „Lockdown“.

Auch auf dem zweiten Platz zeigt sich die Auswirkung der Pandemie auf die deutsche Sprache. Eine Auswahl von fünf Anglizismen landete gleichberechtigt auf Rang zwei, alle mit Corona-Bezug: „Social Distancing“, „Superspreader“, „Homeoffice“, „Homeschooling“ und „Shutdown“.

++ Deutsche Unternehmen blicken optimistisch auf Geschäft in China

(9.45 Uhr) Während der Corona-Krise hat sich das China-Geschäft für Deutsche Firmen als eine wichtige Stütze erwiesen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen der jährlichen Geschäftsklima-Umfrage der Deutschen Handelskammer in China hervor.

Demnach gelang es trotz Corona 39 Prozent der deutschen Unternehmen ihren Umsatz in China im abgelaufenen Jahr zu steigern. Sogar 42 Prozent der Firmen konnten beim Gewinn zulegen. Zudem habe es 2020 rund ein weiteres Viertel der befragten Unternehmen in China geschafft, Umsätze und Ergebnisse in etwa auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

China, das die Pandemie bereits im Frühsommer unter Kontrolle gebracht hatte, war die einzige große Volkswirtschaft, die 2020 ein Wachstum geschafft hatte. „Davon haben auch deutsche Unternehmen profitiert“, sagte Andreas Glunz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die an der Umfrage beteiligt war. Die Rückgänge in der EU und den USA seien durch das im zweiten Halbjahr in China wieder anziehende Geschäft teilweise kompensiert worden.

Große Erwartungen haben die Deutschen Firmen an das geplante Investitionsabkommen (CAI) zwischen der EU und China. „Durch das CAI werden die von China bereits eingeleiteten Marktöffnungsschritte für europäische Unternehmen unumkehrbar“, sagte Stephan Wöllenstein, Präsident der Deutschen Handelskammer in China. Zwar hätten Unternehmen auch in Zukunft mit Herausforderungen auf „indirekter Ebene“ zu kämpfen. Von den Vereinbarungen im CAI erhofften sich die deutschen Unternehmen aber mehr Rechtssicherheit und bessere Wettbewerbsbedingungen.

++ Virologin sieht keinen Grund für Panik wegen Mutationen

(7.24 Uhr) Die Münchner Virologin Ulrike Protzer warnt vor Panikmache wegen Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. Nach ersten Ergebnissen seien hierzulande höchstens zwei Prozent der zirkulierenden Viren entsprechend mutiert. „Also noch kein Grund zur Sorge. Aber man muss es halt im Auge behalten“, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München.

„Es kann schon sein, dass die Zahl der nachgewiesenen Varianten zunimmt, wenn man jetzt genauer hinschaut“, erläuterte die Virologin. Die Varianten B.1.1.7 aus Großbritannien und B.1.351 aus Südafrika seien ansteckender — aber nur bei direktem Kontakt ohne Schutz. „Auch die neuen Varianten können ja nur auf den Nächsten übertragen werden, wenn man sie lässt.“

Konsequente Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Masken würden alle Viren abhalten, selbst die neuen Varianten. „Und die Impfung wirkt auch“, erklärte Protzer. Damit der Impfstoff nicht mehr helfe, „müsste noch viel passieren, das halte ich für unwahrscheinlich.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag eindringlich zur Geduld gemahnt — auch deshalb, weil die britische Virusmutation immer stärker hierzulande nachgewiesen werde. „Es ist jetzt nicht die Zeit, über große Lockerungen zu reden — sondern lieber gründlich, länger, konsequent, dafür dann mit der größten Herausforderung durch sein.“

München: Ulrike Protzer, Direktorin am Institut für Virologie der TUM und am Helmholtz Zentrum München, kommt zu einer Pressekonferenz. Protzer warnt vor Panikmache wegen Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. (Foto: Sven Hoppe)

++ Hilfe für bayrische Heimat- und Faschingsvereine — „identitätsstiftend“

(6.12 Uhr) Umzüge abgesagt, Trachtlertreffen gestrichen, Faschingstreiben verboten — darunter leiden die Menschen nicht nur emotional. Den entsprechenden Vereinen fehlen in Corona-Zeiten auch Einnahmen. Das Finanz- und Heimatministerium hat nun Hilfen zugesagt. Damit wolle die Staatsregierung gewährleisten, dass das gesellschaftlich-kulturelle Wirken dieser Vereine auch in Zukunft gesichert ist und Traditionen und Bräuche in Bayern erhalten bleiben, teilte das Ministerium auf seiner Seite mit.

Vereine der Heimat- und Brauchpflege, aber auch Faschings-, Fastnachts- und Karnevalsvereine in Bayern trügen maßgeblich zur Vielfalt an Traditionen im Freistaat bei. „Sie wirken identitätsstiftend und generationenverbindend und leisten so einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“, unterstreicht das Ministerium.

Deshalb solle es einen einmaligen Ausgleich in Höhe von 50 Prozent der coronabedingten Nettoeinnahmeausfälle aus Veranstaltungen, Festen und vergleichbaren Aktivitäten vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021 geben — bis zu 2000 Euro pro Verein.

++ Corona erschwert Kampf gegen Afrikanische Schweinepest

(6.06 Uhr) Nicht erst seit dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Ostdeutschland sind Jäger auch in Baden-Württemberg bemüht, die Wildschweinbestände in Schach zu halten. Jedoch erschwere die Corona-Pandemie den Einsatz ein wenig, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverbands, Erhard Jauch.

Zwar hat das Ministerium für Ländlichen Raum „Bewegungsjagden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“, zu denen der Kampf gegen die Tierseuche zählt, unter Hygieneauflagen auch in Lockdown-Zeiten erlaubt. Sogar zwischen 20.00 und 5.00 Uhr dürfen Jäger einzeln unterwegs sein. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nach Angaben des Ministeriums nicht, wenn ihr Einsatz der Tierseuchenprävention oder der Vermeidung von Wildschäden dient.

Aber auf sogenannte Drückjagden, bei denen Tiere gezielt aus dem Unterholz getrieben werden, mit Teilnehmern aus mehreren Revieren hätten die meisten angesichts der Pandemie verzichtet, erklärte Jauch. Auch der logistische Aufwand für größere Jagden sei aufgrund der Hygienevorgaben gestiegen. Zudem fehle das „gesellige Element“.

„Aber der Jagdbetrieb war durchaus möglich“, sagte Jauch. Wie viele Wildschweine die Jäger im Südwesten in der laufenden Saison erlegt haben, konnte er noch nicht sagen. Die Zahlen stehen erst im Frühjahr fest. Im Jagdjahr 2019/20 erfasste die Wildforschungsstelle des Landes 74 683 Wildschweine, die erlegt wurden, bei Verkehrsunfällen verendeten oder tot gefunden wurden — ein Plus von 56 Prozent.

++ Österreich lockert Maßnahmen

(20.39 Uhr) Unter dem Druck der Wirtschaft und vieler Bürger öffnet Österreich nach sechs Wochen Lockdown ab 8. Februar wieder alle Geschäfte. Es gelten allerdings verschärfte Vorsichtsmaßnahmen. „Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht“, sagte Kanzler Sebastian Kurz.

Außerdem wird die Zahl der erlaubten Kunden im Handel deutlich verringert. Friseure dürfen wieder Kunden bedienen. Für einen Termin bei den körpernahen Dienstleistungen ist aber ein negativer Test nötig, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Auf vielfachen Wunsch von Eltern werden die Schulen in den Präsenzunterricht übergehen, teils allerdings in einem Schicht-System und mit Corona-Tests. Auch Museen können wieder besucht werden. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen.

++ Merkel hält an Impfzusage bis Ende des Sommers fest

(20.02 Uhr) Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können.

Die „Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals jedem Bürger ein Impfangebot machen können“, könne „aufrecht erhalten werden“, sagte Merkel nach den Spitzenberatungen von Bund, Ländern und Pharmaindustrie am Montag in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA)

Diese Zusage gelte selbst dann, wenn die beiden Pharmahersteller Johnson&Johnson sowie Curevac anders als erwartet keine Zulassung für die von ihnen entwickelten Impfstoffe bekommen, sagte Merkel.

Um die Impfungen besser planen zu können, wollten Bund und Länder nun einen „nationalen Impfplan“ aufstellen, kündigte sie an. Dort sollten „nach bestem Wissen“ die bevorstehenden Lieferungen an Impfstoffen aufgeführt werden. Ziel sei es, „mehr Sicherheit zu geben, wie das Einladungsmanagement für die Menschen erfolgen kann“, sagte Merkel.

++ Noch sechs Kreise im Land mit Inzidenz-Wert über 100

(19.39 Uhr) In Baden-Württemberg liegen noch sechs Regionen über der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. In Pforzheim, Heilbronn, den Landkreisen Waldshut und Tuttlingen sowie im Ortenaukreis und im Alb-Donau-Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag höher als 100, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Die landesweite Sieben-Tage-Indizenz betrug 74,2. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle stieg im Vergleich zum Vortag um 585 auf 294 161. 113 weitere Menschen sind am Coronavirus gestorben; als genesen gelten 261 055.

