Corona-Newsblog: Das waren die Meldungen von Freitag

Das war's für heute. Morgen geht es weiter.

++ 815 Neuinfektionen in Deutschland — Robert Koch-Institut appelliert an Bevölkerung

(20.30 Uhr) Der deutliche Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen beunruhigt das Robert Koch-Institut (RKI). „Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet“, teilte eine RKI-Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.

Am Freitag hatte die Zahl der neu übermittelten Corona-Fälle mit 815 deutlich höher als in den Vorwochen gelegen. „Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter“, so die Sprecherin.

Eine Verschärfung der Lage könne nur verhindert werden, wenn sich die gesamte Bevölkerung weiterhin engagiere. Das RKI appellierte, etwa die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten — auch im Freien. Innenräume sollten gelüftet werden, und wo es geboten sei, solle man eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt tragen.

Wie das RKI erklärte, ist ein Zuwachs zwar in vielen Bundesländern zu beobachten. Mehr als 60 Prozent der neuen Fälle entfielen jedoch auf die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Bundesweit gebe es viele kleinere „Geschehen“ in verschiedenen Landkreisen: So hätten sich Menschen etwa bei größeren Feiern, bei Freizeitaktivitäten, am Arbeitsplatz, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen angesteckt. Hinzu kämen zunehmend Fälle unter Reiserückkehrern, hieß es.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag am Freitag nach RKI-Schätzungen in Deutschland bei 1,08 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

++ Nach Corona-Infektionen im Allgäu: Betroffene Familie meldet sich zu Wort

(19.45 Uhr) Eine Familie war im Balkan-Urlaub, kam zurück nach Eisenharz und hat sich weder beim Gesundheitsamt gemeldet, noch in 14-tägige Quarantäne begeben. Im Zuge dessen kam es zu Infektionen in Argenbühl. Die Folge: Teile des Kindergartens sind vorübergehend geschlossen worden und das Sommerabendkonzert am Dienstag wurde abgesagt. Um weitere Infektionen zu verhindern gab es für die Kontaktpersonen Reihentestungen und Quarantäneanordungen.

So lautete die Lesart, die das Bürgermeisteramt und Kreisgesundheitsamt auch bei Pressenachfragen anführte. Ob sie zutreffend ist, kann inzwischen zumindest als fraglich betrachtet werden. Denn: Ein Mitglied der betroffenen Familie hat sich an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt.

++ Gesundheitsminister wollen mehr Tests für Reiserückkehrer

(15.00 Uhr) Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen mehr Corona-Tests für Reiserückkehrer. Das betrifft Reisende etwa aus den europäischen Urlaubszielen, aber auch aus sogenannten Risikogebieten, wie die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci (SPD), am Freitag nach einer Schaltkonferenz mitteilte.

Für Menschen, die aus Staaten mit hohem Infektionsrisiko nach Deutschland zurückkommen, sollen demnach an den Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Wer keinen negativen Test habe, müsse in häusliche Quarantäne, so Kalayci. "Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen", erklärte sie weiter. "Allerdings nicht in den Flughäfen." Für alle Reiserückkehrer seien die Tests kostenlos.

++ Unternehmen wollen Dienstreisen auch nach der Corona-Krise reduzieren

(14.07 Uhr) Viele Konzerne in Deutschland wollen auch nach der Corona-Pandemie die Zahl ihrer Dienstreisen reduzieren. Die positiven Erfahrungen mit virtuellen Gesprächen während der Krise sollten genutzt werden, um bestimmte Treffen auch in Zukunft virtuell abzuhalten, wie aus einer branchenübergreifenden dpa-Umfrage unter deutschen Konzernen hervorgeht.

Ob Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Rheinmetall, Zalando, Evonik, RWE, Bayer oder Thyssenkrupp: Von allen heißt es, man wolle die Möglichkeiten von Videokonferenzen auch weiterhin nutzen. Viele der Konzerne haben solche Tools auch vor der Pandemie bereits eingesetzt — etwa mit Blick auf den Klimaschutz, um Kosten zu sparen oder Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten zu verbinden.

„Die Pandemie hat hier als Katalysator fungiert und der virtuellen Zusammenarbeit einen weiteren Schub gegeben“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Viele Unternehmen wollen künftig von Fall zu Fall entscheiden und streben eine Mischung aus persönlichen Treffen und virtuellem Austausch an.

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation zeichnet das gleiche Bild: Knapp 90 Prozent von 500 befragten deutschen Unternehmen tendieren demnach dazu, Dienstreisen zukünftig zumindest kritischer zu hinterfragen. Die Studienautoren prophezeien: Es wird selbstverständlicher werden, virtuelle Zusammenkünfte statt Dienstreisen zu organisieren.

++ Weniger Verkehrsunfälle im Südwesten im Monat Mai

(12.40 Uhr) Auf den Straßen im Südwesten hat es im Mai vor allem wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Verkehrsunfälle gegeben als im Vorjahresmonat. Die Zahl ging nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um knapp 7900 auf 20 822 zurück.

Es starben vier Menschen weniger als im Mai 2019 (insgesamt 23); die Zahl der Verletzten sank von rund 4100 auf rund 3250. Wegen Homeoffice und Fernunterricht seien weniger Menschen auf den Straßen, erklärten die Statistiker am Freitag.

Auch bundesweit ist der Trend erkennbar: Im Vorjahresvergleich kam es wegen des geringen Verkehrsaufkommens zu 23 Prozent weniger Unfällen. 237 Menschen starben dabei.

Damit wurde laut den Statistikern der geringste Mai-Stand seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 erreicht. Gleiches gelte für die Zahl der Verletzten, die um 16 Prozent auf rund 27 600 zurückging.

++ Keine Corona-Infektion bei Thomas Bareiß

(12.26 Uhr) Thomas Bareiß, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, hat sich einem Corona-Test unterzogen und nun das negative Ergebnis erhalten. "Gerade kam eine gute Nachricht. Mein Test ist negativ, ich bin gesund!", schrieb Bareiß auf Facebook.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium hatte eine Meldung über die Corona-Warn-App erhalten, dass er Kontakt mit einem Erkrankten hatte. Zudem verspürte er Halsschmerzen.

"Der heutige Tag hat mir wieder gezeigt: Wir alle leben immer noch in einer außergewöhnlichen Zeit und für uns alle gilt: Sicherheit geht vor!!", so Bareiß weiter.

++ Neue Infektionswelle bei Tönnies

(09.43 Uhr) Im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück/Landkreis Gütersloh (NRW) hat es einen erneuten Corona-Ausbruch gegeben. "Es gibt 20 Personen aus dem Arbeitsumfeld der Firma Tönnies, die ein positives Testergebnis haben", bestätigte eine Sprecherin des Landkreises dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Derzeit laufe das Krisenmanagement, bei dem ermittelt werde, wie und wo es zu den Infektionen kam und mit welchen Personen die Betroffenen Kontakt hatten, so die Sprecherin.

Die betroffenen Arbeiter seien alle in den vergangenen Tagen an ihren Arbeitsplätzen in dem Schlachtbetrieb gewesen. Für Freitagvormittag gegen 11 Uhr ist ein Krisenstab des Landkreises angesetzt.

Das Tönnies-Werk neben der Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück stand nach dem massenhaften Corona-Ausbruch im Juni unter den Mitarbeitern rund vier Wochen lang still.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gab es zeitweise für die Bewohner der Kreise Gütersloh und Warendorf wieder verschärfte Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen. Der Vorfall hat auch eine Debatte über ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie ausgelöst.

++ Kretschmann: mehr als zehn Milliarden Euro neue Schulden

(09.16 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung will infolge der Corona-Krise neue Kredite in Rekordhöhe aufnehmen, um Investitionen und laufende Ausgaben zu stemmen. „Wir werden wahrscheinlich in einer Größenordnung von mehr als zehn Milliarden Euro Schulden machen müssen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann der „Stuttgarter Zeitung“ (Freitag).

Der Grünen-Politiker bestätigte, dass das Land die für den laufenden Haushalt 2020/2021 prognostizierten Steuerausfälle in Höhe von 6,8 Milliarden Euro vollständig über Kredite kompensieren wird. Nach den Regeln der Schuldenbremse wären konjunkturbedingt sogar 7,2 Milliarden Euro neue Schulden möglich.

Da der Landtag bereits im März den Katastrophenfall festgestellt hatte und auf dieser Basis Kredite in Höhe von fünf Milliarden Euro freigab, wird sich die Nettoneuverschuldung auf mindestens zwölf Milliarden Euro belaufen. Gegenüber dem Vor-Corona-Schuldenstand des Landes von 45 Milliarden Euro wäre das ein Zuwachs von etwa 27 Prozent.

Kretschmann sagte der Zeitung, jetzt in der Krise müsse man Spardebatten vermeiden. „Wir wollen ja, dass die Leute kaufen. In der Konjunkturkrise müssen wir Vertrauen schaffen.“ Ein eigenes Konjunkturprogramm für den Südwesten lehnte er ab. Er verwies auf das Konjunkturpaket des Bundes, das in Teilen ein gemeinsames Programm mit den Ländern ist.

++ Rotes Kreuz und Roter Halbmond erwarten neue Migrationsbewegungen wegen Corona

(06.44 Uhr) Wegen der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie hat der Chef der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) vor „massiven“ neuen Migrationsbewegungen gewarnt.

Ausgangssperren und Grenzschließungen hätten Lebensgrundlagen rund um den Globus zerstört und dürften Millionen von Menschen in die Armut stürzen, sagte IFRC-Chef Jagan Chapagain der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend in Genf. Wenn die Grenzen wieder geöffnet würden, würden sich viele Betroffene angesichts ihrer aussichtslosen Lage gezwungen sehen, ihr Land zu verlassen.

Je mehr Menschen sich auf den Weg machten, desto mehr „Tragödien“ würden sich auf den Migrationsrouten abspielen, warnteChapagain. Zu erwarten seien mehr Tote auf See, mehr Menschenhandel und mehr Ausbeutung.

Der IFRC-Chef forderte daher dringende Unterstützung, um „die Verzweiflung zu lindern“. Abgesehen von dem moralischen Gebot, Menschen in Not zu helfen, sei das auch wirtschaftlich sinnvoll. Die erzwungene Migration verursache letztlich wesentlich höhere Kosten, als die Unterstützung der Menschen in ihren Heimatländern.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag

++ Rettung für die Schausteller? Millionenhilfe des Landes geplant

(18.45) Mit einem millionenschweren Förderpaket des Landes sollen die finanziell schwer angeschlagenen Schausteller und Taxifahrer sowie die Eventbranche trotz der Corona-Auflagen über die Runden kommen. Das Wirtschaftsministerium will sie mit mehr als 92 Millionen Euro Landeshilfen unterstützen. Dies geht aus einer Kabinettsvorlage hervor, die nach dem Willen von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am kommenden Dienstag beschlossen werden soll.

Die Mittel könnten über die vom Land bereits beschlossene Überbrückungshilfe angeboten werden. Geplant ist laut Kabinettsvorlage unter anderem, Unternehmen mit einem direkten Zuschuss zu den Tilgungsraten für Kredite zu unterstützen.

Nach den Berechnungen des Ministeriums benötigen die Schausteller und Marktkaufleute rund 47,2 Millionen Euro. Für die Eventbranche mit ihren Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstaltern sollen 36,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Taxiunternehmen müssen wegen der Corona-Pandemie laut Ministerium und nach Schätzungen der Branche einen Umsatzeinbruch zwischen 60 und 70 Prozent im Jahresvergleich verkraften — für sie sollen 7,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Mit dem Geld sollten die monatlichen Tilgungsraten zwischen 400 und 800 Euro je Fahrzeug bezahlt werden.

Die Hilfe würde einigen Forderungen von Schaustellern entgegenkommen, die am Donnerstag in Stuttgart lautstark Lockerungen für ihre Branche verlangten. Nach Schätzungen des Landesverbands der Schausteller protestierten rund 1200 Teilnehmer, nachdem sie zuvor mit 800 Fahrzeugen vom Festplatz am Cannstatter Wasen in die Innenstadt gezogen waren. „Keine Volksfeste Kein Überleben! Keine Zukunft!“ hieß es dabei unter anderem auf einem Schild am Kühlergrill eines Lastwagens. Auf der Kundgebung skizzierte Hoffmeister-Kraut auch ihre Pläne zur Rettung des Gewerbes.

