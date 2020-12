Corona-Newsblog: Das waren die Entwicklungen am Sonntag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 51.779 (188.233 Gesamt - ca. 133.030 Genesene - 3424 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 51.779 (188.233 Gesamt - ca. 133.030 Genesene - 3424 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3424

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 187,2

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 331.000 (1.320.716 Gesamt - ca. 967.900 Genesene - 21.787 Verstorbene)

: ca. 331.000 (1.320.716 Gesamt - ca. 967.900 Genesene - 21.787 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 21.787

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 169,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

2277 neue Corona-Fälle und 25 weitere Tote in Baden-Württemberg (18.30 Uhr)

in Baden-Württemberg (18.30 Uhr) Schulen und Kitas in BaWü und Bayern schließen ab Mittwoch (15.05 Uhr)

in BaWü und Bayern schließen ab Mittwoch (15.05 Uhr) Merkel hält in Europa bald verfügbaren Corona-Impfstoff für sicher (13.29 Uhr)

(13.29 Uhr) Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter drastisch an (12.26 Uhr)

an (12.26 Uhr) Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA (09.42 Uhr)

++ Kanzleramtsminister: Maß halten beim Weihnachtsshopping in der Stadt

(21.53 Uhr) Kanzleramtsminister Helge Braun hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die zwei verbleibenden Tage mit geöffneten Geschäften nicht für ausgiebige Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu nutzen. Die Corona-Infektionszahlen seien jetzt so hoch, „dass wir unmittelbar die Kontakte reduzieren müssen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD. Montag und Dienstag sollten nicht so genutzt werden, dass es in den Innenstädten übervoll werde.

Zur Begründung, warum die Verschärfungen erst ab Mittwoch gelten, sagte Braun: „Manche Länder brauchen eben diese zwei Tage noch. Deshalb haben wir uns auf den Mittwoch geeinigt, um die Maßnahmen vorzubereiten.“

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) forderte die Bürger am Sonntagabend bei „Bild Live“ auf, „an den kommenden beiden Tagen keinen Black Friday zu veranstalten, sondern nur die nötigsten Einkäufe zu tätigen.“ Man solle in diesem Jahr auf geplante Weihnachtseinkäufe verzichten.

Bei Weihnachtsgeschenken könne es in den nächsten beiden Tagen zu „erhöhtem Kundenaufkommen“ kommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Stefan Genth, dem „Handelsblatt“. Die Händler hätten aber in vergangenen Monaten bewiesen, dass sie funktionierende Hygienekonzepte haben. „Zudem haben viele Kunden ihre Planungen in den letzten Tagen sicherlich schon auf den drohenden Lockdown eingestellt.“

Zum Beginn des am Sonntag beschlossenen Lockdowns werden vom Mittwoch an auch die meisten Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen zum Beispiel Lebensmittelläden, Apotheken und Fahrradwerkstätten.

++ Krankenhausverband rechnet mit 5000 Covid-19-Intensivpatienten zum Jahreswechsel

(20.59 Uhr) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet trotz des bevorstehenden Lockdowns mit weiter steigenden Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. „In den nächsten zwei Wochen werden die Infektionszahlen zunächst noch einmal steigen. Der Lockdown wirkt erst mit Verzögerung“, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montagsausgaben). „Ich rechne damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen von derzeit rund 4500 auf 5000 zur Jahreswende steigen wird.“

Es sei bereits jetzt an einigen Stellen eine Überlastung der Krankenhäuser zu beobachten, sagte Gaß. Regelpatienten könnten nicht mehr so versorgt werden wie sonst. Dort müsse dann eine Auswahl stattfinden. „Das ist aber keine Triage in dem Sinne, wie sie in Frankreich und Italien stattfinden musste, wo Ärzte entscheiden mussten, wer noch beatmet wird und wer nicht“, betonte der Chef der Krankenhausgesellschaft.

++ Steinmeier wendet sich vor Corona-Lockdown an die Öffentlichkeit

(19.20 Uhr) Kurz vor Inkrafttreten des harten Corona-Lockdowns will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Öffentlichkeit wenden. Für Montag (10 Uhr) kündigte das Bundespräsidialamt ein Pressestatement Steinmeiers zur „aktuellen Lage in der Pandemie“ an.

++ 2277 neue Corona-Fälle und 25 weitere Tote in Baden-Württemberg

(18.30 Uhr) In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 2277 Fälle gestiegen, außerdem wurden 25 zusätzliche Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 188.233 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie und insgesamt 3424 Tote, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Demzufolge sind derzeit 526 an Sars-CoV-2 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 304 (57,59 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2083 von 2520 einsatzfähigen Intensivbetten (82,65 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2140 auf 133.030.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 187,2 und übertrifft noch einmal die Inzidenz der vorangegangenen Tage. Weiterhin liegen hier alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 17 davon überschreiten mittlerweile die 200er-Marke, der Enzkreis sowie die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim sprengen sogar die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner.

++ Warn-App NINA soll besser werden — Lokale Corona-Infos für jeden Ort

(17.34 Uhr) Selbst regeltreue Bürger blicken langsam nicht mehr durch, wo sie wann Maske tragen und wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten sie wo treffen dürfen. Die staatliche Warn-App NINA soll deshalb von dieser Woche auch lokale Daten zu Corona-Infektionszahlen und den jeweiligen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vor Ort liefern.

„Der Informationsbedarf der Menschen in Deutschland ist in Corona-Zeiten natürlich enorm“, sagte der Präsident des in Bonn beheimateten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig herrsche oft eine große Verunsicherung darüber, welche Regeln aktuell an dem Ort gelten, an dem man sich gerade aufhält.

Das müsse sich dringend ändern, betonte Schuster, der die Leitung der Behörde am 10. November übernommen hatte. Ihm sei daher wichtig gewesen, „dass dieses Update jetzt noch rechtzeitig vor den Weihnachtstagen kommt, an denen wahrscheinlich mehr Menschen als zuletzt einen Ortswechsel vornehmen werden, etwa um die Eltern zu besuchen“.

Im Laufe des Monats Januar sollen dann auch für jede Region Informationen zum Thema Impfung bereitgestellt werden. Schuster sagte: „Mein Ziel ist es außerdem, in der App demnächst in einfach verständlicher Form die Einreise- und Quarantänebestimmungen der jeweiligen Bundesländer nach einem Aufenthalt im Ausland für den jeweiligen Ort abrufbar zu machen.“

Die neue NINA-Version 3.3 soll die Menü-Elemente und wichtige Inhalte von Warnmeldungen laut BBK künftig auch in sieben Fremdsprachen - Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch Spanisch, Türkisch — sowie in leichter deutscher Sprache anbieten.

++ Kretschmann: Können Corona-Entwicklung nicht tatenlos zusehen

(16.32 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat mit den steigenden Corona-Zahlen die drastischen Maßnahmen gerechtfertigt, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“, sagte der baden-württembergische Regierungschef am Sonntag in Stuttgart nach den Beratungen von Bund und Ländern. „Wir haben einen Höchststand von Neuinfektionen und einen Höchststand an Verstorbenen“, sagte er. „Das exponentielle Wachstum ist leider zurück und das Virus ist stärker denn je.“

Das Virus ist stark und wir müssen jetzt zeigen, wir sind stärker. Winfried Kretschmann

Die Intensivstationen würden voller, die Reserve an Intensivbetten nehme ab, andere Operationen müssten verschoben werden. Zum Schutz des Gesundheitssystems sollten alle Menschen Masken tragen, Abstand halten, lüften, Kontakte auf ein absolutes Minium reduzieren — auch an den Weihnachtstagen -, möglichst von zu Hause aus arbeiten, keine unnötigen Fahrten mit Bussen und Bahnen sowie nicht zwingend notwendige Einkäufe unternehmen. „Verlassen Sie Ihre Wohnung nur, wenn es wirklich sein muss“, appellierte Kretschmann. „Das Virus ist stark und wir müssen jetzt zeigen, wir sind stärker.“

Mit dem sanften Lockdown hätten die Zahlen nicht gesenkt werden können, sagte der Grünen-Politiker. Deswegen müsse jetzt mit ganz einschneidenden Maßnahmen das öffentliche Leben radikal heruntergefahren werden, erläuterte Kretschmann in einem Statement. „Nur so können wir die Kontrolle über die Pandemie zurückgewinnen.“

++ Südwest-Handel rechnet mit Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe

(15.51 Uhr) Angesichts des weitreichenden Lockdowns geht der Handelsverband Baden-Württemberg von Umsatzverlusten in Höhe von 2,5 bis 3 Milliarden Euro aus. Die Mittwoch startenden und bis 10. Januar geplanten Schließungen von Geschäften, die keine Ware für den täglichen Bedarf verkaufen, betreffen nach Verbandsangaben vom Sonntag etwa 20.000 Betriebe und 250.000 Beschäftigte im Südwesten. „99 Prozent dieser Unternehmen sind kleine und mittelständische Unternehmen“, hieß es weiter. Insgesamt stelle der Einzelhandel den drittgrößten Wirtschaftszweig im Land dar.

„Ein großer Teil dieser enormen Wirtschaftskraft steht nächstes Jahr vor dem finanziellen Aus, wenn jetzt nicht dementsprechend große Unterstützung seitens der Politik kommt“, sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann laut Mitteilung. Der Handel sollte im Dezember wie die Gastronomie behandelt werden und von den Dezemberhilfen profitieren. Ab Januar müsse dann eine neue Form der Finanzhilfe gefunden werden, hieß es weiter.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte nach den Beratungen von Bund und Ländern an, mehr als elf Milliarden Euro pro Monat als Hilfe für Unternehmen ausgeben zu wollen. Konkret soll bei der Überbrückungshilfe III, die ab Januar gilt, der Höchstbetrag von 200.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht werden. Der maximale Zuschuss sei für direkt und indirekt von Schließungen betroffene Betriebe geplant.

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages, Wolfgang Grenke, befürchtet, „dass angekündigte Maßnahmen wie die Ausweitung der Überbrückungshilfe oder verbesserte Abschreibemöglichkeiten nicht ausreichen werden, um den besonders stark betroffenen Geschäften in den Innenstädten das Überleben zu ermöglichen“.

Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, mahnte: „Bei aller Dringlichkeit gilt es, die Wirtschaft nicht komplett zum Stillstand zu bringen.“ Nachdem der Impfstoff aus Deutschland so erfolgreich sei, brauche es nun eine erfolgreiche App zur Verfolgung. „Dann entlasten wir die Gesundheitsämter und können das öffentliche Leben besser offen halten. Hier muss die Politik klare Kante zeigen und auch Freiheitsrechte einschränken.“ Sonst stehe im März die dritte Welle bevor.

++ Lockdown: Schulen und Kitas werden im Südwesten Mittwoch geschlossen

(15.05 Uhr) Etwa 1,5 Millionen Schüler, 130.000 Lehrer, zahlreiche Kita-Kinder und all ihre Eltern sind vom neuen Corona-Lockdown betroffen. Die Regierung von Baden-Württemberg zieht die Weihnachtsferien vor. Nach dem bundesweiten Beschluss werden in Baden-Württemberg von Mittwoch an die Schulen und Kitas geschlossen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Sonntag aus Regierungskreisen erfuhr, sollen die Weihnachtsferien nach vorn verlegt werden, um weitere Kontakte zu vermeiden. Darauf haben sich die Spitzen der grün-schwarzen Koalition geeinigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte um 15.30 Uhr die neuen Auflagen im Kampf gegen die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen erläutern.

Nur für Schüler der Abschlussklassen solle es Fernunterricht geben, hieß es in Regierungskreisen. Außerdem sei eine Notbetreuung von Kindern geplant, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten wie Ärzte oder Krankenschwestern und -pfleger.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Sonntagvormittag darauf verständigt, dass Schüler und Kita-Kinder spätestens ab Mittwoch deutschlandweit — wann immer möglich — für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben sollen.

++ Merkel hält in Europa bald verfügbaren Corona-Impfstoff für sicher

(13.29 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass der in Europa bald verfügbare Corona-Impfstoff sicher ist. „Die Frage, ob der Impfstoff sicher ist, wird von zuständigen Behörden geprüft“, sagte Merkel am Sonntag nach Beratungen mit den Ländern in Berlin. Für die EU sei dies die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). „Ich vertraue der Sachkunde der europäischen Arzneimittelbehörden.“

Zudem würden nationale Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland ihren Sachverstand mit einbringen. Bei der Impfstoffzulassung sei es wichtig, Sorgfalt walten zu lassen. „Wir werden keinen politischen Druck machen“, sagte Merkel.

Die EMA will bis zum 29. Dezember über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer entscheiden. „Dann wird der Impfstoff sofort ausgeliefert, dann wird es im Januar losgehen“, sagte Merkel.

++ Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter drastisch an

(12.27 Uhr) Trotz des Teil-Lockdowns und etlicher Mahnungen aus Wissenschaft und Politik sind die Corona-Zahlen in Deutschland drastisch gestiegen. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 20.200 neue Corona-Infektionen übermittelt, wie es am Sonntagmorgen berichtete. Damit hat sich die Zahl im Wochenvergleich erneut weiter erhöht. Am vergangenen Sonntag lag sie bei 17.767. Auch die Zahl der neuen Todesfälle stieg von 255 am vergangenen Sonntag auf nun 321.

Der Höchststand der Neuinfektionen war am Freitag mit 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Der bisherige Höchstwert von 598 Toten war ebenfalls am Freitag erreicht worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 21 787.

Die zur Lagebeurteilung entscheidende 7-Tage-Inzidenz — die gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen — steigt seit rund zehn Tagen deutlich an, sie lag am Sonntag bei einem neuen Höchststand von 169. Am Samstag lag sie noch bei 163,8 und am 3. Dezember bei 134,0. Zu Beginn des Teil-Lockdowns im November waren es um die 120. Bund und Länder wollen erreichen, dass es weniger als 50 werden — so könnten Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen.

++ Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember

(11.41 Uhr) Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Sonntag mit.

++ Manfred Lucha (Grüne) verteidigt den Lockdown ab Mittwoch

(11.32 Uhr) Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verteidigte den Lockdown ab Mittwoch. „Die Maßnahmen, die wir gemacht haben, haben nicht gereicht“, sagte er als Begründung beim Grünen-Landesparteitag am Sonntagvormittag in Reutlingen. „Wir haben einfach ein Geschehen, das nicht mehr kontrollierbar ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Gesamtsumme unsere Kontakte wieder fast auf Null runterfahren.“ Ziel sei es, Anfang Januar wieder zu einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 zu kommen. Das heißt, dass sich innerhalb einer Woche 50 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus anstecken. Aktuell liegt der Wert im Südwesten landesweit bei 180.

Wir haben einfach ein Geschehen, das nicht mehr kontrollierbar ist. Manne Lucha

Für Skepsis gegenüber einer Impfung äußerte Lucha kein Verständnis. „Die Impfstoffe sind nicht Hopplahopp dahergekommen.“ An den neuen Impfmethoden, wie sie Biontech und das Tübinger Unternehmen Curevac entwickeln, werde seit zehn Jahren geforscht – durch die Pandemie habe die Entwicklung immensen Schwung aufgenommen. Lucha sprach von hoher Qualität, kaum Nebenwirkungen und exzellenten Ergebnissen. „Wir alle spüren doch die Sehnsucht nach Normalität, die können wir dann wieder erfüllen.“

Zur Verteilung der Impfstoffe sagte Lucha, dass noch vor Silvester die ersten vulnerablen Gruppen geimpft werden sollen. Am 4. Januar sollen die neun zentralen Impfzentren im Land ihre Arbeit aufnehmen. Mitte Januar gingen dann die 50 Impfzentren in den Land- und Stadtkreisen in Betrieb. Erklärtes Ziel: „Mitte Sommer wollen wir 70 Prozent aller Baden-Würtemberginnen und Baden-Württemberger geimpft haben“, sagte Lucha.

++ Umfrage: Fast jeder vierte Arbeitnehmer in Corona-Krise kurz vor dem Burnout

(11.02 Uhr) Die Corona-Pandemie sorgt bei Arbeitnehmern in Deutschland laut einer Umfrage für massive psychische Belastungen. 22 Prozent sehen sich an der Schwelle zum Burnout, also einem Zustand völliger Erschöpfung, wie aus einer internationalen Untersuchung des auf Mitarbeiterbefragungen spezialisierten Unternehmens Peakon hervorgeht. Im weltweiten Durchschnitt trifft dies demnach auf fast jeden Dritten zu.

Zugleich schlägt sich die Krise hierzulande psychisch noch stärker bei Frauen nieder: 27 Prozent von ihnen stehen laut Umfrage vor dem Burnout; bei den Männern sind es 19 Prozent. Damit schneidet Deutschland etwas besser ab als der internationale Durchschnitt: Weltweit stehen 34 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer am Rande eines Burnouts.

Als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen fordern die meisten Beschäftigten in Deutschland mehr Geld von ihren Arbeitgebern. Jeder Zweite wünscht sich laut Umfrage eine Gehaltserhöhung. An zweiter Stelle in der Wunschliste folgt eine Woche zusätzlicher Urlaub.

++ Fast 550 Soldaten helfen Gesundheitsämtern bei Corona-Nachverfolgung

(10.47 Uhr) Bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen nach Corona-Infektionen in Baden-Württemberg helfen fast 550 Soldaten. Sie seien in 31 Gesundheitsämtern im Einsatz, teilte das Landeskommando Baden-Württemberg mit. Überwiegend seien die Hilfeleistungen bereits bis Mitte Januar 2021 vereinbart. Sowohl von den Gesundheitsämtern als auch von den Soldaten kämen positive Rückmeldungen. „Viele der Soldatinnen und Soldaten leisten gerne ihren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie und haben sich teilweise freiwillig für diesen Einsatz gemeldet“, teilte das Landeskommando mit.

Bundesweit sind nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mehr als 9000 Soldaten im Einsatz gegen die Pandemie. Anträge auf Amtshilfe mit Bezug auf die Impfzentren hat es nach Angaben des Landeskommandos im Südwesten bisher noch nicht gegeben.

++ Entwurf vor Bund-Länder-Runde: Lockdown vom 16. Dezember an

(9.49 Uhr) Deutschland steht angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen vor einem harten Lockdown deutlich vor Weihnachten. In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von 10.00 Uhr an wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom kommenden Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar zu schließen. Der der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren Quellen vorliegende Entwurf trägt die Datumszeile 13. Dezember, 7.46 Uhr.

Nach dpa-Informationen ist der Entwurf nach Beratungen im Bund-Länder-Kreis vom Samstag mit einzelnen Ländern abgestimmt. Der Inhalt des Papiers soll nach weiteren Informationen zwischen Merkel, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sowie dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), grundsätzlich abgestimmt sein. Müller ist zurzeit Vorsitzender der Runde der Ministerpräsidenten.

Für den Zeitraum vom 16. Dezember bis 10. Januar empfiehlt der Entwurf auch deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. „Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt“, heißt es in dem Papier. Für Eltern sollten nach diesen Vorstellungen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Entwurf vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen „Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis“ zulassen können. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet. Damit würden die eigentlich geplanten großzügigeren Lockerungen zu Weihnachten, die bis zu 10 Personen vorsahen, einkassiert.

Am Silvester- sowie am Neujahrstag soll laut den Plänen bundesweit ein „An- und Versammlungsverbot“ umgesetzt werden. Darüber hinaus soll ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen gelten, die von den Kommunen bestimmt werden. Der Feuerwerksverkauf soll in diesem Jahr generell verboten werden. Zudem soll das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten werden. „Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt“, heißt es in dem Entwurf.

Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios sollen nach diesen Vorstellungen geschlossen werden, „weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist“.

++ Warn-App NINA soll besser werden — Lokale Corona-Infos für jeden Ort

(6.31 Uhr) Statt nur allgemeiner Hinweise zur Corona-Pandemie soll die staatliche Warn-App NINA von dieser Woche an auch lokale Daten zu Infektionszahlen und den jeweiligen Vorschriften zur Eindämmung des Virus vor Ort liefern. „Der Informationsbedarf der Menschen in Deutschland ist in Corona-Zeiten natürlich enorm“, sagte der Präsident des in Bonn beheimateten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig herrsche oft eine große Verunsicherung darüber, welche Regeln aktuell an dem Ort gelten, an dem man sich gerade aufhält.

Das müsse sich dringend ändern, betonte Schuster, der die Leitung der Behörde am 10. November übernommen hatte. Ihm sei daher wichtig gewesen, „dass dieses Update jetzt noch rechtzeitig vor den Weihnachtstagen kommt, an denen wahrscheinlich mehr Menschen als zuletzt einen Ortswechsel vornehmen werden, etwa um die Eltern zu besuchen“.

Die neue NINA-Version 3.3 soll die Menü-Elemente und wichtige Inhalte von Warnmeldungen künftig auch in sieben Fremdsprachen sowie in leichter deutscher Sprache anbieten. Die Warnmeldungen, die über Nina verschickt werden, stammen aus den bundesweit mehr als 250 Rettungsleitstellen. Oft geht es dabei um Unwetter, Brände oder Bombenfunde bei Bauarbeiten. Laut BBK haben aktuell rund 8,1 Millionen Nutzer die App installiert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Schuster zum neuen Leiter des BBK gemacht, nachdem es im September eine Panne beim bundesweiten Warntag gegeben hatte. Der frühere Bundespolizist saß zuletzt für die CDU im Bundestag.

++ Projekt soll Unternehmen bei richtiger Lüftungsstrategie helfen

(6.18 Uhr) Bei der Frage, wie sie in Corona-Zeiten ihre Arbeitsbereiche am besten und sichersten belüften, sollen Firmen im Südwesten künftig Unterstützung bekommen. Das Land plant dazu ein Projekt namens „Healthy Air Initiative“, wie aus einer Vorlage für die Kabinettssitzung am kommenden Dienstag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit sollen Beratungszentren finanziert werden, die die Unternehmen bei der Gestaltung und Umsetzung technischer Lösungen zur Verbesserung der Raumlüftung unterstützen, heißt es darin. Das Projekt soll 2,7 Millionen Euro kosten und im Januar beginnen.

Da sogenannte Aerosole eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielten, sei eine ausreichend starke Lüftung ein zentraler Baustein — gerade im Winter aber schwierig, heißt es zur Begründung. Zur Frage, wie effektiv stattdessen technische Lösungen sein könnten, sei die Datenlage aktuell noch unzureichend. Zugleich scheuten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen eine teure Beratung. Daher sei ein niedrigschwelliges Angebot nötig.

Außer den potenziellen Nutzern sollen auch die Hersteller von Luftreinigern beraten werden. Zudem ist eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts geplant. Umsetzen soll es das Wirtschaftsministerium, das auch die Vorlage erarbeitet hat.

Der Nutzen von Luftreinigungsgeräten in Ergänzung zu anderen Maßnahmen sei offensichtlich und wissenschaftlich belegt, betonte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Claus Paal, der sich für das Projekt stark gemacht hatte. „Die Technologie ist ausgereift, bewährt und bei uns im Land verfügbar. Was bisher gefehlt hat, waren klare Informationen und Empfehlungen für Interessierte“, sagte er.

++ Maskenpflicht im Wahllokal: SPD sieht Gültigkeit der Wahl in Gefahr

(6.01 Uhr) Die SPD hält die Landtagswahl aufgrund der Coronakrise für juristisch anfechtbar. Grund ist die Maskenpflicht. Denn Mitglieder von Wahlvorständen und Wahlausschüssen im Wahllokal dürften laut Gesetz eigentlich nicht verhüllt sein, sagte der baden-württembergische SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Damit das nicht mit der Maskenpflicht kollidiere, brauche es eine gesetzliche Grundlage. „Es kann sonst sein, dass irgendjemand gegen die Wahl klagt und das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt — die Wahl also ungültig ist.“ Stoch warb zudem dafür, die Hürden für die Briefwahl wegen der Corona-Pandemie zu senken.

++ Vor möglichen Ladenschließungen: Innenstädte in Deutschland am Samstag gut besucht

(17.55 Uhr) Angesichts der Diskussion um Ladenschließungen wegen steigender Corona-Zahlen haben viele Menschen in Deutschland den Samstag noch einmal für Geschenkekäufe genutzt. Es sei der stärkste Tag im Weihnachtsgeschäft gewesen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Trotzdem lägen die Umsätze noch knapp 25 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Zum Bummeln komme kaum jemand in die Städte — stattdessen würden Wunschzettel abgearbeitet.

Auch in Niedersachsen und Bremen nutzten die Kunden den vielleicht letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten. „Im Vergleich zu den Vorwochen merkt man, dass mehr Menschen da gewesen sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsätze vor dem dritten Advent in diesem Jahr 40 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres lägen. Auch hier kauften die Menschen zielgerichteter ein.

In Nordrhein-Westfalen hatte der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag eine scharfe Kontrolle durch Ordnungsamt und Polizei zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt. Das Ministerium hatte einen besonders starken Ansturm der Kunden befürchtet. Dieser blieb jedoch am Samstag weitgehend aus.

++ Söder bekräftigt Forderung nach bundesweitem Lockdown

(16.21 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seine Forderung nach einem schnellen Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekräftigt. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown“, sagte der CSU-Parteivorsitzende der „Welt am Sonntag“.

„Die Zahlen sind so schlimm wie nie. Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern“, betonte Söder. „Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona in den Griff.“

Angesichts der hohen Corona-Zahlen waren die Rufe nach einem schnellen Lockdown in den vergangenen Tagen deutlich lauter geworden. Auch Söder sprach sich wiederholt für bundesweit geltende Ausgangsbeschränkungen, Schließung von Geschäften, Betriebsferien und verlängerte Schulferien aus. Die endgültige Entscheidung über einen Lockdown soll bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag fallen.

