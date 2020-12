Corona-Newsblog: Das waren die Entwicklungen am Montag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 46.235 (168.265 Gesamt - ca. 118.933 Genesene - 3097 Verstorbene)

: ca. 46.235 (168.265 Gesamt - ca. 118.933 Genesene - 3097 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3097

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 152,1

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 301.500 (1.183.655 Gesamt - ca. 863.300 Genesene - 18.919 Verstorbene)

: ca. 301.500 (1.183.655 Gesamt - ca. 863.300 Genesene - 18.919 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 18.919

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 146,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kultusministerium ermöglicht Fern- und Wechselunterricht an Schulen (21.44 Uhr)

(21.44 Uhr) Kanzlerin Merkel für schnelle Entscheidung über zusätzliche Corona-Maßnahmen (18.01 Uhr)

Wer zuerst geimpft werden soll - Kommission gibt Empfehlung (14.13 Uhr)

werden soll - Kommission gibt (14.13 Uhr) Gesundheitsminister Lucha will keinen Alkoholausschank im Freien (11.05 Uhr)

Wir schließen den Newsblog für heute und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Morgen früh sind wir wieder mit allen aktuellen Entwicklungen für Sie da.

++ Kultusministerium ermöglicht Fern- und Wechselunterricht

(21.44 Uhr) — An Schulen in Stadt- und Landkreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen kann es von diesem Dienstag an auch Wechsel- und Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen geben. Eine entsprechende Regelung beinhaltet die am Montagnachmittag aktualisierte Verordnung des Kultusministeriums.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuvor Wechsel- beziehungsweise Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen für notwendig erachtet. „Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel“, sagte er am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. Um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu reduzieren, sei es wichtig, Kontakte zu beschränken. Mit dem sogenannten Wechselunterricht, bei dem zum Beispiel Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, könnten auch Kontakte auf dem Weg zur Schule und in Bussen und Bahnen eingegrenzt werden, sagte Lucha.

Die neue Verordnung, die an diesem Dienstag in Kraft tritt, erlaubt nun den Wechsel- und Fernunterricht „für Schulen, die in einem Stadt- oder Landkreis liegen, in dem die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus nach Feststellung des Landesgesundheitsamts im Durchschnitt in den vergangenen sieben Tagen bei über 200 pro 100.000 Einwohner liegt“.

Allgemeinbildende und berufliche Schulen könnten vorübergehend ab der Klassenstufe 8 die Klassen oder Lerngruppen teilen und einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht vornehmen, um im Präsenzunterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, heißt es in dem Papier weiter.

Das Kultusministerium teilte mit, dass es auch in sogenannten Corona-Hotspots nicht automatisch Wechselunterricht geben solle. „Entscheidend ist, ob das Infektionsgeschehen den Schulbetrieb tatsächlich beeinträchtigt.“

++ Stockacher Narrengericht fällt im Jahr 2021 aus

(21.15 Uhr) Das berüchtigte Stockacher Narrengericht gegen einen prominenten Politiker fällt im Jahr 2021 coronabedingt aus. Daneben werde es auch keine Umzüge, Bälle, bunten Abende oder Saalveranstaltungen geben, teilte die Fasnachts-Institution am Montag mit. „Uns schmerzt das närrische Herz, aber es ist die einzig sinnvolle und verantwortungsbewusste Entscheidung“, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna laut Mitteilung.

Das mehr als 600 Jahre alte „Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken“ gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten. Auf der Anklagebank der Institution saßen bereits Franz Josef Strauß (CSU), Angela Merkel (CDU) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Letztere geriet 2019 im Anschluss an die Verhandlung für Aussagen zum dritten Geschlecht in die Kritik.

Die Narrengerichtsverhandlung lebe von den spontanen Reaktionen des Publikums im Saal, hieß es in der Mitteilung. Daher habe man sich gegen eine Verhandlung in Studioatmosphäre entschieden. Doch man werde andere Angebote machen, damit die Fastnacht „für alle, auch daheim und im Kleinen“, erlebbar bleibe.

++ 1625 neue Corona-Fälle im Südwesten — 76 weitere Tote

(19.43 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1625 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 168.265 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 76. Insgesamt wurden bisher 3097 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 118.933 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 152,1. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. Acht davon überschreiten die kritische 200er-Marke — darunter Pforzheim, Mannheim, Heilbronn sowie die Landkreise Calw, Tuttlingen und Lörrach.

471 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 270 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2949 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,7 Prozent belegt.

++ Detailergebnisse nach Massentest in Vorarlberg

(19.02 Uhr) Der Landeshauptmann von Vorarlberg Markus Wallner hat am Montag über die Detailergebnisse nach dem flächendeckenden Corona-Testwochenende und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen informiert.

In der Nachprüfung der 476 positiven Antigen-Schnelltests mittels PCR-Test haben sich 404 bestätigt. 72 Antigen-Schnelltests stellten sich als „falsch positiv“ heraus, was rund 15 Prozent aller positiven Tests entspricht. Von allen Proben in Vorarlberg waren damit rund 0,38 Prozent positiv. „Die symptomfreien Infektionen wären ohne die Tests unbemerkt geblieben und hätten womöglich für viele weitere Ansteckungen gesorgt“, verdeutlichte der Landeshauptmann bei seiner Schlussbilanz.

Für das nächste Jahr kündigte der Landeshauptmann weitere Flächentestungen an. Gegen einen dritten Lockdown müsse es noch mehr Tests in der Fläche geben, sagte Wallner: „Für mich ist vorstellbar, dass wir im Jänner nach den Feiertagen in eine weitere Runde einsteigen.“ Ein konkreter Termin sei aber noch nicht fixiert. Parallel hat der Landeshauptmann den Auftrag erteilt, eine mit dem Bund abgestimmte, regionale Impfstrategie aufzubauen.

Die höchsten Teilnahmequoten erreichten die Gemeinden Lech (55.38%), Damüls (49.68%) und Schröcken (49.29%).

Krumbach (18.34%), Dünserberg (20.28%) und Hohenems (20.70%) verzeichneten dagegen die niedrigsten Teilnahmequoten. Im Rahmen der Aktion „Ganz Vorarlberg testet“ wurden insgesamt 344.127 Info-SMS versendet.

Der Blick auf die Altersstruktur der Getesteten zeigt, dass ältere Personen sehr stark repräsentiert sind und jüngere Menschen kaum zum Mitmachen bewegt werden konnten.

++ Kaum Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung — aber gegen Maskenpflicht

(18.22 Uhr) Die Polizei hat am Wochenende nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung in Mannheim festgestellt. Auffällig wurden demnach vor allem auswärtige Besucher, die nichts von der Maßnahme wussten, wie das Innenministerium in Stuttgart am Montag mitteilte. Als erste Stadt in Baden-Württemberg gilt in Mannheim seit Freitag zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangsbeschränkung.

Einschreiten musste die Polizei dagegen in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis. Dort feierten acht Frauen im Alter von 21 bis 26 Jahren am Sonntagabend lautstark in einer Wohnung. Nachbarn hatten die Beamten verständigt. Zwei der Frauen wurden geschnappt, als sie durch ein Fenster flüchten wollten, wie die Mannheimer Polizei berichtete. Den Frauen aus sechs verschiedenen Haushalten droht ein Bußgeld.

In Heidelberg lösten Beamte einen „Glühweinspaziergang“ auf, bei dem sich rund 200 Menschen vor Lokalen versammelt hatten und Getränke sowie Speisen zu sich nahmen. Vielfach wurden dabei weder Masken getragen noch der Abstand eingehalten. Besucher sowie die Gastronomen, die zu dem Ereignis eingeladen hatten, müssen sich nun verantworten.

Landesweit wurden zwischen Freitag und Sonntag rund 6240 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, wie das Innenministerium weiter mitteilte. Der Großteil davon, nämlich 4400, betraf demnach Verstöße gegen die Maskenpflicht. Seit Beginn des Teil-Lockdowns am 2. November gab es insgesamt rund 62.000 Verstöße (55.000 gegen die Maskenpflicht). „Um das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen, ist es erforderlich, konsequent die persönliche Lebensgestaltung dem Infektionsschutz anzupassen“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Bei Kontrollen stehe das Gespräch und nicht ein Bußgeld im Vordergrund, aber: „Wir werden bei den Unbelehrbaren kein Auge zudrücken.“

Um die verschärften Regelungen stärker zu kontrollieren, führt die Polizei zwischen Montag und Sonntag insgesamt 24 Schwerpunktaktionen durch, bei denen insbesondere die Maskenpflicht in den Fußgängerbereichen, auf Märkten, in Läden und in öffentlichen Verkehrsmitteln im Fokus steht. Auch das Zusammentreffen von Personen soll mehr kontrolliert werden.

Bei ersten Kontrollen am Montag in den Kreisen Villingen-Schwenningen und Tuttlingen wurden zunächst nur wenige Verstöße festgestellt und 30 mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Auch in Karlsruhe waren verstärkt Beamte unterwegs. Von 52 festgestellten Verstößen wurden 9 zur Anzeige gebracht. Gegen drei Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

++ Merkel für zusätzliche Corona-Maßnahmen

(18.01 Uhr) Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Ministerpräsidenten rasch über zusätzliche Einschränkungen entscheiden. Was wo zu tun sei, müsse noch vor Weihnachten entschieden werden.

Man dürfe nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass die seit einigen Tagen wieder steigenden Zahlen heruntergehen würden, sagte Merkel. In den nächsten Tagen werde es Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder geben. Bislang ist eine neue Ministerpräsidentenkonferenz für den 4. Januar geplant. Die „Bild“-Zeitung berichtete, es solle nach den Feiertagen bis zum Jahresbeginn harte Maßnahmen geben. Im Gespräch sei, zwischen 27. Dezember und 3. oder 10. Januar nur Supermärkte geöffnet zu lassen. Nach dpa-Informationen gibt es noch keine konkreten Maßnahmen, die ausdiskutiert sind.

Bund und Länder hatten eigentlich vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis längstens 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen. Ansonsten dürfen maximal fünf Leute aus zwei Hausständen zusammen sein. Bayern und Baden-Württemberg haben die Lockerung bereits auf 23. bis 26. beziehungsweise 27. Dezember beschränkt. In Berlin sind über die gesamten Feiertage maximal fünf Leute erlaubt.

Auch in anderen Ländern wird wegen hoher Infektionszahlen darüber nachgedacht, von Erleichterungen über die Feiertage abzurücken. Die Krankenhäuser forderten, angekündigten Lockerungen zurückzunehmen. Die Situation sei in vielen Kliniken schon belastend, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem „Handelsblatt“. „Wir haben heute 40 Prozent mehr Intensivpatienten als im Frühjahr, und anders als im Frühjahr ist dies keine kurzzeitige Situation, sondern schon seit Wochen so, ohne dass wir ein Ende erkennen können.“ Der Appell der Bundesregierung, private Kontakte zu minimieren, fruchte offenbar nicht.

+++ Mehr lesen Sie hier. +++

++ Kontrolle der Maskenpflicht – bundesweiter Aktionstag

(17.15 Uhr) Heute hat die bislang größte Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht stattgefunden. In allen Bundesländern wurden Bahnhöfe und Züge des Fern-und Regionalverkehrs kontrolliert. Am Stuttgarter Hauptbahnhof waren deshalb Streifen der DB Sicherheit und der Bundespolizei unterwegs. Unser Kollegen von Regio TV haben sie begleitet.

++ Trumps Anwalt Giuliani positiv auf Coronavirus getestet

(16.35 Uhr) Mit dem umstrittenen Anwalt Rudy Giuliani hat sich ein weiterer prominenter Vertrauter von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus infiziert. Trump schrieb am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, sein persönlicher Anwalt - mit 76 Jahren ein Risikopatient - sei positiv auf das „China-Virus“ getestet worden. Giuliani wird offenbar im Krankenhaus behandelt. Derweil nominierte der gewählte US-Präsident Joe Biden den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra als künftigen Gesundheitsminister.

„Rudy Giuliani, bei Weitem der größte Bürgermeister der Geschichte von New York City, der unermüdlich gearbeitet hat, um die (mit Abstand!) korrupteste Wahl in der Geschichte der USA aufzudecken, wurde positiv auf das China-Virus getestet“, schrieb Trump auf Twitter. „Werde schnell wieder gesund, wir machen weiter.“

Medienberichten zufolge wird der 76-Jährige, der Trumps Bemühungen im Kampf gegen seine Wahlniederlage anführt, im Georgetown-Universitätskrankenhaus in der Hauptstadt Washington behandelt. Giuliani selbst schrieb auf Twitter, er erhalte eine „großartige“ Behandlung und fühle sich „gut“: „Ich erhole mich schnell und bin bei allem auf dem Laufenden.“

Giuliani führt seit Wochen Trumps Kreuzzug gegen seine Abwahl bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November an. Im Auftrag des Präsidenten reist der frühere New Yorker Bürgermeister seit Wochen durch die USA, um bei teils bizarren Auftritten angeblichen Wahlbetrug in Schlüsselstaaten anzuprangern. Bei zahlreichen Pressekonferenzen und mehrstündigen Anhörungen trug er keinen Mund-Nasen-Schutz.

++ Merkel: Vor Weihnachten über zusätzliche Maßnahmen entscheiden

(16.04 Uhr) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel am Montag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Video-Sitzung der Unionsfraktion.

Mit den bisher ergriffenen Maßnahmen komme man von den auf einem viel zu hohen Niveau stagnierenden Infektionszahlen nicht herunter, sagte Merkel demnach weiter. Das heiße, man werde den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Nun müsse die Diskussion darüber geführt werden, wie man wo was tun müsse. Dies müsse noch vor Weihnachten entschieden werden. Man dürfe nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass die seit einigen Tagen wieder steigenden Zahlen heruntergehen würden.

Mit den Ministerpräsidenten werde man in den nächsten Tagen weiter beraten, kündigte Merkel demnach an. Akzeptanz würden die Maßnahmen immer dann finden, wenn Bund und Länder gemeinsam entscheiden würden. Merkel lobte die Entscheidungen in Bayern als Schritte in die richtige Richtung. Bedauerlich sei, dass viele ältere Menschen etwa in Pflegeheimen betroffen seien. Hier werde unter Hochdruck etwa mit Schnelltests gearbeitet. Diese würden sich aber nicht so schnell durchsetzen, wie man sich das erhofft habe.

In einigen Bundesländern wie Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt und in gewisser Weise Brandenburg würden die Zahlen unvermindert steigen, sagte Merkel nach diesen Informationen. Hier müsse besonders viel getan werden. Es sei gut, dass in Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche mehr gemacht werde. Wenn sie sich aber etwa die Lage in einigen Landkreisen in Sachsen und Thüringen anschaue, sei dort eine sehr ernsthafte Situation etwa auch in den Krankenhäusern eingetreten.

++ Kommission legt Entwurf für Impfempfehlung vor

(14.13 Uhr) Für die geplante Priorisierung von Corona-Impfungen liegen nun konkretere Vorschläge vor. Die Ständige Impfkommission (Stiko) verschickte dazu am Montag einen Entwurf an Länder und medizinische Fachgesellschaften. Empfohlen wird demnach, Impfungen zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe anzubieten — sowie Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben. Dies entspricht demnach rund 8,6 Millionen Menschen.

Konkret nennt die Empfehlung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen und Menschen über 80 Jahre. Zudem aufgeführt wird Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen und in der Betreuung von Corona-Patienten sowie Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen in der Behandlung von Blutkrebs und der Transplantationsmedizin. Genannt werden weiter Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenheimen mit Kontakt zu Bewohnern.

Grund für die Festlegung von Prioritäten ist, dass zu Beginn von Impfungen noch nicht mit genug Impfstoff für alle Interessierten zu rechnen ist. Einen Rahmen dafür und zum Verfahren hatte der Bundestag in einem kürzlich beschlossenen Gesetz abgesteckt. Dieses ist die Basis für die Stiko-Empfehlungen, über die nun noch einmal beraten werden soll. Endgültig festlegt werden sollen die Impf-Prioritäten dann in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums.

++ Bundesregierung sieht Länder bei Maßnahmen am Zuge

(13.21 Uhr) Angesichts der mancherorts wieder steigenden Corona-Zahlen sieht die Bundesregierung nun zunächst die Länder am Zuge. Es sei „selbstverständlich und auch notwendig, dass jetzt einzelne Bundesländer nachdenken, mit welchen Maßnahmen sie das Infektionsgeschehen weiter eindämmen können“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Dass beispielsweise Bayern die Auflagen verschärft habe, sei „gut und richtig“.

Die Möglichkeit länderspezifischer Maßnahmen sei in den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder ausdrücklich vereinbart worden, sagte Seibert. Weitere Spitzenberatungen von Bund und Ländern seien dabei „jederzeit“ möglich, sagte er weiter. Einen Termin für ein solches Gespräch vor Weihnachten gebe es aber noch nicht. Vereinbart sei bislang nur die Spitzenrunde am 4. Januar.

Merkel hatte vergangene Woche nach dem letzten Bund-Länder-Gespräch zu Corona gesagt: „Wenn irgendetwas ist, wenn die Hütte brennt sozusagen - dann sind wir jederzeit bereit, uns nochmal zu treffen.“ Dazu sagte Seibert nun: „Unabhängig davon, dass man davon spricht, dass die Hütte brennt - das sind sorgenvolle Tage.“

Die Infektionszahlen gingen „nicht wie erhofft stetig runter“, sondern stiegen mancherorts sogar wieder an, sagte Seibert. Deutschland sei „weit entfernt von der erhofften Trendwende“. Er verwies darauf, dass sich die Intensivstationen derzeit in einem Maße mit Corona-Patienten füllten, das nicht dauerhaft hinzunehmen sei.

++ Kretschmann: „Haben die Ferien nicht für die Lehrer gemacht“

(13.04 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik von Lehrerverbänden an den nun doch nicht verlängerten Weihnachtsferien deutlich zurückgewiesen. „Wir haben die Ferien nicht für die Lehrer gemacht, damit die jetzt zwei zusätzliche Ferientage haben“, sagte Kretschmann dem „Südkurier“.

„Denen ist nichts Schlimmes passiert.“ Dass das schwierig sei, bestreite niemand. „Aber die Pandemie ist schwierig. Sie ist für alle schwierig“, betonte der Regierungschef.

++ Großbritannien bereitet sich auf erste Impfungen vor

(11.58 Uhr) In Großbritannien sollen an diesem Dienstag die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden. Vor dem Start laufen die Vorbereitungen in mehreren Dutzend Krankenhäusern auf Hochtouren. Am Wochenende kamen — unter anderem in einem Krankenhaus im Süden von London — Boxen mit den ersten Impfdosen an.

Das Vakzin von Biontech und Pfizer stellt die Behörden vor eine logistische Herausforderung, da es bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss. Die britische Regierung will das in Belgien produzierte Präparat notfalls mit Militärflugzeugen einfliegen, damit es nicht im befürchteten Brexit-Verkehrschaos stecken bleibt.

Ab Dienstag — vom britischen Gesundheitsminister bereits euphorisch als „V-Day“ (V für „Vaccination“, auf deutsch: „Impfung“) bezeichnet - sollen zunächst Über-80-Jährige, Mitarbeiter in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal geimpft werden. Geimpfte erhalten eine Impfkarte als Nachweis, die gleichzeitig als Erinnerung an den zweiten Impftermin rund drei Wochen nach dem ersten erinnern soll.

Für den Großteil der Bevölkerung werde es jedoch noch weit bis ins neue Jahr dauern, bis sie geimpft werden könne, hieß es vom nationalen Gesundheitsdienst NHS.

++ Lucha will keinen Alkoholausschank im Freien

(11.05 Uhr) Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will den Alkoholausschank im Freien wegen Corona verbieten. Das wolle er dem grün-schwarzen Kabinett vorschlagen, sagte er am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. „Wir haben jetzt gerade am Wochenende in den großen Innenstädten gesehen, dass im Prinzip die Weihnachtsmärkte über die Hintertür kommen, dass wir Riesenschlangen an Glühweinständen hatten“, so Lucha. „Das kann und darf nicht sein.“ Die Verkaufsstände seien Anziehungspunkte, und die Kunden hielten sich dort beispielsweise nicht mehr an Abstandsregeln.

Daher sei es wichtig, den Alkoholausschank zu beschränken. „Wir müssen jetzt noch mal alles dafür tun, dass die Menschen merken: Es geht um keine Petitesse“, sagte der Minister. Trotz Einschränkungen steigen die Infektionszahlen im Südwesten leicht.

++ Gesundheitsminister für Wechselunterricht

(10.48 Uhr) Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) von der Notwendigkeit von Wechsel- beziehungsweise Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen überzeugen. „Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel“, sagte er am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. Um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu reduzieren, sei es wichtig, Kontakte zu beschränken.

Mit dem sogenannten Wechselunterricht, bei dem zum Beispiel Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, könnten auch Kontakte auf dem Weg zur Schule und in Bussen und Bahnen eingegrenzt werden, sagte Lucha. Daher wolle er Eisenmann „dingend bitten, jetzt auf diesen Kurs einzuschwenken“.

Das Thema wird seit Wochen in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern diskutiert. Lehrerverbände wie der Philologenverband Baden-Württemberg haben sich dafür ausgesprochen. Kritiker mahnen an, dass Unterricht in der Schule besser sei und die Betreuung zu Hause ansonsten Eltern vor neue Probleme stellen könnte. Auch Lucha räumte ein, dass Präsenzunterricht wichtig sei. Aber bei älteren Schülern erscheine ihm Wechselunterricht jetzt angesichts der Lage mit weiter steigenden Infektionszahlen vertretbar, sagte er.

++ Impfkommission will Impfreihenfolge diese Woche bekanntgeben

(9.58 Uhr) Die Ständige Impfkommission (Stiko) will noch in dieser Woche ihren Entwurf für die Priorisierung der Impfungen gegen das Coronavirus vorlegen. "Die Empfehlung wird dann für alle Länder und Gesundheitsbehörden verfügbar sein", sagte der Vorsitzende Thomas Mertens am Montag im Deutschlandfunk. Damit hätten sie alle Informationen, die sie für ihre Vorbereitungen bräuchten.

Die Stiko befürwortet zunächst eine Priorisierung der Impfungen mit dem Ziel, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle zu vermeiden. Man müsse sich zunächst auf den Individualschutz konzentrieren, erklärte Mertens. Denn bis man einen epidemiologischen Effekt habe, also eine Änderung in der Dynamik des Infektionsgeschehens, werde es Monate dauern.

Deshalb sollten sich laut bisherigen Plänen der Bundesregierung Risikogruppen wie Ältere und Vorerkrankte vorrangig impfen lassen, aber auch Medizin- und Pflegepersonal sowie Menschen in Berufen zur Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens.

Ab Mitte Dezember sollen die Impfzentren in Deutschland einsatzbereit sein, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vergangene Woche gesagt - auch wenn bislang in der EU noch kein Impfstoff zugelassen ist. Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein Partner Pfizer sowie der US-Konzern Moderna haben die Zulassung für ihre Vakzine allerdings bereits beantragt.

++ Kretschmann verteidigt Entscheidung für Silvester ohne Lockerungen

(8.21 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Entscheidung verteidigt, die Corona-Maßnahmen rund um Weihnachten zu lockern, an Silvester jedoch nicht. "Weihnachten ist ein eher ruhiges Fest der Familie. Silvester ist ausgelassen", sagte Kretschmann dem Südkurier. Außerdem sei Silvester kein Feiertag. Die beiden Feste könne man nicht gleichsetzen. Zudem seien schon die Lockerungen vom 23. bis zum 27. Dezember "nicht risikoarm".

In Baden-Württemberg dürfen sich an diesen fünf Tagen zehn Personen treffen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Hotelübernachtungen sind zudem für Familienbesuche erlaubt.

Kretschmann betonte außerdem, die Grenze zur Schweiz solle trotz teils hoher Infektionszahlen im Nachbarland weiter offenbleiben. "Die Grenzschließungen in der ersten Welle im Frühjahr haben zu ziemlichen Verwerfungen und zu großem Verdruss geführt", sagte er. Jetzt müsse dafür gesorgt werden, dass die Vorschriften auf beiden Seiten der Grenze ähnlich seien.

++ Ab heute: Verstärkte Kontrollen der Regeln in BaWü

(7.07 Uhr) In ganz Baden-Württemberg soll es diese Woche Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung geben. Vom 7. bis 13. Dezember würden Polizisten die Maskenpflicht und die Vorgaben für Treffen im öffentlichen Raum landesweit verschärft kontrollieren, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. „Die meisten Menschen halten sich daran“, so der Minister. Doch es gebe immer noch Unvernünftige, Rücksichtslose, Verantwortungsverweigerer. Deshalb müsse der Kontrolldruck hochgehalten werden.

Seit dem 30. November gilt im Südwesten eine verschärfte Maskenpflicht. Sie schreibt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Arbeitsplatz vor, wie etwa im Flur oder in Pausenräumen. Auch vor Einkaufszentren, Wochenmärkten sowie auf Parkplätzen von Geschäften ist das Tragen einer Maske inzwischen Pflicht. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen.

++ Bahn verstärkt Maskenkontrollen - bundesweiter Aktionstag

(6.34 Uhr) Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren am Montag in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Schon vergangene Woche hatte der bundeseigene Konzern angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen.

Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden. Mit dem Aktionstag am Montag will die Bahn erneut auf das Thema aufmerksam machen. Wie viele Mitarbeiter und Beamten genau unterwegs sein werden und wie viele es normalerweise sind, teilte die Bahn zunächst nicht mit.

„Inzwischen sind Verstöße die absolute Ausnahme“, teilte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber mit. „Damit das so bleibt und sich unsere Kunden noch sicherer fühlen, erhöhen wir zu Weihnachten erneut die Kontrollen und zugleich die Sitzplatzkapazität im Fernverkehr für Reisen mit bestmöglichem Abstand.“

Die absolut am stärksten betroffenen Länder - unterteilt nach Infizierten (inkl. Genesenen) und Toten; sowie Fälle je 100.000 Einwohner. Da einzelne Länder die Zahl der Genesenen nicht in vollem Umfang melden, werden sie bei den Infizierten berücksichtigt. (Foto: dpa-infografik)

++ Mehr als 12.300 Neuinfektionen in Deutschland

(6.26 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 12.332 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab.

Das sind über 1000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11.168 lag. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 147 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert bei 125 gelegen. Der bisherige Höchststand von 487 Todesfällen war am vergangenen Mittwoch erreicht worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 18.919.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.183.655 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 07.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 863.300 Menschen inzwischen genesen.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,10 (Vortag: 1,10). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 110 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Österreich lockert Lockdown - Einzelhandel wieder offen

(6.21 Uhr) In Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Auch Friseure können wieder Kunden bedienen. Hygienerichtlinien wie die Maskenpflicht gelten weiterhin. Von der Öffnung sind Hotels und Gastronomie ausgenommen. Beherbergungsbetriebe und Restaurants dürfen erst am 7. Januar wieder Gäste empfangen.

Dank des Lockdowns hatte sich die Zahl der durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen in Österreich halbiert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank von 522 auf 263 pro 100.000 Einwohner. Das ist allerdings noch deutlich über dem aktuellen deutschen Wert von zuletzt 142.

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende:

++ „Querdenker“ könnten Fall für den Verfassungsschutz werden

(22.22 Uhr) Angesichts anhaltender Proteste der „Querdenken“-Bewegung unter Beteiligung auch von Rechtsextremisten werden Rufe nach dem Verfassungsschutz lauter.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir beobachten ganz klar extremistische und antisemitische Tendenzen. Deswegen muss auch der Verfassungsschutz sehr genau hinsehen.“ Der Chef der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), schätzte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Aus meiner Sicht erscheint plausibel, dass ein Drittel der Teilnehmer bei solchen Demonstrationen zur rechtsextremen Szene gehört.“

Die Innenministerkonferenz will sich am Donnerstag mit dem Thema befassen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte eine schnelle Beobachtung der Bewegung gefordert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Mehr als 60.000 Corona-Tote in Italien

(20.08 Uhr) Die Zahl der Corona-Toten hat in Italien die Schwelle von 60.000 überschritten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom starben bis Sonntag 60.078 Menschen an oder mit einer Coronavirus-Infektion. 1.728.878 Menschen in Italien infizierten sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronvirus.

Italien war das erste Land in Europa, das von der Pandemie getroffen wurde. In der zweiten Welle hatte zuletzt der Druck auf die Krankenhäuser wieder nachgelassen, die Ansteckungskurve flachte ab.

In mehreren Regionen wurden die strikten Corona-Beschränkungen gelockert. Unter anderem in der Toskana, in Kampanien und dem Aostatal dürfen die Menschen seit Sonntag wieder innerhalb ihrer Region reisen, diese aber weiterhin nicht verlassen. Der Einzelhandel ist wieder geöffnet, nur Restaurants und Bars müssen weiterhin geschlossen bleiben.

++ 1797 neue Corona-Fälle im Südwesten - 15 weitere Tote

(18.23 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1797 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 166.640 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 15. Insgesamt wurden bisher 3021 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 117 655 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 149,9. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

456 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 269 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 2940 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 78,6 Prozent belegt.

++ Zwei neue Todesfälle im Landkreis Tuttlingen

(16.41 Uhr) Das Coronavirus hat im Landkreis Tuttlingen zwei weitere Todesopfer gefordert. Beide seien „hochbetagt“ gewesen, wie Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamtes Tuttlingen, am Sonntagnachmittag mitteilt.

Insgesamt vermeldet die Behörde über das Wochenende 74 neue Corona-Fälle. 39 Personen gelten, so Hager weiter, inzwischen wieder als genesen. Damit liegt die 7-Tages-Inzidenz am Nikolaustag bei 181 und steigt am Montag, 7. Dezember, auf 191 an, erklärt die Pressesprecherin. Mehr dazu lesen Sie hier.

