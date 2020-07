Corona-Newsblog: Das waren die Entwicklungen am Montag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 504 (36.342 Gesamt - ca. 34.000 Genesene - 1.838 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.838

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 4940 (201.823 Gesamt - ca. 187.800 Genesene - 9.086 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.086

Das Wichtigste auf einen Blick:

EU-Gipfel nimmt Verhandlungen im Finanzstreit wieder auf (21.50 Uhr)

wieder auf (21.50 Uhr) Überfüllte Badeseen am Wochenende - Lucha besorgt (12.11 Uhr)

am Wochenende - Lucha besorgt (12.11 Uhr) Bundesregierung verdreifacht Fördermittel für Corona-Forschung (12.58 Uhr)

für Corona-Forschung (12.58 Uhr) EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket erneut verlängert (6.22 Uhr)

erneut (6.22 Uhr) Ermittlungen gegen Attila Hildmann wegen Verdacht auf Volksverhetzung (17.50 Uhr)

wegen Verdacht auf (17.50 Uhr) Umsatz von Restaurants im Mai deutlich gestiegen (8.38 Uhr)

++ EU-Gipfel nimmt Verhandlungen im Finanzstreit wieder auf

(21.50 Uhr) Die EU-Staaten haben am Montagabend ihre Verhandlungen über das Corona-Krisenpaket und den EU-Haushaltsrahmen wieder aufgenommen. Auf dem Tisch liegt ein neuer Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel, der den ganzen Tag über vorbereitet wurde. Dafür war die Gipfelrunde seit dem frühen Montagmorgen unterbrochen. Erwartet wurden noch stundenlange Verhandlungen.

Konsens gibt es nach Angaben aus EU-Kreisen aber bereits bei der lange umstrittenen Ausgestaltung des Konjunktur- und Investitionsprogramms zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie. Nach dem am Montagabend verteilten Papier soll es Zuschüsse in Höhe von 390 Milliarden Euro sowie Kredite in Höhe von 360 Milliarden Euro ermöglichen. Die geplante Gesamtsumme von 750 Milliarden Euro bleibt damit wie vor Wochen vorgeschlagen. Lediglich das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten wird verändert.

++ 150 neue Corona-Infektionen im Südwesten

(19.12 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in Baden-Württemberg auf mindestens 36.502 gestiegen. Das waren 150 mehr als am vergangenen Freitag, wie das Sozialministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Etwa 33.942 Menschen gelten als genesen. Derzeit seien geschätzt 722 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, hieß es. Die Zahl der Corona-Toten gab die Behörde weiterhin mit 1838 an.

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,94 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden.

++ Verdacht der Volksverhetzung bei Anti-Corona-Demo: Ermittlungen gegen Attila Hildmann

(17.50 Uhr) Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen den Kochbuchautor Attila Hildmann wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es gehe um dessen Kommentare im Internet seit Beginn der Corona-Beschränkungen, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Es seien einige Anzeigen gegen Hildmann eingegangen. Die Behörde ist zuständig, weil Hildmann in Brandenburg seinen Wohnsitz hat.

Der Staatsschutz der Brandenburger Polizei hatte bereits im Mai Ermittlungen gegen Hildmann aufgenommen. Dabei geht es um Vorwürfe, er habe sich im Internet antisemitisch oder volksverhetzend geäußert. Binnen einer Woche gingen bei der Polizei Brandenburg über die sozialen Medien zuletzt mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung auf die Äußerungen Hildmanns ein.

Auch Grünen-Politiker Volker Beck hat jüngst Anzeige wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat erstattet. Weitere Anzeigen aus der Bevölkerung seien laut Berliner Polizei nach Hildmanns Auftritt bei einer Kundgebung am vergangenen Samstag eingegangen.

Hildmann hatte dort vor seinen Anhängern erklärt: "Wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihm die Eier zertretet auf einem öffentlichen Platz."

++ Stuttgarter Fernsehturm ab 1. August wieder geöffnet

(16.53 Uhr) Der Stuttgarter Fernsehturm ist ab dem 1. August wieder für Besucher geöffnet. Das Wahrzeichen kann dann von Donnerstag bis Sonntag besichtigt werden, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Montag mitteilte.

Das Panorama-Café habe ebenfalls wieder geöffnet. Die Besucher müssen sich aber an Hygieneregeln halten: Es gibt laut SWR unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahl im Turmkorb und Abstandsmarkierungen.

Zudem werden an der Kasse die Kontaktdaten und der Besuchszeitpunkt der Gäste erfasst. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei im Gebäude Pflicht. Der Fernsehturm war wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen.

++ Bundesregierung verdreifacht Fördermittel für Corona-Forschung

(12.58 Uhr) Für die Erforschung wirksamer Strategien und Therapien gegen das Coronavirus hat das Bundesforschungsministerium die Fördermittel deutlich erhöht. „Wir wollen 45 Millionen Euro in knapp 90 herausragende Projekte investieren“, kündigte Ministerin Anja Karliczek (CDU) an. Die ursprünglich vorgesehenen Mittel für den Aufruf zur Erforschung des Coronavirus würden damit verdreifacht. Die ersten Forschungsprojekte seien bereits gestartet.

„Die Biologie des Virus und seine Verbreitungswege noch besser zu verstehen, ist der Schlüssel für wirksame Therapien und weitere mögliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus“, betonte Karliczek. „Gleichzeitig wollen wir untersuchen, wie sich die politischen Entscheidungen und sozialen Empfehlungen im Zusammenhang mit der Pandemie auf jeden einzelnen und unsere Gesellschaft als Ganzes auswirken.“

Der Begriff Verschwörungstheorie ist missverständlich, da eine Theorie in der Regel wissenschaftlichen Standards verpflichtet ist. Deshalb unterscheidet man verschiedene Arten von Verschwörungsbegriffen.

Die geförderten Vorhaben decken laut Karliczek ein breites wissenschaftliches Spektrum ab: „Sie reichen von Grundlagenforschung über klinische Studien bis hin zur Analyse ethischer, rechtlicher und sozialer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pandemie.“

++ Lucha appelliert an Besucher von Badeseen: Abstandsregeln einhalten

(12.11 Uhr) Nach dem Ansturm Tausender Menschen auf die Badeseen am Wochenende appelliert Sozialminister Manne Lucha an die Vernunft der Besucher. „Manche scheinen zu vergessen, dass wir uns noch mitten in der Pandemie befinden“, sagte der Grünen-Politiker.

„Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge.“ Wer sich mit Hunderten von Menschen auf engem Raum tummele und die Abstandsregeln ignoriere, handele fahrlässig.

Etliche Badeseen waren vor allem am Sonntag völlig überfüllt. Allein am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) sollen sich nach Schätzungen der Polizei rund 10.000 Besucher aufgehalten haben. „Die Zustände waren bedenklich“, sagte ein Sprecher.

Zeitweise sei die Zufahrt gesperrt worden. Im Vorfeld hatten der Naherholungszweckverband Breitenauer See und die Gemeinde Obersulm von einem Besuch des Sees abgeraten. „Bleiben Sie an Schönwetterwochenenden wie dem kommenden dem Breitenauer See fern“, hieß es zuvor in einem Appell.

++ Massentest in Stuttgart soll vorrangig ausgewertet werden

(10.34 Uhr) Die etwa 400 auf das Coronavirus getesteten Menschen aus einem Stuttgarter Hochhauskomplex sollen nach Angaben eines Stadtsprechers mit Priorität in den Laboren behandelt werden. Einen konkreten Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Ergebnisse gebe es noch nicht. Das Resultat werde bei der Stadt bis Mitte der Woche erwartet.

„Es geht darum, sich ein Bild des Infektionsgeschehens in dem Haus zu machen. Wichtig war, dass wir einen großen Test anbieten“, teilte der Sprecher am Montag mit. Viele Bürger waren am Wochenende im Stadtteil Freiberg schriftlich aufgerufen worden, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen. Ausgelöst worden war die vorsorgliche Aktion der Stadt durch sechs Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

„Die Bewohner haben das Angebot ganz überwiegend gut angenommen, viele haben sich bedankt“, sagte Stefan Ehehalt, der Leiter des Gesundheitsamtes. Nur ganz wenige hätten den Test abgelehnt. Mediziner waren am Samstag begleitet von Personal des Deutschen Roten Kreuzes von Wohnung zu Wohnung gegangen und hatten den Abstrich angeboten.

++ Umsatz von Restaurants im Mai deutlich gestiegen

(8.38 Uhr) Restaurants haben sich im Mai von den Corona-bedingten Umsatz-Abstürzen der Vormonate erholt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt, stieg der Umsatz infolge der Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen im Gastgewerbe im Mai kalender- und saisonbereinigt um real 44,9 Prozent gegenüber April.

Allerdings war der Umsatz demnach real um 64 Prozent geringer als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz preisbereinigt um 64,9 Prozent niedriger.

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen erzielten den Angaben zufolge im Vergleich zum Mai 2019 preisbereinigt 80 Prozent niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat real um 54,6 Prozent. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im Mai 2020 um 54,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.

++ WHO-Chefforscherin hält breite Corona-Impfung Mitte 2021 für möglich

(7.59 Uhr) Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung der Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte 2021 erfolgen. „Im Moment sind mehr als 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien“, sagte Soumya Swaminathan in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb sind wir zuversichtlich, dass ein paar von ihnen funktionieren werden.“

Anfang 2021 könnten erste Ergebnisse vorliegen. Nach der Massenproduktion der Impfstoffe könnte es daraufhin Mitte 2021 einen Impfstoff geben, der auf breiter Basis eingesetzt wird.

„Natürlich lässt sich das nicht vorhersagen“, betonte Swaminathan. Sie hat jedoch große Hoffnungen: „Wenn wir annehmen, dass es eine zehnprozentige Chance für jeden der Impfstoff-Kandidaten gibt, erfolgreich zu sein, bedeutet das immer noch, dass ein oder zwei Impfstoffe erfolgreich sein könnten — vielleicht sogar mehr.“

++ Lufthansa: Abarbeiten von Erstattungen dauert vier bis sechs Wochen

(6.43 Uhr) Nach Angaben der Lufthansa wird es „noch vier bis sechs Wochen“ dauern, um die coronabedingte Erstattung von Tickets für Flüge bis Ende Juni abzuarbeiten. „Bis heute haben wir bereits etwa 1,4 Milliarden Euro ausgezahlt“, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Man wolle die Ticketerstattung für ausgefallene Flüge aber beschleunigen. „Innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage wollen wir die automatisierten Prozesse wieder einschalten. Dann werden große dreistellige Millionenbeträge im Monat ausgezahlt“, kündigte Hohmeister an.

Insgesamt seien bei dem Konzern mehr als zwei Millionen Erstattungsanfragen eingegangen, so der Lufthansa-Vorstand. Die Zahl sei durch die Einführung eines neuen Flugplans zum 29. Juni noch einmal gestiegen.

++ EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket erneut verlängert

(6.22 Uhr) Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht abermals in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Montagmorgen unterbrochen und sollen am Nachmittag um 16 Uhr aufgenommen werden. Dies teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mit. Damit läuft das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs bereits zwei Tage länger als geplant.

EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Dieser werde darauf basieren, den Anteil der Zuschüsse im Corona-Rettungsprogramm auf 390 Milliarden Euro zu senken. Ursprünglich sollten es einmal 500 Milliarden sein. Der Kompromiss sei aber noch nicht völlig unter Dach und Fach, hieß es.

++ Abgespeckter Schwörmontag in Ulm wegen Corona-Krise

(19.22 Uhr) Kleine Feier statt Riesenparty: Der Schwörmontag in Ulm fällt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr deutlich kleiner aus als sonst.

Das Fest werde auf seine wesentlichen Elemente reduziert, hieß es im Vorfeld bei der Stadt. Darunter sei beispielsweise die Schwörfeier, die auf 250 geladene Gäste begrenzt ist. Normalerweise versammeln sich nach Angaben der Kommune Tausende Bürger auf dem Weinhof und in den umliegenden Gassen, um die Schwörrede des Oberbürgermeisters Gunter Czisch (CDU) zu hören. Um dennoch möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen, wird die Feier auch im Internet live übertragen.

Um große Menschenansammlungen und Partys zu vermeiden, werden an diesem Tag per Allgemeinverfügung zudem die Zugänge zu Donau und Iller gesperrt. Das beliebte „Nabada“, bei dem normalerweise zig Motto-Boote, Flöße und Schlauchboote auf der Donau schwimmen, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. „Wir müssen jetzt streng sein, Spaß macht uns das keinen“, sagte Czisch kürzlich bei der Vorstellung des Konzepts.

Seit mehr als sechs Jahrhunderten leisten Stadtoberhäupter am Schwörmontag den Eid auf die Ulmer Verfassung.

++ Söder erhält seit Beginn der Corona-Krise mehr Bedrohungen als früher

(17.45 Uhr) CSU-Chef Markus Söder wird immer häufiger bedroht. „Ich bekomme selbst auch Drohungen, seit der Coronakrise mehr denn je“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ZDF-Sommerinterview.

Mit Blick auf die jüngst bekannt gewordenen Morddrohungen, für die Daten von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden sein sollen, gab sich Söder zurückhaltend und warnte vor einem Generalvorwurf gegen die Polizei.

„Die Polizei sorgt dafür, dass wir beschützt werden“, sagte er. Daher werde sie zu Recht nicht nur mit Geld sondern auch mit Vertrauen ausgestattet.

Gleichwohl betonte Söder, dass die Unklarheiten bei der hessischen Polizei aufgeklärt werden müssten. Wer bedroht werde, habe die absolute Rückendeckung des Staates verdient. Der Staat dürfe solche Vorfälle auf keinen Fall zulassen.

++ Massen-Testung nach Infektionsausbruch in Stuttgarter Hochhaus

(12.43 Uhr) Nachdem das Coronavirus bei sechs Menschen in einem Stuttgarter Hochhauskomplex nachgewiesen wurde, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien "vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden", teilte die Stadt am Samstag mit. Die Getesteten wohnen demnach alle in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Freiberg.

"Das städtische Gesundheitsamt führt in solchen Fällen regelmäßig vorbeugende Testungen durch", hieß es in der Mitteilung. "Dies ist Teil der neuen Strategie, schnell großflächig mögliche Kontaktpersonen zu testen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern beziehungsweise Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen."

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Prof. Stefan Ehehalt, sagte: "Die Bewohner haben das Angebot ganz überwiegend gut angenommen, viele haben sich bedankt." Nur ganz wenige hätten den Test abgelehnt.

Mediziner waren am Samstag begleitet von Personal des Deutschen Roten Kreuzes von Wohnung zu Wohnung gegangen und hatten den Abstrich angeboten. Die Ergebnisse werden bis Mitte nächster Woche erwartet.

