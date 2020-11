Corona-Newsblog: Das waren die Entwicklungen am Donnerstag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 39.872 (123.941 Gesamt - ca. 81.700 Genesene - 2.369 Verstorbene)

: ca. 39.872 (123.941 Gesamt - ca. 81.700 Genesene - 2.369 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.369

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 279.846 (855.916 Gesamt - ca. 562.700 Genesene - 13.370 Verstorbene)

: ca. (855.916 Gesamt - ca. 562.700 Genesene - 13.370 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 13.370

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Weiterer Corona-Patient im Landkreis Ravensburg gestorben (16.05 Uhr)

(16.05 Uhr) Sondersitzung des Geheimdienstausschusses zu „Querdenkern“ geplant (15.50 Uhr)

geplant (15.50 Uhr) Caritas: Teil-Lockdown schadet vor allem ärmeren Kindern (12.29 Uhr)

Polizei-Gewerkschafter für Böllerverbot wegen Corona (13.34 Uhr)

(13.34 Uhr) Kretschmann stimmt Bürger auf Weihnachtsfest mit Beschränkungen ein (08.20 Uhr)

ein (08.20 Uhr) Mehr als 22.600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (06.32 Uhr)

in Deutschland (06.32 Uhr) Verband: Krankenhäuser können Rechnungen nicht mehr bezahlen (09.11 Uhr)

++ Blick in die Region (18.31 Uhr)

++ Ermittler nutzten in 19 Fällen Corona-Gästelisten zur Strafverfolgung

(17.56 Uhr) Die baden-württembergische Polizei hat in den letzten Monaten in Einzelfällen die Corona-Kontaktdaten von Restaurantbesuchern zur Strafverfolgung genutzt. Dem Justizministerium sind bislang 19 Fälle bekannt, bei denen im Zuge polizeilicher Ermittlungen auf Gästelisten zurückgegriffen wurde, wie die „Heilbronner Stimme“ und der „Mannheimer Morgen“ (Freitag) unter Berufung auf eine Antwort einer FDP-Landtagsanfrage berichteten.

Nach Angaben eines Sprechers des Justizministerium ist eine Anordnung der Staatsanwaltschaft für die polizeiliche Nutzung der Daten einer Gästeliste von Restaurants nicht immer erforderlich. So könnten Restaurantbetreiber Kontaktlisten freiwillig an die Polizei übergeben – oder die Polizei könne die Gästelisten nach den Vorgaben der Strafprozessordnung wegen Gefahr im Verzug beschlagnahmen.

++ Weitere Corona-Regeln für Kurzarbeit werden verlängert

(17.35 Uhr) Damit Unternehmen in der Krise möglichst keine Beschäftigten entlassen, sollen weitere Corona-Sonderregeln für die Kurzarbeit bis Ende nächsten Jahres verlängert werden. Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über das sogenannte Gesetz zur Beschäftigungssicherung ab.

Es sieht vor, dass das Kurzarbeitergeld auch im kommenden Jahr ab dem vierten Bezugsmonat von seiner üblichen Höhe, nämlich 60 des Lohns, auf 70 Prozent erhöht wird - für Berufstätige mit Kindern von 67 auf 77 Prozent. Ab dem siebten Monat in Kurzarbeit soll es weiterhin 80 beziehungsweise 87 Prozent des Lohns geben.

++ Weiterer Corona-Toter in Ravensburg

(16.05 Uhr) Im Landkreis Ravensburg ist ein weiterer Patient mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Damit sind jetzt elf nachgewiesene Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis zu beklagen. Derweil steigen die Infektionsfälle weiter an.

Landrat Harald Sievers erwartet in den kommenden Tagen „keine Trendumkehr“ bei den Corona-Infektionen im Landkreis.

++ Geheimdienstausschuss plant Sondersitzung zu „Querdenkern“

(15.50 Uhr) Wegen der Gefahr einer Radikalisierung der „Querdenken“-Bewegung kommt das Parlamentarische Kontrollgremium in Baden-Württemberg zu einer Sondersitzung zusammen. Das Gremium wolle am 3. Dezember beraten, welches Gefahrenpotenzial von der Bewegung ausgehe, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion und Vorsitzende des Gremiums, Uli Sckerl, am Donnerstag.

Bereits am 25. November will Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Innenausschuss des Landtags über erste Erkenntnisse informieren.

Man registriere, dass die „Querdenker“ immer häufiger mit gewaltbereiten Rechtsextremisten und Verfassungsfeinden zusammenarbeiteten, sagte Sckerl der dpa. „Den hässlichen und radikalen Worten der Verschwörungsfanatikern sind nun Gewalttätigkeiten gegen Sicherheitskräfte und Verfassungsorgane gefolgt.“

Er gehe davon aus, dass Landespolizei und Verfassungsschutz ein Konzept hätten und geeignete Vorschläge machen würden. „An einer dauerhaften Beobachtung von Aktivitäten der ‚Querdenker‘ führt aus meiner Sicht kein Weg mehr vorbei“, sagte Sckerl.

++ Merkel ruft zu Solidarität der Generationen auf

(15.42 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu weiterem Zusammenhalt und zu Solidarität der Generationen in der Corona-Krise aufgerufen. Es sei wichtig, dass alle in der Gesellschaft aufeinander Rücksicht nähmen und nun nicht notwendige Kontakte vermeiden, sagte Merkel am Donnerstag in einem Online-Dialog zur Situation der Pflege.

So, wie junge Menschen mit der Bewegung Fridays for Future darum bitten, dass Ältere ein Herz für den Klimaschutz haben, bitte sie jetzt die Jüngeren um ein Herz für die Älteren. Chronisch Kranke und Alte gehören zur Corona-Risikogruppe für schwere Krankheitsverläufe.

++ Landratsamt verbietet Corona-Demonstration in Durlangen

(14.41 Uhr) Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Demonstration „Sofortiges Ende des Lockdowns“ in Durlangen verboten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Donnerstag hervor.

Die Demo war für Donnerstag, 19. November, geplant. Die Kreisverwaltung hat die geplante Versammlung gegenüber dem Initiator mittels einer förmlichen Verfügung untersagt.

++ Polizei-Gewerkschafter für Böllerverbot wegen Corona

(13.34 Uhr) Wegen der Coronavirus-Pandemie fordern Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter ein Böller-Verbot an Silvester.

Zum Feuerwerk gesellten sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung - und das sei nicht angesagt, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der „Bild“-Zeitung (Donnerstag).

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer plädierte dafür, Böllerei und Feuerwerk dieses Jahr zu verbieten.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach sich ebenfalls gegen Böller und Raketen aus. „Am Halloween-Wochenende war es in unseren Party-Hochburgen ganz ruhig“, sagte Reul. „Ich wünsche mir, dass das auch Silvester wieder so sein wird.“ Entscheiden müssten aber die Kommunen.

In Berlin hatten die Grünen mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Deutschland solle damit dem Vorbild der Niederlande folgen, hieß es.

++ Caritas: Teil-Lockdown schadet vor allem ärmeren Kindern

(12.29 Uhr) Von den Folgen des Teil-Lockdowns sind nach Ansicht des Caritas-Verbandes Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien besonders betroffen.

Jungen und Mädchen aus benachteiligten Haushalten könnten den digital vermittelten Schulstoff nicht so gut bearbeiten und aufholen, außerdem komme die digitale Ausstattung nur schleppend voran, warnte der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Donnerstag zum Tag der Kinderrechte (20. November). Die Kinder und Jugendlichen lebten oft in engen Wohnungen und hätten daher weniger Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.

Mehr als sonst fehlten Freizeitmöglichkeiten und lose Treffen mit Gleichaltrigen. „Umso wichtiger ist es für Kinder aus benachteiligten Familien, dass Kitas und Schulen jetzt nicht geschlossen werden“, forderte der Verband. Kontakte zu anderen seien eine wichtige Voraussetzung, damit sich die Jungen und Mädchen gut und dem Alter gerecht entwickeln könnten.

++ Berufsverband bittet um Spenden für Sexarbeiter

(11.26 Uhr) Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen bittet um Spenden und staatliche Hilfen für Sexarbeiter.

„Der erneute Lockdown trifft gerade die am härtesten, die auch zuvor schon täglich um ihre Existenz gebangt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Zwar könnten Sexarbeitende, die eine Steuernummer haben und in Deutschland gemeldet sind, als Soloselbstständige Corona-Hilfen beantragen. Das sei aber bei vielen Kolleginnen und Kollegen nicht der Fall. Der Verband hoffe auf staatliche Hilfsgelder, hieß es.

Der in der Corona-Zeit eingerichtete Nothilfe-Fonds des Verbandes in Höhe von 150.000 Euro sei bereits ausgeschöpft. „Der Topf ist nun leer, und so sind die betroffenen Personen gezwungen, illegal weiter zu arbeiten.“

++ RKI-Chef warnt: Fallzahlen sind „immer noch viel zu hoch“

(10.19 Uhr) Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Coronalage in Deutschland nach wie vor als „sehr ernst“ ein. „Die Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Infektionen mit dem Virus. Eine „gute Nachricht“ sei allerdings, dass sich die Zahlen „auf einem hohen Niveau stabilisiert“ hätten.

++ Verband: Krankenhäuser können Rechnungen nicht mehr bezahlen

(09.11 Uhr) Das Freihalten von Betten für Corona-Patienten bringt die Krankenhäuser in die finanzielle Bredouille. Nicht belegte Betten könne man nicht abrechnen, erläuterte eine Sprecherin der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) in Stuttgart. „Den Häusern fehlt Liquidität. Sie können laufende Rechnungen für den Betrieb, Gehalt oder Weihnachtsgeld nicht bezahlen.“

In den vergangenen vier Wochen seien rund 1000 Eingriffe verschoben worden. Die im Frühjahr gezahlte und von der BWKG auch jetzt geforderte Freihaltepauschale wolle der Bund nicht wiederbeleben. Deshalb müssten entweder die Träger - die Kommunen, das Land bei den Unikliniken und Kirchen - einspringen oder die Kliniken Kredite aufnehmen.

Zwar bestehe die Hoffnung, dass der Bund 2021 die Einnahmeausfälle kompensiere. „Das ist aber noch nicht in trockene Tüchern.“ Die Kliniken im Land leiden bereits seit Jahren an Unterfinanzierung. Mehr als 40 Prozent von ihnen schreiben laut BWKG rote Zahlen.

++ Kretschmann stimmt Bürger auf Weihnachtsfest mit Beschränkungen ein

(08.20 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stimmt die Menschen auch hinsichtlich kirchlicher Gottesdienste auf ein Weihnachtsfest mit Corona-Beschränkungen ein.

„Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Gottesdienste voll geöffnet sind“, sagte der Grünen-Politiker in der SWR-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“, die am Donnerstag (20.15 Uhr) im TV ausgestrahlt werden sollte. Er betonte allerdings, er glaube, Gottesdienste könnten mit entsprechenden Einschränkungen stattfinden.

Kretschmann dämpfte auch Erwartungen an einen Winterurlaub während der Weihnachtsferien: „Sicher werden wir dringend empfehlen, keine großen Reisen zu machen, schon gar nicht ins Ausland.“

Mit Blick auf die Infektionszahlen sagte der Ministerpräsident: „Die Kurve hat sich abgeflacht, aber sie geht auch nicht richtig runter. Deswegen kann es schon sein, dass wir jetzt vielleicht noch mal sogar verschärfen müssen. Lockerung ist jedenfalls nicht in Sicht.“

++ Mehr als 22.600 Neuinfektionen in Deutschland

(06.32 Uhr) In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Das sind gut 5000 Fälle mehr als am Mittwoch (17.561), wie aus Angaben des RKI hervorgeht. Im Vergleich zum Wert von vor einer Woche wurden etwas mehr Fälle gemeldet. Am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 21.866 gelegen. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 855.916 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 251 auf insgesamt 13.370. Das RKI schätzt, dass rund 562.700 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,95 (Vortag: 0,97). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Schon mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote in den USA

(05.47 Uhr) Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA mehr als eine Viertelmillion Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor.

In keinem anderen Land der Welt ist eine so hohe Zahl an Todesfällen bekannt. Seit Ende September starben allein 50.000 Menschen. Seit Beginn der Pandemie gab es in den USA knapp 11,5 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.

Die Opferzahl in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, ist weltweit die bislang höchste in absoluten Zahlen - gefolgt von Brasilien mit rund 166.700 Toten und Indien mit knapp 131.000.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ So berichtet Regio-TV über die aktuelle Corona-Situation (22.05 Uhr)

Vetter-Pharma gehört zu den größten Pharmazulieferern in Deutschland. Die hierbei hergestellten Präparate werden auf der ganzen Welt zur Behandlung von Multipler Sklerose, schwerer rheumatischer Arthritis und Krebs eingesetzt.

Das global operierende Unternehmen unterstützt Arzneimittelhersteller von der frühen Entwicklung neuer Präparate bis hin zur weltweiten Marktversorgung und versucht auch in Pandemie-Zeiten sicher zu stellen, das es zu keinem Lieferengpässen kommt.

Wie das genau aussieht, sehen Sie in der Sendung Chefsache. Zu Gast ist Peter Sölkner, Geschäftsführer und Udo J. Vetter, Vorsitzender des Beirats von Vetter Pharma International GmbH.

Der Präsenz-Unterricht an Schulen stellt Lehrkräfte, Schüler und Eltern vor so manche Herausforderung. Aber für viele von ihnen kommt eine erneute Schließung der Schulen nicht in Frage – die Erfahrungen mit dem Homeschooling aus dem Frühjahr sind noch gegenwärtig.

Die Politik stützt diesen Kurs bisher und will den Betrieb an den Schulen aufrechterhalten. Dazu macht das Kultusministerium eigene Vorschläge, um den steigenden Infektionszahlen beizukommen – etwa mit vorgezogenen Weihnachtsferien.

Die Querdenker-Bewegung hält seit Monaten die Gesellschaft in Atem und stellt die Politik vor neue Herausforderungen. Auswirkungen ganz existenzieller Art hat das Image der Querdenker auf die Firma “Kwerdenker Marketing” aus Gottmadingen im Kreis Konstanz.

Der gleichklingende Firmenname, aber mit KW am Anfang geschrieben, stellt sich nämlich mittlerweile als Auftragskiller dar. Regio TV ist der Sache auf den Grund gegangen.

++ Auch zehn Mitarbeiter sind im Pflegeheim "Haus Catharina" betroffen

(20.28 Uhr) Das Haus Catharina ist zum lokalen Corona-Hotspot geworden. Mittlerweile wurde bei 26 der 28 Bewohner des Argenbühler Pflegeheims eine Infektion bestätigt. Zusätzlich haben sich mindestens zehn Mitarbeiter aus der Pflege infiziert. Der weitere Betrieb des Heimes ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht in Gefahr.

Angesichts der Dynamik des Geschehens tue man sich mit pauschalen Aussagen zum Zustand der anderen Bewohner auch sehr schwer, so Dennis Wolpert, Sprecher des Trägers der Einrichtung, der Vinzenz von Paul gGmbH.

++ Drastische Umsatzeinbußen im Einzelhandel

(20.02 Uhr) Im seit zwei Wochen laufenden Teil-Lockdown dürfen Geschäfte zwar geöffnet bleiben, die Bilanz im Einzelhandel fällt aber trotzdem düster aus. Die Verluste vom Frühjahr sind nicht mehr reinzuholen und auch jetzt zieht es die Menschen nicht in die Innenstädte.

Diese Bilanz zog der Handelsverband Baden-Württemberg heute bei seiner Online- Jahrespressekonferenz. Der Präsident des Verbands, Hermann Hutter, und Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann schildern dabei die schwierige Lage der Einzelhändler. Denn, obwohl die Läden geöffnet sind, kaufen die Leute nicht wie erhofft in den Geschäften der Innenstädte ein. Hagmann fordert deshalb finanzielle Unterstützung für die betroffenen Unternehmen.

Nun soll das Weihnachtsgeschäft zumindest für ein wenig die leeren Kassen füllen.

