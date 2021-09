Corona-Newsblog: Neue Grenzwerte für Beschränkungen für Ungeimpfte im Südwesten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 18.600 (539.167 Gesamt – ca. 510.000 Genesene - 10.518 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.518 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 91,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 145.300 (4.030.681 Gesamt – ca. 3.793.000 Genesene - 92.448 Todesfälle )

: 92.448 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 82,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Land legt neue Grenzwerte für Beschränkungen für Ungeimpfte fest (06.00 Uhr)

++ Land legt neue Grenzwerte für Beschränkungen für Ungeimpfte fest

(06.00 Uhr) Bereits von kommendem Montag an drohen ungeimpften Erwachsenen neue Corona-Einschränkungen in Baden-Württemberg. Das Land hat sich in seinem Entwurf für eine Corona-Verordnung auf neue Grenzwerte festgelegt, ab denen diese Beschränkungen gelten sollen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, soll eine erste Warnstufe gelten, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind. Werden diese Werte überschritten, sollen Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen haben.

Das Land will die Alarmstufe auslösen, wenn 390 Covid-Patientinnen oder Patienten auf Intensivstationen behandelt werden oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bei 12 liegt. Dann soll im Südwesten die 2G-Regel gelten. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte oder Genesene etwa Restaurants besuchen dürften.

Im Moment gilt die 3G-Regel. Danach stehen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens neben den Geimpften und Genesenen auch den negativ Getesteten offen. Die geplante neue Corona-Verordnung wird zurzeit noch zwischen den Ministerien abgestimmt, die Warnstufen sind dem Vernehmen nach aber fix. Die Verordnung soll voraussichtlich Ende der Woche verkündet werden und am 13. September in Kraft treten.

Derzeit liegen 174 Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Landes. Der Hospitalisierungsindex liegt bei etwas über 2. Vor allem wegen der Reiserückkehrer aus dem Ausland rechnet das Land mit steigenden Inzidenzen und deutlich mehr Intensivpatienten, wenn die Schulferien an diesem Wochenende enden.

Nach einer Prognose des Landesgesundheitsamts könnte in gut einer Woche der Grenzwert von 250 belegten Intensivbetten überschritten werden. Die Marke 300 könnte am 20. September erreicht sein.

++ Redaktioneller Hinweis

Die Meldung zu den täglichen Corona-Zahlen verzögert sich. Das RKI-Dashboard wird derzeit noch aktualisiert. Die Zahlen am Anfang dieses Artikels geben den Stand von Mittwochmorgen 06:30 Uhr wieder. Sobald die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen ist, werden die täglichen Covid-Zahlen aktualisiert.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Ungeimpfte Lehrer und Kita-Beschäftigte müssen sich jeden Tag testen

(19.32 Uhr) Ungeimpfte Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte müssen sich ab dem Schulstart am Montag täglich vor Arbeitsbeginn auf das Coronavirus testen. Damit verschärft Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen nochmal deutlich. Damit gilt vom kommenden Montag an für alle Beschäftigten in Kitas und Schulen die 3G-Regel, wonach nur Zutritt hat, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Lehrer und Kita-Erzieherinnen müssen ihre Tests zudem dokumentieren. Zudem müssen sich alle Schülerinnen und Schüler künftig dreimal die Woche statt zweimal die Woche mit einem Antigentest testen. Wo PCR-Tests eingesetzt werden, reichen zwei pro Woche.

Schopper begründet ihr Vorgehen in einem Schreiben an alle Schulen und Kitas mit der gegenwärtigen Situation, die sich wegen der noch zu geringen Impfquote zu verschärfen drohe. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte: „Wir werden für alle Erwachsenen in den Schulen und Kitas, also Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungskräfte, Verwaltungsmitarbeiter oder auch Beschäftigte in den Kitas ab dem 13. September die 3-G-Regel einführen und daran sehr hart festhalten.“ Die Regelung gelte zunächst bis zu den Herbstferien.

++ Corona-Überbrückungshilfe bis Jahresende verlängert

(18.16 Uhr) Einige Corona-Staatshilfen für Unternehmen werden bis Ende dieses Jahres verlängert. Darauf haben sich das Finanz- und das Wirtschaftsministerium des Bundes verständigt, wie beide Häuser am Mittwoch in Berlin mitteilten. Damit wird die Überbrückungshilfe III Plus bis 31. Dezember gezahlt, die es bisher für die Monate Juli bis September gab. Beantragen können sie Firmen, die wegen Corona einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent erlitten haben. Sie erhalten eine gestaffelte Fixkostenerstattung.

Auch ein Eigenkapitalzuschuss, der die Substanz besonders stark und andauernd betroffener Unternehmen stärken soll, wird nach Angaben der beiden Ministerien über September hinaus bis Dezember zur Verfügung stehen. Verlängert werde ebenso die „Neustarthilfe Plus“ für Soloselbstständige. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember könnten Soloselbstständige, deren Umsatz durch die Pandemie weiter eingeschränkt ist, damit zusätzlich bis zu 4500 Euro Unterstützung erhalten.

++ Impf-Aktion am Wochenende für 12- bis 17-Jährige

(15.53 Uhr) An diesem Samstag und Sonntag (am 11. und 12. September) findet in den Impfzentren in Baden-Württemberg ein Aktionswochenende für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren statt. Die jungen Menschen können ohne Termin in die Zentren kommen und sich beraten und impfen lassen. Das Sozialministerium will mit Informationsangeboten und Beratung möglichst viele Menschen erreichen. So soll es für die Schüler noch vor dem Schulstart am nächsten Montag die Möglichkeit geben sich, ohne großen Aufwand impfen zu lassen.

„Unser Ziel ist ein sicherer Herbst für uns alle – deshalb dürfen wir beim Impfen jetzt nicht nachlassen“, sagte Staatssekretärin Dr. Ute Leidig am Mittwoch in Stuttgart. Grundsätzlich seien die Impfungen für diese Impfgruppe aber überall möglich – in den Impfzentren, bei Vor-Ort-Impfaktionen und bei Haus- und Kinderärzten.

Fast ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg hat bereits eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. „Mein Appell an alle, die noch unsicher sind, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen: Nehmen Sie an der digitalen Informationsveranstaltung teil und stellen Sie Ihre Fragen“, sagte Leidig.

Der Zugang zur digitalen Informationsveranstaltung am 14. September um 18 Uhr findet sich unter www.dranbleiben-bw.de.

