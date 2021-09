Newsblog: RKI meldet 4749 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 84,3

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 18.300 (536.396 Gesamt – ca. 507.600 Genesene - 10.497 Verstorbene)

: ca. 18.300 (536.396 Gesamt – ca. 507.600 Genesene - 10.497 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.497

Baden-Württemberg: 10.497 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 93,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 146.600 (4.010.390 Gesamt – ca. 3.775.500 Genesene - 92.354 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 146.600 (4.010.390 Gesamt – ca. 3.775.500 Genesene - 92.354 ) Todesfälle : 92.354

: 92.354 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 84,3

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: 4749 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 84,3

Medienbericht: Deutlich mehr Impfungen als gemeldet (So, 15.27 Uhr)

++ RKI meldet 4749 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 84,3

(06.05 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen lag sie bei 84,3 - am Vortag hatte der Wert bei 83,1 gelegen, vor einer Woche bei 75,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4749 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 06:05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4559 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 8 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 10 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 010 390 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,83 an (Vortag 1,74). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 775 500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92 354.

Das waren die letzten Meldungen vom Wochenende

++ Medienbericht: Deutlich mehr Impfungen als gemeldet

(15.27 Uhr) Die Zahl der Impfungen in Deutschland ist laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ deutlich höher als gedacht. Das gehe aus Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigungen in mehreren Bundesländern hervor.

Im zweiten Quartal sind demnach mindestens 350.000 verabreichte Dosen dem Robert Koch-Institut (RKI) nicht gemeldet worden und tauchen nicht in der bundesweiten Impfquote auf. Laut RKI sind derzeit mehr als 61 Prozent aller Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Eine solche Lücke war zunächst in Hamburg bekannt geworden, wo bis Ende Juni rund 71.000 Impfungen nicht erfasst waren. In Bayern liegt die Lücke dem Bericht vom Sonntag zufolge bei rund 150.000, in Baden-Württemberg und Berlin jeweils bei rund 50.000 Impfungen.

Sachsens Praxen haben rund 29.000 Impfungen nicht gemeldet. Im Saarland und in Brandenburg gab es dagegen offenbar zusammen genommen rund 18.000 weniger Impfungen als gemeldet.

Die Praxen erfassen die Impfungen doppelt: einmal über ein Portal des RKI, zum anderen über ihre Abrechnungssoftware. Bei einem Vergleich dieser Zahlen seien die Differenzen zu Tage getreten.

++ Spahn wirbt für baldige Corona-Impfungen bei bisher Zögernden

(13.14 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat noch zögernde Bürger dazu aufgerufen, Angebote für Corona-Impfungen möglichst bald wahrzunehmen. „Jetzt im September entscheiden wir darüber, und zwar in Deutschland und Europa, wie sicher wir durch Herbst und Winter kommen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag in Rom am Rande eines G20-Treffens der Gesundheitsminister.

Um sicher durch die nächsten Monate zu kommen, brauche es „noch fünf Millionen Impfungen und mehr in Deutschland“. Nötig sei noch mehr Tempo. Vollständig geimpft sind bisher 50,9 Millionen Menschen oder 61,2 Prozent der Bevölkerung.

Spahn betonte, Impfen schütze nicht nur einen selbst, sondern auch andere und insbesondere die Schwächeren in der Gesellschaft. Zugleich gelte es zu sagen: „Wer sich nicht impfen lässt, der wird es an bestimmten Stellen eben auch schwerer haben müssen, einfach weil der Schutz nicht da ist.“

Er wandte sich erneut gegen eine Impfpflicht, die zu Spaltungen führen würde. Spahn machte deutlich, es gebe aus seiner Sicht nur eine „sehr geringe Zahl“ von Menschen, die Impfungen grundsätzlich und hart ablehnten. „Die anderen können und wollen wir erreichen.“

++ In der Region hagelt es Widersprüche gegen die Corona-Knöllchen

(10.15 Uhr) Es hagelt Widersprüche – denn viele der insgesamt 2024 Corona-Knöllchen, die in Villingen-Schwenningen in den vergangenen eineinhalb Jahren erteilt worden sind, sind noch unbezahlt – und das meist nicht aus purer Vergesslichkeit, sondern aus Prinzip. 2024 Corona-Knöllchen in eineinhalb Jahren – was für manchen nach einer relativ geringen Zahl anmuten mag, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die weitaus größere Zahl landete nicht so nachhaltig in den Aktenordnern. „Es gab etliche, mehrere tausende Kontrollen und Vorgänge und Verstöße mehr“, macht die Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, Oxana Brunner, deutlich.

Um die 10.000, schätzt sie, dürften es schon gewesen sein. Im Bußgeldverfahren aber endeten die wenigsten. Stattdessen suchten die Ordnungshüter das Gespräch, mahnten an, sensibilisierten, klärten auf. Es seien vielmals „bürger- und händlerfreundliche Aufklärungsgespräche“ geführt worden, so Brunner.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹