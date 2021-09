Corona-Newsblog: RKI meldet 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 15.800 (530.407 Gesamt – ca. 504.200 Genesene - 10.480 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 127.200 (3.970.102 Gesamt – ca. 3.750.700 Genesene - 92.256 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9 (06.30 Uhr)

++ RKI meldet 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

(06.30 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 76,9 - am Vortag lag der Wert bei 75,7. Vor einer Woche betrug er 66,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.715 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.626 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.970.102 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Inzidenz der Neuinfektionen war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Hospitalisierungs-Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Aufnahmen von Covid-19-Patienten in stationäre Behandlung je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet wurden. Am Mittwoch gab das RKI den seit Wochen langsam steigenden Wert im Lagebericht mit 1,81 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwochmorgen mit 3.750.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.256.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Sechs Todesfälle im Land, vier davon im Ostalbkreis

(20.08 Uhr) Im Ostalbkreis hat es im Zusammenhang mit dem Coronavirus vier weitere Todesfälle gegeben. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts hervor. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis seit Pandemiebeginn auf 416.

++ Zahl der Corona-Intensivpatienten im Südwesten sinkt weiter leicht

(18.26 Uhr) Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Baden-Württemberg ist erneut leicht gesunken. Auf den Intensivstationen im Land wurden am Mittwoch 116 Menschen mit Covid-19-Erkrankungen behandelt — 5 weniger als noch am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt in seinem täglichen Corona-Lagebericht (Stand: 16.00 Uhr) in Stuttgart mitteilte.

Der Anteil der Covid-Fälle an den betreibbaren Intensivbetten im Südwesten lag bei 5,0 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als am Dienstag. Zwischenzeitlich war die Zahl der Corona-Intensivpatienten angestiegen. Am Mittwoch vor einer Woche lag sie noch bei 99, damals waren 3,6 Prozent der Intensivbetten im Land mit Corona-Patienten belegt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz — also die Zahl der erfassten Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche — stieg unterdessen weiter leicht auf 81,8 nach zuletzt 78,4 am Dienstag. Sechs Landkreise haben inzwischen die Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 142,3.

Die Behörde registrierte 2302 neue Infektionen und 6 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich mittlerweile 530 577 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10 481 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit. Als genesen gelten geschätzt 502 842 Menschen, 711 mehr als am Vortag.

++ Das sagen die Ravensburger zur 2G-Regelung, einem weiteren Lockdown und zur Impfabfrage durch Arbeitgeber

Für Baden-Württemberg wird gerade diskutiert, ob bei einer gewissen Auslastung der Intensivbetten eine 2G-Regelung verpflichtend werden soll. Auch ein weiterer Lockdown könnte dann die Folge sein - allerdings nur für Ungeimpfte. Und wie sieht die Situation am Arbeitsplatz aus? Sollte der Arbeitgeber das Recht haben dürfen, den Impfstand seiner Angestellten abzufragen? Wir haben in der Ravensburger Innenstadt nachgefragt!

