Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 14.200 (528.106 Gesamt – ca. 503.500 Genesene - 10.474 Verstorbene)

(06.47 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 75,7 - am Vortag war der Wert seit längerer Zeit mal wieder gesunken und lag bei 74,8.

Vor einer Woche betrug er 61,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.531 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.561 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 23 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 39 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.956.387 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Inzidenz der Neuinfektionen war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Hospitalisierungs-Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Aufnahmen von Covid-19-Patienten in stationäre Behandlung je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet wurden. Am Dienstag gab das RKI den seit Wochen langsam steigenden Wert im Lagebericht mit 1,75 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz erfolgt nach RKI-Angaben auf Basis des Meldedatums an das lokale Gesundheitsamt. Zwischen einer Infektion und der Krankenhauseinweisung vergehen demnach im Schnitt etwa zehn Tage, die Hospitalisierungs-Inzidenz spiegelt die Infektionslage also merklich verzögert wieder.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwochmorgen mit 3.744.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.223.

++ Zahl der Corona-Intensivpatienten im Südwesten leicht gesunken

(18.23 Uhr) Die Zahl der Corona-Intensivpatienten im Südwesten ist am Dienstag leicht gesunken. Laut DIVI-Intensivregister wurden in baden-Württembergischen Intensivstationen 121 Menschen mit Covid-19-Erkrankungen behandelt, 2 weniger als am Vortag, teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) am Dienstag in Stuttgart mit.

In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Intensivpatienten jedoch gestiegen: Eine Woche zuvor lag sie noch bei 92. 5,2 Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Südwesten waren Stand Dienstag laut LGA mit Covid-19-Fällen belegt, am Montag waren es noch 4,5 Prozent. Die sogenannte Hospitalisierung soll inzwischen stärkeres Gewicht als die Inzidenz bei der Beurteilung der Situation haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach unterdessen leicht auf 78,4 nach zuletzt 77,9 am Vortag (Stand: 16.00 Uhr).

Fünf Landkreise haben inzwischen die Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 143,1, danach folgen der Stadtkreis Baden-Baden mit 120,8 und Tuttlingen mit 105,9. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen gibt es derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 43,1.

Die Behörde registrierte 1853 neue Infektionen und 2 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 528 275 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10 475 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit. Als genesen gelten geschätzt 502 131 Menschen, 563 mehr als am Vortag.

++ 70 Prozent der Erwachsenen in der EU voll geimpft

(17.47 Uhr) 70 Prozent der Erwachsenen in der EU sind laut Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Es handele sich um einen wichtigen Meilenstein in der Impfkampagne, erklärte von der Leyen am Dienstag auf Twitter.

Die absolute Zahl beträgt demnach über 250 Millionen Menschen. Zugleich forderte sie zu weiteren Impfungen auf.

Ende Juli hatte von der Leyen bereits von einem Meilenstein gesprochen, als 70 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal gegen Corona geimpft waren. Anfang Juli wiederum war laut Kommission genug Impfstoff ausgeliefert, um 70 Prozent der Erwachsenen vollständig zu impfen.

++ Ex-Mitarbeiter soll Aufkleber aus Kreisimpfzentrum gestohlen haben

(17.02 Uhr) Die Staatsanwaltschaft Hechingen wirft einem ehemaligen Sicherheitsdienstmitarbeiter des Impfzentrums in Meßstetten vor, eine bislang unbekannte Anzahl an Aufklebern entwendet zu haben.

Auch ein Karlsruher Arzt soll Impfbescheinungen ausgestellt haben, ohne seine Patienten vorher gegen das Coronavirus geimpft zu haben. Es gingen mehrere Anzeigen gegen den Arzt ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Außerdem liegen den Ermittlern Hinweise vor — darunter ein Tonmitschnitt. Die Praxis des Arztes wurde durchsucht. Die Ermittlungen wegen Vergehen nach dem Infektionsschutzgesetz, dem Ausstellen falscher Gesundheitszeugnisse und Beihilfe zur Urkundenfälschung dauern noch an.

