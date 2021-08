Corona-Newsblog: Inzidenz sinkt erstmals seit Anfang Juli

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 13.100 (526.258 Gesamt – ca. 502.700 Genesene - 10.472 Verstorbene)

: ca. 13.100 (526.258 Gesamt – ca. 502.700 Genesene - 10.472 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.472

Baden-Württemberg: 10.472 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 77,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 112.600 (3.942.856 Gesamt – ca. 3.738.000 Genesene - 92.200 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 112.600 (3.942.856 Gesamt – ca. 3.738.000 Genesene - 92.200 ) Todesfälle : 92.200

: 92.200 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 74,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

Inzidenz sinkt erstmals seit Anfang Juli (06.47 Uhr)

++ Inzidenz sinkt erstmals seit Anfang Juli

(06.47 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals seit Anfang Juli wieder gefallen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag sie bei 74,8 - am Vortag hatte der Wert 75,8 betragen, vor einer Woche 58,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 5750 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 5747 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 60 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.942.856 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.738.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.200.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Ein Viertel der Corona-Infektionen im Südwesten bei Kindern und Jugendlichen

(21.04 Uhr) Jede vierte Corona-Infektion in Baden-Württemberg in den vergangenen sieben Tagen ist bei einem Kind oder einem Jugendlichen registriert worden. Der Anteil der Infizierten im Alter über 60 Jahre liege dagegen nur bei sieben Prozent, teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) am Montag in Stuttgart mit.

Sechs Landkreise haben inzwischen die Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 143,1, danach folgen der Stadtkreis Baden-Baden mit 124,4 und Mannheim mit 106,2. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen gibt es derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 36,6.

Den Angaben nach sind derzeit 123 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg. Das sind acht mehr als am Vortag und bereits 21 mehr als am vergangenen Freitag.

4,5 Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Südwesten sind laut LGA mit Covid-19-Fällen belegt, am Freitag waren es noch 3,7 Prozent. Die sogenannte Hospitalisierung soll inzwischen stärkeres Gewicht bei der Beurteilung der Situation haben.

++ Proteste gegen Lockerung der Corona-Regeln an Schulen in BW

(18.33 Uhr) Zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs haben Lehrerverbände und SPD die jüngste Lockerung der Corona-Regeln an Schulen und Kitas scharf kritisiert.

Der Philologenverband und die GEW erklärten am Montag, es sei fahrlässig, die Sicherheitsmaßnahmen abzubauen. "Ich gehe deshalb davon aus, dass im Herbst Corona an den Schulen massiv toben wird", sagte Ralf Scholl, Vorsitzender des baden-württembergischen Verbands der Gymnasiallehrer, der Deutschen Presse-Agentur.

Statt die Quarantäne-Regeln in den weiterführenden Schulen zu lockern, hätte das Land dafür sorgen müssen, dass alle Klassenzimmer rechtzeitig mit Luftfiltern ausgestattet werden, erklärten Scholl und GEW-Chefin Monika Stein unisono.

Das Kultusministerium hielt dagegen: "Es ist nicht in Ordnung, wie die Gewerkschaften mit einer Reihe von falschen Behauptungen Unruhe vor dem Schuljahresbeginn erzeugen wollen", sagte ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Von einem Abbau der Sicherheitsmaßnahmen könne keine Rede sein. Man habe mit der Masken- und Testpflicht, mit dem Förderprogramm für Luftfilter, den Impfangeboten für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren "deutlich mehr Sicherheitszäune eingezogen als für einen Großteil des restlichen gesellschaftlichen Lebens gelten".

Der Philologenverband und die GEW halten es aber für einen schweren Fehler, Kinder unter sechs Jahren gar nicht mehr zu testen. Stein sagte: "Wir vergeben uns die Chance auf mehr Sicherheit, wenn wir in Kitas nicht testen."

Die Lehrerverbände kritisierten, dass bei einem Corona-Fall in den weiterführenden Schulen die Mitschüler statt in Quarantäne nur noch fünf Tage lang täglich getestet werden sollen. "Das sorgt natürlich für die Weiterverbreitung des Coronavirus, weil die Schnelltests erst drei bis vier Tage danach anschlagen", sagte Scholl.

SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch hält die Strategie der Regierung für kopflos. "Anstatt in den vergangenen Wochen und Monaten aktiv einen sicheren Schulstart vorzubereiten, will das Land es sich nun einfach machen und das Pandemiegeschehen in unseren Schulen und Kitas einfach für abgeschafft erklären."

++ Bayern: Kabinett will neue Anti-Corona-Regeln beschließen

(17.56 Uhr) Das bayerische Kabinett will am Dienstag (10.00 Uhr) neue Regeln für den Kampf gegen Corona beraten und beschließen.

Im Zentrum soll das 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete stehen - das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vergangene Woche bereits angekündigt.

Zudem soll künftig für Anti-Corona-Maßnahmen nicht mehr alleine die Sieben-Tage-Inzidenz entscheidend sein, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen.

Stattdessen soll es eine Art Ampelsystem geben, bei dem die Auslastung der Intensivstationen und Krankenhäuser im Freistaat im Fokus steht. Auch die FFP2-Maskenpflicht soll laut Söder fallen.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹