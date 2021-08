Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 13.300 (525.650 Gesamt – ca. 501.900 Genesene - 10.470 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.470 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 78,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 113.100 (3.937.106 Gesamt – ca. 3.731.900 Genesene - 92.140 Todesfälle )

: 92.140 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 75,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8 (06.44 Uhr)

++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8

(06.44 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen lag sie bei 75,8 - am Vortag hatte der Wert 74,1 betragen, vor einer Woche 56,4.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4559 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3668 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es vier Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.937.106 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.731.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.140.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter — auf 78,5

(19.50 Uhr) Das Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten nimmt weiterhin zu. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche ist am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) auf 78,5 gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 76,3 gelegen.

Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 144,6. danach folgen der Stadtkreis Baden-Baden mit 125,0 und der Landkreis Tuttlingen mit 108,0. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen gibt es derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 37,3.

++ Impf­durch­brü­che im Pfle­ge­heim: Hie­si­ge Heim­stif­tung for­dert Impf­pflicht

(18.43 Uhr) Die Evangelische Heimstiftung (EHS) fordert angesichts von ersten Impfdurchbrüchen in Pflegeheimen eine allgemeine Pflicht, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Die EHS schreibt, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeheime liege die Impfquote bei nahezu 100 Prozent – bei Mitarbeitenden sei mit durchschnittlich weniger als 70 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Aufklärung, Beratung und viele freundliche Appelle hätten bislang nicht den notwendigen Erfolg gebracht: Jetzt müsse das Impfen zur Bürgerpflicht werden.

Lesen Sie den ganzen Text zu diesem Problem hier.

++ Südwestmetall: Abfrage von Impfstatus der Beschäftigten ermöglichen

(18 Uhr) Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat sich dafür ausgesprochen, allen Arbeitgebern das Recht zu geben den Impfstatus von Beschäftigten abzufragen. Das Ziel sei absolut richtig, vor allem dort nach einer Impfung zu fragen, wo besonders viele Menschen miteinander Kontakt hätten, teilte Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick am Sonntag in Stuttgart mit.

Er verwies dabei auf eine jüngst bekannt gewordene Forderung der Landesregierung. Das Sozialministerium hatte den Bund aufgefordert, die Abfrage des Impfstatus von Mitarbeitern durch Arbeitgeber in mehr Bereichen zu ermöglichen.

Um die Pandemie vollends in den Griff zu kriegen, müssten alle Bereiche der Wirtschaft nun ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen können, sagte Arbeitgebervertreter Dick. Viele Unternehmen hätten niederschwellige Impfmöglichkeiten über Betriebsärzte angeboten. Jetzt gehe es vor allem auch darum, Geimpfte zu schützen. Dies sei nur möglich, wenn der Impfstatus bekannt sei, so Dick.

Die Forderung des Sozialministerium sieht vor, bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes eine Rechtsgrundlage für Abfragen des Impfstatus durch Arbeitgeber zu schaffen. In einem Brief von Amtschef Uwe Lahl an das Bundesgesundheitsministerium, der der dpa vorliegt, heißt es, bisher gebe es nur für Arztpraxen und Krankenhäuser die rechtliche Möglichkeit, den Impfstatus der Beschäftigten abzufragen.

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik diskutiert ein Teilnehmer in Berlin mit Polizisten. (Foto: Paul Zinken)

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Samstag +++

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹