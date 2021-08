Corona-Newsblog: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 72,1

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 12.400 (523.715 Gesamt – ca. 500.900 Genesene - 10.466 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.466 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 71,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 108.800 (3.924.131 Gesamt – ca. 3.723.200 Genesene - 92.118 Todesfälle )

: 92.118 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 72,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 72,1 (09.04 Uhr)

++ Hausärzteverband beklagt abflauendes Interesse an Corona-Impfungen

(10.40 Uhr) - Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen ist nach Angaben des Hausärzteverbandes deutlich niedriger als in der ersten Hälfte des Jahres. „Der Impfturbo, den wir im Frühjahr und bis zum Juli hinein erlebt hatten, ist definitiv abgeflaut“, sagte Bundesvorstandsmitglied Armin Beck den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (Samstagsausgaben).

„Während einzelne Kolleginnen und Kollegen uns zuvor noch von 300 oder sogar 500 Anfragen wöchentlich berichteten, erhalten viele mittlerweile nur noch zögerliche 30 oder weniger“, sagte Beck.

„Hinzu kommt, dass die Beratung bei vielen Patientinnen und Patienten deutlich aufwändiger geworden ist, da natürlich der Anteil der klaren Impfbefürworter unter den Ungeimpften mit Voranschreiten der Impfkampagne stark abgenommen hat“, führte Beck weiter aus.

„Den bisher nicht geimpften Patienten diese näherzubringen, nimmt viel Zeit in Anspruch“, sagte der Mediziner, der auch Vorsitzender des Hausärzteverbands Hessen ist. Hier sei „viel Überzeugungsarbeit zu leisten“.

++ RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 72,1

(09.04 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 72,1. Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 10.303 Neuinfektionen registriert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen meldete. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum lag bei 22.

Bislang gilt die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - als der entscheidende Richtwert, an dem sich die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern orientieren.

Dies soll sich aber ändern: Die Bundesregierung bereitet derzeit eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, derzufolge künftig anstelle des Inzidenzwertes die Auslastung der Krankenhäuser die zentrale Rolle spielen soll.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.924.131, die der Todesfälle auf insgesamt 92.118. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI 3.723.200.

Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ BW: Erleichterungen von der Quarantäne-Pflicht in Schulen und Kitas

(19.23 Uhr) Am Samstag treten Erleichterungen der Corona-Verordnung für Schulen und Kitas sowie für Pflegeheime und Krankenhäuser in Kraft. Das gab das baden-württembergische Sozialministerium bekannt.

Demnach gelte für Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen, dass die Quarantäne bei einem positiven Fall in der Klasse entfallen kann, wenn diese für einen Zeitraum von fünf Schultagen negativ auf das Coronavirus getestet werden. Genesene und geimpfte Schüler müssen nicht getestet werden.

An Grundschulen und Kitas kann die Quarantäne von Kindern bei einem positiven Fall in der Betreuungsgruppe entfallen, wenn diese einmalig negativ getestet werden. Immunisierte Kinder müssen nicht getestet werden.

Bei einem positiven Fall in Pflegeheimen und Krankenhäusern, ordnet das Gesundheitsamt laut Mitteilung des Sozialministeriums nur noch im Einzelfall an, dass auch geimpfte und genesene Personen in Quarantäne müssen.

++ Baden-Württemberg erwägt 2G-Modell

(18.40 Uhr) Mit negativem Testergebnis, aber ohne Impfschutz oder Genesenennachweis ins Restaurant oder Kino? In Baden-Württemberg könnte das bald nicht mehr möglich sein.

Das Sozialministerium bereitet derzeit eine Corona-Verordnung vor, die für Ungeimpfte weitere Beschränkungen vorsieht. Zum einen soll es dabei um Kontaktbeschränkungen gehen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

++ Spahn will Schwellenwerte für Klinikbelegung nicht zentral vorgeben

(17.38 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Pläne für regionale Entscheidungen verteidigt, ab welcher Klinikbelegung künftig strengere Corona-Beschränkungen greifen sollen.

"Aus meiner Sicht ist das nicht ein Wert, den man sozusagen einheitlich zentral vorgeben kann, weil das regional unterschiedlich ist", sagte der CDU-Politiker dem SWR-Hauptstadtstudio (Freitag).

In Städten wie Berlin oder München und Ballungsräumen gebe es natürlich ganz andere Behandlungskapazitäten als in ländlichen Flächenregionen.

Nach einem Entwurf des Gesundheitsministeriums soll die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in den regionalen Kliniken zur wichtigsten Messlatte werden - auch als Auslöser für neue Alltagsbeschränkungen.

Die Schwellen, ab denen Schutzvorkehrungen greifen, sollen jeweils die Länder festlegen. Dies soll die Ausrichtung an der Inzidenz - also der Zahl der Neuansteckungen - ersetzen.

