Corona-Newsblog: Biontech/Pfizer reichen weitere Daten zu Auffrischungsimpfung ein

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.900 (517.075 Gesamt – ca. 498.700 Genesene - 10.446 Verstorbene)

: ca. 7.900 (517.075 Gesamt – ca. 498.700 Genesene - 10.446 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.446

Baden-Württemberg: 10.446 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 47,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 79.400 (3.877.612 Gesamt – ca. 3.706.200 Genesene - 92.022 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 79.400 (3.877.612 Gesamt – ca. 3.706.200 Genesene - 92.022 ) Todesfälle : 92.022

: 92.022 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 58,0



Letzte Aktualisierung der Zahlen: 25. August (wegen technischer Probleme beim RKI)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Biontech/Pfizer reichen weitere Daten zu Auffrischungsimpfung ein (07.27)

ein (07.27) Intensivmediziner gegen Fokus allein auf Krankenhausbelegung (07.31)

(07.31) Opposition in Bayern bringt Masken-Untersuchungsausschuss auf den Weg (07.35)

++ Opposition in Bayern bringt Masken-Untersuchungsausschuss auf den Weg

(07.35) Fragwürdige Geschäfte mit Corona-Masken und die Beteiligung von Unionspolitikern daran beherrschten Anfang des Jahres die Schlagzeilen. Nun hat die Maskenaffäre voraussichtlich ein längeres parlamentarische Nachspiel in Bayern.

Der von drei Oppositionsparteien im Maximilianeum angekündigte Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre nimmt konkrete Formen an. Vertreter von FDP, Grünen und SPD wollen dazu am Donnerstag (11.00 Uhr) im Landtag ihren Fragenkatalog und den weiteren Zeitplan präsentieren.

Es geht um Maskengeschäfte der bayerischen Staatsregierung, die mögliche Beteiligung besonders von CSU-Politikern daran und Provisionszahlungen in diesem Zusammenhang. "Wir wollen endlich Licht ins Dunkel der Maskenaffäre bringen", sagte Grünen-Abgeordneter Florian Siekmann.

++ Intensivmediziner gegen Fokus allein auf Krankenhausbelegung

(07.31) Ärzte haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegen eine Fokussierung auf die Krankenhausbelegung ausgesprochen. "Wir befinden uns wieder im exponentiellen Wachstum der Infektionen und auch der schweren Erkrankungen. Immer mehr junge Menschen landen im Krankenhaus, weil sie sich nicht impfen lassen haben oder es bislang nicht ernst genug genommen haben", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, der "Rheinischen Post" (Donnerstag).

"Das Signal, das vom Streichen des Inzidenzwerts 50 ausgeht, ist kritisch. Natürlich hat sich die Bedeutung verändert, wir sollten den Inzidenzwert aber keinesfalls aufgeben. Ein Dreiklang aus Inzidenzen, Krankenhausfällen und Intensivbettenbelegung ist wichtig."

Der bisherige Wert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz, der noch im Infektionsschutzgesetz als Schwelle für schärfere Maßnahmen genannt ist, soll nach Plänen der Bundesregierung gestrichen werden. Künftig soll die Zahl der Krankenhausaufnahmen entscheidend sein. Welche Schwellen hierfür gelten sollen, ist aber noch offen.

++ Biontech/Pfizer reichen weitere Daten zu Auffrischungsimpfung ein

(07.27) Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen weitere Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einreichen.

Eine Phase-3-Studie ergab nach Angaben der Hersteller, dass eine Auffrischungsimpfung mit ihrem Vakzin "signifikante neutralisierende Antikörpertiter" gegen das Coronavirus aufweise. Ein entsprechender Antrag mit diesen Daten soll demnach bis Ende der Woche eingereicht werden.

Die Impfreaktion nach der dritten Spritze sei "leicht bis moderat" gewesen, hieß es weiter. Am häufigsten seien Schmerzen an der Injektionsstelle, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost aufgetreten. Grundsätzlich seien die Impfreaktionen mit jenen nach der zweiten Impfung "vergleichbar oder geringfügiger" gewesen.

Das waren die letzten Einträge von Mittwoch:

++ Bundestag verlängert "epidemische Lage" wegen Corona-Krise

(19.49 Uhr) Der Bundestag hat wegen der Corona-Krise weiterhin eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" festgestellt.

Für einen entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen von Union und SPD votierten am Mittwoch 325 Abgeordnete. Dagegen stimmten 253 Parlamentarier, fünf enthielten sich.

Die Sonderlage gilt damit vorerst für weitere drei Monate, also bis Ende November. Ohne eine erneute Bestätigung des Parlaments läuft sie nach drei Monaten aus.

Die festgestellte "epidemische Lage" schafft unter anderem eine Rechtsgrundlage für Länder-Verordnungen zu konkreten Krisenmaßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Der Bundestag hatte sie erstmals im März 2020 festgestellt und zuletzt am 11. Juni erneut bestätigt, dass die Sonderlage fortbesteht.

++ Reiserückkehrer lassen Inzidenz im Alb-Donau-Kreis rasant steigen

(19.12 Uhr) So viele Neuinfektionen an einem Tag wie aktuell hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das lässt beim Gesundheitsamt die Alarmglocken klingeln. Doch muss man wirklich besorgt über die Zahlen sein?

Anworten dazu erhalten Sie hier.

++ Spahn: Die Pandemie ist noch nicht vorbei

(18.36 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut zu Corona-Impfungen aufgerufen und die vorgesehene Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" verteidigt. "Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Es gehe darum, dass die Länder und Behörden vor Ort eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen wie Maskentragen in Bussen und Bahnen bräuchten, so lange es noch eine so hohe Zahl Ungeimpfter gebe. Ziel bleibe auch angesichts der ansteckenderen Virusvariante, eine Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst zu vermeiden.

Spahn sagte: "Wir erleben im Moment eine Pandemie der Ungeimpften." Um sicher durch die vierte Corona-Welle zu kommen, brauche es noch eine höhere Impfquote. Er rief erneut dazu auf, Angebote anzunehmen. "Bitte machen Sie mit."

Ob man sich impfen lasse oder nicht, sei eine persönliche, freie Entscheidung. Wer sich impfen lasse, schütze sich selbst - aber eben auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen könnten wie Kinder unter zwölf Jahren.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Mittwoch +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹