Corona-Newsblog: 11.561 Neuinfektionen, 39 Tote, Inzidenz bei 61,3

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.900 (517.075 Gesamt – ca. 498.700 Genesene - 10.446 Verstorbene)

: ca. 7.900 (517.075 Gesamt – ca. 498.700 Genesene - 10.446 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.446

Baden-Württemberg: 10.446 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 47,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 79.400 (3.877.612 Gesamt – ca. 3.706.200 Genesene - 92.022 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 79.400 (3.877.612 Gesamt – ca. 3.706.200 Genesene - 92.022 ) Todesfälle : 92.022

: 92.022 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland:58,0



Das Wichtigste auf einen Blick:

11.561 Neuinfektionen - Inzidenz bei 61,3 (06.47 Uhr)

(06.47 Uhr)

++ 11.561 Neuinfektionen - Inzidenz bei 61,3

(06.47 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag sie bei 61,3 - am Vortag hatte der Wert 58,0 betragen, vor einer Woche 40,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.561 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8324 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 39 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.889.173 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.710.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.061.

Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag

++ Video Clubs machen wieder auf

(21.13 Uhr) Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes durfte am Wochenende in den Clubs wieder getanzt werden. Bei Einhalten der 3G-Regel sollte das ohne Maske und ohne Abstand möglich sein, wenn die Bedingungen im Club dafür stimmten. Doch am Wochenende war die Maske noch nötig, viele Clubs verzichteten daher auf die Öffnung. Grund dafür ist ein noch immer fehlendes Hygienekonzept der Branche, das vom Sozialministerium gefordert wird.

++ Corona-Inzidenz in mehr als der Hälfte der Kreise über 50

(18.23 Uhr) In 23 der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegt die Corona-Inzidenz inzwischen über 50. Am höchsten war sie am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) nach Angaben des Landesgesundheitsamts wieder im Kreis Rottweil. Hier seien innerhalb der vergangenen Woche 85,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gemessen worden. Mit 26,4 war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heidenheim am niedrigsten. Im landesweiten Schnitt lag sie bei 52,7 und damit deutlich über dem Wert des Vortags (47,9).

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg binnen eines Tages um 1633 auf 518 862. Inzwischen sind 10 457 Menschen an einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit gestorben (plus 10). Als genesen gelten geschätzt 498 495 Infizierte, das waren 447 mehr als am Vortag.

92 Covid-19-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit auf Intensivtherapiestationen im Südwesten, sechs mehr als am Tag zuvor. Damit seien 3,3 Prozent der betreibbaren Intensivbetten im Land mit Covid-19-Erkrankten belegt. Die Krankenhausauslastung soll eine größere Rolle bei der Beurteilung der Corona-Lage spielen.

++ US-Experte zu Delta: Fast so, als hätten wir eine neue Pandemie

(16.39 Uhr) Unter hochrangigen Gesundheitsbeamten in den USA wächst die Sorge über die Delta-Variante des Coronavirus. „Es ist fast so, als hätten wir eine neue Pandemie“, sagte der Direktor der US-Forschungsagentur National Institutes of Health, Francis Collins, der "Washington Post". „Alles was wir über das Coronavirus zu wissen glaubten, muss überarbeitet werden.“ In den nächsten Monaten stünden einige Schwierigkeiten bevor.

Durch die Ausbreitung der Delta-Variante ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA zuletzt wieder stark gestiegen. Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC ist etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung voll geimpft.

++ Söder: Ende der 3G-Regelung abhängig von Lage in Krankenhäusern

(16.08 Uhr) Eine Abkehr von der geltenden 3G-Regel bei Corona-Auflagen ist nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder abhängig von der Lage in den Krankenhäusern. „Erst dann wenn es sehr ernst wird, eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, wäre ein Wechsel zu 2G verhältnismäßig“, sagte der CSU-Chef am Dienstag dem Fernsehsender münchen.tv. Zunächst gehe es im Sinne der Impfstrategie darum, die Menschen zu motivieren, nicht darum, sie auszuschließen.

Seit dieser Woche gilt bundesweit die sogenannte 3G-Regelung, welche ab einer Inzidenz von mehr als 35 in bestimmten Bereichen nur noch Freiheiten für Geimpfte, Getestete und Genesene ermöglicht. Die 2G-Regel würde Getestete von diesen Freiheiten ausschließen.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹