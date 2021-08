Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 56,4

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 8.000 (516.735 Gesamt – ca. 498.300 Genesene - 10.443 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.443 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 48,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 77.800 (3.871.865 Gesamt – ca. 3.702.100 Genesene - 91.980 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Landkreis Tuttlingen meldet so viele Corona-Fälle wie schon lange nicht mehr (06.19 Uhr)

RKI registriert 3668 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 56,4 (06.12 Uhr)

++ Britischer Journalist bringt Buch über Biontech-Gründerpaar heraus

(06.29 Uhr) Ein medizinischer Durchbruch als Lesestoff: Die Geschichte des Biontech-Gründer-Ehepaars Ugur Sahin und Özlem Türeci können Interessierte bald lesen oder hören.

Das Sachbuch mit dem Originaltitel "Vaccine: How the Breakthrough of a Generation fought Covid-19" soll am 14. September in Großbritannien als Hörbuch erscheinen, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Später soll das Werk auch im Print und als E-Book herauskommen.

Autor ist der britische "Financial Times"-Journalist Joe Miller, der das Paar insgesamt mehr als 150 Stunden lang interviewt haben soll. Auch etliche andere Biontech-Beschäftigte, Politiker und Wissenschaftler kommen zu Wort.

Miller selbst bezeichnete die Entwicklung des Impfstoffs als "eine der großartigsten wissenschaftlichen Erfolge unserer Zeit". Der Erfolg des Paares "zu einem der dunkelsten Momente der Menschheit" sei kein Zufall gewesen, sondern gehe auf jahrzehntelange Forschung zurück.

++ Landkreis Tuttlingen meldet so viele Corona-Fälle wie schon lange nicht mehr

(06.19 Uhr) Am Wochenende wurden so viele neue Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen gemeldet wie schon lange nicht mehr. Laut Landesgesundheitsamt verzeichnete der Landkreis am Samstag 29 Fälle und am Sonntag einen neuen Fall.

Welche Gemeinden betroffen sind, wird am Wochenende nicht einzeln aufgeführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 44,8. Schon am Freitag hatte das Klinikum Tuttlingen wieder erste Covid-Fälle gemeldet. Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor warnen vor einer vierten Corona-Welle im kommenden Herbst.

++ RKI registriert 3668 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 56,4

(06.12 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen lag sie bei 56,4 - am Vortag hatte der Wert 54,5 betragen, vor einer Woche 36,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3668 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2126 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 4 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 4 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.871.865 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.702.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.980.

Das waren die letzten Meldungen vom Wochenende:

++ Baerbock schließt Impfpflicht für bestimmte Gruppen nicht aus

(19.50 Uhr) Für den Fall einer drastischen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland schließt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht aus. "Braucht es eine Impfpflicht für spezielle Berufsgruppen wie Krankenhaus oder Pflegepersonal oder Erzieher?", wurde Baerbock nach der Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews gefragt, als sie im Online-Programm Tagesschau24 noch Zuschauerfragen beantwortete.

"Eine Impfpflicht ist in unserem Land gesetzlich, rechtlich, juristisch nicht ganz einfach", sagte Baerbock am Sonntag. Es gebe aber Berufszweige etwa bei der Bundeswehr, wo so etwas möglich sei. Es könne dazu kommen, dass man "über die Frage weiterer Impfpflichten in einzelnen Berufsgruppen" sprechen müsse.

Die Grünen-Chefin verwies insbesondere auf die Lage in den Schulen und auf Kinder, die wegen ihres jungen Alters noch nicht geimpft werden könnten. "Man muss ja sich vorstellen, was sind die Alternativen. Und wenn die Alternative ist, harter Lockdown, Kitas und Schulen wieder komplett zu - was echt ein Desaster für viele Familien war - dann müssen alle anderen Alternativen mit auf den Tisch", sagte Baerbock. Wie heftig es noch werde, könne sie aber nicht vorhersehen. Noch seien nicht alle anderen Möglichkeiten ausgereizt.

++ Inzidenz im Südwesten steigt weiter an

(18.50 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten weiter angestiegen. Die Zahl der gemeldeten neuen Infektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag am Sonntag bei 48,2, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 46,6 gelegen, vor einer Woche bei 30,0.

Damit hält der bisherige Trend an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte sich zuletzt innerhalb von nur zehn Tagen mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vortrag verzeichnete die Behörde 329 neue Infektionsfälle. Damit haben sich nun seit Beginn der Pandemie 516 886 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg nicht an und liegt weiter bei 10 444.

Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Rottweil mit 94,4 auf. Der Landkreis Emmendingen hat mit 24,0 die derzeit geringste Inzidenz.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹