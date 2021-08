Corona-Newsblog: Inzidenz in Deutschland steigt erstmals seit Mai auf über 50

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 7.400 (515.319 Gesamt – ca. 497.500 Genesene - 10.444 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.444 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 42,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 72.900 (3.861.147 Gesamt – ca. 3.696.300 Genesene - 91.973 Todesfälle )

: 91.973 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 51,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

++ 8092 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 51,6

(09.07 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute bei 51,6 - und damit erstmals seit Mai wieder über 50.

Am Vortag hatte die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch bei 48,8 gelegen, vor einer Woche bei 32,7. Einen Wert von über 50 hatte die zur Einschätzung der Infektionslage wichtige Kennziffer zuletzt am 25. Mai (58,4) erreicht, der tiefste Wert des Sommers war Anfang Juli (4,9 am 3. und 6. Juli) gemeldet worden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 8092 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus den Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 5644 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 11 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.861.147 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Lage an der Oberschwabenklinik wird wieder schlimmer

(18.59 Uhr) Vor genau einem Monat war die Oberschwabenklinik (OSK) coronafrei. Dieser Zustand währte jedoch nur zwei Tage.

Nachdem drei Wochen lang vereinzelt Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus (EK) und Westallgäu-Klinikum in Wangen aufgenommen werden mussten, stieg die Zahl in dieser Woche wieder sprunghaft an – auf zwischenzeitlich elf. Ein Patient starb auf der Intensivstation.

So entkoppelt, wie sich das einige wünschen, ist die Belegungszahl in den Krankenhäusern trotz wieder steigender Impfbereitschaft offenbar nicht vom Inzidenzwert. Der steigt im Kreis Ravensburg seit etwa drei Wochen wieder merklich an.

++ Griechische Urlaubsinseln werden Corona-Hochrisikogebiete

(17.21 Uhr) Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln ab Dienstag als Hochrisikogebiet ein.

Bereits am Sonntag werden die Kanarischen Inseln sowie Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte.

Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich aber nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

++ Urteile: Kein Schmerzensgeld wegen Corona-Quarantäne

(14.35 Uhr) Das Landgericht Hannover hat zwei Klagen auf Schmerzensgeld wegen coronabedingter Quarantäne abgewiesen. Geklagt hatten laut einer Mitteilung des Gerichts ein Ehepaar, das nach einem Urlaub in Schweden für zwei Wochen in Quarantäne musste, und ein Beamter, der nach einem unmittelbaren Corona-Kontakt für sechs Tage in häusliche Isolation musste (Az.: 8 O 1/21 und 8 O 2/21).

Die Anwaltskanzlei der Kläger hatte dem Gericht zufolge argumentiert, dass die Quarantäne ein rechtswidriger Freiheitsentzug sei - und den Vorwurf erhoben, dass die Regierung die Bevölkerung über die Gesundheitsgefahren des Coronavirus belüge.

Die Urteile vom Freitag wurden damit begründet, dass eine Quarantäne zwar eine Beeinträchtigung für die Betroffenen darstelle, aber nicht einmal ansatzweise mit einer Inhaftierung in einem Gefängnis vergleichbar sei. Deshalb bestehe kein Anspruch auf Schmerzensgeld. Außerdem hieß es weiter, dass den „offensichtlich verschwörungstheoretischen Begründungen“ nicht nachgegangen werden müsse.

Nach Angaben des Landgerichtes sind dies die ersten beiden Fälle, in denen ein Gericht in Deutschland über Schmerzensgeld aufgrund einer Corona-Quarantäne entschieden habe. Die Urteile sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin jedoch noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist in beiden Fällen möglich.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹