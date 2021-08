Corona-Newsblog: Türkei ist jetzt Corona-Hochrisikogebiet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 4.900 (511.490 Gesamt – ca. 496.200 Genesene - 10.436 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.436 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 29,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 50.400 (3.827.051 Gesamt – ca. 3.684.700 Genesene - 91.899 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Türkei nun Corona-Hochrisikogebiet - mitten in der Urlaubssaison (06.21)

- mitten in der Urlaubssaison (06.21) RKI registriert 3912 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 37,4 (06.21)

- Inzidenz bei 37,4 (06.21) Masse der Corona-Eilanträge in Karlsruhe erledigt - Kaum Erfolge (06.27)

++ So begehrt sind mobile Luftfilter an Schulen und in Kitas im Südwesten

(06.35) In knapp vier Wochen beginnt das neue Schuljahr in Baden-Württemberg. Das erklärte Ziel der Politik und klare Forderung von Eltern, Lehrern und Schülern lautet: Ab jetzt nur noch wirklichen Schulbetrieb, ohne Wechsel- oder Fernunterricht.

Mobile Raumluftfilter sollen das Lernen im Klassenzimmer sicherer machen. Ob bis zum Schulstart alle Klassenzimmer – wie auch die Räumlichkeiten in Kitas – mit mobilen Luftfiltern ausgestattet sein werden, ist aber fraglich. Zum Stand der Ausstattung hat die „Schwäbische Zeitung“ erstmals Zahlen.

++ Nach Infektion in Ravensburg: Streit um Maskenpflicht in Clubs

(06.31) Nach dem positiven Corona-Fall im Ravensburger Club „Kantine“ gibt es bislang keine weiteren bestätigten Infektionen, die mit dem Clubbesuch in Verbindung stehen.

Schlechte Stimmung beim Clubbetreiber herrscht trotzdem, weil die neue Corona-Verordnung für Clubs in Baden-Württemberg schärfere Regeln als das Ravensburger Modellprojekt bedeutet.

++ Masse der Corona-Eilanträge in Karlsruhe erledigt - Kaum Erfolge

(06.27) Rund eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Bundesverfassungsgericht über die große Masse der eingereichten Eilanträge entschieden und sieht sich die zentralen, besonders heiklen Fragen nun im Detail an.

Demnach waren bis Ende Juli (Stand: 28. Juli/18.00 Uhr) insgesamt 124 reine Eilanträge eingegangen. Davon wurden alle außer einem bereits beschieden. 121 dieser Eilanträge wurden abgelehnt oder erledigten sich anderweitig. Nur in zwei Fällen hatten die Kläger Erfolg.

Dazu kamen seit Ausbruch der Pandemie 468 Verfassungsbeschwerden, die zusammen mit einem Eilantrag eingereicht wurden. Hier sind 372 bereits entschieden - lediglich ein Eilantrag hatte Erfolg.

Aus dem Jahr 2020 sind nur noch drei Verfahren offen, aus 2021 sind es 93. Insgesamt waren beim Gericht Ende Juli noch 178 von ursprünglich einmal 696 Verfassungsklagen anhängig. Hier sind sämtliche Verfahren mitgerechnet, unabhängig davon, ob es einen Eilantrag gab oder nicht.

++ RKI registriert 3912 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 37,4

(06.25) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag sie bei 37,4 - am Vortag hatte der Wert 36,2 betragen, vor einer Woche 23,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3912 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2480 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 827 051 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 684 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 899.

++ Türkei nun Corona-Hochrisikogebiet - mitten in der Urlaubssaison

(06.21) Wegen gestiegener Corona-Infektionen gilt die Türkei aus deutscher Sicht nun als Hochrisikogebiet. Mitten in der Urlaubssaison gelten damit für Menschen, die aus dem bei Touristen beliebten Land einreisen, seit Mitternacht andere Regeln, wie aus einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

Einreisende, die weder genesen noch geimpft sind, müssen sich nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben - ab dem fünften Tag kann diese durch einen negativen Corona-Test beendet werden. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantänepflicht automatisch nach fünf Tagen, wie es auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums heißt.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag:

++ Menschen in der Region stehen neuen Regeln skeptisch gegenüber

(19.07 Uhr) Seit Montag gilt in ganz Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Der Inzidenzwert ist vorerst nicht mehr entscheidend, dafür gilt in Innengastronomie, bei Kulturveranstaltungen oder im Fitnessstudio bis auf Weiteres die 3G-Regel: Am gesellschaftlichen Leben teilhaben darf nur, wer gegen Sars-CoV-2 geimpft, von Covid-19 genesen oder frisch negativ getestet ist. Bei den Betroffenen kommt die Testpflicht nicht überall gut an.

++ 17 Prozent der Intensivbetten frei — Corona-Inzidenz sinkt minimal

(19.03 Uhr) Gut jedes sechste Intensivbett im Südwesten ist im Moment verfügbar.

In Zahlen sind das 408 der 2357 betreibbaren Betten beziehungsweise 17,3 Prozent, wie das Landesgesundheitsamt am Montag unter Berufung auf das sogenannte Divi-Intensivregister mitteilte. Der Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Er soll eine größere Rolle bei der Analyse der Corona-Lage spielen. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 217 auf 511.637 (Stand: Montag, 16.00 Uhr). Inzwischen sind 10.437 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben, das war einer mehr als am Vortag.

Keiner der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegt noch im einstelligen Bereich. Am niedrigsten ist die Inzidenz mit 12,6 im Landkreis Emmendingen. In Mannheim ist sie mit 54,7 am höchsten.

