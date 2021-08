Corona-Newsblog: RKI registriert 5644 Neuinfektionen – Inzidenz bei 32,7

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 4.600 (510.380 Gesamt – ca. 495.400 Genesene - 10.434 Verstorbene)

: ca. 4.600 (510.380 Gesamt – ca. 495.400 Genesene - 10.434 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.434

Baden-Württemberg: 10.434 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 25,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 46.700 (3.816.285 Gesamt – ca. 3.677.800 Genesene - 91.864 Todesfälle )

: 91.864 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 32,7



Das Wichtigste auf einen Blick:

Inzidenz im Kreis Ravensburg steigt weiter rasant an (21.06 Uhr)

(21.06 Uhr) Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter auf 25,5 (19.38 Uhr)

auf 25,5 (19.38 Uhr) Bundesregierung stuft Türkei, USA und Israel als Hochrisikogebiet ein (17.16 Uhr)

ein (17.16 Uhr) PCR-Testpflicht in Baden-Württemberg kommt nur für Clubs und Diskotheken (16.37 Uhr)

(16.37 Uhr) Spahn rechnet mit neuen Einschränkungen ab Herbst (15.53 Uhr)

++ Große Mehrheit unterstützt Ende der kostenlosen Corona-Tests

(10.00 Uhr) Das von Bund und Ländern beschlossene Ende der kostenlosen Corona-Tests ab Oktober trifft auf große Zustimmung in der Bevölkerung. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 66 Prozent, sie hielten die Entscheidung für richtig. 28 finden sie falsch, 6 Prozent machten keine Angaben.

Anders sieht es mit den Überlegungen aus, Ungeimpften gar keinen Zugang mehr zu bestimmten Lebensbereichen zu gewähren und ihnen zum Beispiel die Teilnahme an Veranstaltungen zu verwehren. Eine Mehrheit von 52 Prozent ist dagegen, 41 Prozent sind dafür, 7 Prozent machten keine Angaben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Dienstag beschlossen, ab 11. Oktober keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. Das trifft diejenigen, die noch nicht geimpft und auch nicht von einer Corona-Infektion genesen sind, weil ihnen nur mit einem negativen Test bestimmte Zugänge gewährt werden.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte nach dem Treffen am Dienstag erneut eine Debatte darüber ausgelöst, Nicht-Geimpfte ganz aus bestimmten Bereichen auszuschließen. Das werde „so oder so ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen, und mir wäre es lieber, wir würden jetzt ehrlich drüber reden, als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl“, sagte er.

++ RKI registriert 5644 Neuinfektionen - Inzidenz bei 32,7

(09.00 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen lag sie bei 32,7 - am Vortag hatte der Wert 30,1 betragen, vor einer Woche 21,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 5644 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.27 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3206 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 11 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 816 285 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 677 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 864.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag

++ Inzidenz im Kreis Ravensburg steigt weiter rasant an

(21.06 Uhr) 24 neue Corona-Fälle hat das Landesgesundheitsamt am Freitag für den Landkreis Ravensburg gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt somit auf 29,4 und liegt den fünften Tag in Folge über zehn.

Das bedeutet, dass ab Samstag die Stufe zwei der Corona-Verordnung in Kraft tritt, wie das Landratsamt Ravensburg mitteilt. Bei verpflichtenden PCR-Tests für Ungeimpfte ab Montag ist die Landesregierung am Freitag allerdings wieder zurückgerudert. Sie werden nur für Clubbesuche obligatorisch, sonst reichen Antigen-Schnelltests.

Aber am Samstag und Sonntag gilt zunächst Inzidenzstufe 2. Dazu gehört, dass Clubs und Discotheken schließen müssen. Außerdem dürfen sich jetzt nur noch 15 Menschen aus vier Haushalten treffen (bislang 25 aus beliebig vielen Haushalten). Geimpfte und Genesene werden hier allerdings nicht mitgezählt, genauso wenig wie Kinder aus diesen vier Haushalten und fünf weitere Kinder bis zum Alter von 13 Jahren.

++ Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter auf 25,5

(19.38 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen ist in Baden-Württemberg erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 25,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohnern. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Freitag mit (16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert noch 23,7 betragen. Über der 35er-Schwelle liegen der Stadtkreis Mannheim (53,4), der Main-Tauber-Kreis (39,3) und der Landkreis Lörrach (35,4). Im Südwesten gibt es 44 Stadt- und Landkreise.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 547 auf 510.526. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 10.435. Das heißt, seit dem Vortag gab es einen weiteren Todesfall. Als genesen gelten geschätzt 495.054 Menschen.

54 Covid-19-Patienten sind in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung. 25 von ihnen (46,3 Prozent) werden invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2002 Intensivbetten von betreibbaren 2368 Betten (84,5 Prozent) belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

++ Bundesregierung stuft Türkei, USA und Israel als Hochrisikogebiet ein

(17.16 Uhr) Die Türkei, die USA und Israel werden wegen stark gestiegener Corona-Fallzahlen zu Hochrisikogebieten erklärt. Für die USA und Israel gilt dies ab Sonntag, für die Türkei ab Dienstag, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Ebenfalls ab Sonntag werden demnach Kenia, Montenegro und Vietnam sowie Französisch-Guayana und Französisch-Polynesien als Corona-Hochrisikogebiete geführt, was besondere Quarantäne-Vorschriften nach sich zieht.

++ PCR-Testpflicht in Baden-Württemberg kommt nur für Clubs und Diskotheken

(16.37 Uhr) Im Kampf gegen Corona soll in Baden-Württemberg künftig nur in Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. In allen anderen Bereichen wie etwa der Kultur, der Gastronomie und Friseurläden soll ein Antigen-Schnelltest ausreichen.

