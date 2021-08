Corona-Newsblog: RKI registriert 5578 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 30,1

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 4.300 (509.833 Gesamt – ca. 495.100 Genesene - 10.433 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 42.900 (3.810.641 Gesamt – ca. 3.675.800 Genesene - 91.853 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Corona-Impfung ab Zwölf: Kinderarzt kritisiert Entscheidung der Gesundheitsminister (21.16 Uhr)

Kinderarzt kritisiert Entscheidung der Gesundheitsminister (21.16 Uhr) Baden-Württemberg fährt Impfzentren zurück und setzt weiter auf Impfteams (16.47 Uhr)

und setzt weiter auf Impfteams (16.47 Uhr) RKI registriert 5578 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 30,1 (06.48 Uhr)

++ RKI registriert 5578 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 30,1

(06.48 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 30,1 - am Vortag betrug der Wert 27,6, vor einer Woche lag er bei 20,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 5578 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.59 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3448 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 19 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 810 641 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 675 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 853.

++ Corona-Impfung ab Zwölf: Kinderarzt kritisiert Entscheidung der Gesundheitsminister

(21.16 Uhr) Wenn es ums Thema „Impfen“ geht, kommt man auch nicht um die Frage drum herum, ob Kinder ab zwölf geimpft werden sollten. Die Ständige Impfkommission (kurz: Stiko) will keine Empfehlung aussprechen.

Ausnahme sind Kinder mit Vorerkrankungen. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich am 3. August über die Empfehlung der Stiko hinweggesetzt und für ein Impfangebot an Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen.

Ralf Brügel ist Kinderarzt in Schorndorf. In seiner Praxis impft er Kinder, aber vor allem Erwachsene. Seit der Entscheidung der Gesundheitsminister muss er mehr Eltern beraten, weil sie verunsichert sind. Beim Impfen vertraut er weiterhin auf die Einschätzung der Stiko.

++ Corona-Inzidenz im Südwesten nimmt zu

(19.34 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg ist erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 23,7 Ansteckungen je 100 000 Einwohnern. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Donnerstag mit (16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert noch 21,4 betragen.

Weiterhin bleibt nur der Landkreis Emmendingen im einstelligen Bereich (9,0). Über der 35er-Schwelle liegen der Stadtkreis Mannheim (46,4) und der Landkreis Lörrach (39,8). Im Südwesten gibt es 44 Stadt- und Landkreise.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 599 auf 509 979. Die Zahl der Corona-Toten bleibt bei 10 434. Als genesen gelten geschätzt 494 823 Infizierte (plus 236).

Insgesamt sind derzeit 2002 von betreibbaren 2362 Intensivbetten (84,8 Prozent) belegt. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen.

++ Baden-Württemberg fährt Impfzentren zurück und setzt weiter auf Impfteams

(16.47 Uhr) Das Land streicht Schritt für Schritt seine Impfstellen zusammen und konzentriert die Termine auf die Kreisimpfzentren und den Einsatz von insgesamt 18 mobilen Teams. Während die acht noch geöffneten Zentralen Impfzentren (ZIZ) am Sonntag (15.8.) die letzten Spritzen setzen, sollen die Zentren auf Kreisebene bis Ende September betrieben werden.

Die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten sich Ende Mai darauf verständigt, im Herbst den Betrieb der Impfzentren zurückzufahren.

„So können wir allen bisher noch nicht Geimpften bis Ende September weiterhin ein einfach zugängliches Impfangebot machen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Das sei auch mit Vor-Ort-Impfaktionen im Stadtteil, auf dem Supermarktparkplatz oder bei Freizeiteinrichtungen möglich.

Seit dem 27. Dezember sind nach Angaben des Ministeriums mehr als 7,5 Millionen Impfungen von den ZIZ übernommen worden. Zudem können sich Menschen in Baden-Württemberg bei niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten impfen lassen. Bisher haben mehr als 60 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg mindestens eine erste Impfung erhalten. Über einen vollständigen Schutz verfügen über 56 Prozent.

++ Münchner soll Hunderte gefälschte Impfpässe verkauft haben

(16.11 Uhr) Ein 39-Jähriger soll Hunderte gefälschte Impfpässe und Impfnachweise über das Internet verkauft haben. Entsprechende Beweise seien in der Wohnung des Mannes in München gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Beamten stellten demnach mehrere hundert Blankoimpfpässe und bereits für den Versand vorbereitete beschriftete Briefkuverts mit Impfpässen sowie Datenträger sicher.

Laut den Ermittlungen soll die 40 Jahre alte Lebensgefährtin des Mannes an den Taten beteiligt gewesen sein. Die beiden blieben zunächst auf freiem Fuß. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es. Wie viel das Paar mit den gefälschten Dokumenten verdiente, habe noch nicht festgestellt werden können. Der Verkauf sei aber wohl über einen Messenger-Dienst erfolgt.

Ob die Besteller der falschen Impfausweise nun ebenfalls mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, dies sei letztlich Sache der örtlichen Staatsanwaltschaften nach Abschluss der Ermittlungen. Zunächst müssten sehr viele Adressen ausgewertet werden.

