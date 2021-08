Corona-Newsblog: SPD-Chef Stoch: Geimpfte und Getestete nicht gleich behandeln

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca.3.200 (508.035 Gesamt – ca. 494.400 Genesene - 10.431 Verstorbene)

Baden-Württemberg: 10.431 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 17,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 33.000 (3.794.429 Gesamt – ca. 3.669.600 Genesene - 91.803 Todesfälle )

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 23,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

SPD-Chef Stoch: Geimpfte und Getestete nicht gleich behandeln (06.45 Uhr)

(06.45 Uhr) Betroffene wünschen Long-Covid-Ambulanzen in ganz Deutschland (06.35 Uhr)

in ganz Deutschland (06.35 Uhr) RKI registriert 2480 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 23,5 (06.30 Uhr)

++ SPD-Chef Stoch: Geimpfte und Getestete nicht gleich behandeln

(06.45) In der Corona-Pandemie sollten Getestete und Geimpfte nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nicht länger in allen gesellschaftlichen Bereichen gleich behandelt werden.

"Es ist bei Geimpften deutlich weniger wahrscheinlich als bei Ungeimpften, dass sich das Virus überträgt", sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur vor den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag.

Zudem sei bei den Tests der Anteil der falsch negativ Getesteten relativ hoch. Deshalb gebe es nach wissenschaftlichem Stand ein Risiko, dass Menschen nach einem falschen Corona-Test eine Veranstaltung besuchten und dort unter Umständen das Virus in der Menge verbreiteten.

Stoch sprach sich zudem für ein Ende des Gratisangebots an Corona-Schnelltests aus. Er halte es für nachvollziehbar, wenn Tests etwas kosteten für Menschen, die sich bewusst nicht impfen lassen wollten.

++ Betroffene wünschen Long-Covid-Ambulanzen in ganz Deutschland

(06.35) Betroffene und Mediziner setzen sich für eine bessere Versorgung von Menschen mit dem neuen Krankheitsbild Long Covid ein.

So fordert die Betroffenen-Initiative Long Covid Deutschland in einer Online-Petition die Bundesregierung dazu auf, in allen Regionen die Einrichtung fächerübergreifender Ambulanzen zu fördern.

In Großbritannien und den USA seien auf Regierungsebene bereits derartige Initiativen zu Long Covid gestartet worden. Die Petition unterschrieben bereits mehr als 50 000 Menschen.

++ RKI registriert 2480 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 23,5

(06.30) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 23,5 - am Vortag hatte der Wert 23,1 betragen, vor einer Woche lag er bei 17,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2480 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1766 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 19 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 19 Todesfälle gewesen.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag:

++ CDU-Politiker: Masken gehören auch in fünf Jahren noch zum Leben

(21.51 Uhr) Auch in fünf Jahren werden in Deutschland noch Masken zum Schutz vor Corona getragen — so sieht es zumindest der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel. „Die Maske wird, glaube ich, auch in fünf Jahren unser Leben noch mitgestalten“, sagte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag am Montag im Deutschlandfunk. Er hoffe dabei aber mehr auf die Vernunft der Einzelnen als auf verbindliche Vorgaben.

++ Inzidenz im Bodenseekreis steigt auf 15,2

(18.54 Uhr) Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Bodenseekreis am Montag auf 15,2 Neuinfektionen gestiegen. Das meldet das Landesgesundheitsamt. Damit liegt der Wert zum dritten Mal in Folge über zehn.

Bleibt die täglich für den Landkreis gemeldete Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über diesem Schwellwert, gilt am darauffolgenden Tag laut dem Gesundheitsamt des Landkreises die „Inzidenzstufe 2“. Das wäre im Bodenseekreis frühestens ab Donnerstag, 12. August, der Fall.

++ Schwarzwald-Baar-Kreis verschärft Corona-Maßnahmen wieder

(16.24 Uhr) Der Schwarzwald-Baar-Kreis verschärft die Corona-Maßnahmen. Die strengeren Regelungen traten am Montag in Kraft.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis hatte am Mittwoch, 4. August, die Sieben-Tages-Inzidenz von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten und lag daraufhin an fünf aufeinander folgenden Tagen weiterhin über diesem Wert. Damit lagen die Voraussetzungen für das Inkrafttreten der Inzidenzstufe 2 gemäß der aktuellen Corona-Verordnung vor. Der Kreis hatte am Sonntag die Überschreitung des Sieben-Tages-Inzidenzwertes von 10 ortsüblich bekannt gemacht.

