Corona-Newsblog: RKI registriert 3539 Neuinfektionen — Inzidenz bei 19,4

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca.2.900 (506.733 Gesamt – ca. 493.400 Genesene - 10.422 Verstorbene)

: ca.2.900 (506.733 Gesamt – ca. 493.400 Genesene - 10.422 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.422

Baden-Württemberg: 10.422 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 14,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 28.000 (3.780.985 Gesamt – ca. 3.661.200 Genesene - 91.730 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 28.000 (3.780.985 Gesamt – ca. 3.661.200 Genesene - 91.730 ) Todesfälle : 91.730

: 91.730 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 19,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

Kaum Verstöße gegen schärfere Corona-Einreiseregeln in Bayern (06.42 Uhr)

gegen schärfere Corona-Einreiseregeln in Bayern (06.42 Uhr) RKI registriert 3539 Neuinfektionen — Inzidenz bei 19,4 (06.23 Uhr)

++ Kaum Verstöße gegen schärfere Corona-Einreiseregeln in Bayern

(06.42 Uhr) Mehr als 11 700 Kontrollen und nur 14 Verstöße: In Bayern haben sich die meisten Reisenden Polizeiangaben zufolge an die seit Sonntag verschärften Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland gehalten. Das gelte sowohl für Urlauber als auch für alle übrigen Reisenden, teilte die Bayerische Grenzpolizei in Passau mit. Auch ein Sprecher der Bundespolizei in München sagte, die Kontrollen seien bislang „relativ problemlos“ verlaufen. Konkrete Zahlen kündigte er im Laufe des Donnerstags an.

Seit Sonntag müssen alle Einreisenden ab zwölf Jahren einen negativen Corona-Test vorzeigen können oder nachweisen, dass sie genesen oder vollständig geimpft sind — egal, ob sie auf dem Landweg oder mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen.

++ Sie sind im Urlaub? Hier können Sie herausfinden, was für ihre Einreise nötig ist ++

Um das zu überprüfen, sind auch Schleierfahnder der Bayerischen Grenzpolizei im Einsatz. Mehr als 1700 Kontrollen haben die Beamten nach eigenen Angaben von Sonntag bis Dienstag durchgeführt, dazu kamen mehr als 10 000 Kontrollen an den Flughäfen in Nürnberg und Memmingen.

Auch wenn dabei kaum Verstöße gegen die Corona-Einreiseregeln entdeckt wurden, haben sich die Kontrollen den Angaben zufolge gelohnt. Unter anderem nahmen die Schleierfahnder zwischen Sonntag und Dienstag fünf mit Haftbefehl gesuchte Straftäter fest, stellten ein in Schweden gestohlenes Auto sicher und deckten mehrere Drogendelikte auf.

Am Wochenende kommt nun aber wieder einiges an Arbeit auf die Beamten an den bayerischen Grenzen zu: Der ADAC erwartet zum Ferienende unter anderem in Berlin und Brandenburg viele Autos auf Rückreisestrecken durch Österreich und die Schweiz. An diesen „Hauptreiserouten“ werde die Bayerische Grenzpolizei mit Hilfe der Bereitschaftspolizei verstärkt kontrollieren, kündigte eine Sprecherin an.

Sollten Reisende dabei gegen die verschärften Corona-Regeln verstoßen, leiten die Ermittler dies an die zuständigen Gesundheitsämter weiter. Ob ein Bußgeld droht und in welcher Höhe, wird nach Angaben der Polizei dort entschieden.

++ RKI registriert 3539 Neuinfektionen — Inzidenz bei 19,4

(06.23 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über vier Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen lag sie bei 19,4 — am Vortag hatte der Wert 18,5 betragen, am Donnerstag der Vorwoche 16,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3539 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04:20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3142 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 780 985 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 661 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 730.

++ WHO verlangt Auffrischimpfungen gegen Corona zu stoppen

(20.47 Uhr) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert einen vorübergehenden Stopp von Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus, so lange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisierte die in mehreren Ländern erörterten Pläne für solche Impfungen am Mittwoch in Genf. Bereits begonnene Auffrischimpfungen sollten ausgesetzt und Pläne dafür bis mindestens Ende September auf Eis gelegt werden, bis mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Ländern der Welt geimpft seien.

„Länder mit hohen Einkommen haben 100 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht“, sagte Tedros. „Gleichzeitig konnten Länder mit niedrigen Einkommen nur 1,5 Dosen pro 100 Menschen verabreichen, weil ihnen Impfstoff fehlt. Wir brauchen dringend eine Kehrtwende, so dass die Mehrheit der Impfstoffe in Länder mit niedrigen statt hohen Einkommen geht.“

Das Weiße Haus wies den Appell der WHO zurück. Dies sei nach Ansicht der US-Regierung die „falsche Wahl“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch in Washington. „Wir glauben, dass wir beides machen können und diese Wahl nicht treffen müssen.“ Die USA hätten bislang bereits mehr als 110 Millionen Impfdosen an andere Staaten gespendet, mehr als jedes andere Land auf der Welt. Noch im August werde die Verteilung von weiteren 500 Millionen Impfdosen an andere Staaten beginnen. Gleichzeitig hätten die USA genug Impfdosen für die eigene Bevölkerung - auch um möglicherweise Teile der Bevölkerung mit Auffrischungsimpfungen zu versorgen, sofern die zuständige US-Arzneimittelbehörde dies empfehlen sollte.

++ Impfexperte über das Impfen von Kindern, die vierte Welle und die allgemeine Impfmüdigkeit

(20.14 Uhr) Professor Dr. Mark Dominik Alscher vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart spricht im Video darüber, warum er dazu rät, Kinder zu impfen. Auch für eine Drittimpfung bei Menschen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, sieht er gute Argumente.

Alscher geht davon aus, dass die vierte Welle eine "brisante Mischung" mit sich bringt - weil ungeimpfte Urlauber aus den verschiedensten Regionen zurückkehren, aber auch die Erschöpfung des Kranken- und Pflegepersonals steigt. Zum Thema Rückgabe von Freiheitsrechten an Geimpfte und zur Impffplicht vertritt er eine klare Meinung, wünscht sich aber mehr Gelassenheit in den Debatten. Eine allgemein Impfmüdigkeit nimmt der medizinische Geschäftsführer auch am Robert-Bosch-Krankenhaus wahr und berichtet, wie die Klinik darauf reagiert.

++Lucha: Inzidenz soll bald keine Rolle mehr spielen

(18.22 Uhr) Das baden-württembergische Gesundheitsministerium plant eine Abkehr von der Zahl der Neuinfektionen als Grenzwert im Kampf gegen die Pandemie. "Als Richtwert für die Auslösung von Beschränkungen wird die Inzidenz nach unserer Ansicht ab Mitte September in den Corona-Verordnungen nicht mehr auftauchen", sagte Minister Manne Lucha (Grüne). Es brauche einen Paradigmenwechsel, wenn vom 15. September an alle im Land ein Impfangebot erhalten hätten.

Dann könne es keine Beschränkung der Freiheitsrechte von Doppeltgeimpften mehr geben. Ungeimpfte müssten sich hingegen auf Beschränkungen – etwa die Verpflichtung zum Schnelltest bei Restaurantbesuchen - einstellen. Selbstverständlich würde man die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August abwarten und einbeziehen, sagte Lucha.

Eine Sprecherin sagte, dass man dann mit steigenden Infektionszahlen rechnen müsse. Für Beschränkungen solle dann die Inzidenz keine Rolle mehr spielen, stattdessen etwa die Hospitalisierung.

Die Rolle des Inzidenzwerts wird schon länger politisch diskutiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass der Inzidenzwert im Kampf gegen die Pandemie eine zentrale Größe bleiben werde, auch wenn man sich nun auch auf andere Kriterien stützen werde.

