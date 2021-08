Corona-Newsblog: RKI registriert 3571 Neuinfektionen — Inzidenz bei 18,5

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca.2.600 (506.312 Gesamt – ca. 493.300 Genesene - 10.411 Verstorbene)

: ca.2.600 (506.312 Gesamt – ca. 493.300 Genesene - 10.411 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.411

Baden-Württemberg: 10.411 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 14,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 25.900 (3.777.446 Gesamt – ca. 3.659.900 Genesene - 91.704 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 25.900 (3.777.446 Gesamt – ca. 3.659.900 Genesene - 91.704 ) Todesfälle : 91.704

: 91.704 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 18,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 3571 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 18,5 (06.07 Uhr)

++ Von der Leyen: Für Zulassung von Sputnik V fehlen valide Daten

(06.15 Uhr) Eine Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weiter ungewiss. „Bislang ist es dem Hersteller nicht gelungen, genügend valide Daten zu liefern, um die Sicherheit nachzuweisen“, sagte von der Leyen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Das werfe Fragen auf.

Nach Angaben des Herstellers ist der Impfstoff Sputnik V mittlerweile bereits weltweit in 69 Staaten zugelassen. In der EU verwenden ihn die Länder Ungarn und Slowakei auch ohne Zulassung der EMA. Russland hoffte zuletzt auf eine Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur bis zum Herbst. Sie prüft den Impfstoff nun bereits seit Anfang März.

++ RKI registriert 3571 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 18,5

(6.07 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nunmehr rund vier Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 18,5 — am Vortag hatte der Wert 17,9 betragen, am Mittwoch der Vorwoche 15,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3571 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2768 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 25 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 777 446 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 659 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 704.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag

++ Südwesten verlängert Corona-Finanzhilfe für Dienstleistungsbranche

(20.05 Uhr) Das Land Baden-Württemberg hat finanzielle Hilfen für Dienstleistungs-Unternehmen verlängert, die von der Corona-Krise betroffen sind. Der sogenannte Tilgungszuschuss II werde um drei Monate bis zum 30. September ausgeweitet, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag in Stuttgart mit.

„Viele von der Pandemie betroffene Dienstleistungsunternehmen stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Verlängerung ist ein wichtiges Signal für sie“, sagte die Ressortchefin.

Das Geld soll dazu dienen, Raten für Kredite oder für Mietkauf- und Leasingverträge zu bezahlen. Die Antragsfrist werde auf den 31. Oktober ausgeweitet.

++ Klinik-Besuch trotz Corona-Verdacht – Bewährungsstrafe gefordert

(16.46 Uhr) Im Prozess gegen eine mit Corona infizierte Frau, die trotz eines kurz zuvor durchgeführten PCR-Tests im Oktober ihre Tochter in einem Krankenhaus besucht hatte, fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Der Tatbestand des Hausfriedensbruches und der versuchten gefährlichen Körperverletzung sei erfüllt, sagte Staatsanwalt Ralf Ebbing am Dienstag vor dem Amtsgericht in Quedlinburg. Das Urteil soll am 10. August verkündet werden.

Die 72-jährige Angeklagte hatte am 6. Oktober ihre erwachsene, gerade operierte Tochter im Harzklinikum besucht. Auf der Erklärung, die alle Patienten und Besucher des Klinikums ausfüllen müssen, hatte die Frau angegeben, keine Symptome zu haben. Etwa eine Stunde vorher hatte sie sich allerdings eigenen Angaben zufolge auf Anraten einer Sprechstundenhilfe in einer Fieberambulanz auf das Coronavirus testen lassen.

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses hätte sie zu Hause bleiben müssen. Einen Tag nach dem Krankenbesuch hatte das Gesundheitsamt dem Klinikum mitgeteilt, dass bei der Frau das Virus nachgewiesen wurde. Mitte Oktober hatte das Harzklinikum Quedlinburg Anzeige erstattet und den Fall öffentlich gemacht.

Die Verteidigung hält die Vorwürfe für überzogen und kann keinen Vorsatz erkennen. Die 72-Jährige habe zu dem Zeitpunkt des Besuchs keine Symptome mehr gehabt und sei davon ausgegangen, dass diese eine Reaktion auf eine Grippeschutzimpfung waren, sagte Verteidiger Ulrich Hasselmann. Die Frau sei einzig und allein in großer Sorge um die Tochter gewesen und wollte sie sehen. Er beantragte daher Freispruch.

++ Holzgerlingen will mit CO2-Meldern gegen Aerosole angehen

(15.29 Uhr) Die Stadt Holzgerlingen probiert CO2-Melder aus, die zeigen sollen, wenn die Luftqualität in einem Raum sinkt. Dann heißt es: Fenster auf. Wie die Technik funktioniert und was das gegen die Pandemie bringt erfahren Sie im Video:

++ SSV Ulm impft Menschen vor dem Stadion und verschenkt Tickets

(15.14 Uhr) Der Ulmer Fußballclub SSV Ulm 1846 engagiert sich gegen die Impfmüdigkeit. Am Samstag spielt der SSV bei einem Pokalkracher gegen Nürnberg. Dabei soll das Stadium gleichzeitig zur Impfstation werden. Wer sich impfen lässt, bekommt ein besonderes Geschenk obendrauf.

+++ Mehr zu dieser Aktion lesen Sie hier +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹