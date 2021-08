Corona-Newsblog: Mertens appelliert an 18- bis 59-Jährige sich impfen zu lassen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Stand der Zahlen: Montag, 2.8.2021 00.00 Uhr. Aktuelle Zahlen von Dienstag liegen noch nicht vor. Diese werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca.2.700 (505.902 Gesamt - ca. 492.800 Genesene - 10.395 Verstorbene)

: ca.2.700 (505.902 Gesamt - ca. 492.800 Genesene - 10.395 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.395

Baden-Württemberg: 10.395 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 14,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 24.100 (3.772.109 Gesamt - ca. 3.656.300 Genesene - 91.660 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 24.100 (3.772.109 Gesamt - ca. 3.656.300 Genesene - 91.660 ) Todesfälle : 91.660

: 91.660 ieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 17,8



Das Wichtigste auf einen Blick:

Gesundheitsminister beraten über Impfangebote für Jugendliche und Auffrischungsimpfungen (06.15 Uhr)

über Impfangebote für Jugendliche und Auffrischungsimpfungen (06.15 Uhr) Alle Kinder ab 12 Jahren bekommen ein Impfangebot (18.25 Uhr))

bekommen ein Impfangebot (18.25 Uhr)) Kommunen in Bayern erzielen Bußgeldsummen in Millionenhöhe (15.35 Uhr)

++ Stiko-Chef: Mehr 18- bis 59-Jährige sollten sich impfen lassen

(06.30 Uhr) Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat die 18- bis 59-Jährigen aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Sie seien bei den Geimpften unterrepräsentiert, sagte er in einer Online-Veranstaltung mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer am Montagabend in Ulm.

„Über 75 Prozent in dieser Altersgruppe wäre toll.“ Dann lasse sich auch eine vierte Welle abflachen. Der Gemeinschaftssinn sei dabei gefragt, denn Ungeimpfte könnten andere anstecken, die dann wiederum schwer an dem Virus erkranken könnten.

Insbesondere die ungeimpften 20 Prozent der Lehrer sollten das nachholen. Das Coronavirus werde bleiben, nach einer Durchseuchung der Bevölkerung würden die schweren Verläufe aber verschwinden. „Es wird wie ein normales Virus werden, was uns nicht mehr so schreckt.“

Eine Impfung von Kinder- und Jugendlichen trage zur Herdenimmunität hingegen nicht bei. Der Virologe verteidigte die Position der Stiko, Impfungen für 12- bis 17-Jährige nicht generell zu empfehlen — es sei denn sie leiden unter bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit sich bringen.

Dass in anderen Ländern aufgrund derselben Daten aus internationalen Studien andere Entscheidungen gefallen seien, verwundere nicht. Die Auswertung der Daten und die Schlussfolgerungen seien immer mit den jeweiligen Voraussetzungen verbunden. Dass etwa in den USA so viele Jugendliche geimpft seien, sei Folge höherer Anteile an Mangelernährung, Übergewicht und Diabetes in dieser Altersgruppe.

Bei gesunden Kindern sei eine intensivmedizinische Behandlung eine „absolute Rarität“, Todesfälle gebe es nur bei schwerst vorerkrankten Kindern und Jugendlichen. Die Stiko war für ihre „Außenseiterposition“ kritisiert worden.

Einig sind sich laut Mertens die Wissenschaftler aber, dass derzeit für 9,1 Millionen Kinder von 0 bis 11 Jahren in Deutschland eine Impfung nicht in Frage komme.

Die Politik hat dagegen gerade bundesweit zusätzliche Impfmöglichkeiten beschlossen. Alle Länder wollen Impfungen für 12- bis 17-Jährige nun auch in den regionalen Impfzentren anbieten. Das beschlossen die Gesundheitsminister am Montag einstimmig. Nach Worten von Mertens ist dies eine reine Vorsorgemaßnahme, sie basiere nicht auf wissenschaftlicher Evidenz.

++ Mehrheit hält Aiwangers Impfkritik für falsch

(06.00 Uhr) Eine Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge die impfkritischen Äußerungen von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für falsch. 63,3 Prozent der Befragten finden es laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagausgabe) „eher falsch“ oder „eindeutig falsch“, dass sich Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident von Bayern kritisch zu Corona-Schutzimpfungen äußert. Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten (28,4 Prozent) gaben an, sie hielten dieses Vorgehen für „eindeutig richtig“ oder „eher richtig“.

Am meisten Zustimmung für Aiwangers öffentlich geäußerte Impfkritik kam unter den Befragten demnach von Wählern der AfD: 74,8 Prozent von ihnen gaben an, sie fänden Aiwangers Äußerungen „eindeutig richtig“. Am stärksten war die Ablehnung bei Wählern der Grünen: 73,5 Prozent der Befragten gaben an, die Aussagen seien „eindeutig falsch“.

Das waren die letzten Meldungen am Montag

++Weniger als 50 Corona-Intensivpatienten im Südwesten

(20:00 Uhr) Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Südwest-Kliniken liegt derzeit bei 47. Davon werden 29 beatmet, teilte das Landesgesundheitsamt am Montag in Stuttgart mit. Am Vortag waren es noch 50 Patienten, davon 30 beatmete.

Die Behörde registrierte am Montag 95 Neuinfektionen. Damit haben sich im Südwesten bislang 506 129 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt 10 406. Als genesen gelten 492 793 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche angibt, lag am Montag bei 14,5 nach 15,0 am Vortag.

++ Gesundheitsminister beschließen: Alle Kinder ab 12 Jahren bekommen ein Impfangebot

(18.25 Uhr) Alle Jugendlichen können sich bald impfen lassen. Die Minister verzichteten darauf eine entsprechende Empfehlung der ständigen Impfkommission abzuwarten.

Mehr dazu erfahren Sie hier.

++ Corona-Verstöße: Kommunen in Bayern erzielen Bußgeldsummen in Millionenhöhe

(15.35 Uhr) Zu viele Leute getroffen, ohne Maske unterwegs – Behörden müssen tausende Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen abarbeiten. So ist die Lage in den größten bayerischen Städten.

Wie die Behörden im Freistaat kontrollieren und wie viel Geld das bringt erfahren Sie hier.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹