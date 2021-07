Corona-Newsblog: 2.400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - Inzidenz bei 16,9

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca.2.700 (505.530 Gesamt - ca. 492.500 Genesene - 10.393 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 10.393

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 14,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 24.200 (3.769.165 Gesamt - ca. 3.653.300 Genesene - 91.658 Todesfälle)

Todesfälle: 91.658

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 16,9



++ RKI registriert 2400 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 16,9

(09.00 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nun dreieinhalb Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 16,9 - am Vortag betrug der Wert 16,5, am Samstag der Vorwoche 13,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2400 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1919 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 28 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 769 165 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 653 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 658.

Das waren die letzten Corona-Meldungen am Freitag.

++ Corona-Zahlen im Südwesten steigen stetig — Inzidenz bei 14,2

(19.17 Uhr) Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg steigt stetig an. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die registrierten Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche angibt, lag am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) bei 14,2 (13,6 am Vortag). Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, ist damit seit Anfang Juli ein leichter Anstieg der Fallzahlen und der Inzidenz zu beobachten.

Die Behörde registrierte 264 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag und zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich im Südwesten bislang 505 659 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt nun 10 393.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen liegt mit 40,8 nur der Hohenlohekreis über der politisch relevanten Inzidenz-Marke von 35. Der Stadtkreis Mannheim nähert sich mit 34,1 an. Der Wert ist für Lockerungen etwa bei Freibadbesuchen, in der Außengastronomie und bei Kulturveranstaltungen wichtig.

In Baden-Württemberg haben inzwischen 59,6 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 52,3 Prozent der Bevölkerung waren am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand: 8.00 Uhr) vollständig geimpft.

++ Bratwurst als Belohnung sorgt für Ansturm auf Impfstelle

(16.30 Uhr) Eine Bratwurst als Belohnung hat der Impfstelle im südthüringischen Sonneberg am Freitag einen regelrechten Ansturm auf Covid-19-Impftermine beschert. Bis zum Nachmittag kamen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 250 Menschen, um sich neben der Spritze in den Oberarm auch noch die kulinarische Spezialität abzuholen.

Normalerweise würden in der Impfstelle pro Tag durchschnittlich bis zu 140 Impfungen verabreicht, sagte der Leiter des KV-Pandemiestabs, Jörg Mertz, auf Anfrage. Die Thüringer Bratwurst genießt neben Klößen einen geradezu legendären Ruf — auch über die Landesgrenzen hinaus. Für Einheimische ist sie so etwas wie ein Nationalgericht.

Das erstmals angebotene „Bratwurst-Impfen“ ist eine von mehreren Ideen, mit denen Thüringen der zunehmenden Impfmüdigkeit begegnen will. Dazu gehören nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch Impfangebote bei Fußballspielen des Viertligisten FC Carl Zeiss Jena oder solche des Nachts.

++ Infizierter Barbesucher in Mannheim — Kontaktpersonen gesucht

(16.08 Uhr) Ein mit dem Coronavirus infizierter Besucher in einer Bar in Mannheim hat das dortige Gesundheitsamt auf den Plan gerufen. Alle Gäste der Bar in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli sollen sich bei der Behörde melden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Ein anderes Gesundheitsamt aus der Metropolregion hatte die Mannheimer am vergangenen Dienstag über die Infektion informiert. Das Gesundheitsamt Mannheim stuft die Gäste, die zur gleichen Zeit die Bar besucht haben, als enge Kontaktpersonen ein.

Bei der Nachverfolgung dieser Menschen ergaben sich Probleme, weil nur ein Teil der Besucher die Luca App genutzt und ein anderer Teil nur unvollständige schriftliche Kontaktdaten hinterlassen hatte. Deshalb sollten sich die Besucher bei der Behörde melden. Dem Aufruf sind einige Bar-Besucher gefolgt.

Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts Peter Schäfer appelliert an die Veranstalter und Gastronomen zur Kontaktdatenerfassung digitale Lösungen wie die Luca-App zu nutzen; damit könnten im Ernstfall Kontaktpersonen schnell informiert und weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

Sofern Männer und Frauen als enge Kontaktpersonen einzustufen sind, ist eine 14-tägige Quarantäne erforderlich, sofern sie keinen kompletten Impfschutz haben. Für die Haushaltsangehörigen dieser engen Kontaktpersonen gelten keine Einschränkungen, solange kein positiver Befund bei der engen Kontaktperson nachgewiesen wurde, teilte die Stadt weiter mit.

