Corona-Newsblog: Impfzentren nur noch zu etwa einem Drittel ausgelastet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca.2.100 (504.277 Gesamt - ca. 491.800 Genesene - 10.383 Verstorbene)

: ca.2.100 (504.277 Gesamt - ca. 491.800 Genesene - 10.383 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.383

Baden-Württemberg: 10.383 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 12,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 19.200 (3.758.401 Gesamt - ca. 3.647.700 Genesene - 91.565 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 19.200 (3.758.401 Gesamt - ca. 3.647.700 Genesene - 91.565 ) Todesfälle : 91.565

: 91.565 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 14,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

Impfzentren nur noch zu etwa einem Drittel ausgelastet (06.29 Uhr)

(06.29 Uhr) Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 14,5 (06.02 Uhr)

++ Impfzentren nur noch zu etwa einem Drittel ausgelastet

(06.29 Uhr) Die lahmende Impfbereitschaft zeigt sich auch in den Impfzentren im Südwesten. Die landesweite Auslastung beträgt zurzeit nur etwa 30 Prozent, wie ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage mitteilte. Etwa 20.000 bis 25.000 Impfungen würden täglich verabreicht.

Unabhängig von der Nachfrage sollen die Impfzentren aber zunächst offen bleiben. Geplant ist demnach, die zentralen Impfzentren, die für mehrere Landkreise zuständig sind, Mitte August zu schließen. Die Kreisimpfzentren werden bis Ende September betrieben.

Allerdings kostet der Betrieb der Impfzentren Millionenbeträge. Monatlich bis zu 2,7 Millionen Euro erstattet das Land für jedes zentrales Impfzentrum. Für jedes kommunale Impfzentrum stehen bis zu 1,3 Millionen Euro bereit.

Das Ministerium hatte zuletzt versucht, stärker und flexibler mit Terminen und Impfmöglichkeiten auf die bislang Ungeimpften zuzugehen. Eine bis diesen Mittwoch laufende Aktionswoche mit mehr als 150 Vor-Ort-Aktionen soll die Impfquote hochtreiben. In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (Stand Sonntag). 59,1 haben mindestens eine Impfung gegen das Virus erhalten.

++ Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 14,5

(06.02 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Sie liegt jetzt bei 14,5, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 10,9.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Laut RKI wurden binnen 24 Stunden 1545 Corona-Neuinfektionen sowie 38 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt den Angaben zufolge bei 3.758.401. Insgesamt wurden bisher 91.565 Corona-Tote gemeldet. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gibt das RKI mit rund 3.647.700 an.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Isnyer Ärzte appellieren an Bevölkerung sich "wenn möglich impfen zu lassen"

(19.27 Uhr) Beratung für Eltern und Kinder auch während der Ferien – Angebot an den Schulen danach wird diskutiert. Kinder- und Jugendarzt Dr. Alexander Moch plädiert dafür, „dass unsere Kinder und Jugendlichen selbst mitentscheiden sollten, gerade weil die Ema und die Stiko derzeit nicht ins gleiche Horn blasen.“ Seine Isnyer Kollegen wenden sich mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Mehr dazu errfahren Sie hier.

++ Inzidenz fünf Tage lang über zehn: Kreis Tuttlingen verschärft Corona-Regeln

(18.39 Uhr) Das Landratsamt verschärft ab Dienstag, 27. Juli, die Corona-Regeln im Kreis Tuttlingen. Grund dafür ist der Inzidenzwert: Die Zahl der Infizierten in sieben Tagen je 100 000 Einwohner lag an fünf auffeinanderfolgenden Tagen über zehn.

Welche Regeln jetzt gelten erfahren Sie hier.

++ Bund: Ausreichend Impfstoff für "unmittelbare" Impfangebote

(16.11 Uhr) Für die Corona-Impfungen gibt es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums inzwischen ausreichend Impfstoff, um allen Interessierten "unmittelbar" ein Impfangebot machen zu können. "Das zu Beginn der Impfkampagne ausgegebene Ziel, jeder impfwilligen Person bis Ende des Sommers ein Angebot einer Erstimpfung zu machen, wurde also bereits zu Anfang des Sommers und damit deutlich früher erreicht – und somit übererfüllt", heißt es in einem Bericht, mit dem Ressortchef Jens Spahn (CDU) am Montag den Gesundheitsausschuss des Bundestags und seine Länder-Kollegen über den Stand informierte.

"Jetzt ist es von besonderer Bedeutung, die Bürgerinnen und Bürger mit dem Angebot zu erreichen, die sich bisher noch nicht für eine Impfung entschieden haben", heißt es in dem Bericht weiter. Dafür seien konkrete niedrigschwellige Angebote vor Ort besonders wichtig. "Es besteht weniger ein Mangel an Information als mehr ein Mangel an Gelegenheit." Für das noch bis Ende September laufende dritte Quartal werden demnach insgesamt mehr als 100 Millionen Impfdosen erwartet.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹