Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt leicht - bundesweit nun 10,9

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 1.700 (502.857 Gesamt - ca. 490.800 Genesene - 10.346 Verstorbene)

: ca. 1.700 (502.857 Gesamt - ca. 490.800 Genesene - 10.346 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.346

Baden-Württemberg: 10.346 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 9,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 14.000 (3.746.410 Gesamt - ca. 3.641.000 Genesene - 91.397 Todesfälle )

nachgewiesene Infizierte : ca. 14.000 (3.746.410 Gesamt - ca. 3.641.000 Genesene - 91.397 ) Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 10,9



Das Wichtigste auf einen Blick:

Ulmer Forscher: Corona-Spätfolgen sind vielfach Organschäden (06.15 Uhr)

RKI registriert 1183 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 10,9 (06.00 Uhr)

++ Ulmer Forschungsprojekt: Corona-Spätfolgen sind vielfach Organschäden

(06.20 Uhr) Ein Forschungsprojekt der Universitätsklinik Ulm zu Corona-Spätfolgen hat bislang bei etwa jedem fünften seiner Patienten Organschäden festgestellt. „Wir hatten bislang rund 250 Patienten. 20 Prozent von ihnen haben Organschäden“, sagte Dominik Buckert, betreuender Oberarzt der Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm. Der größte Teil der übrigen Patienten fühle sich schlechter belastbar als vor der Erkrankung, sagte Buckert. Bei ihnen konnten die Mediziner aber keine Organschäden feststellen.

Die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen, sind demnach zwischen 40 und 50 Jahre alt. „Und eigentlich verhältnismäßig gesund, also ohne chronische Vorerkrankungen“, so der Oberarzt. Die jüngsten der etwas mehr männlichen Patienten sind um die 20 Jahre alt.

Das Uniklinikum hatte die Sprechstunde für Menschen mit Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung bereits im Februar dieses Jahres eingerichtet.

Die Ulmer Spezialisten für innere Medizin beobachten bei den Organschäden vor allem Herzmuskelentzündungen und die Folgen davon. Dazu gehörten etwa Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen, so Buckert. „Bei der Lunge beobachten wir, dass sich das Lungengerüst verändert und so ein schlechterer Gasaustausch möglich ist.“ Atemnot sei die Folge. Die bisherigen Erkenntnisse deckten sich mit den Rückmeldungen anderer Kliniken zu Corona-Spätfolgen, sagte Buckert.

++ RKI registriert etwa 1200 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 10,9

(06.00 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1183 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 646 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 34 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 26 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 746 410 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 641 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 397.

Entgegen dem Bundestrend entwickelt sich die Inzidenz in Baden-Württemberg leicht zurück. Im Südwesten sank die Zahl auf 9,5 nachdem zuletzt auch hier ein steigender Kurs zu verzeichnen war. 68 neue Fälle übermittelte das Landesgesundheitsamt dem RKI. Hinzu gekommen sind sieben Todesfälle.

Das waren die letzten Meldungen am Montag.

++ Viele junge Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus

(20.00 Uhr) Vergleichsweise viele junge Menschen im Südwesten haben sich nach Behördenangaben jüngst mit dem Coronavirus infiziert. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen an allen in den vergangenen sieben Tagen Infizierten ist im Vergleich zu dem älterer Menschen hoch. In dem Zeitraum stellten die über 60-Jährigen sieben Prozent der Infizierten, Kinder und Jugendliche kamen auf 21 Prozent.

Seit Jahresbeginn verzeichneten die Behörden nach dem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes vom Montag 205 Covid-19-Ausbrüche an Schulen mit insgesamt 902 Infektionen sowie 505 Ausbrüche an Kitas mit insgesamt 3661 Infektionen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt allerdings eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech derzeit nicht für 12- bis 17-Jährige ohne Vorerkrankungen. Ihr Krankheitsverlauf sei meist mild oder ohne Symptome. Klinikaufenthalte seien selten, und Todesfälle träten nur vereinzelt auf.

Einmal geimpft sind derzeit 66,8 Prozent der Erwachsenen, vollständig geimpft sind 55,3 Prozent. Damit liegt Baden-Württemberg über dem bundesweiten Schnitt: In Deutschland haben 59,9 Prozent mindestens eine Dosis erhalten. 46,4 Prozent der Menschen in Deutschland sind mittlerweile vollständig geimpft.

Im Südwesten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Sonntag von 9,9 Infektionen je 100 000 Einwohner auf 9,5 leicht gesunken. Der Wert war in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg ist die Inzidenz mit 24,1 im Landkreis Heidenheim am höchsten, im Kreis Sigmaringen mit 0,8 am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg um 68 auf 502 979, wie die Behörde mitteilte.

10 346 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben - am Montag wurden sieben neue Todesfälle gemeldet. Als genesen gelten geschätzt 490 634 Infizierte (plus 66).

++ Ellwangen: Impfen ohne Termin ab Dienstag möglich

(17.30 Uhr) Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet der Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Ellwangen eine kostenlose Impfaktion ohne Voranmeldung für die Bevölkerung an. Ausweispapiere sind nicht zwingend erforderlich. An allen drei Tagen wird der Impfstoff von Johnson&Johnson verabreicht. Wer wann und wo impft, erfahren Sie hier.

++ SPD und Elternbeirat: Mehr tun, um Schulschließungen zu verhindern

(16.50 Uhr) Die Südwest-SPD und der Landeselternbeirat haben die Landesregierung aufgefordert, deutlich mehr für einen sicheren Schulunterricht nach den Sommerferien zu tun. Der SPD-Landeschef und frühere Kultusminister Andreas Stoch sagte am Montag:

Auch im 16. Monat der Pandemie hat die Landesregierung noch kein schlüssiges Konzept für einen sicheren und verlässlichen Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr vorgelegt.

Kommende Woche begännen die Sommerferien und Grün-Schwarz habe aus dem „Fiasko“ des vergangenen Jahres nichts gelernt. Die neue Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ruhe sich auf den aktuell niedrigeren Inzidenzen aus. „Das grenzt inzwischen an grobe Fahrlässigkeit“, sagte Stoch auch mit Blick auf die Gefahr einer vierten Corona-Welle durch die Delta-Variante.

Er wiederholte seine Forderung, im neuen Schuljahr Luftfilter in allen Klassenzimmern des Landes zu installieren. Stoch sagte, es müsse Präsenzunterricht ermöglicht werden, wo es die Bedingungen hergeben - aber nicht um jeden Preis.

Für den Vorsitzenden des Landeselternbeirats, Michael Mittelstaedt, sieht das etwas anders: „Schulschließungen sind für uns keine Option mehr.“ Deshalb müsse das Land jetzt alles dafür tun, um Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Stoch bekräftigte, es müsse unter anderem eine Einstellungsoffensive für Pädagogische Assistentinnen und Assistenten mit ein bis zwei Stellen pro Schule geben, um auch die sozialen Folgen der Pandemie aufzufangen.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹