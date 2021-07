Corona-Newsblog: Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf in Tokio

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 1.800 (502.539 Gesamt - ca. 490.400 Genesene - 10.338 Verstorbene)

: ca. 1.800 (502.539 Gesamt - ca. 490.400 Genesene - 10.338 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.338

Baden-Württemberg: 10.338 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 8,8

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 13.200 (3.743.389 Gesamt - ca. 3.638.800 Genesene - 91.359 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 13.200 (3.743.389 Gesamt - ca. 3.638.800 Genesene - 91.359 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.359

Deutschland: 91.359 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 9,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI meldet gestiegene Indzidenz. Jetzt bei 9,4. 1608 Neuinfektionen binnen 24 Stunden (09.00 Uhr)

++ Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf in Tokio

(09.15 Uhr) Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das bestätigte das Organisationskomitee am Samstag. Angaben zur Person wie der Nationalität wollte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Es würden alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hieß es.

Daneben gibt es bislang fünf Athleten, die bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die Athleten und ihre Begleitpersonen sind im Athletendorf von der Bevölkerung isoliert und müssen strenge Verhaltens- und Hygieneregeln befolgen. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben immer wieder versichert, es würden für alle „sichere“ Spiele.

++ Inzidenz steigt auf 9,4 — 1608 Neuinfektionen

(09.00 Uhr) Zum zehnten Tag infolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 9,4 — am Vortag betrug der Wert 8,6, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1608 Corona- Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 952 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 35 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 743 389 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 638 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 359.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag

++ Inzidenzwert in Baden-Württemberg steigt deutlicher als zuletzt

(18.27 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten hat am Freitag einen vergleichsweise deutlichen Sprung gemacht. Sie legte nach Angaben des Landesgesundheitsamts innerhalb eines Tages von 8,2 auf 8,9 Infektionen je 100 000 Einwohner zu. Der Wert war bereits in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg ist die Inzidenz mit 25,2 in Ulm am höchsten und mit 1,4 im Neckar-Odenwald-Kreis am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg um 193 auf 502.662, wie die Behörde mitteilte.

10.338 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren fünf mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 490.365 Infizierte (plus 104).

14,7 Prozent der betreibbaren 2350 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Die Lage in den Krankenhäusern soll zusätzlich zur Inzidenz auch verstärkt eine Rolle bei der Beurteilung von notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie spielen.

Solche Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

6 435 349 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 58 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 59,5 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge im Südwesten 4 997 370 Menschen oder 45 Prozent (bundesweit: 45,3). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

++ Diese Auswirkungen hat Corona auf das Geburtenverhalten

(17.10 Uhr) Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger Kinder geboren worden. 2020 zählte das Bundesamt 773.144 Neugeborene, rund 5000 Babys weniger als 2019, wie die Statistiker in Wiesbaden berichteten.

Die Zahl der Babys pro Mutter sank jedoch kaum: Der Statistik zufolge bekamen Frauen 2020 im Schnitt 1,53 Kinder. Laut Statistischem Bundesamt liegt der aktuelle Rückgang vor allem daran, dass die Zahl der Frauen in den besonders geburtenstarken Jahren erstmalig seit 2011 leicht zurückging.

Spannend bleibt die Frage, welchen Einfluss die Corona-Pandemie hat. Im März 2021 gab es mit fast 66.000 Neugeborenen so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht mehr in diesem Monat. Destatis sieht einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abflauen der ersten Corona-Welle und Lockerungen ab Anfang Mai vergangenen Jahres. Schon im Februar 2021 hatte sich nach vorläufigen Zahlen ein Anstieg um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat abgezeichnet. Im März stieg die Zahl dann um zehn Prozent.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Piks ohne Termin - In Friedrichshafen gibt’s Impfstoff to go

(15.25 Uhr) Anlässlich der Initiative des Landes Baden-Württemberg „#dranbleibenBW“ wird im Bodenseekreis eine offene Impfwoche angeboten. Vom 19. bis 25. Juli wird jeweils von 8 bis 13 Uhr ohne Termin im Kreisimpfzentrum (KIZ) geimpft - ganz egal, ob es das erste oder das zweite Mal ist.

Mitzubringen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes im Landratsamt der Personalausweis, der Impfausweis beziehungsweise eine Bescheinigung über die Erstimpfung, sofern diese bereits verabreicht wurde.

Ab Montag, 19. Juli, stehen dafür Impfstoffe der Hersteller Astrazeneca, Johnson & Johnson (ab 18 Jahre) sowie Biontech (ab zwölf Jahre) zur Verfügung. Ab Mittwoch, 21. Juli, wird es zusätzlich Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna geben.

Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen und werden im KIZ wie geplant durchgeführt.Zweitimpfungen können nur dann erfolgen, wenn der zeitliche Mindestabstand zur Erstimpfung eingehalten wurde.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Freitag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹