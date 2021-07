Corona-Newsblog: Inzidenz steigt sprunghaft auf 8,6 - 1456 Neuinfektionen Geimpfte?

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 1.700 (502.346 Gesamt - ca. 490.400 Genesene - 10.333 Verstorbene)

: ca. 1.700 (502.346 Gesamt - ca. 490.400 Genesene - 10.333 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.333

Baden-Württemberg: 10.333 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 8,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 11.600 (3.741.781 Gesamt - ca. 3.638.200 Genesene - 91.337 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 11.600 (3.741.781 Gesamt - ca. 3.638.200 Genesene - 91.337 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.337

Deutschland: 91.337 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 8,6



++ Inzidenz steigt sprunghaft auf 8,6 - 1456 Neuinfektionen

(06.44 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 8,6 - am Vortag betrug der Wert 8,0 und davor 7,1. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli waren es noch 4,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.04 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 18 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 49 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 741 781 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 638 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 337.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl ist ebenfalls drastisch gestiegen. Der sogenannte R-Wert lag nach RKI-Daten vom Donnerstag bis 1,33 (Vortag 1,18) und befand sich damit seit rund zehn Tagen über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 133 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert lag zuvor rund zwei Monate lang deutlich unter 1.

++ Zutritt zu Ulmer Clubs bald nur noch für Geimpfte?

(21.42 Uhr) Für Gunter Czisch ist klar: Impfen ist der einzige Weg zur Freiheit. Die zunehmen Impfmüdigkeit in Land und auch in der Region bereitet ihm Sorgen. Deshalb hat der Oberbürgermeister Ulms bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einen deutlichen Vorstoß angebracht. Zutritt zu Clubs und Bars sollte nur für Geimpfte und Genesene erlaubt sein.

Diese Idee könne ihm zufolge ein Weg sein, insbesondere junge Leute zu animieren, sich impfen zu lassen. In Teilen der Gastronomie Ulms stößt die Idee offenbar auf Gegenliebe. Rein rechtlich wäre der Vorschlag leicht über das Hausrecht der Gastronomen umzusetzen, informiert die Stadt Ulm am Donnerstag.

++ Inzidenz im Südwesten stagniert

(19.51 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Donnerstag nur minimal gestiegen. Dem Landesgesundheitsamt zufolge wurde innerhalb einer Woche bei 8,2 Menschen je 100.000 Einwohnern eine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Am Mittwoch hatte der Wert 8,1 betragen, er war davor stetig gestiegen. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg ist die Inzidenz mit 26,0 in Ulm am höchsten und mit 1,0 im Landkreis Schwäbisch Hall am niedrigsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg um 145 auf 502 469, wie die Behörde mitteilte. 10 333 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren fünf mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 490 261 Infizierte (plus 115).

14,8 Prozent der betreibbaren 2364 Intensivbetten sind der Mitteilung nach im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Die Lage in den Krankenhäusern soll zusätzlich zur Inzidenz auch verstärkt eine Rolle bei der Beurteilung von notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie spielen.

Solche Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen.

6 414 041 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 57,8 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 59,2 Prozent. Als vollständig geimpft gelten den Daten zufolge im Südwesten 4 914 045 Menschen oder 44,3 Prozent (bundesweit: 44,6). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

++ In Aalen kann man sich am Samstag im Kaufland impfen lassen

(17.54 Uhr) Bereits jetzt kann man sich ohne Termin im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Aalen gegen Corona impfen lassen. Diesen Samstag, 17. Juli, bietet das Landratsamt nun einen weiteren Service an: Mobile Impfteams des KIZ werden im Foyer des Aalener Kauflands in der Julius-Bausch-Straße vor Ort sein und Interessierte mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen.

„Der besondere Charme dieses Angebots liegt darin, sich einfach vor oder nach dem Einkauf gegen Corona impfen zu lassen. Und das spontan, ohne Terminvereinbarung und mit nur einer Spritze, denn beim Impfstoff Johnson & Johnson ist keine zweite Impfung nötig“, sagt Landrat Joachim Bläse.

++ Ulm erreicht höchsten Inzidenzwert in Baden-Württemberg

(16.39 Uhr) Vor knapp zwei Wochen erst wurde auch für den Stadtkreis Ulm die Inzidenzstufe 1 festgelegt. Doch von den Lockerungen hatten die Bürger nicht viel, seit 8. Juli gilt bereits wieder die Inzidenzstufe 1, da Ulm die kritische Marke von mehr als zehn Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritt.

Seitdem geht es mit der Inzidenz rasant nach oben. Inzwischen hat der Stadtkreis bereits einen Rekord geknackt und die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg zu verzeichnen.

Ulm hat die höchste Inzidenz im Land. (Foto: Alexander Kaya)

Wenn es so weiter geht, müssen die Bürger mit weiteren Einschränkungen rechnen. Die nächste Inzidenzstufe tritt in Kraft, sobald der Stadtkreis den Wert von über 35 in fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet. Doch zunächst schaut die Stadt auf eine Inzidenz von deutlich über 20. Am Mittwoch hat das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz für den Stadtkreis Ulm von 26,8 gemeldet, die Landesinzidenz liegt bei 8,1.

