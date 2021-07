Corona-Newsblog: Inzidenz steigt auf 7,1 — 1548 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.500 (501.961 Gesamt - ca. 490.100 Genesene - 10.323 Verstorbene)

: 1.500 (501.961 Gesamt - ca. 490.100 Genesene - 10.323 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.323

Baden-Württemberg: 10.323 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 7,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 10.600 (3.738.683 Gesamt - ca. 3.636.000 Genesene - 91.287 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 10.600 (3.738.683 Gesamt - ca. 3.636.000 Genesene - 91.287 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.287

Deutschland: 91.287 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 7,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

Inzidenz steigt auf 7,1 — 1548 Neuinfektionen (06.02 Uhr)

++ Deutscher Städtetag ruft Menschen in sozialen Berufen zu Corona-Impfung auf

(06.42 Uhr) In der Debatte um eine sinkende Impfbereitschaft hat der Deutsche Städtetag an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen in sozialen Berufen appelliert. „Die Pandemie lässt sich nur mit einer deutlich höheren Impfquote besiegen“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Es wäre gut, wenn vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe und auch im pädagogischen Bereich die Impfung als eine Selbstverständlichkeit ansehen - im Sinne der ihnen anvertrauten Menschen.“ Impfen sei auch eine Frage der Solidarität.

Jung betonte, er sehe bisher keinen Anlass für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Auch die Bundesregierung lehnt dies weiterhin ab. „Aber wir müssen möglichst viele Menschen fürs Impfen motivieren, die bisher zurückhaltend sind“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister.

Die SPD nahm Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Pflicht und rief ihn auf, die Informations- und Werbekampagnen für Corona-Impfungen zu verstärken. „Die bestehenden Angebote reichen offenbar nicht aus, um ausreichend Impfwillige zu erreichen“, sagte Vize-Fraktionschefin Bärbel Bas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

++ Inzidenz steigt auf 7,1 — 1548 Neuinfektionen

(06.02 Uhr) Seit mehr als einer Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jeden Tag an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 7,1 — am Vortag betrug der Wert 6,5, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1548 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus den Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.50 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 985 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 48 Tote gewesen.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl lag nach RKI-Daten vom Dienstag bei 1,11 und befand sich damit seit mehr als einer Woche über dem Wert von 1.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag:

++ Corona-Inzidenz im Südwesten steigt — strengere Regeln in Stuttgart

(20.38 Uhr) Der Trend setzt sich fort: In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf 7,2 gestiegen. Am Tag zuvor hatte sie noch bei 6,5 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gelegen, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamts in Stuttgart hervorgeht. Reißen in Stadt- oder Landkreisen bestimmte Marken, gelten strengere Maßnahmen.

So muss die Landeshauptstadt Stuttgart etwa ab diesem Mittwoch die Zügel straffer ziehen. Weil in den vergangenen fünf Tagen die Inzidenz jeweils über dem Schwellenwert von 10,0 lag, sind laut der Verwaltung zum Beispiel private Treffen nur noch mit 15 Personen aus vier Haushalten erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie Geimpfte und Genese werden hier nicht mitgezählt.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg um 222 auf 502.095, wie das Landesgesundheitsamt weiter mitteilte. 10.323 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben.

Das waren drei mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 490.025 Infizierte (plus 98). Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Ulm mit 23,7, der Main-Tauber-Kreis vermeldet hingegen nach wie vor 0,0 neue Corona-Infektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

++ Whatsapp-Nachricht sorgt für Wirbel in Arztpraxis in der Region

(18.50 Uhr) Eine einfache Nachricht mit teilweise falschen Informationen hat in den vergangenen beiden Tagen für Wirbel in der Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin von Axel Storkenmaier, Uwe Joachim Weber und Dominique Halmer in Sigmaringendorf geführt. Halmer klärt nun über die Missverständnisse auf.

In der Whatsapp-Nachricht, die innerhalb weniger Stunden viral ging, hieß es, dass die Praxis jede Menge Impfstoff übrig habe, sie auch Personen impfen, die keine Patienten sind, man sich den Impfstoff aussuchen könne und der Impfstoff sonst weggeschmissen werden müsste, weshalb jeder die Nachricht weiterschicken solle.

In Sigmaringendorf sorgt eine teilweise falsche Nachricht kurze Zeit für Verwirrung. (Foto: Mandy Streich)

Das hatte zur Folge, dass am Montag und Dienstagmorgen das Telefon in der Praxis am laufenden Band klingelte und die eigentlichen Patienten teilweise nicht mehr durchgekommen seien, erklärt Dominique Halmer.

„Tatsächlich ist es so, dass wir auch Menschen impfen, die keine Patienten bei uns sind“, sagt Halmer. Die Nachricht habe jedoch am Montag dafür gesorgt, dass einige Personen vor der Praxis standen und erwarteten, ihre Impfung zu bekommen – ohne Anmeldung und ohne Termin. „Das geht natürlich nicht“, sagt Halmer. Die Allgemeinmediziner möchten auch weiterhin die Impfungen für alle anbieten, allerdings müsse dies zuerst abgesprochen werden.

„Wir bestellen ja tatsächlich immer nur so viel, wie wir auch verimpfen können“, sagt der Allgemeinarzt. Dabei habe die Praxis außerdem noch nie eine Impfdose wegschmeißen müssen. „Also diese Aussage stimmt wirklich nicht“, sagt er. Die Mitarbeiterinnen der Praxis hätten die Termine seit Beginn hervorragend gemanaged.

++ Nach den Ferien regelmäßige Tests in Schulen und Kitas im Südwesten

(16.13 Uhr) Angesichts der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und einem möglichen verschärften Infektionsgeschehen durch Reiserückkehrer soll der Schulstart nach den Sommerferien in Baden-Würrtemberg durch regelmäßige Tests in Schulen, Kitas und der Kindertagespflege begleitet werden.

Hierzu hat der Ministerrat am Dienstag die entsprechende Teststrategie verlängert und erweitert. Diese sieht unter anderem auch die Möglichkeit für die Kommunen im ganzen Land vor, so genannte PCR-Pool-Tests bzw. „Lolli“-Tests durchzuführen, wie sie bereits in einem Freiburger Modellprojekt zum Einsatz kommen. Für die Durchführung der Tests stellt das Land den Kommunen rund 76 Millionen Euro zur Verfügung.

„Ziel ist es, den erhöhten Eintrag von Infektionen nach dem Ende der Ferien- und Reisezeit aufzufangen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag in Stuttgart. „Die Neuinfektionen bewegen sich derzeit zwar auf einem niedrigen Niveau, die Impfkampagne läuft weiterhin auf Hochtouren, doch macht uns derzeit vor allem die Verbreitung der Delta-Variante Sorgen. Hinzu kommt, dass viele Kinder und Jugendliche im Herbst noch nicht geimpft sind. Deshalb haben wir eine Vereinbarung mit den Kommunalen Landesverbänden zur Testung in Schulen getroffen, die jetzt fortgeschrieben wird.“

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Dienstag +++

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹