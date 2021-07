Corona-Newsblog: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 6,5

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.400 (501.741 Gesamt - ca. 490.000 Genesene - 10.320 Verstorbene)

: 1.400 (501.741 Gesamt - ca. 490.000 Genesene - 10.320 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.320

Baden-Württemberg: 10.320 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 6,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 10.000 (3.737.135 Gesamt - ca. 3.635.900 Genesene - 91.259 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 10.000 (3.737.135 Gesamt - ca. 3.635.900 Genesene - 91.259 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.259

Deutschland: 91.259 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 6,5



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 6,5 (06.12 Uhr)

++ Umfrage: Knappe Mehrheit will weiter digital arbeiten

(06.43 Uhr) Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger will laut einer Forsa-Umfrage weiter digital arbeiten. Von den Befragten ab 18 Jahren gaben 51 Prozent an, dass sie auch nach dem Ende der Corona-Pandemie Homeoffice und Videokonferenzen nutzen werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Initiative „Deutschland — Land der Ideen“, die die Umfrage gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)in Auftrag gegeben hatte. Unter den 30- bis 44-Jährigen seien sogar 71 Prozent dieser Ansicht.

Anlass der Befragung war die Verleihung des diesjährigen Mobilitätspreises. Ein Fünftel der von Forsa Befragten will sich sogar im Privaten weiter digital mit Freunden treffen.

Heute endet die gesetzliche Home-Office-Pflicht.

++ SPD-Politiker will Abkehr vom Inzidenzwert im Infektionsschutzgesetz verankern

(06.32 Uhr) Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, will eine Abkehr vom Inzidenzwert in der Corona-Politik im Infektionsschutzgesetz verankern. „Wir sagen seit Monaten, dass der Inzidenzwert als alleiniges Kriterium für die Verhängung oder Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht ausreicht“, sagte Fechner der „Welt“ (Dienstagsausgabe).

Eine entsprechende Änderung müsse noch vor Ende der Legislaturperiode vorgenommen werden, um neben dem Inzidenzwert weitere Kriterien für Coronaeinschränkungen zu berücksichtigen, forderte der SPD-Politiker.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) neben dem Inzidenzwert weitere Kriterien zur Bewertung des Infektionsgeschehens in Betracht ziehe. Zur Einordnung des Pandemiegeschehens in Deutschland will das RKI demnach die Hospitalisierung als zusätzlichen Leitindikator einführen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 6,5. Auch wenn die Corona-Fallzahlen derzeit niedrig sind, gibt die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante Anlass zur Sorge.

Johannes Fechner (SPD), Bundestagsabgeordneter, spricht während der einer Sitzung des Bundestages. (Foto: Jens Büttner/Archiv / DPA)

++ RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 6,5

(06.12 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiterhin leicht an. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Dienstagmorgen mitteilte, lag die Inzidenz bei 6,5.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am vergangenen Dienstag noch bei 4,9. Sie ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden insgesamt 646 Corona-Neuinfektionen sowie 26 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 3.737.135, insgesamt wurden 91.259 Corona-Tote gemeldet.

Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gibt das RKI mit 3.635.900 an.

Das waren die letzten Meldungen von Montag:

++ Jedes fünfte Intensivbett im Südwesten frei

(18.00 Uhr) Die Debatte über weitere Kriterien für Corona-Maßnahmen als die Inzidenz - etwa die Auslastung der Krankenhäuser - läuft. Da sind diese Zahlen interessant: Nach Angaben des Landesgesundheitsamts waren am Montag (Stand 16.00 Uhr) fast 20 Prozent der betreibbaren 2371 Intensivbetten frei - also gut 450. Das teilte die Behörde am Abend in Stuttgart unter Berufung auf das sogenannte Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit.

Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für Menschen mit anderen gravierenden Erkrankungen. Den Daten zufolge sind derzeit 57 Covid-19-Erkrankte in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 36 künstlich beatmet.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg den Angaben zufolge um 67 auf 501 873.

10 320 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren drei mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 489 927 Infizierte (plus 70).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stieg leicht von 6,4 auf 6,5. Das heißt: Im Schnitt wurden je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche 6,5 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Im Main-Tauber-Kreis gab es den Angaben nach gar keinen neuen Nachweis binnen sieben Tagen. Mit 19,7 war der Wert hingegen in der Stadt Ulm landesweit am höchsten.

6 353 650 Menschen in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind den Daten zufolge 57,2 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt liegt bei 58,5 Prozent. Als vollständig geimpft gelten im Südwesten 4 672 389 Menschen oder 42,1 Prozent (bundesweit: 42,6). Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine Dosis. Bei allen anderen Vakzinen sind zwei Spritzen nötig.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 141 339 Fälle mit Hinweisen auf „besorgniserregende Varianten“ übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Vor allem bei der als hoch ansteckend geltenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, ist die Tendenz steigend.

++ Coronafall in Lindau: 50 Schüler in Quarantäne

(17.00 Uhr) Am Montagmorgen noch meldete das Robert-Koch-Institut für die Inselstadt im Bodensee eine 7-Tage-Inzidenz von 0. Damit dürfte es bald vorbei sein: Wegen eines positiven Falls am Bodensee-Gymnasium müssen 50 Schüler in Quarantäne.

++ Stadt Laichingen bietet Impfmöglichkeit an

(16.00 Uhr) Die Stadt Laichingen plant eine Impfmöglichkeit am Donnerstag, 15. Juli, für all jene, die noch keine Möglichkeit oder keinen Termin für eine Erstimpfung erhalten haben. Geimpft wird mit dem Vakzin Johnson & Johnson – also braucht es im Anschluss keinen Zweitimpftermin. Das Impfangebot soll es am Donnerstag, 15. Juli in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen geben.

Eine Anmeldung wird empfohlen und zwar unter www.impfen-bw.de. Dort erhalten Impfwillige dann einen Laufzettel, der ausgedruckt zur Impfmöglichkeit mitgebracht werden sollte. So auch die Anamnese. Mitzubringen sind außerdem – wenn vorhanden – ein Impfpass sowie ein Medikamentenplan. Um sich auszuweisen, sollten Interessierte an der Impfmöglichkeit in Laichingen dann auch den Personalausweis in die Daniel-Schwenkmezger-Halle mitbringen.

