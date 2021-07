Corona-Newsblog: RKI registriert 952 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 5,8

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.500 (501.585 Gesamt - ca. 489.800 Genesene - 10.317 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 10.200 (3.735.420 Gesamt - ca. 3.634.000 Genesene - 91.225 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

++ RKI registriert 952 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 5,8

(09.21 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.17 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 671 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 35 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 735 420 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 634 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.225.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Mertens nicht beunruhigt wegen verminderter Wirksamkeit von Biontech gegen Delta

(20.15 Uhr) Der Ulmer Virologe Thomas Mertens sieht keinen Grund zur Beunruhigung, weil der Biontech-Impfstoff möglicherweise weniger gut gegen die Delta-Variante helfen könnte. Das hatten Studien aus Israel nahegelegt. Seine Gründe erläutert er hier.

++ Video: Stuttgarter Forscher erklären Studie, die gegen Luftreinger spricht

(18.43 Uhr) Forscher der Universität Stuttgart hatten am Mittwoch eine Studie vorgelegt, die zeigt, dass die Wirksamkeit von Luftreinigern in Klassenzimmern sehr begrenzt ist. Im Video erklären sie, warum das so ist.

