Corona-Newsblog: Lehrerverband: Tests und Maskenpflicht in Schulen im Herbst weiter nötig

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Hinweis: Die Zahlen geben den Stand von Mittwochmorgen wieder. Aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut werden derzeit aktualisiert und für den frühen Vormittag erwartet.

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.600 (501.166 Gesamt - ca. 489.300 Genesene - 10.286 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 10.286

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 5,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 10.000 (3.732.549 Gesamt - ca. 3.631.500 Genesene - 91.110 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 91.110

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,1



RKI: Zahlen verspäten sich (06.20 Uhr)

(06.20 Uhr) Lehrerverband: Tests und Maskenpflicht in Schulen im Herbst weiter nötig (06.00 Uhr)

Tests und Maskenpflicht in Schulen im Herbst weiter nötig (06.00 Uhr) SPD-Kultusminister kritisieren Luftfilter-Debatte (05.30 Uhr)

++ Die aktuellen Tages-Zahlen des RKI verspäten sich

(06.20 Uhr) Die Daten werden derzeit aktualisiert. Die Fallzahlen sind ab dem frühen Vormittag abrufbar und werden nachgetragen.

++ Lehrerverband: Tests und Maskenpflicht in Schulen im Herbst weiter nötig

(06.00 Uhr) Der Deutsche Lehrerverband hält Tests und eine Maskenpflicht in den Schulen zumindest zu Beginn des neuen Schuljahres weiter für nötig. „Wir werden im Herbst noch Maßnahmen brauchen, die den Unterrichtsbetrieb absichern, teilweise auch einschränken“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der „Passauer Neuen Presse“.

„Wir benötigen eine Sicherheitsphase zu Schuljahresbeginn, um auf Reiserückkehrer und dadurch möglicherweise verstärkt eingeschleppte Infektionen zu reagieren, in der wir erneut auf regelmäßige Testungen und Maskenpflicht setzen müssen.“

Der Ulmer Virologe, Thomas Mertens, bezweifelt den Sinn von Corona-Massentests bei Schülern. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung schlägt der Leiter der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut Alternativen vor. Technische Maßnahmen, wie Lüftungsanlagen, soziale Maßnahmen, wie die A-H-A-Regeln und Testungen müssten sinnvoll eingesetzt werden. Dass sich viele Menschen derzeit nicht impfen lassen wollen, könnte im Herbst massive Auswirkungen auf die Infektionszahlen haben.

Deutschland werde nach den Sommerferien mit der Durchimpfung von Kindern und Jugendlichen „noch bei weitem nicht so weit sein werden wie bei den Erwachsenen“, sagte Meidinger. Daher sei damit zu rechnen, dass die hochansteckende Delta-Variante bei den Schülerinnen und Schülern eine größere Rolle spielen werde.

Als „überhaupt nicht“ hilfreich bezeichnete der Verbandspräsident Äußerungen des Chefs der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, der die Sinnhaftigkeit von Massentests in Schulen angezweifelt hatte. „Der Bereich Schnelltestungen gehört nicht zu dem Bereich, für den die Stiko originär zuständig ist“, sagte Meidinger. Hilfreich wäre es hingegen aus seiner Sicht, „wenn die Kommission eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren herausgeben würde“.

Insgesamt sehe er die Gefahr, dass die Politik die Fehler aus dem vergangenen Sommer wiederhole „und stark vom Prinzip Hoffnung“ lebe. „Es ist höchste Zeit, den Sommer für eine umfassende Ausstattungsoffensive zu nutzen, was IT-Infrastruktur und Raumluftfilteranlagen anlangt“, betonte Meidinger.

++ SPD-Kultusminister kritisieren Luftfilter-Debatte

(05.30 Uhr) Der Sprecher der Kultusminister der SPD-geführten Länder, Ties Rabe, hat die Debatte über Luftfilter in Schulen kritisiert. Der Hamburger Schulsenator wies auf die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen dort hin: Hygieneregeln, Maskenvorgaben, Testpflichten, die Impfmöglichkeit für die Beschäftigten und die Vorgabe, Räume alle 20 Minuten zu lüften. „In keinem anderen Lebensbereich gelten so weitgehende Sicherheitsmaßnahmen wie in den Schulen“, sagte Rabe der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist schwer zu erklären, warum trotz dieser Maßnahmen der Schulbetrieb auch noch von Luftfiltern abhängen soll, die in anderen Lebensbereichen mit weniger strengen Schutzmaßnahmen - beispielsweise in Einzelhandel, Freizeitangeboten oder Gastronomie - keineswegs vorgeschrieben sind.“

Der Bund fördert seit kurzem den Einbau fester Luftfilteranlagen in Klassenräumen für Kinder bis zwölf Jahre, weil für sie noch keine Impfung möglich ist. Auf dieses Programm hatten Regierungsvertreter mit Blick auf mögliche Investitionen in den Sommerferien hingewiesen.

Rabe sagte, die Förderung helfe zweifellos dem Schulbau, sei in Sachen Corona aber Augenwischerei. „Um solche stationären Anlagen einzubauen, müssten alle rund 500 000 Klassen- und Unterrichtsräume aufwendig umgebaut werden — einschließlich Wanddurchbrüchen, Verputz- und Maurerarbeiten sowie der Installation von Elektro- und Rohrleitungssystemen.“ Selbst bei größter Anstrengung würde der Einbau in den Schulen in Deutschland mehrere Jahre dauern, fügte er hinzu.

Die Wirkung von mobilen Luftfiltern, über die seit Monaten immer wieder diskutiert wird, ist umstritten. Das Umweltbundesamt empfahl die Geräte zunächst nur als Ergänzung fürs Fensterlüften. In einer Richtlinie für den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen hatten medizinische Fachgesellschaften, Robert Koch-Institut, Bildungs- und Kinderschutzverbände weder eine klare Empfehlung für noch gegen die Geräte ausgesprochen.

Rabe forderte von der Bundesregierung eindeutige Aussagen zum Thema. Sollten sich die medizinischen Einschätzungen zu mobilen Luftfiltern ändern, solle die Regierung auch ein entsprechendes Förderprogramm auflegen.

++ Spahn hofft auf Impfbereitschaft der Jungen

(19.56 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hofft auch ohne allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) auf eine rege Beteiligung junger Menschen an der Corona-Impfkampagne. Die Versorgung mit Impfstoffen habe sich derart verbessert, dass alle Kinder und Jugendliche bis Ende August einen ersten Termin erhalten könnten, sagte Spahn am Mittwoch in der ARD.

Wenn jemand geimpft werden wolle, sei dies auch möglich, wenn der 12-, der 15-, der 17-Jährige das mit den Sorgeberechtigten und dem impfenden Arzt entscheide, erklärte Spahn weiter. „Der Impfstoff dafür ist da.“

Die Empfehlungen der Stiko seien wichtige Leitlinien, ergänzte der Gesundheitsminister. Aber es gebe eben auch einen sicheren und zugelassenen Impfstoff für alle Menschen über zwölf Jahren, der nach individueller Abwägung und Entscheidung verabreicht werden könne.

Gemeint ist das Präparat von Biontech/Pfizer, welches die Europäische Arzeneimittelbehörde (EMA) auch für Menschen über zwölf zugelassen hat. Stiko-Chef Thomas Mertens blieb derweil in Sachen generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche auch am Mittwoch bei seiner ablehnenden Haltung.

++ Biberacher Oberbürgermeister appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen

(16.24 Uhr) Vorige Woche hatte Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Biberacher Gesundheitsamts, dazu aufgerufen, Impfangebote im Kreisimpfzentrum, beim Hausarzt oder auch beim Betriebsarzt wahrzunehmen. Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler schließt sich diesem Aufruf in dieser Woche an und bittet die Bürgerinnen und Bürger der Stadt im Mitteilungsblatt „Biberach kommunal“ sich impfen zu lassen.

„Noch vor wenigen Wochen gehörte ein Impftermin zu den begehrtesten Gütern dieses Landes. Mittlerweile erleben wir das genaue Gegenteil: Die Impfquote stagniert, Impfzentren und Hausärzte bleiben auf ihren Impfdosen sitzen. Das darf nicht sein“, schreibt Zeidler in seinem Appell.

Alle seien froh über die weitgehenden Erleichterungen und Lockerungen, die derzeit möglich sind. „Wir sollten uns aber keiner falschen Illusion hingeben: Die Pandemie ist noch nicht zu Ende! Bereits im Herbst könnten uns wieder weitreichende Einschränkungen drohen. Aber wir stehen nicht hilflos da“, so der OB.

++ IBO bietet Besuchern Impfungen an

(14.39 Uhr) Gute Nachrichten für alle, die sich schon länger erfolglos um einen Impftermin bemühen und nun die IBO in Friedrichshafen besuchen wollen. Besucherinnen und Besucher der Verbrauchermesse, die am Donnerstag, 8. Juli beginnt und am Sonntag, 11. Juli zu Ende geht, bekommen bei ihrem Eintritt ins Messegelände die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen.

