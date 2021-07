Corona-Newsblog: Südwest-Kommunen investieren dank Corona-Hilfen 20 Prozent meh

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.700 (501.017 Gesamt - ca. 489.000 Genesene - 10.279 Verstorbene)

: 1.700 (501.017 Gesamt - ca. 489.000 Genesene - 10.279 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.279

Baden-Württemberg: 10.279 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 5,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 10.800 (3.731.124 Gesamt - ca. 3.629.300 Genesene - 91.031 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : 10.800 (3.731.124 Gesamt - ca. 3.629.300 Genesene - 91.031 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.031

Deutschland: 91.031 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,0



Das Wichtigste auf einen Blick:

Südwest-Kommunen investieren dank Corona-Hilfen 20 Prozent mehr (06.08 Uhr)

dank Corona-Hilfen 20 Prozent mehr (06.08 Uhr) Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg ist die niedrigste in Baden-Württemberg (21.55 Uhr)

(21.55 Uhr) Forderungen nach Impfung von Schülern werden lauter (19.39 Uhr)

werden lauter (19.39 Uhr) KIZ des Bodenseekreises bietet kurzfristig freie Impftermine an (15.04 Uhr)

++ Südwest-Kommunen investieren dank Corona-Hilfen 20 Prozent mehr

(06.08 Uhr) Städte und Gemeinden im Südwesten sind dank des historischen Hilfspakets von Bund und Land relativ unbeschadet durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Nach Daten des Kommunalen Finanzreports der Bertelsmann-Stiftung konnten die Kommunen dank der finanziellen Stabilisierung sogar ein Fünftel mehr investieren als im Jahr 2019. Dass sie vergleichsweise gut durch die Krise kamen, dürfte demnach auch daran gelegen haben, dass sie vorher Rücklagen in Höhe von zwölf Milliarden Euro angehäuft hatten. Jedenfalls habe es bei den Kassenkrediten, quasi der Dispokredit der Kommunen, keinen Anstieg gegeben, heißt es in dem Report, der am Dienstag in Gütersloh veröffentlicht wurde.

Im vergangenen Corona-Jahr hatten Bund und Land die Kommunen im Südwesten mit 4,28 Milliarden Euro gestützt. Laut dem Finanzreport war die bedeutsamste Maßnahme die Erstattung der Ausfälle der Gewerbesteuer für das Jahr 2020. Auf die Südwest-Kommunen entfielen dabei fast 1,9 Milliarden Euro, was nach Hessen und Bayern der höchste Betrag gewesen sei.

Da die Rezession milder verlaufen sei als zunächst geschätzt, habe den Kommunen einschließlich der Erstattungen sogar ein höheres Steueraufkommen zur Verfügung gestanden als im Vorjahr. Zudem sei die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Kosten des „Solidarpakts Ost“ 2020 ausgelaufen. „Die baden-württembergischen Gemeinden haben rund eine Milliarde Euro mehr an Erstattung für die Gewerbesteuer erhalten als sie letztlich verloren“, sagte René Geißler, Mitautor der Studie.

Der Ausblick des Reports ist nicht ganz so rosig. Da die Ausgaben weiter steigen und die Steuern den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichten, werden demnach einige Südwest-Kommunen in finanzielle Engpässe geraten. Das größere Problem für die Städte und Gemeinden im Land sei jedoch die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Da habe sich die Konjunktur schon vor Corona spürbar abgekühlt.

++ Land hilft Kommunen mit Corona-Paket in Höhe von 570 Millionen Euro

(06.00 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung will den von der Corona-Krise gebeutelten Kommunen in diesem Jahr mit mehr als einer halben Milliarde Euro unter die Arme greifen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend nach der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Kommunen aus Teilnehmerkreisen in Stuttgart.

Das Land habe etwa 440 Millionen Euro zugesagt, um coronabedingte Einnahmeausfälle von Städten und Gemeinden abzumildern. Damit sollen zum Beispiel Beiträge für geschlossene Kitas an die Eltern zurückerstattet und entfallene Einnahmen von Musikschulen sowie Volkshochschulen ausgeglichen werden. Zusätzlich kommen noch rund 130 Millionen Euro für den Rettungsschirm zugunsten des Öffentlichen Nahverkehrs hinzu.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg ist die niedrigste in Baden-Württemberg

(21.55 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg geht zum Wochenanfang Richtung null. Mit 1,4 gab das Landesgesundheitsamt am Montag den Wert an, der besagt, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Grund für die weiter sinkende Tendenz ist, dass sieben Tests offenbar falsch-positiv waren und deshalb aus der Statistik genommen wurden. Demnach haben sich im gesamten Landkreis innerhalb einer Woche zuletzt nur vier Menschen angesteckt. Zusammen mit dem Landkreis Neckar-Odenwald hat der Kreis Ravensburg jetzt sogar die niedrigste Inzidenz in Baden-Württemberg. Biberach liegt bei 3,0, der Bodenseekreis bei 7,4. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg ist 5,2.

++ Forderungen nach Impfung von Schülern werden lauter

(19.39 Uhr) Nach der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die Debatte um Impfungen von Schulkindern erneut Fahrt aufgenommen. Anja Bensinger-Stolze von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädierte am Montag dafür, dass Eltern mit ihren Kindern „intensiv überlegen“, ob die Kinder und Jugendlichen nicht doch geimpft werden sollten – auch wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) das für diese Altersgruppe nicht ausdrücklich empfiehlt.

Vermehrte Impfungen von Schulkindern könnten dazu beitragen, Unterrichtsausfälle während der zu erwartenden vierten Corona-Welle im Herbst zu minimieren, sagte Bensinger-Stolze der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel blickt mit Sorge auf die Lage in dne Schulen. Das Thema werde bei der Entwicklung der Corona-Lage „oberste Priorität haben“, sagte sie nach Teilnehmerangaben bei Online-Beratungen des CDU-Vorstands. Die Corona-Entwicklung in den Schulen werde nach den Sommerferien mit Wucht kommen, sagte Spahn.

Hessens Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Volker Bouffier wurde von den Teilnehmerkreisen mit den Worten zitiert, die Schulen müssten um jeden Preis offen bleiben. Darüber dürfe es keine Spekulationen geben.

Die vielerorts gängige Praxis, die gesamte Klasse in Quarantäne zu schicken, auch wenn nur ein einziges Schulkind an Covid-19 erkrankt sei, solle vor Ort von den Gesundheitsämtern beurteilt werden, empfiehlt GEW-Vorstandsmitglied Bensinger-Stolz. Bei Infektionen von Einzelpersonen sei von den örtlichen Gesundheitsämtern Flexibilität gefragt.

++ Nachfrage nach Impfterminen lässt im Kreis Biberach nach

(17.17 Uhr) Monatelang bemühten sich viele Menschen vergebens um einen Impftermin, mittlerweile übersteigt vielerorts das Impfangebot die Nachfrage. Ein Trend, der auch im Landkreis Biberach zu beobachten ist.

Die Lage in den Hausarztpraxen hat sich deutlich entspannt, viele bieten in Aushängen oder auf ihren Webseiten kurzfristige Impftermine an. So auch Dr. Michael Riehle, Hausarzt in Schemmerhofen, der in seiner Praxis die einstmals lange Warteliste mit rund 400 Impfwilligen mittlerweile abgearbeitet hat.

„Etliche Patienten auf der Wartliste hatten sich allerdings bereits im Impfzentrum impfen lassen“, berichtet Riehle. Lediglich zehn Patienten habe Riehle für eine Astrazeneca-Impfung gewinnen können. „Das hat mich allerdings schon drei Stunden Überzeugungsarbeit gekostet“, berichtet der Hausarzt, der fortan komplett auf den Biontech-Impfstoff setzte.

++ KIZ des Bodenseekreises bietet kurzfristig freie Impftermine an

(15.04 Uhr) Das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Bodenseekreises bietet kurzfristig Termine mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson an.

Die Termine am Freitag, 9. Juli, können über ein eigens dafür eingerichtetes Buchungsportal online gebucht werden.

