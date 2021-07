Corona-Newsblog: Kommunen wollen Corona-Hilfen vom Land

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 1.700 (501.017 Gesamt - ca. 489.000 Genesene - 10.279 Verstorbene)

: 1.700 (501.017 Gesamt - ca. 489.000 Genesene - 10.279 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.279

Baden-Württemberg: 10.279 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 5,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 10.800 (3.731.124 Gesamt - ca. 3.629.300 Genesene - 91.031 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : 10.800 (3.731.124 Gesamt - ca. 3.629.300 Genesene - 91.031 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 91.031

Deutschland: 91.031 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,0



Das Wichtigste auf einen Blick:

Delta wird sich laut Gesundheitsamt im Südwesten durchsetzen (19.27 Uhr)

(19.27 Uhr) Kommunen wollen Corona-Hilfen vom Land (06.15 Uhr)

RKI registriert 212 Corona-Neuinfektionen (06.28 Uhr)

++ RKI registriert 212 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,0

(06.28 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 731 124 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

++ Kommunen wollen Corona-Hilfen vom Land

(06.15 Uhr) Die Corona-Krise hat nicht nur riesige Löcher in den Haushalt des Landes Baden-Württemberg, sondern auch in die kommunalen Kassen gerissen. Nun hoffen Städte und Gemeinden, dass die grün-schwarze Landesregierung wie schon im vergangenen Jahr den Kommunen finanziell kräftig unter die Arme greift. Am Montagabend kamen Vertreter der Regierung und der kommunalen Spitzenverbände erstmals in der neuen Wahlperiode zur Gemeinsamen Finanzkommission zusammen - im Stuttgarter Finanzministerium.

Die Kommunen rechnen in diesem Jahr wegen des Rückgangs der Einnahmen aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich mit einem Minus von 2,5 Milliarden Euro. Bis 2025 fehlten insgesamt 10 Milliarden Euro, hat der neue Gemeindetagspräsident Steffen Jäger jüngst vorgerechnet. Die Kommunen müssten ohne Hilfen den Rotstift ansetzen oder Gebühren erhöhen. Zudem wären wichtige Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Digitalisierung oder Mobilität gefährdet.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte jüngst im Landtag erklärt, Grün-Schwarz nehme mit dem geplanten Nachtragsetat auch deshalb neue Schulden auf, um coronabedingte Einnahmeausfälle der Kommunen auszugleichen. Wie hoch die dafür zurückgestellte Summe ist, wollte er jedoch nicht sagen. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag handeln. Im vergangenen Corona-Jahr hatten Bund und Land die Kommunen im Südwesten mit 4,28 Milliarden Euro gestützt.

Das waren die letzen Meldungen vom Wochenende:

++ Delta wird sich laut Gesundheitsamt im Südwesten durchsetzen

(19.27 Uhr) Das Landesgesundheitsamt (LGA) rechnet damit, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus auch im Südwesten in den kommenden Wochen durchsetzen wird. Der Anteil dieser zuerst in Indien entdeckten Variante wird laut LGA mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen und die noch vorherrschende Alpha-Variante verdrängen, wie eine Sprecherin der Behörde in Stuttgart mitteilte.

Für den weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens im Land seien deshalb eine steigende Durchimpfungsrate und stringent von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängige Öffnungsschritte entscheidend. Da die Delta-Variante über eine erhöhte Übertragbarkeit gegenüber der Alpha-Variante verfüge, sei eine erhöhte Aufmerksamkeit wichtig.

Der Anteil nachgewiesener Proben der Delta-Variante an allen gemeldeten Neuinfektionen hatte zuletzt bereits deutlich zugelegt. Nach LGA-Angaben vom Samstag lag er für die vergangenen 14 Tage bei 12,95 Prozent. Der Anteil möglicher Delta-Varianten stieg auf 7,98 Prozent.

Zuvor lagen die Werte bei über 10 beziehungsweise bei mindestens 5 Prozent. Der Delta-Anteil an allen analysierten Proben mit besorgniserregenden Varianten wurde am Samstag für die vergangenen zwei Wochen mit 25,1 Prozent angegeben.

Von der möglicherweise noch ansteckenderen Delta Plus-Variante gibt es den Angaben zufolge derzeit keine bekannten Fälle in Baden-Württemberg. Vor rund einem Monat sei dem LGA jedoch eine „familiäre Häufung“ von Fällen mit dieser Variante übermittelt worden, es habe aber keine weiteren Infektionen mehr gegeben. Deswegen gebe es inzwischen auch keine bekannten Fälle mehr.

++ Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Biberach sinkt weiter

(17.07 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Biberach sinkt weiter. Am Sonntagabend meldetet das Landesgesundheitsamt einen Inzidenzwert von 3,0 (Stand 17.30 Uhr). Am Samstag lag der Wert bereits ebenfalls bei einem Wert von 3,0. Übers Wochenende wurden keine weiteren Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag lag die Inzidenz bei 4,0.

In den vergangenen sieben Tagen gab es lediglich sechs neue bestätigte Corona-Fälle.

++ Regina Ziegler plant Corona-Film

(15.20 Uhr) Die Berliner Produzentin Regina Ziegler will einen Film über die Corona-Pandemie drehen. „Ich werde daraus eine Tragikomödie machen, nur so geht's“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag auf dem Filmfest München.

Trotz der ernsthaften und schwierigen Lage gebe es so viele Dinge, über die man schmunzeln könne. „Ich bin dafür, das Leben so anzupacken, wie es uns begegnet, mit den traurigen, aber auch mit den heiteren Seiten.“

Details nannte Ziegler, die unter anderem die ZDF-Serie „Lena Lorenz“ produziert, noch nicht. Der Film solle aber im kommenden Jahr zu sehen sein. Schon jetzt habe sich Corona in viele Filme oder Serien „leise eingearbeitet“, etwa indem jemand einen Mundschutz trage. Dieses Thema werde uns noch lange beschäftigen, ist die Produzentin überzeugt.

Ziegler war am Sonntag bei einem Filmfest-Empfang der Amazon Studios. Dort wurde unter anderem die geplante Serie „Die Therapie“ nach einem Thriller von Sebastian Fitzek vorgestellt, an der auch am Ziegler-Film beteiligt ist.

++ Söder fordert von Stiko Impfempfehlung für Jugendliche

(13.40 Uhr) Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt im Kampf gegen die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus auf die Impfung von Schülern. „Die Stiko sollte dringend überlegen, wann sie das Impfen von Jugendlichen empfiehlt“, schrieb er am Sonntag auf Twitter. Das würde den Schutz für alle erhöhen und einer Generation, die auf viel verzichten musste, wieder Freiheiten zurückgeben.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Gremium begründete seine Empfehlung unter anderem damit, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für diese Altersgruppe gering sei.

Die Delta-Variante breitet sich auch in Bayern zunehmend aus. Die meisten registrierten Fälle gibt es in München. Der Statistik des Landesamtes für Gesundheit (LGL) zufolge wurden bis am Samstag (3. Juli) 170 Delta-Fälle in der Landeshauptstadt festgestellt. Bis 1. Juni waren es noch 29.

