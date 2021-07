Corona-Newsblog: 400 Studierende für Aufholprogramm „Bridge the gap“ im Südwesten gewonnen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Hinweis: Die Zahlen spiegeln den Stand des Dasboards von Donnerstag, 01.07.2021, 05:00 Uhr. Aktuelle Zahlen des RKI liegen derzeit noch nicht vor, da die Internetseite derzeit aktualisiert wird. Sobald die Zahlen bekannt sind, werden sie an dieser Stelle nachgetragen.

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 2.100 (500.702 Gesamt - ca. 488.300 Genesene - 10.261 Verstorbene)

: 2.100 (500.702 Gesamt - ca. 488.300 Genesene - 10.261 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.261

Baden-Württemberg: 10.261 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 6,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 12.400 (3.729.033 Gesamt - ca. 3.625.700 Genesene - 90.938 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : 12.400 (3.729.033 Gesamt - ca. 3.625.700 Genesene - 90.938 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.938

Deutschland: 90.938 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,1



++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten unterschreitet Sechser-Marke

(06.15 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut gesunken. Das vermeldete das Landesgesundheitsamt am Donnerstagabend. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt mit 5,8 nun unter Marke von 6. Am Vortag hatte der Wert noch bei 6,3 gelegen (Stand Donnerstag 16.00 Uhr). Der Anteil der Infektionen mit der Delta-Variante stieg und liegt bei 10,83 Prozent (632 Fälle). Bei weiteren 6,03 Prozent (203 Fälle) liegt ein Verdacht auf die Delta-Variante vor.

Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der Schwelle von 35. Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Heilbronn mit 28,4.

Im Vergleich zum Vortag kamen am Donnerstag 85 Corona-Neuinfektionen und 11 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung dazu. Damit sind nun 501 024 Infektionsfälle und 10 272 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus im Südwesten registriert.

Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institut für Freitagmorgen liegen aktuell noch nicht vor, da derzeit das Dashboard aktualisiert wird. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, werden die Zahlen nachgereicht.

++ „Bridge the gap“: Knapp 400 angehende Lehrkräfte helfen Schülern

(06.11 Uhr) Seit etwa zwei Wochen läuft das Projekt „Bridge the gap“ zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern nach dem Corona-Lockdown — doch die Vermittlung der Aushilfen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Statt 550 Lehramtsstudierende konnten nur knapp 400 an die Schulen vermittelt werden, wie Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte. Grund dafür sei unter anderem gewesen, dass die angehenden Lehrkräfte nicht immer den weiten Weg aus den Universitätsstädten wie Freiburg, Tübingen und Heidelberg aufs Land in Kauf nehmen wollten.

Dennoch sei es gelungen, die knapp 400 Studierenden auf 300 Standorte im Land zu verteilen — dabei seien alle vier Regierungspräsidien in etwa gleichmäßig bedacht worden. Es seien alle Schularten dabei, hieß es weiter. Mit „Bridge the gap“ („Überbrücke die Lücke“) will das Land den Aufholprozess der Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien Ende Juli unterstützen. Die Aushilfen sollen entweder den Lehrkräften im Unterricht helfen oder einzelne Schülerinnen und Schüler individuell fördern. Das Programm richtet sich insbesondere an Schüler in sozialen Brennpunkten.

Die Studierenden müssen mindestens das 4. Fachsemester erreicht haben. Sie erhalten für ihre Arbeit 15 Euro pro Stunde. Ursprünglich hatten sich 900 Studierende für das Programm beworben, 550 waren ausgewählt worden. Die meisten kommen von den sogenannten Schools of Education, bei denen Universitäten und Pädagogische Hochschulen in der Lehrerbildung kooperieren. Es gibt fünf solcher Schools of Education im Südwesten: in Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Konstanz und Stuttgart/Ludwigsburg.

++ Delta-Variante in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis angekommen

(21.51 Uhr) Damit steigt die Zahl von Fällen von Corona-Infektionen mit der Delta-Variante im Alb-Donau-Kreis/Ulm auf neun. Die acht ersten Infizierten wurden bereits wieder entisoliert. Bei vier von ihnen wurde die neue Variante mittels Vollgenomsequenzierung nachgewiesen.

Bei den Fällen aus dem Kreis Neu-Ulm handele es sich „meist“ um Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Ländern, beziehungsweise es stünden die Fälle in Verbindung mit Reiserückkehrern, so die Landratsamtssprecherin. Unter anderem gelten Portugal, Großbritannien und Russland derzeit als Virusvariantengebiet.

++ Curevac-Impfstoff verfehlt Wirksamkeitsschwelle

(20.39 Uhr) Knapp daneben ist auch vorbei: Die endgültige Analyse des Impfstoffes der Tübinger Curevac hat über alle Altersgruppen hinweg eine Wirksamkeit von 48 Prozent ergeben. Damit wurde das enttäuschende Zwischenergebnis von vor wenigen Tagen zwar um das Quentchen von einem Prozent noch verbessert.

Doch ist fraglich, ob das für eine Zulassung innerhalb der EU ausreichen wird. Denn die Zulassungsbehörde EMA peilt eine Mindestwirksamkeit bei Corona-Impfstoffen von rund 50 Prozent an.

Allerdings gibt es noch eine Resthoffnung für einen Erfolg. Denn die EMA hatte ebenso darauf hingewiesen, dass die Schwelle von 50 Prozent nicht exakt zu verstehen sei und man sich jeden Fall genau ansehen müsse. Für den Curevac-Impfstoff könnte sprechen, dass das Vakzin in der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren den Testreihen zu Folge etwas besser abschneidet.

Hier liegt die Wirksamkeit bei 53 Prozent gegen eine Covid-Erkrankung jeglichen Schweregrades und bei 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf. Einen vollständigen Schutz gab es in dieser Altersgruppe demnach vor einem Krankenhausaufenthalt oder dem Tod.

++ Bad Saulgau richtet nur ein kleines Bächtlefest aus

(19.15 Uhr) Statt eines wieder größeren Bächtlefestes wird es auch 2021 ein Bächtlefest im Kleinformat geben. Das Programm stellte Richard Frey, Präsident des organisierenden Bürgerausschusses, bei der Mitgliederversammlung im Stadtforum in Bad Saulgau vor.

Das Bad Saulgauer Bächtlefest mit dem historischen Festzug kann nur kleiner gefeiert werden. (Foto: Archvi: Thomas Warnack)

„Mehr war nicht möglich“, sagte nun auch Richard Frey, der lange auf ein Fest im größeren Rahmen gehofft hatte.

