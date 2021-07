Corona-Newsblog: RKI registriert 892 Neuinfektionen — Inzidenz bei 5,1

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Das Wichtigste auf einen Blick:

Corona-Impfstoff von Curevac bleibt bei nur 48 Prozent Wirksamkeit (07.28 Uhr)

(07.28 Uhr) RKI registriert 892 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 5,1 (06.48 Uhr)

++ Corona-Impfstoff von Curevac bleibt bei nur 48 Prozent Wirksamkeit

Der Corona-Impfstoffkandidat des Tübinger Unternehmens Curevac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg.

Damit ist der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Impfstoffe. Die Daten der Zwischenanalyse hatten für einen deutlichen Rückgang des Börsenkurses und Enttäuschung bei Politikern gesorgt.

In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren zeigte der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf.

++ RKI registriert 892 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 5,1

(06.48 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.14 Uhr wiedergeben.

Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1008 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 5,2; Vorwoche: 6,6).

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 63 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote.

++ Nachfrage nach Coronatests geht zurück — Teststellen schließen

(06.30 Uhr) Mehr Geimpfte, Lockerungen und sinkende Infektionszahlen — die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests im Südwesten geht zurück. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) meldet dieser Tage viele Schließungen von Abstrichstellen.

So haben unter anderem die Zentrale Abklärungsstelle COVID-19 Karlsruhe, die Abstrichstelle Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) und die Abstrichstelle Offenburg (Ortenaukreis) am Mittwoch dicht gemacht. In der Landeshauptstadt soll am Donnerstag das Testzelt auf dem Schlossplatz abgebaut werden.

Wie stark die Nachfrage nach den Tests landesweit sinkt, lässt sich nach Angaben des Sozialministeriums nicht beziffern. Insgesamt seien rund 7700 Stellen bei der Kassenärztlichen Vereinigung registriert. Wann sie nicht mehr benötigt werden, sei aktuell nicht absehbar.

„Auch bei den aktuell niedrigen Infektionszahlen werden vor allem mit Blick auf die Reiserückkehrer im Sommer und die sich ausbreitende Delta-Variante Testkapazitäten weiter benötigt“, sagte ein Ministeriumssprecher.

++ Spahn plant mit mehr als 200 Millionen Impfstoff-Dosen für 2022

(06.02 Uhr) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will einem Zeitungsbericht zufolge 204 Millionen Corona-Impfstoffdosen für das kommende Jahr beschaffen.

„Somit würde für Deutschland samt Sicherheitsreserve mit einer Versorgung von etwas mehr als zwei Dosen pro Einwohner gerechnet“, zitierte das „Handelsblatt“ aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums für das Bundeskabinett.

Vertragsarztpraxen sollten bei Bestellungen für Auffrischimpfungen künftig mit verlässlichen Belieferungen rechnen können. Dominik Stillfried, Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung

Es sei ratsam, „rechtzeitig weitere Impfstoffmengen für den Schutz gegen Mutationen und Auffrischungsimpfungen zu sichern“, heißt es demnach in dem Bericht.

Die Impfstoffmenge verteilt sich dem Bericht zufolge auf mehrere Hersteller.

Der Chef des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung (ZI), Dominik Stillfried, lobte die Pläne. „Sie bedeuten, dass die Zeit des Impfstoffmangels dem Ende zugeht“, sagte Stillfried dem „Handelsblatt“. „Vertragsarztpraxen sollten bei Bestellungen für Auffrischimpfungen künftig mit verlässlichen Belieferungen rechnen können.“

++ Impfangebot für Studierende — Modellprojekt startet in Stuttgart

(19.22 Uhr) Nun sind Studenten an der Reihe: Mit dem Start eines Modellprojekts für die Hochschulen in Stuttgart und speziellen Impfangeboten möchte Baden-Württemberg gezielt Studierende impfen.

Am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart stehen von diesem Samstag (3. Juli) die ersten von rund 6000 Dosen Impfstoff dafür bereit.

„Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Studierende jetzt im Sommer geimpft werden“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Nur so könne im Wintersemester möglichst ein regulärer Studienbetrieb vor allem in Präsenz stattfindet. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte: „Mit dem Modellprojekt wollen wir einen ersten Beitrag für ein sicheres Hochschulleben leisten.“

Die Studierenden sollen laut Mitteilung in den nächsten Tagen von den Hochschulen angeschrieben werden. Sie erhalten einen Link zur Anmeldung.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten liegt bei 6,3

(18.50 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt nun bei 6,3 nach 6,6 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte (Stand 16.00 Uhr).

Der Anteil der Infektionen mit der Delta-Variante stieg und liegt bei 9,99 Prozent (601 Fälle). Bei weiteren 3,69 Prozent (189 Fälle) liegt ein Verdacht auf die Delta-Variante vor.

Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der Schwelle von 35. Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Heilbronn mit 30.

Im Vergleich zum Vortag kamen am Mittwoch 137 Corona-Neuinfektionen und 18 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung dazu.

++ Großes Musikevent steigt in Markdorf trotz Corona

(17.09 Uhr) Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Discos und Clubs geschlossen und am Bodensee finden kaum größere Musikveranstaltungen statt. In Markdorf ändert sich das am kommenden Wochenende: Dort bringt das „Markdorf City Festival“ am Samstag, 3. Juli, von 18 bis 22 Uhr drei DJs auf den Marktplatz. Bis zu 500 Besucher sollen bei dem sogenannten „Clubbing Open Air“ gemeinsam feiern. Pandemiebedingt gibt es allerdings einige Regeln.

In festgelegten Bereichen sind maximal nur bis zu zehn Personen zugelassen. Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit, von ihnen können beliebig viele in einer Zone dazustoßen. Durch die Veränderung der Corona-Verordnung am Wochenende dürfen die zehn Menschen zudem aus beliebig vielen Haushalten stammen. Mehr Details zu Festival und Regeln finden Sie hier

DJs legen am Samstag auf dem Markdorfer Marktplatz auf. So voll wie auf unserem Archiv-Bild vom Markdorfer Open Air wird es dabei aber nicht werden. (Foto: Fotos: Emily Wabitsch/dpa/Ralf Schäfer)

