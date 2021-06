Corona-Newsblog: RKI meldet 219 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,6

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 2.600 (500.378 Gesamt - ca. 487.500 Genesene - 10.226 Verstorbene)

: ca. 2.600 (500.378 Gesamt - ca. 487.500 Genesene - 10.226 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.226 (+4 zum Vortag)

Baden-Württemberg: 10.226 (+4 zum Vortag) Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 7,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 15.400 (3.726.929 Gesamt - ca. 3.620.800 Genesene - 90.762 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 15.400 (3.726.929 Gesamt - ca. 3.620.800 Genesene - 90.762 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.762 (+8 zum Vortag)

Deutschland: 90.762 (+8 zum Vortag) Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 219 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,6 (06.00 Uhr)

++ Lauterbach: Stiko soll Empfehlung für Kinder-Impfungen überdenken

(06.20 Uhr) Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern zu überdenken.

„In Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die Ständige Impfkommission argumentiert, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gilt dies meiner Ansicht nach aber nicht“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“ (Montag).

Die Stiko hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes und chronischen Lungenerkrankungen. Das Gremium begründete seine Empfehlung vor knapp drei Wochen unter anderem damit, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für diese Altersgruppe gering sei.

„Die Angaben der Stiko beziehen sich immer auf alte Varianten“, kritisierte Lauterbach. „Die Durchseuchung der Kinder mit der Delta-Variante ist zu riskant. Und Wechselunterricht ist keine Lösung.“ Zugleich regte er an, mehr zu tun, um Impfskeptiker zu gewinnen. „In Israel steigt die Inzidenz trotz hoher Impfquote und Topwetter wieder an. Es zeigt sich: Echte Normalität wird nur mit einer sehr hohen Impfquote kommen.“ Er gehe davon aus, dass eine Impfquote von mehr als 80 Prozent nötig sei.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert weniger Zuschauer beim deutschen Spiel in Wembley. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

++ RKI: 219 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,6

(06.00 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 219 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.24 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 346 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,6 an (Vortag: 5,7; Vorwoche: 8,6).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden acht neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es zehn Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 726 929 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 620 800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90 762.

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende

++ Mehr als 800 Jugendliche nach Mallorca-Ausflug infiziert

(20.55 Uhr) Mehr als 800 Schüler und Schülerinnen aus mehreren Teilen Spaniens haben sich auf Abschlussfahrten nach Mallorca Mitte Juni mit dem Coronavirus infiziert.

Nach jüngsten Angaben der verschiedenen Regionalregierungen erhöhte sich die Zahl der infizierten Teenager am Sonntag um mehr als 200 auf mindestens 848. Allein in Madrid sind mindestens 410 Jugendliche betroffen. Fälle meldeten auch das Baskenland (126), Valencia (104), Galizien (70), Katalonien (64), die Balearen (33), Murcia (20), Kastilien-La Mancha (11) und Aragonien (10).

Es wird vermutet, dass sehr viele der betroffenen jungen Leute mit ein und derselben Fähre von Valencia nach Mallorca fuhren. Andere kamen vermutlich auf der Insel miteinander in Kontakt. Alle Schüler und Schülerinnen hätten sich mit der Alpha-Variante des Virus infiziert, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, hieß es.

++ Das gilt ab Montag im Kreis Ravensburg

(18.08 Uhr) Mehr Freiheit geht derzeit nicht: Da der Inzidenzwert im Kreis Ravensburg seit dem 23. Juni unter 10 liegt, können am Montag die weitestgehenden Lockerungen eintreten, die momentan laut der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich sind.

Mit Spannung wurde am Sonntagnachmittag der Tagesbericht des Landesgesundheitsamts erwartet, denn dieser bildet die Basis dafür, welche Lockerungen von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie möglich sind.

Um 17 Uhr stand dann fest: Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 2,5 wurde das Ziel erreicht.

Was ab Montag gilt

++ Landratsamt Sigmaringen gibt weitere Lockerungen bekannt

(15.27 Uhr) Die Landesregierung hat am Wochenende eine neue Corona-Verordnung mit nun vier Inzidenzstufen auf den Weg gebracht. Hierzu hat das Sigmaringer Gesundheitsamt am Sonntag amtlich festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag.

Damit treten ab Montag, 28. Juni, die Regelungen der neuen Inzidenzstufe 1 (unter 10) in Kraft.

Es dürfen nun maximal 25 Personen unabhängig der Anzahl der Haushalte zusammenkommen. Geimpfte und genesene Personen bleiben von dieser Zahl unberücksichtigt. In der Gastronomie und in Vergnügungsstätten entfällt nun auch der 3G-Nachweis für den Innenbereich.

Auch die Beschränkung der Personenzahl entfällt. Die Nutzung von Betriebskantinen und Mensen ist fortan durch Angehörige der Einrichtung ohne besondere Regelungen gestattet.

Mehr dazu

