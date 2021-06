Corona-Newsblog: RKI registriert 592 Neuinfektionen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 2.900 (500.253 Gesamt - ca. 487.100 Genesene - 10.221 Verstorbene)

: ca. 2.900 (500.253 Gesamt - ca. 487.100 Genesene - 10.221 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 10.221

Baden-Württemberg: 10.221 Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 7,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 17.000 (3.726.172 Gesamt - ca. 3.616.400 Genesene - 90.746 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 17.000 (3.726.172 Gesamt - ca. 3.616.400 Genesene - 90.746 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 90.746

Deutschland: 90.746 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 5,9



Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI registriert 592 Corona-Neuinfektionen (08.54 Uhr)

++ RKI registriert 592 Corona-Neuinfektionen

(08.54 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 592 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1108 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,9 an (Vortag: 6,2; Vorwoche: 9,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 68 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 99 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.726.172 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.618.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.746.

Den Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI am Freitagabend bei 0,78 (Vortag: 0,75). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 78 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Zwei Teststationen in Ehingen schließen

(19.43 Uhr) In Ehingen schließen zwei Corona-Schnellteststationen. Die DF Healthy Test UG , Betreiber David Falk, hat der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sie die Stationen in Ehingen, im katholischen Gemeindehaus St. Michael in der Adlerstraße 38 und im ehemaligen Getränkemarkt Finkbeiner in der Münsinger Straße 33/2 ab sofort schließt.

++ Masken sind trotz Impfungen noch viele Monate nötig

(17.10) Trotz steigender Impfquote müssen sich die Menschen in Deutschland wohl noch viele Monate auf die Einhaltung von Grundregeln zur Corona-Eindämmung wie das Maskentragen in Räumen einstellen.

Darauf hat der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Bürger am Freitag eingestimmt. Impfungen alleine reichten nicht, um steigende Fallzahlen im Herbst zu vermeiden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte: „Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern.“

Testen, Abstand und Masken seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, „was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten“, sagte sie nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Merkel warnt vor vierter Corona-Welle

(15.03 Uhr) Angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Kanzlerin Angela Merkel vor einer vierten Pandemie-Welle gewarnt und neue Einschränkungen nicht ausgeschlossen. „Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern“, sagte sie am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Das sei gerade mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Folgen von großer Bedeutung.

Testen, Abstand halten und Maske tragen seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, „was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten“, betonte Merkel. Derzeit habe man das Infektionsgeschehen gut im Griff. „Es muss alles dafür getan werden, dass das auch so bleibt.“

Angela Merkel warnt. (Foto: John Thys / DPA)

Merkel hatte beim Gipfel darauf gedrungen, dass die EU-Staaten die Einreiseregeln für Gebiete mit gefährlichen Virusvarianten einheitlich handhaben. Nun sagte sie, dass mehr Koordinierung vereinbart worden sei. „Ich hoffe, dass die dann auch konsequent umgesetzt wird.“

Deutschland hat weltweit 14 Länder als Virusvariantengebiete eingestuft und drastische Einreisebeschränkungen für diese Staaten verhängt. Die Regelungen in der EU sind aber uneinheitlich.

